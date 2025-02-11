Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом основних подій на всьому фронті. Загалом, контратаки українців сповільнили наступальні зусилля росіян. У передмові Том Купер торкнувся питань постачання Україні літаків "Міраж-2000" та F-16 та вчергове нагадав про необхідність інтеграції ракети "Метеор".

Це був "хвилюючий" тиждень: тоді як на більшості полів битв на південному сході України росіяни все ще продовжують наступати, і майже одночасно з оголошенням Києва про "реорганізацію" ЗСУ, що передбачає створення (оперативної, а не лише номінальної/адміністративної) корпусної структури, Франція поставила перші кілька літаків "Міраж-2000". Більше того, Нідерланди відправили свою останню партію F-16. Звісно, вночі обидві сторони у цій війні також продовжували націлювати БПЛА на енергетичну інфраструктуру одна одної...

Один з трьох винищувачів Міраж 2000F, призначених для України, пролетів над Польщею в четвер, 6 лютого.

Це відбувається приблизно через тиждень після останньої втрати українського Су-27 – літак був збитий ракетою дальнього радіусу дії Р-37М, випущеною Су-30СМ-2 морської авіації росії, при спробі наблизитися до лінії фронту для нанесення наземного удару, а його пілот загинув – це потенційно "хороший" розвиток подій. Не дивно, що вже є багато здогадок, як і де ПСУ збирається вдарити ними по росіянах. Я, як завжди, набагато обережніший. По-перше, українським військово-повітряним силам знадобиться деякий час, щоб "інтегрувати" цей тип: щоб пілоти пояснили начальству (за умови, що останнє дослухається), що може робити цей літак, а що ні. (Сподіваємось, цього разу обійдеться без того, щоб хтось із них був збитий і загинув...).

З огляду на це і завжди за умови, що балакучий банкір на Єлисейських полях дотримається своїх обіцянок, головною "перевагою" "Міраж-2000" порівняно з F-16 буде зменшення залежності України від Помаранчевої голови та його банд олігархів по той бік Великого Ставу. В ідеалі, "Міражі" прибули дійсно оснащені високоточною керованою зброєю SCALP-EG – французькою версією Storm Shadow. І, на відміну від американців, французи, схоже, охочіше дають дозвіл на розміщення такої зброї на російській території – при цьому завжди не менш охоче рекламують свої високі технології, ніж американці.

(Ще більш "ідеальним" варіантом було б, якби французи пішли на модернізацію цих "Міражів 2000F" шляхом встановлення сумісності з ракетами дальнього радіусу дії "Метеор" класу "повітря-повітря". Навіть якщо радіолокаційна система цього літака не дозволить повністю використати зону ураження цієї зброї, завдяки "розумній комбінації" наземних радарів і двох "Міражів", як можна очікувати від українців, ця зброя може стати вкрай неприємним сюрпризом для "Пуддінгових соколів"... але, зітхаючи, це, напевно, залишається в межах бажаного. Краще зачекаємо і подивимося, що може зробити ПСУ зі своїми "новими іграшками"...).

Поки не забув: велике спасибі за всі коментарі у відповідь на наше пояснення (запланованої) реформи ЗСУ, але, особливо, сердечна подяка військовослужбовцям ЗСУ, які надіслали повідомлення, що підтверджують висновки про стиль командування Сирського, описані в частині 3 минулого тижня в Тижневику. Будьте певні, ми з Доном розуміємо ваше розчарування і співчуваємо (і дуже сильно) разом з вами. Саме тому ми зробимо все можливе, щоб продовжувати в тому ж дусі.

Курська область. Місяць тому Україна здійснила 5-кілометровий наступ на Бердин. Ця атака не мала сенсу, оскільки була ізольована від будь-якої іншої місцевості, контрольованої Україною, що ускладнювало постачання, підкріплення та евакуацію поранених з цієї позиції. Це також збільшило б виступ України вглиб росії, навіть в той час, коли росія намагалася відрізати українське проникнення, наступаючи на обидва фланги цього виступу.

