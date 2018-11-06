У Німеччині почалися переговори глав МЗС країн Нормандського формату
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"У Берліні стартували "нормандські переговори", – написав посол на своїй сторінці у Twitter.
Він повідомив, що учасників саміту зустрів пікет матерів і дружин полонених на окупованому Донбасі.
Як зазначає DW, акція протесту матерів українських військових, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні в сепаратистів на Донбасі, відбувається на під'їзді до вілли "Борзиг", на північному заході столиці Німеччини, де й триває зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Учасниці акції вимагають прояснити долю своїх синів.
Фото: dw.com
Головною темою дискусії глав МЗС чотирьох країн має стати хід реалізації "Комплексу заходів з виконання Мінських угод" від 12 лютого 2015 року, а також домовленостей, досягнутих під час зустрічей у "нормандському форматі" на вищому рівні. Учасники зустрічі обговорять ситуацію в зоні конфлікту і виконання сторонами протистояння зобов'язань у різних сферах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов