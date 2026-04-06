Україна вперше експортуватиме пшеничне борошно до Китаю

Держпродспоживслужба та китайська митниця погодили протокол із вимогами до виробництва та постачання продукції.

Україна та Китай підписали угоду, яка офіційно дозволяє експорт українського пшеничного борошна на один із найбільших ринків світу.

Як повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук на Facebook-сторінці, міжнародний протокол був підписаний 6 квітня разом із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР Ма Шенкунем.

"Це не лише про експорт сировини, а й про поступовий перехід до продажу готової продукції", - йдеться в дописі.

Документ визначає чіткі вимоги на всіх етапах виробництва та постачання борошна - від вирощування пшениці до експорту готової продукції, включно із забезпеченням простежуваності та дотриманням санітарних і фітосанітарних норм.

За словами Ткачука, відкриття китайського ринку створює для українських виробників нові можливості: збільшення експорту продукції з доданою вартістю, розвиток переробки та розширення географії продажів.

Крім того, раніше ми писали, що Китай допоможе Україні з енергетикою.