Минулого тижня Україна провела ще одну атаку, цього разу південніше, біля Махнівки і Черкаської Конопельки. Ця атака мала набагато більший сенс, оскільки між захопленою територією і територією, яку контролює Україна, була допоміжна місцевість, і вона розширила ширину українського флангу в цьому секторі. росія наполегливо наступала в цьому секторі й зазнала великих втрат, в тому числі понад 400 загиблих лише за один день. Українська 36-а бригада провела нещодавню контратаку в Махнівці й просунулася приблизно на 800 метрів. Витративши сили в невдалій тотальній атаці, російські бійці, що залишилися живими, були дезорганізовані, що зробило їх вразливими для контратаки.

Ця 5-кілометрова контратака перекреслила прогрес, досягнутий росією в цьому секторі за останні шість тижнів. Вони також витіснили росіян з переправи через річку Псел на південь від Курилівки. Це коштувало Україні щонайменше шести знищених і 21 пошкоджених машин.

Українська техніка на північний схід від Махнівки зазнала обстрілів, а Мартинівка – авіаударів.

На західному боці виступу північнокорейці відновили атаки в напрямку Нікольського. Починаючи з опівночі, вони вели атаки хвилями протягом 16 годин, переважно пішки, іноді пересуваючись на гольф-карах. Коли вони збиралися в лісосмугах, по них били касетними боєприпасами. На деяких кадрах можна побачити смугу від касетного снаряда, за якою через дві секунди на землю падають касетні бомби.

Друзі Костянтина воюють у Курській області та надсилають звіти: "Північнокорейські війська знову атакують українські позиції в Курській області прямо зараз, використовуючи піхотні групи чисельністю близько 20 осіб. Дві групи вже знищено, ще більше на підході". "Тепловізійні дрони, які ви передали нашим організаціям, рятують життя. Я ще не можу опублікувати відео, але війська ПК намагаються використовувати теплові накидки, але це їм не допомагає". (На інших відео теплові накидки блокують всі теплові сигнатури, що також виділяє їх серед інших). Коли атаки нарешті припинилися, жодна з північнокорейських атак не зачепила жодної території.

20 ракет з гелікоптерів впали на Ольгівку, що на південь від Погребків, і розлетілися на кілометр. Наступного дня вона була атакована знову.

За словами одного з росіян, вони бояться дружніх і ворожих безпілотників, невпевненість у діях України і обурення північнокорейцями, які іноді випадково обстрілюють їх.

Ще один російський командний пункт, за повідомленнями, був уражений РСЗВ.

Харківщина. росіяни перехоплюють безпілотники "Вампір" під час поповнення запасів у Вовчанську.

Куп'янськ. На північ від Куп'янська росія перетнула річку Оскіл у (щонайменше) трьох місцях і старанно розширює ці плацдарми. Ці зусилля розпочалися десять тижнів тому, а ми вже пояснювали "це" з "росіянами та їхніми плацдармами" щонайменше дюжину разів. Але Головком не реагує: звісно, у нього "є важливіші справи", але вчасно звернути увагу на проблему...

До речі, як повідомлялося ще в листопаді, єдиний раз, коли ЗСУ відреагували, була "та сама" успішна контрнаступальна операція, яка ліквідувала плацдарм під Новомлинськом. Але ця операція була проведена з ініціативи одного з місцевих командирів, а не з ініціативи Головкому, і тому дуже не сподобалася Києву. Тож відтоді нічого подібного не робиться. Яке ж було здивування, коли росіяни відновили цей плацдарм і розширили інші свої переправи...

Звичайно, минулий досвід переконує, що російська експансія буде повільно збільшуватися з часом, і завжди одним і тим же результатом: Україні доведеться з часом відправляти більше підрозділів, щоб стримувати експансію, тоді як можна було б відправити достатню кількість підрозділів раніше, щоб запобігти її зростанню з самого початку... Але чому ніхто з керівництва Збройних сил України не вивчає серйозно минулий досвід і не робить висновків з нього?

На це не має часу, ви знаєте.

"Дивом", на південь від Куп'янська, ЗСУ знайшли достатню кількість підрозділів, щоб запобігти подальшому розширенню, принаймні, протягом останніх кількох тижнів. Звісно, як завжди, це була "одна криза = один батальйон", що дає зрозуміти, хто був винуватцем цієї акції: батальйон полку "Ахіллес", що дислокується в Куп'янському районі, знищив шість автомобілів навколо Піщаного.

