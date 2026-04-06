Україна вперше експортуватиме пшеничне борошно до Китаю

06 квітня 2026, 17:56
Держпродспоживслужба та китайська митниця погодили протокол із вимогами до виробництва та постачання продукції.

Україна та Китай підписали угоду, яка офіційно дозволяє експорт українського пшеничного борошна на один із найбільших ринків світу.

Як повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук на Facebook-сторінці, міжнародний протокол був підписаний 6 квітня разом із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР Ма Шенкунем.

"Це не лише про експорт сировини, а й про поступовий перехід до продажу готової продукції", - йдеться в дописі. 

Документ визначає чіткі вимоги на всіх етапах виробництва та постачання борошна - від вирощування пшениці до експорту готової продукції, включно із забезпеченням простежуваності та дотриманням санітарних і фітосанітарних норм.

За словами Ткачука, відкриття китайського ринку створює для українських виробників нові можливості: збільшення експорту продукції з доданою вартістю, розвиток переробки та розширення географії продажів.

Крім того, раніше ми писали, що Китай допоможе Україні з енергетикою.

 

Останні матеріали

Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або
Політика
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
