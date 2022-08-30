Бій Усика з Тайсоном Фьюрі може стати шоу двадцятиріччя. Але впевненості, що він відбудеться, бракуватиме до стартового гонгу

Після другої перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, всі розуміють, що справжнє шоу в найпрестижнішій ваговій боксерський категорії (і не лише в ній) може подарувати лише один поєдинок. До того ж цей бій вперше за дуже тривалий час може назвати абсолютного чемпіона світу в хевівейті. А цього не було з далекого 13 листопада 1999-го, коли Леннокс Льюіс по очках здолав легендарного Евандера Холіфілда. До речі, Евандер отримав статус світової легенди не тільки через те, що інший колишній абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Майк Тайсон відкусив супернику шматок вуха.

Юрій Ілючек для IPress.ua

Саме Холіфілд є поки що останнім володарем усіх найпрестижніших поясів, як у важкій - крузервейт, так і згодом у суперважкій - хевівейт вагових категоріях. Це досягнення може повторити Олександр Усик. Але, на відміну від американця, українець, якщо поб’є Фьюрі, стане чемпіоном світу відразу по чотирьох провідних версіях - WBC, WBA, IBF и WBO. Жодному з представників королівської вагової категорії цього зробити не вдавалося. Звісно, на це мали шанс брати Клички, які, втім, одночасно володіючи усіма чемпіонськими поясами, категорично відмовлялися битися один із одним.

Свого часу Фьюрі відмовив у реваншу Володимиру Кличку, хоча перемога була нецікава. Тобто амбіції бути нездоланим переважили

Та чи справді Фьюрі прагне битви з Усиком? На професійному рингу у 32 важких протиборствах за Тайсоном лише одна нічия у першому бою з тоді непереможним американцем Деонтеєм Уайлдером. Тож судячи з його амбіцій та великого бажання остаточно увійти в історію та піти непереможеним, начебто безумовно.

Циганський Король Фьюрі своє прізвисько вибрав тому, що народився в родині ірландських циган, а ім’я отримав на честь Майка Тайсона, великим шанувальником якого був батько майбутнього чемпіона світу. Джон "Циган" Фьюрі сам займався боксом і з дитинства сина вірив у зірку свого британського нового Тайсона. Фьюрі наймолодший змалечку був приречений на успішну боксерську кар’єру, яку майже всю провів під керівництвом свого дяді – Пітера Фьюрі.

В українських шанувальників боксу особливе відношення до цього дуже талановитого, але і не менш скандального британського боксера. Саме Фьюрі, який був аутсайдером, у важкому двобої здолав Володимира Кличка і скинув українця з чемпіонського трону, на якому той царював із 2006 по 2015 роки. І як потім не намагався Володимир домовитися про реванш, та Фьюрі під усілякими приводами відмовлявся. Британець казав, що все всім доказав, хоча бій був дуже близьким та нецікавим.

Тайсон втратив пояси, реабілітувався і знову завершив кар'єру

Потім начебто Тайсон втратив мотивацію, набрав зайву вагу, став зловживати алкоголем і наркотиками. А ще він отримав звинувачення у вживанні допінгу й це остаточно змусило Фьюрі відмовитися від усіх поясів, які раніш він відібрав у Володимира Кличка.

Потім Циганський Король, який крім усього є ще й співаючим чемпіоном – він завершує свої бої яскравим виконанням пісень прямо в ринзі, тріумфально повернувся. Він знову став мотивованим і вставав навіть тоді, коли інший зробити цього не зміг би. Згадайте, наприклад, шалене падіння в першому нічийному поєдинку з Уайлдером. Далі Тайсон у другому та третьому двобої двічі нокаутував Деонтея, відібрав у американця титул і відстояв його в бою з Діліаном Уйтом.

І знову з’явилася заява про завершення кар`єри. Як казав британець, тепер остаточна.

Шоу must go on? Протягом тижня Фьюрі двічі міняє рішення битися чи не битися з Усиком

Але Фьюрі не був би Фьюрі, якби не продовжував своє шоу. Після другої перемоги Усика над Джошуа він у своєму стилі записав емоційне відео. Там він сказав, що побачив огидне дійство не гідне чемпіонської битви, а він - Фьюрі побив би Олександра та ЕйДжея за один вечір. Після чого британець висловив бажання повернутися в ринг проти Усика, але за дуже великі гроші. Та за три дні Циганський Король відмовився від поновлення кар’єри. І тут вже керівництво Всесвітньої боксерської ради (WBC) висунуло ультиматум: або до 26-го серпня - остаточне рішення, або - відмова від поясу.

Але під час перегляду бою Усик - Джошуа в одному з британських пабів був вбитий кузен Фьюрі - Ріко Бартон. Зважаючи на трагедію, Тайсону надали ще декілька днів для ухвалення рішення.

І честолюбність та бажання повторити досягнення Роккі Марчіано, який пішов непереможеним саме в хевівейті, таки, здається, взяли гору. За інформацією Skysports, британець повідомив WBC про бажання зустрітися з Усиком за звання абсолютного чемпіону світу в суперважкій вазі. Та Фьюрі висунув свої умови, згідно яких промоутери повинні досягнути згоди стосовно гонорару в 125 млн. фунтів стерлінгів лише за тиждень. У протилежному випадку він знову йде на пенсію.

Двобій скоріше буде ніж ні, бо Усик битиметься лише із Фьюрі. Звісно, якщо Фьюрі вкотре не "вмикне задню"

Але відразу після тріумфу в Джидді Олександр Усик заявив, що він наступного разу вийде в ринг лише із Фьюрі, а інші варіанти його не цікавлять.

За даними інсайдера ESPN Марка Кригеля, обидва боксери мають отримати однакову суму. І це гарна інформація, адже найбільш спірний момент усунений. І це говорить на користь того, що поєдинок може відбутися.

Водночас попередня інформація стосовно того, що це буде грудень цього року, наразі не підтвердилася. Той таки Кригель, з посиланням на розмову з головою промоуторської компанії Top Rank Promotions Боба Арума, клієнтом якого є Фьюрі, сказав, що сутичка може відбутися між 11 - 18 лютого наступного року в Саудівській Аравії, Катарі, або Об’єднаних Арабських Еміратах. Адже лише в цих країнах можна зібрати найбільший гонорар для такого історичного протиборства двох найвеличніших супертяжів сучасності.

У тому, що Олександр Усик буде готовий вийти в ринг у названий день і час можна не сумніватися. А ось те, що Тайсон Фьюрі здатен знову "увімкнути задню швидкість" цілком реально.

Британець наскільки яскравий та привабливий – настільки ж непередбачуваний та непрогнозований. Тож залишається лише сподіватися на авторитет та вплив Боба Арума, який має змусити стримати слово свого "Циганського Короля", бо це принесе усім зацікавленим сторонам солідний прибуток, а вболівальникам усього світу таке довгоочікуване шоу.

Про шанси суперників, прогнози фахівців та очікування шанувальників боксу буде сенс говорити, коли контракт на бій підпишуть. Але остаточно ми переконаємося, що битва титанів таки стала реальністю, лише після того, як побачимо Усика та Фьюрі в ринзі й після стартового гонгу.