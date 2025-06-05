Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер

Вдала операція СБУ "Павутина" змусила Тома Купера повернутися до аналізу подій російсько-української війни. На прохання читачів він зробив огляд флоту важких бомбардувальників росії, щоб краще зрозуміти, який ефект матиме операція на здатність росії наносити глибокі удари цими літаками.

На тлі офіційних повідомлень Києва про знищення понад 40 російських літаків, переважно бомбардувальників, під час рейдів БПЛА на (більше ніж) чотири авіабази в росії 1 червня, а також суперечливих повідомлень і оцінок щодо фактичної кількості знищених або пошкоджених літаків, настав час перевірити, скільки таких літаків насправді залишилося.

Бомбардувальний флот росії експлуатується Дальньою авіацією (ДА). Його центральною частиною була 22-а гвардійська авіаційна дивізія важких бомбардувальників. Станом на 2022 рік вона складалася з таких основних підрозділів:

121-й гвардійський авіаційний полк важких бомбардувальників; базується на авіабазі Енгельс-2 і експлуатує 16 літаків Ту-160;

184-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується в Енгельс-2 і експлуатує літаки Ту-95МС;

52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується в Шайковці і експлуатує літаки Ту-22М-3; та

840-й важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується в Сольцях і експлуатує літаки Ту-22М-3.

Я зосереджуся на російському бомбардувальному флоті, що експлуатується з 2022 року.

Ту-160. У 2002-2006 роках було відремонтовано та модернізовано загалом 15 літаків (усі виготовлені до 1992 року), після чого вони отримали можливість нести крилаті ракети Х-555, Х-101 та Х-102 (до 12 штук у внутрішніх бомбових відсіках). У 2014-2018 роках був зібраний із запасних частин ще один екземпляр, що збільшило загальну кількість доступних літаків до 16. Флот планувалося модернізувати до стандарту Ту-160М-2, але, наскільки мені відомо, лише чотири літаки фактично пройшли модернізацію. Більшість літаків продовжували страждати від хронічних проблем з двигунами та нестачі запасних частин. У 2015-2017 роках Москва з гордістю хвалилася їхнім застосуванням проти "терористичних цілей" у Сирії.

Ту-160 121-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку під час запуску крилатої ракети Х-555 по цілі в Сирії, 20 листопада 2015 року (під супроводом винищувача-бомбардувальника Су-30СМ).

Передня частина літака Ту-160 RF-94109/Олександр Новіков, як її можна було побачити під час одного з вильотів проти Сирії у 2016 році. Зверніть увагу на чотири червоні зірки, нанесені під кабіною пілота. На російських тактичних бойових літаках (наприклад, Су-25/30/34/35) кожна з них означала 10 бойових вильотів. Проте у випадку бомбардувальників, швидше за все, кожна з них означала 1 бойовий виліт.

З 2022 року деякі з них були помічені в операціях в радіусі 50 км від кордону з Україною, але немає достовірного підтвердження їхньої участі в поточному конфлікті: судячи з усього, принаймні два з них постійно перебувають у бойовій готовності, озброєні крилатими ракетами з ядерними боєголовками.

Кадр з відео з російських соцмереж, на якому показано літак Ту-160 приблизно за 50 км від кордону з Україною 26 червня 2022 року, перед тим як він повернув праворуч і зник у північному напрямку. На відео не було випуску снарядів, тому залишається відкритим питання, чи використовується цей тип літаків у бойових операціях проти України.

Ту-95. Під час роботи над книгою "Війна в Україні, том 6" я нарахував 55 літаків Ту-95МС, які "доступні з 2015 року" (плюс один, що використовується як навчальний літак). Якщо є сумніви щодо точності цього підрахунку, ось частина таблиці, опублікованої в цій книзі:

До 2022 року відстежувати Ту-95МС було відносно легко, оскільки всі літаки мали серійні номери на хвостовому оперенні, а приблизно 50 % флоту мали назви та герби великих міст росії (а в випадку RF-94116/Севастополь – України). Можна припустити, що з 2016 року деякі назви були видалені в ході капремонту.

Загалом, флот Ту-95 перебував у посередньому стані. Станом на 2022 рік більшість літаків мали вік 30-35 років, всі потребували ретельного технічного обслуговування після кожного польоту, і всі спочатку мали бути приведені до стану повністю боєздатних (FMC) перед кожним наступним вильотом. Хоча загалом їх описували як технічно надійні, лише близько 10-12 літаків можна було назвати регулярно активними (тобто літали частіше за інші). За моєю оцінкою, більшість доступних Ту-95МС літали 1-3 рази на місяць.

