Порошенко після зустрічі з Трампом запевнив, що Україна має тверду підтримку з боку США
Про це Петро Порошенко сказав журналістам за підсумками зустрічі з Трампом в Білому домі:
"Відбулася повноцінна, детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави", - цитує Порошенка "Інтерфакс-Україна".
"Окремо було наголошено на нашій співпраці у військово-технічних питаннях. Ми більш детально будемо обговорювати це з міністром оборони США. Президент Трамп дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю", - сказав Порошенко, інформує Еспресо.TV.
За словами президента, окремо йшлося про економічну співпрацю. Зокрема, питання ядерної енергетики було обговорено з міністром енергетики США та з віце-президентом Пенсом. Також було обговорено закупівлю американського вугілля та співпрацю у галузі відновлювальних джерел енергетики.
Раніше Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.
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