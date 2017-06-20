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Порошенко після зустрічі з Трампом запевнив, що Україна має тверду підтримку з боку США

За словами президента України, в ході зустрічі окремо було наголошено на співпраці у військово-технічних питаннях
Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.
Порошенко після зустрічі з Трампом запевнив, що Україна має тверду підтримку з боку США Фото: "Інтерфакс-Україна"

Про це Петро Порошенко сказав журналістам за підсумками зустрічі з Трампом в Білому домі:

"Відбулася повноцінна, детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави", - цитує Порошенка "Інтерфакс-Україна".

"Окремо було наголошено на нашій співпраці у військово-технічних питаннях. Ми більш детально будемо обговорювати це з міністром оборони США. Президент Трамп дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю", - сказав Порошенко, інформує Еспресо.TV.

За словами президента, окремо йшлося про економічну співпрацю. Зокрема, питання ядерної енергетики було обговорено з міністром енергетики США та з віце-президентом Пенсом. Також було обговорено закупівлю американського вугілля та співпрацю у галузі відновлювальних джерел енергетики.

Раніше Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

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