Ту-95МС інтенсивно використовувалися проти Сирії в 2015-2017 роках, а потім ще більше проти України: з 2022 року вони є основною платформою для запуску крилатих ракет Х-101 і Х-555. З 2023 року два або три літаки були пошкоджені або знищені під час різних ударів українських БПЛА по їхніх базах: ідентичність цих літаків залишається невідомою.

Ту-95М RF-94127/Воркута випускає Х-101 по цілі в Сирії (і це під час польоту над Іраном), 2017 рік.

Ту-95МС повертається з навчально-тренувального польоту під час навчань "Амур" у вересні 2022 року.

Ту-22. росія успадкувала великий парк цих середніх бомбардувальників (без стратегічних: Ту-22М-3 не мають можливості дозаправлятися в польоті, а їхні екіпажі не були навчені цьому). Станом на 2022 рік більшості з них вже було 35+ років. За винятком операцій проти Сирії у 2015-2017 роках, відстежити ці літаки в робочому стані виявилося складніше, ніж у випадку з Ту-160 і Ту-95. Станом на 2021-2022 роки близько 70 з них залишалися в строю. Однак менше 50 % з них були капітально відремонтовані за останні 5-10 років і регулярно експлуатувалися (3-5 польотів на місяць).

У 2015-2018 роках російські Ту-22М-3 брали участь у досить інтенсивних операціях проти Сирії: на кількох літаках було помічено по 20 і більше місійних маркувань.

Завдяки тому, що RT ніколи не приховувала борти (двозначні ідентифікаційні номери), нанесені на кришку переднього відсіку шасі Ту-22, у 2015-2017 роках було відносно легко відстежувати активність російських бомбардувальників цього типу проти Сирії.

Оскільки їхні цілі в Сирії не мають ППО, російські екіпажі Ту-22М-3 переважно застосовували бомби вільного падіння, килимові бомби – передусім ОДАБ-250 (видно тут), ФАБ-250М-62, ФАБ-500М-62, а також кілька важких 3000-кілограмових ФАБ-3000М-54. Незважаючи на те, що навігаційні системи Ту-22М-3, як повідомлялося, були модернізовані, вони все ще були досить неточними, щоб бомбардувальники, пролетівши близько 1500 км, регулярно промахувалися на 500-2000 метрів.

Перші сліди застосування росією Ту-22М-3 проти України з'явилися ще наприкінці березня – на початку квітня 2022 року, коли в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як один з літаків неквапливо пролітає над Маріуполем.

Згодом з'явилися відеозаписи їхніх ударів (все ще з використанням бомб, що вільно падають) по гігантському комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

Протягом другої половини 2022 року, і особливо у 2023 році, російські літаки Ту-22М-3 регулярно використовувалися для нанесення ударів по цілях в Україні надзвуковими ракетами класу "повітря-земля"Х-32 (по суті, капітально відремонтованим і дещо модернізованим варіантом добре відомого Х-22). На жаль, ця застаріла зброя, головки самонаведення якої потребують цілей з площею поперечного перерізу радара понад 1000 кв. м., часто призводила до масових жертв серед цивільного населення.

Кадр з відео, що демонструє випуск Х-32 з російського бомбардувальника Ту-22М-3 по цілі в Україні влітку 2022 року.

Знімок з камери спостереження, на якому видно Х-32 за мілісекунди до того, як він влучив у задню частину торгового центру "Амстор" у Кременчуці, в результаті чого загинув 21 цивільний і 59 отримали поранення, 27 червня 2022 року

Станом на 2023 рік, за оцінками української розвідки, російський парк Ту-22М-3 скоротився до 27 повністю боєздатних літаків. Один літак було підтверджено як збитий (ймовірно, українськими ЗРК С-200/СА-5 Гаммон) 19 квітня 2024 року.

Висновки. Очевидно, що бомбардувальники регулярно залишаються на озброєнні після закінчення запланованого терміну експлуатації (наприклад, ВПС США досі використовують літаки Boeing B-52, яким понад 60 років). Також очевидно, що близько 50 % російського парку бомбардувальників пройшли капітальний ремонт у період 2015-2022 років. Однак принаймні стільки ж "туполєвих" ДА можна назвати "музейними експонатами" (тому заяви СБУ про "знищення бомбардувальників на суму $7 млрд" є, вибачте, смішними).

