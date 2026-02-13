Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай допоможе Україні з енергетикою

13 лютого 2026, 16:33
Фото: fialan.info
Сибіга і Ван Ї обговорили мирні зусилля та двостороннє співробітництво.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з головою МЗС Китаю Ван Ї. 

Про це український міністр повідомив у соцмережі Х(Twitter).

Сибіга охарактеризував зустріч як "змістовну та продуктивну". Сторони обговорили розвиток взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків, заснованих на взаємній повазі до територіальної цілісності. Міністр також підтвердив зацікавленість України у підтриманні контактів із Китаєм на найвищому рівні.

"Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни. Я поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок цих ударів. Вдячний Пекіну за рішення надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", – зазначив Сибіга.

Він також запросив Ван Ї відвідати Україну та подякував за запрошення відвідати Китай.

 
Китайенергетикапідтримка України

