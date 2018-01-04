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За минулу добу в зоні АТО двоє українських бійців були поранені

Постраждалих воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів
Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували зривати "великоднє перемир’я" здійснивши 11 обстрілів позицій наших захисників.
За минулу добу в зоні АТО двоє українських бійців були поранені Фото: EPA/UPG

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Водяного. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляні оборонці Павлополя. Крім цього, гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Авдіївки та Мар’їнки, передає прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти двічі вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі Катеринівки. 

Внаслідок ворожого вогню двох українських захисників поранено. Постраждалих воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за 30 березня зафіксовано 32 обстріли з боку бойовиків, один український військовий загинув.

 

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