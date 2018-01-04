За минулу добу в зоні АТО двоє українських бійців були поранені
На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Водяного. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляні оборонці Павлополя. Крім цього, гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Авдіївки та Мар’їнки, передає прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти двічі вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі Катеринівки.
Внаслідок ворожого вогню двох українських захисників поранено. Постраждалих воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, за 30 березня зафіксовано 32 обстріли з боку бойовиків, один український військовий загинув.
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