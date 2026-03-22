Залужний пояснив чому передбачити кінець іранської війни неможливо

Відправка наземної місії США, на його думку, може закінчитись катастрофою.

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що перебіг і завершення війни в Ірані наразі неможливо передбачити.

Про це він написав у статті для The Telegraph.

За його словами, попередні війни на Близькому Сході створили ілюзію швидких перемог, однак сучасні бойові дії суттєво змінилися під впливом досвіду російсько-української війни. Зокрема, дешеві технології, такі як дрони, дозволяють країнам отримувати значні військові можливості незалежно від їх економічного чи демографічного потенціалу.

Залужний зазначив, що традиційно війна може розвиватися за двома сценаріями — швидкої поразки або виснаження. Водночас, якщо сторона оборони переходить до стратегії виснаження, наступаюча сторона стикається з серйозними труднощами.

Окремо він попередив про ризики наземної операції в Ірані. За його словами, сучасне поле бою може перетворюватися на "мертву зону", повністю контрольовану дронами, де перебування військових стає практично неможливим.

"Буде великою помилкою, якщо хтось спробує відправити солдатів у таку зону", — наголосив він.

Залужний також підкреслив, що до реалій сучасної війни наразі готові лише кілька країн — зокрема Україна, Іран і росія, яка активно використовує іранські технології у війні проти України.

Він закликав світових лідерів серйозно оцінити нову природу війни та її наслідки, додавши, що війна залишається "найжахливішим явищем, яке створило людство".