Тим не менш, навіть якщо досі немає доказів, які б підтверджували українську заяву про знищення та пошкодження понад 40 російських літаків, українська операція "Павутина" все одно була важливою: принаймні, у випадку з Ту-95МС, вона в першу чергу вразила літаки, які регулярно експлуатуються, якщо не саме ті, які експлуатуються частіше, ніж інші наявні літаки.

Таким чином, хоча в цілому ця операція могла знищити і/або пошкодити лише близько 30 % всього російського бомбардувального флоту, і навіть якщо вона могла знищити лише 5-7 підтверджених Ту-95МС і 3 Ту-22М-3, слід пам'ятати, що вона знищила 5-7 з 10-12 літаків Ту-95МС, які регулярно експлуатуються. Інакше кажучи: більше 50 % літаків, які можна вважати такими, що регулярно експлуатуються.

Цю втрату росіяни не зможуть легко замінити: оскільки Ту-95 вже давно зняті з виробництва, їм доведеться з'їсти багато планерів і багато часу, щоб відновити флот до його попереднього стану. Настільки, що це навряд чи станеться до кінця цього року.

Звісно, здається, що російський флот Ту-160 обійшовся без втрат: таким чином, вони залишаються загрозою (для України і для інших). Своєю чергою, флот Ту-22М-3 був зменшений ударами 1 червня, але це мало менше значення: через дефіцит ракет Х-32 (запас був майже повністю вичерпаний у 2022-2024 роках), а також після втрати одного бомбардувальника у квітні 2024 року, він був дуже малоактивним.

Оновлення. Визнання помилки? Гаразд, нарешті з'явилося набагато повніше відео ударів українських БПЛА по російських авіабазах триденної давнини. Так, тепер все виглядає дійсно дуже добре. Мої попередні підрахунки (і це за консервативними оцінками):

Ту-95МС: 8 літаків (щонайменше три, можливо, більше озброєні Х-101; наприклад, RF-94132/Воронеж, і добре відомий RF-94127/Воркута... думаю, що бачив також RF-94117/Ізборськ);

Ту-22М-3: 13 літаків (я б сказав, що 2-3 вже давно не літають);

А-50: два попадання в радіолокаційні станції... хотів би побачити будь-які докази того, що обидва були підпалені: судячи з відсутності бортів і їх загального стану, я оцінюю їх як непрацюючі/на зберіганні А-50, тобто жоден з 5-7 А-50У, які ще були в наявності на початку минулого року (після того, як два з них були збиті).

Це майже 100 % боєздатної частини парку літаків Ту-95МС і близько 50 % всіх робочих Ту-22М-3, все ще експлуатованих протягом останніх двох років (тобто набагато більше, ніж 30 % російського бомбардувального флоту, про які спочатку заявляла СБУ).

...і знищення (принаймні) 3-12 ракет Х-101 також є чудовою новиною, тому що росіяни мають серйозні проблеми з виробництвом цих ракет. Отже, ця атака підірвала чималий запас: щось на кшталт вартий півмісяця повітряних ударів по Україні.

...враховуючи, що дехто в росії анонсує операцію "Зевс Блискавка" із залученням "40 Ту-22М-3 і 14 Ту-95МС"... що ж, не можна не задатися питанням: де вони хочуть їх знайти і ракети до них?

Лише один приклад для одного з повністю боєздатних Ту-95МС, уражених на АБ Оленья і завантаженого Х-101: як видно з доданих фотографій, це був RF-94132 Воронеж (c/n 10002133412).

Задні секції Х-101, встановлені на пускових установках, позначені червоними стрілками.

...і, як уже згадувалося... два А-50 на АБ Іваново... вибачте, але: у цих двох відсутні не тільки борта, але й такі важливі деталі, як закрилки і ламелі, а також частини мотогондол двигунів.

Інакше кажучи: обидва були старими А-50, роками не літали. Знищені чи ні, вибачте, але це було даремно. ВКС все ще мають 5-7 А-50У, як і на початку минулого року.

(Іноді... ну, бувають випадки, коли військові можуть захотіти прислухатися до ентузіастів, інакше можна опинитися в ситуації, як ВМС США, коли вони витратили десятки бомб з лазерним наведенням вартістю $500 тис. за штуку, щоб поцілити розбиті МіГи Талібану на авіабазі Баграм в жовтні 2001 року... всі вони не були в строю і були покинуті ще в 1996-1997 роках).

Джерело та ще джерело