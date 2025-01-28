Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом

Американська журналістка та публіцистка Енн Епплбом у The Atlantic ставить вкрай гостре питання про намагання технологічних "плутократів", використовуючи нібито "свободу слова" в інтернеті, впливати на хід та результати демократичних виборів не тільки у США, але й по всьому світу. Протистояти їм може тільки Європейський Союз, якщо боягузтво не стане вірусним, як твіт Маска.

Маск та інші технологічні олігархи унеможливлюють проведення вільних і чесних виборів будь-де, пише Енн Епплбом у The Atlantic. Як нагадує експертка, під час американських виборів багата людина може роздати потенційним виборцям чеки на 1 мільйон доларів. Компанії та люди можуть використовувати неприбуткові організації, що таємно фінансуються "темними грошима", щоб анонімно жертвувати необмежену кількість грошей суперкомітетам, які потім витрачають їх на рекламні кампанії. Подкастери, партійні діячі чи будь-хто інший може розповідати обурливу, підбурювальну брехню про кандидата. Вони можуть поширювати цю брехню за допомогою цілеспрямованої реклами в інтернеті. Жодні спеціальні суди чи виборчі правила не здатні зупинити поширення дезінформації до того, як її побачать виборці. Суд громадської думки, який за останнє десятиліття бачив і чув усе, більше не переймається. За словами Енн Епплбом, вибори у США – це політичний Лас-Вегас: все, що завгодно.

Але, зауважує авторка, в інших країнах вибори проходять інакше. У Великій Британії політичні партії, принаймні під час передвиборчої кампанії, обмежені у витратах не більше 54 010 фунтів стерлінгів на одного кандидата. У Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, держава фінансує політичні партії пропорційно до кількості обраних парламентарів, щоб політики не залежали від багатих донорів і не були корумповані ними. У Польщі суди прискорюють розгляд справ про наклеп, пов'язаних з виборами, за кілька тижнів до голосування, щоб утримати людей від брехні.

Енн Епплбом підкреслює, що це не є унікальною європейською практикою. У багатьох демократичних країнах існують державні або громадські ЗМІ, які зобов'язані, принаймні в принципі, надавати рівний час усім сторонам. Багато з них вимагають, щоб політичні пожертви були прозорими, а імена донорів були внесені до онлайн-реєстру. У багатьох країнах існують обмеження на політичну рекламу. У деяких країнах також діють правила щодо мови ненависті, і людей, які їх порушують, притягають до відповідальності.

Країни застосовують ці закони, зазначає експертка, щоб створити умови для чесних дебатів, зміцнити довіру до системи та вселити впевненість у кандидатів-переможців. Деякі демократії вважають, що прозорість має значення – виборці повинні знати, хто фінансує їхніх кандидатів, а також хто платить за політичні повідомлення у соціальних мережах чи деінде. Подекуди ці правила мають вищу мету: запобігти зростанню антидемократичного екстремізму на кшталт того, що охопив демократії, і особливо європейські, в минулому.

Але як довго ще демократії можуть переслідувати ці цілі? "Ми живемо у світі, – наголошує Енн Епплбом, – де алгоритми, контрольовані американськими та китайськими олігархами, обирають повідомлення та зображення, які бачать мільйони людей; де гроші можуть рухатися через таємні банківські рахунки за допомогою криптосхем; і де ці "темні гроші" можуть потім поповнювати анонімні акаунти у соціальних мережах з метою формування громадської думки. Як у такому світі можна забезпечити дотримання виборчих правил? Якщо ви – Албанія або навіть Велика Британія, чи можете ви все ще встановлювати параметри ваших публічних дебатів? Чи ви тепер теж змушені бути Лас-Вегасом?"

Авторка підкреслює, що хоча легко відволіктися на шкільні прізвиська та безвідповідальні звинувачення в педофілії, якими розкидається Ілон Маск, це справжні питання, які ставить його відкрите, агресивне використання X для поширення неправдивої інформації та просування екстремістських і антиєвропейських політиків у Великій Британії, Німеччині та інших країнах.

