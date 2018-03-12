СПОРТ НОВИНИ3 грудня у Парижі відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча", нагорода дісталася півзахиснику мадридського "Реала" і збірної Хорватії Луці Модрічу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Золотий м'яч" отримав Лука Модріч, - ВІДЕО
Вперше за 10 років престижну нагороду отримав не Роналду чи Мессі
Фото: GETTY IMAGES
У минулому сезоні 33-річний хавбек в складі "Реала" в третій раз поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. На ЧС-2018 збірна Хорватії, капітаном якої був Модріч, дійшла до фіналу турніру, а сам він був визнаний найкращим гравцем мундіалю.
У голосуванні France Football хорват випередив нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду і форварда "Атлетіко" Антуана Грізманна. У п'ятірку також увійшли молодий талант ПСЖ Кіліан Мбаппе і лідер "Барселони" Ліонель Мессі.
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03 12 2018 23:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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