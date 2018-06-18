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Трамп доручив створити Космічні сили США

Президент США Дональд Трамп підписав низку наказів щодо космічної політики Білого дому
Пентагон має сформувати космічні війська у структурі американської армії.
Трамп доручив створити Космічні сили США Фото: ap.org

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє ABC News.

Він вважає, що космічні війська потрібні для забезпечення американської переваги в космосі. Вони стануть "шостою гілкою" американської армії, яка існуватиме паралельно з військовою авіацією.

Космічні війська повинен очолити голова об'єднаного начальства штабу Джозеф Данфорд.

Як пише AP, Трамп назвав космос проблемою національної безпеки, та зазначив, що не хоче, щоб "Китай, Росія чи інші країни випередили США в цій сфері". Він пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.

Трамп також підписав директиву щодо зменшення сміття на навколоземній орбіті та створення безпечного середовища в космосі.

Нагадаємо, керівник стратегічного командування Збройних сил США, генерал Джон Хайтен заявив, що Росія і Китай розробляють зброю, здатну вражати цілі в космосі, зокрема, американські супутники.

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18 06 2018 21:25
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