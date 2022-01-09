20 простих рішень, щоб пережити холодну зиму

1 вересня – саме той час, коли слід підбивати підсумки. Наразі пропонуємо перевірити, чи готові ви пережити найскладніший, як обіцяють енергетичні експерти, осінньо-зимовий період в історії України. А справжні експерти на відміну від влади завжди готуються до найгіршого сценарію. Тож сьогодні з кожної праски лунають застереження, що проблеми будуть і зі світлом, і з газом, і з опаленням. Ми розглянули ситуацію для мешканців багатоквартирних будинків і зробили списки найважливіших речей, які треба встигнути придбати, щоб зустріти зиму у повній бойовій готовності.

Коли, кажете, збудували ваш дім? Квартира в сучасному житловому комплексі, де газ не передбачений? У вас точно повинна бути добра проводка, а всім іншим варто запросити електрика. Бо що ми робимо, коли тепла з батарей не вистачає? Правильно, вмикаємо електрообігрівачі.

5 обігрівачів, щоб економно та ефективно прогріти приміщення

Тепловий вентилятор, або дуйчик. Можна придбати дешево – від 300 гривень Щоправда, ефекту мало, через певний час відчуватиметься запах "підсмаженого" пилу та й шум від роботи вентилятора набридає. Оливний радіатор. Така собі "батарея з маслом" ціною від 4 тисяч гривень. Пил залишиться у спокої, але приміщення прогріватиметься повільно. Електричний конвектор. Працює тихо, не сушить повітря, швидко прогріває приміщення і підтримує виставлену температуру. Ціна від 2 тисяч гривень. За літо розібрали старі запаси, а новий імпорт значно подорожчав. Поза тим, є моделі українських виробників з непоганими рекомендаціями. Керамічні панелі. Ті ж плюси і бонусом виділення інфрачервоного випромінювання, яке нагріває не повітря, а навколишні предмети. Ціна схожа. Світловий обігрівач УФО. Гріє те, на що направлений і може обігрівати знизу уверх, якщо направите його на підлогу.Ціни стартують з 5 тисяч гривень.





Не те щоб альтернатива обігрівачам, але непоганий додаток до нього

Електроковдра (ціни від 1,5 тисячі грн, але є й дешевші варіанти). Встромив у розетку, виставив температуру і спатоньки. Просто у користуванні, економно, мобільно, ще й терапевтичний ефект має. Деякі виробники пропонують 3 в 1: ковдру, пончо і плід.

Електропростирадло. Те ж саме, тільки гріє не зверху, а знизу. Ціновий діапазон відповідний.

Електрогрілка. Аналогічна дія локального характеру. Деякі з моделей мають конструкцію, завдяки якій перетворюються на пояс, чобіток чи килимок. Ціни - від 400 грн і вище.

Бац, і світла, як не було. Але ще є газ…

Не сидіти в темряві допоможуть свічки, гасові лампи або ліхтарики на батарейках, сонячних акумуляторах чи механічні (заразом можна м’язи підкачати). Для улюблених девайсів слід прикупити повербанки та перехідники.

Щоб зігрітися, перебираємося на кухню.

Найпростіше, що можна зробити, – поставити на конфорки каструлю з водою, увімкнути духовку. Вигідніше буде, якщо в тій каструлі разом з водою знаходитимуться м'ясо, картопля, капуста і буряк. А в духовку відправити пиріг…

На вільні конфорки - по цеглині. Це теж непоганий спосіб підняти температуру. До речі, нею і постіль можна обігрити.

Можна змайструвати "свічковий обігрівач" каліфорнійця Дойла Досса.

Потрібні три глиняні горщики різного діаметру, гайки, шайби, цеглини, свічки або спиртовий пальник та тарілка або піднос. Система збирається досить легко - це видно на малюнку. Автор стверджує, що лабіринтний ковпак над полум'ям збирає енергію і дбайливо накопичує її, нагріваючись досить сильно (температура на поверхні досягає 70–80 градусів за Цельсієм, а всередині розігрівається більш, ніж на 260 градусів.). Потім це тепло повільно передається повітрю всією поверхнею керамічного радіатора.

Глиняні горщики можна замінити на подібну конструкцію, зібрану з консервних чи інших жерстяних банок різного розміру.

Ще один простий спосіб зігрітися – покласти в постіль гумову грілку гарячою водою. Взяти гелеві грілки на рук і ніг. В якості альтернативи може виступити пластикова пляшка (тільки не заливайте окроп – усі ж знають, що буде далі). Попийте гарячого чаю… і якось воно буде.

Є багато способів зробити теплими квартиру чи дім. Фахівці розкажуть, покажуть і зроблять все зверху до низу з автономним опаленням та альтернативним енергопостачанням. Використання у багатоквартирному домі інверторного генератора (ціна від 20 тис. грн), який встановлюється на балконі, серед редакції викликало дискусії. Проте не згадати про пристрій, здатний забезпечити роботу кількох електроприладів ми не могли.

Зрозуміло, що під час війни більшість українців не мають великих статків і у той же час намагаються допомагати нашим захисникам.

Тому нагадуємо

ще 10 простих кроків до тепла

Повертаємо на стіни красу та символ достатку радянських часів – килими. Звільняємо простір для тепла - відсуваємо від батарей меблі. Якщо не стоять склопакети, утеплюємо вікна класичними методами (утеплювачі, герметики, скотч, енергозберігаюча плівка – кому що подобається). Якщо стоять – переводимо пластикові вікна на зимовий режим. Зазирніть під підвіконня. Там вас може очікувати неприємний сюрприз. Герметик вам в руки! За батареї чи радіатори встановлюємо тепловідбивні екрани (краще 5 мм товщиною). Підлогу теж застилаємо килимами з товстим високим ворсом або ковроліном. Вішаємо щільні штори. Вдень відкриваємо, хай сонечко прогріває кімнати, увечері закриваємо, створюючи бар’єр для холоду. Довгі гардини замінюємо короткими – до підвіконня. Утеплюємо вхідні двері. Запінюємо монтажною піною щілини по периметру дверної коробки. Згадуємо про утеплювач, дермантин та декоративні цвяхи. У випадку наявності залізних дверей, запрошуємо спеціально навчених людей, аби вони розібрали двері та встановили утеплювач у порожній простір. Зазори між дверним отвором та самими дверима закриваємо ущільнювачем на самоклеючій основі.

Агов! Про балконні двері забули?

Прикриваємо вентиляційні канали відрізком картону або щільного паперу. Вдягаємось. Щоб не відчувати себе капустою з бавовни, флісу, шерсті чи синтетики, придбайте термобілизну. На ноги кілька пар шкарпеток! В цьому випадку багатошаровість лише в плюс. Спочатку з бавовни, а потім з шерсті, які з любов’ю зв’язала бабуся.

У випадку, коли немає ні тепла, ні світла, ні газу, від голоду разово можуть врятувати газовий чи спиртовий пальник чи навіть плитка. Подбайте про запаси газу та сухого спирту. Але якщо аварія із газопостачанням надовго, то врятує буржуйка, встановлена у дворі. Львівський мер, їх до речі закупає, але містяни звично бурчать. Поза тим чим не привід познайомитися із сусідами. Разом точно зиму можна пережити.

І наостанок. Якщо ви піддавшись паніці скупились за нашим списком, і зараз вас мучать докори сумління – більшу частину того, що ми порадили, можна спокійно відправляти на передову. Тоді ми гарантовано переживемо і зиму, і російських почвар.