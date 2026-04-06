Фінляндія позбавила статусу десятки іноземців, серед яких росіяни

Захист було відкликано через загрозу національній безпеці.

Міграційна служба Фінляндії з початку 2025 року позбавила статусу біженця та додаткового захисту 14 іноземців, серед яких є громадяни росії.

Про це інформує фінське видання MTV.

Позбавлені статусу особи подали апеляції, тому їх наразі не депортують. Крім громадян рф та Іраку, серед справ, що розглядаються, є іноземці ще з трьох країн.

Можливість скасування захисту через загрозу національній безпеці з’явилася після зміни фінського законодавства у січні 2025 року. Наразі міграційна служба розглядає ще 15 аналогічних справ.

Серед 14 осіб – двоє іракців, підозрюваних у терористичних атаках в Іраку. Хоча звинувачення знято, їх не будуть депортувати, оскільки їм загрожує смертна кара.

Якщо рішення про позбавлення статусу стануть остаточними, усіх 14 іноземців депортують із Фінляндії та заборонять їм в’їзд до країни.