Терни. Єдиний об'єкт нерухомості в цьому секторі, який захопили росіяни, – це ділянка на схід від Тернів. Проблема: це дуже ускладнює для України утримання села.

Залишається надія, що "хтось у Києві" зверне увагу... а надія, як правило, вмирає останньою...

Часів Яр. Хоча люди люблять висміювати російські збройні сили, і, можливо, вони сьогодні дійсно нагадують озброєний натовп, не можна заперечувати, що російські офіцери вищого рангу залишаються висококваліфікованими у пошуку рішень, і, безумовно, сприймають цю війну дуже серйозно (на відміну від усіх можливих "союзників" України на "Заході"). Хороший приклад: через те, що українські безпілотники завдають шкоди їхнім транспортним засобам, росіяни побудували двокілометровий сітчастий тунель на дорозі між Бахмутом і Часовим Яром.

Торецьк. 12-а бригада Нацгвардії "Азов" повернулася і проводить зачистку від Леонідівки до Неліпівки. Вони повільно та методично зачищають підвали та будинки. За останні три тижні вони просунулися на 3 км.

У Торецьку Україна закидає російську оборону безпілотниками, що ускладнює, але не унеможливлює, проведення наступальних операцій для росії.

Одним з найприємніших моментів минулого тижня було те, що з'явилося відео, на якому видно, як 28-а бригада та батальйон 57-ої бригади тероборони збили російський Су-25. Після цього безпілотники FPV атакували Мі-8, висланий за пілотом. Сигнальні перешкоди зупинили атаку, яка, ймовірно, була б успішною, але гелікоптер пішов до того, як пілота вдалося забрати.

росіяни обстріляли ліс на південь від Неліпівки.

Центр Торецька обстрілюють з української сторони.

Покровськ. "Незначні" (за загальним обсягом) українські контратаки, описані минулого тижня, зменшили кількість російських обстрілів майже на 50%. При цьому не можна заперечувати, що це стало можливим завдяки тому, що Україна продовжує постачати, а отже, розгортати "значну" кількість безпілотників у цьому секторі. А коли "боєприпасів" достатньо, не дивно, що російські атаки зазнають серйозних втрат і не можуть досягти жодного прогресу. Крім того, Україна продовжувала проводити (ефективні) контратаки на західному кінці сектора (що змушує замислитися над тим, що було б можливим без некомпетентного мікроменеджменту з боку Головкома і кращої організації та координації підрозділів у цьому секторі – від самого початку).

російський підрозділ вивантажується з машини в Лисівці й потрапляє під обстріл безпілотників.

Українська техніка потрапляє під удар безпілотників у Піщаному. На російську піхоту полюють безпілотники.

Боєць 155-ї бригади зіткнувся з росіянином у Котлині. Солдати 425-го батальйону зустрічають групу росіян у тому ж селі. За кілометр на схід атаковані українські позиції.

59-та бригада атакує цілі навколо Успенівки.

російські вертольоти ведуть вогонь з Новогродівки.

за повідомленнями, у Селидовому в результаті удару з РСЗВ було ліквідовано керівництво 35-го мотострілецького батальйону.

111-та бригада знаходиться на східному краю Покровського напрямку. Керівник її підрозділу РЕБ каже, що інтенсивність російських атак значно знизилася через великі втрати і зменшення кількості замін. Сектор стабілізувався, і оскільки росіяни не можуть просунутися вперед, вони намагатимуться розширити фланги і просунутися там. Наскільки сильно просуватиметься російський підрозділ, залежить від його керівництва. Всі росіяни, яких вони беруть у полон, деморалізовані. Він вважає, що якщо прибуде достатня кількість українських підкріплень і припасів, то росіяни більше не зможуть просунутися вперед. Він вважає, що Драпатому знадобиться шість тижнів, щоб оцінити стан підрозділів у секторі, визначити наявні ресурси і те, що може надати держава. (Це деталі, які пристойний (майбутній) командир корпусу мав би знати досконально). Цей офіцер не вірить у диво-генералів, він вірить лише у солдата на передовій та його командира. (Командир корпусу не повинен творити дива. Він повинен переконатися, що командири на передовій компетентні, і він повинен забезпечити командирів і солдатів на передовій досяжними цілями і ресурсами для виконання місії).

