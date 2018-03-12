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"Золотий м'яч" отримав Лука Модріч, - ВІДЕО

Вперше за 10 років престижну нагороду отримав не Роналду чи Мессі
3 грудня у Парижі відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча", нагорода дісталася півзахиснику мадридського "Реала" і збірної Хорватії Луці Модрічу.
"Золотий м Фото: GETTY IMAGES

У минулому сезоні 33-річний хавбек в складі "Реала" в третій раз поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. На ЧС-2018 збірна Хорватії, капітаном якої був Модріч, дійшла до фіналу турніру, а сам він був визнаний найкращим гравцем мундіалю.

У голосуванні France Football хорват випередив нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду і форварда "Атлетіко" Антуана Грізманна. У п'ятірку також увійшли молодий талант ПСЖ Кіліан Мбаппе і лідер "Барселони" Ліонель Мессі.

 

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03 12 2018 23:47
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