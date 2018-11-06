У Німеччині почалися переговори глав МЗС країн Нормандського формату

Учасників саміту зустрів пікет матерів і дружин полонених на окупованому Донбасі

У Берліні стартували переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"У Берліні стартували "нормандські переговори", – написав посол на своїй сторінці у Twitter.

Він повідомив, що учасників саміту зустрів пікет матерів і дружин полонених на окупованому Донбасі.

Як зазначає DW, акція протесту матерів українських військових, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні в сепаратистів на Донбасі, відбувається на під'їзді до вілли "Борзиг", на північному заході столиці Німеччини, де й триває зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Учасниці акції вимагають прояснити долю своїх синів.



Фото: dw.com

Головною темою дискусії глав МЗС чотирьох країн має стати хід реалізації "Комплексу заходів з виконання Мінських угод" від 12 лютого 2015 року, а також домовленостей, досягнутих під час зустрічей у "нормандському форматі" на вищому рівні. Учасники зустрічі обговорять ситуацію в зоні конфлікту і виконання сторонами протистояння зобов'язань у різних сферах.