І в Часовому Яру, і в Покровську є повідомлення про те, що росіяни, яких відправляють на штурм, не мають уявлення про ситуацію з противником, а деякі з них знищуються протягом хвилини після того, як залишають свої машини. Брак розвідданих може бути спричинений нестачею розвідувальних безпілотників через високий рівень перехоплення з боку України. Дехто намагається покладатися на OSINT-звіти.

Андріївка. Одержимість Головкома пустити ЗСУ в оточені росіянами котли продовжує проявлятися. Ніде це не проявляється так явно, як у цьому секторі... і то настільки, що весь час сподіваєшся і молишся, що війська вийдуть вчасно...

Не дивно, що російські безпілотники продовжували атакувати українські позиції в Дачному. Між Дачним та Улаклим було знищено бронетранспортер HMMWV. російське просування було незначним, але проникнення в Андріївку ще більше поглиблює цей котел.

37-а бригада морської піхоти атакувала російські цілі на південь від Зеленівки, але це принесло лише невеликий перепочинок.

Велика Новосілка. На північ від Нового Комару покинутий бронеавтомобіль остаточно знищено після кількох ударів безпілотників. Інші українські цілі поблизу також були атаковані. російські цілі були уражені за 2 км на схід від села і всередині Великої Новосілки.

Українські оператори безпілотників помітили, що росіяни мають цивільних, які супроводжують їх під час прогулянок Великою Новосілкою, щоб захистити від атак безпілотників.

Херсонщина. Війна на виснаження триває через річку. Знищено російський пікап. Знищено український пікап. У російському повідомленні йдеться про те, що будь-який транспортний засіб, що рухається, вважається законною ціллю, намагаючись перекласти провину за обстріл цивільних на самих цивільних.

росія. Астраханський НПЗ виробляє 1,6% російського газу, 0,6% дизельного палива і є найбільшим в росії джерелом сірки, що використовується у вибухових речовинах. Він горів після атаки безпілотника. Волгоградський нафтопереробний завод знову зазнав удару, цього разу лише через три дні після попередньої атаки. Працівники Оренбурзького газового заводу були евакуйовані через загрозу з повітря, але повідомлень про реальну атаку не надходило. Минулого року одна з двох установок каталітичного крекінгу на Кстовському нафтопереробному заводі припинила роботу з січня по травень або червень, оскільки через санкції у них не було запасної турбіни.

Постраждала нафтобаза в Краснодарі.

Дипломатія. Славний, наймудріший, чудовий і суперрозумний президент США Дональд Трамп, який вирішує всі проблеми, перебуває при владі вже два тижні. Дивно, але війна в Україні – конфлікт, який, за його словами, він збирався завершити за 24 години – все ще триває. Ми не маємо жодного пояснення цьому... можливо, це диво? Однозначно, не його поразка.

Отже, команда Трампа зараз розділена: вона розділена на тих, хто за те, щоб тиснути на путіна, щоб він припинив війну, і тих, хто за те, щоб припинити будь-яку допомогу Україні.

Тим часом, росія і США говорять про війну без України, хоча росія заявляє, що готова до переговорів із Зеленським... що є логічним наслідком того, що українське політичне керівництво спромоглося деградувати власним збройним силам, поставивши, в свою чергу, всю країну в безпорадне становище.

Принаймні, більшість обмежень на використання Україною західної зброї на території російської федерації було знято. Очевидно, деякі західні балакуни зрозуміли, що "Пуддінг Грозний" не підірвав півпланети ядерною зброєю у відповідь на попередні поставки озброєнь або використання Україною західних озброєнь по території російської федерації...

Келлог сказав, що нинішні російські санкції оцінюються в 3 бали з 10 за шкалою інтенсивності.

...і тоді всі зусилля США щодо арешту активів російських олігархів закінчилися.

...і це сталося після того, як Трамп заговорив про використання заморожених російських активів для купівлі зброї для України...

Нагадує, що близько 100 років тому гасло було щось на кшталт "Пролетарі всіх країн, єднайтеся". Сьогодні це "Олігархи всіх націй, єднайтеся"...

Оснащення. По всьому фронту росіяни повідомляють, що їхні термінали Starlink більше не працюють. Дві можливі причини: доступ до супутників був відключений, і українці також не зможуть використовувати свої термінали Starlink, або ж Starlink зміг виявити термінали, продані на чорному ринку в росію, і деактивувати їх. російський доступ був заблокований і в травні минулого року, але тоді американський чиновник заявив, що, на його думку, росія може знайти обхідне рішення.

Атаки російських планерних бомб повернулися до високого рівня. Близько половини з них припадає на Курську область.

Кількість російських артилерійських обстрілів знову зростає. Навпаки – і це досить дивно (адже артилерійські ракети набагато дешевші й простіші у виробництві, ніж артилерійські снаряди) – за останній місяць кількість обстрілів з РСЗВ зменшилася вдвічі.

Через брак логістичних транспортних засобів деякі росіяни використовують коней. І це не вперше.

Україна заявляє, що має систему озброєння під назвою "Тризуб", яка використовує лазер для збивання цілей на висоті понад 2 000 метрів. Оскільки Шахеди можуть літати на більших висотах, це буде зброя точкової оборони.

155-мм артилерійські снаряди можуть бути дуже смертоносними, але часто потрібно кілька хвилин стрільби, щоб наблизитись достатньо близько для досягнення ефекту і за цей час ворог може піти або сховатись. Снаряд "Екскалібур" був ефективним при першому влучанні в ціль завдяки використанню GPS для визначення її місцезнаходження та зміні курсу за допомогою ребер, що рухалися. Ця ефективність закінчилася, коли росіяни почали глушити сигнали GPS, що Пентагон славнозвісно оголосив "неможливим", принаймні з кінця 1990-х років...

Є боєприпаси, такі як Copperhead, JDAM і AASM, які керуються за допомогою лазерних маркерів, що "малюють" ціль. Вони надзвичайно точні та не піддаються електронному глушінню. З серпня минулого року українці використовували лазерні цілевказівники на окремих ділянках фронту. Проблема полягала в тому, що Україна не мала платформи з лазерним цілевказівником для ураження цілей в тилу ворога.

Тепер вона є.

Після двох років розробки понад сотнею людей розвідувальний безпілотник ACS-3 Raybird тепер має інтегрований лазерний цілевказівник. Безпілотник може позначити ціль, яка знаходиться на відстані 5 км, коли він летить на висоті 2400 метрів або менше.

Розробка M172 Copperhead розпочалася у 1970 році, а виробництво тривало до 1980-х років. Тоді як (так, наша пам'ять така "неслухняна"), був великий скандал через їхню надмірну вартість: багато людей в США скаржилися, що кожен постріл коштував 22 000 доларів США. Скаржилися і на меншу дальність польоту (принаймні, порівняно зі звичайними артилерійськими снарядами): Copperhead настільки важкий, що може досягати лише 16 км; для порівняння, стандартний снаряд може, залежно від гармати, з якої він стріляє, досягати понад 20 км.

Що ж, сьогодні виявляється, що гроші були вкладені недаремно: якщо видимість хороша, то снаряд рухається по своїй звичайній балістичній дузі допоки не опиниться на відстані 3 000 метрів від цілі. Потім висуваються ребра і маневрують ракетою для точного влучання. Якщо хмарність або видимість низька, то розкриття ребер може бути встановлене у визначеній точці.

У Голій Пристані, поблизу Херсона, мішенню був визначений бетонний бункер. Він знаходився лише за 8 км від Дніпра. Для його знищення було використано снаряд Copperhead.

Армія США мала на озброєнні близько 18 000 снарядів Copperhead. Кількість тих, що були відправлені в Україну, залишається невідомою (і це добре... хоча, слід очікувати, що ГРУ і ФСБ поінформовані про ці цифри краще, ніж ми).

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3