Чесність виборів, і можливість проведення дебатів, не заплямованих дезінформацією, вкинутою з-за кордону, однаково ставлять під сумнів китайська платформа TikTok і компанія Meta Марка Цукерберга, дочірніми компаніями якої є Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads. TikTok заявляє, що компанія не приймає жодної платної політичної реклами. Meta, яка в січні оголосила, що відмовляється від фактчекінгу на своїх сайтах у США, також заявляє, що й надалі дотримуватиметься європейських законів. Але навіть до радикальної зміни політики Цукерберга ці обіцянки були порожнім звуком. Хвалена модерація контенту Meta ніколи не була прозорою. За словами авторки The Atlantic, ніхто не знав і не знає, що саме просуває алгоритм Facebook і чому. Навіть випадковий користувач цих платформ стикається зі спамерами, шахраями та непрозорими акаунтами, які проводять операції іноземного впливу. Жодних інструкцій щодо алгоритму та реальних можливостей вибору немає ні на Meta-продуктах, ні на X, ні на TikTok.

Особистий акаунт Ілона Маска має понад 212 мільйонів підписників, що дає йому величезний вплив на формування порядку денного новин у всьому світі.

Як зазначає Енн Епплбом, насправді ніхто не знає, чи дотримуються платформи правил політичного фінансування, адже ніхто за межами компаній не може повністю контролювати те, що відбувається в інтернеті під час інтенсивної виборчої кампанії, а після завершення голосування буває занадто пізно. Згідно з розсекреченими документами румунської розвідки, хтось нібито витратив понад 1 мільйон доларів на контент у TikTok за 18 місяців до виборів на підтримку кандидата в президенти Румунії, який заявив, що сам не витратив нічого. У запізнілій спробі вирішити цю та інші ймовірні розбіжності румунський суд скасував перший тур виборів – рішення, яке саме по собі завдало шкоди румунській демократії.

Авторка зауважує, що не все це є новим. Приховане фінансування політичних партій було характерною рисою Холодної війни, і російський уряд продовжує цю практику, іноді пропонуючи угоди іноземним бізнесменам, близьким до проросійських політиків. Пресмагнати з міжнародними політичними амбіціями навряд чи є чимось новим. Руперт Мердок, австралієць з американським громадянством, вже давно відіграє важливу роль у британській політиці через свої медіакомпанії. Колишній британський прем'єр-міністр і лідер Консервативної партії Джон Мейджор розповів, що у 1997 році Мердок погрожував припинити підтримку своїх газет, якщо прем'єр-міністр не буде проводити більш антиєвропейську політику. Мейджор відмовився. Мердок сказав: "Я ніколи ні про що не просив прем'єр-міністра". Втім один із його консервативних таблоїдів, The Sun, підтримав Лейбористську партію на наступних виборах. Мейджор програв.

Цей інцидент зараз здається майже химерним. Навіть на піку свого впливу друковане видання The Sun продавалося накладом 4 мільйони примірників на день. Ба більше, газета працювала і досі працює в рамках британських правил і норм, як і всі інші радіо- та друковані ЗМІ. Газети Мердока беруть до уваги британські закони про наклеп і мову ворожнечі, коли публікують матеріали. Його бізнес-стратегія обов'язково формується під впливом правил, що обмежують, чим може володіти одна компанія. Після того, як на початку 2000-х років його журналістів звинуватили у зломі телефонів і підкупі поліції, Мердок сам був змушений свідчити перед слідчою комісією, а один зі своїх таблоїдів він закрив назавжди.

Як зазначає Енн Епплбом, соціальні медіа не лише мають набагато більше охоплення – особистий акаунт Маска в Х має понад 212 мільйонів підписників, що дає йому величезну владу визначати порядок денний новин у всьому світі, – вони також існують поза межами правової системи. Згідно з американським законом, відомим як Розділ 230, ухваленим майже три десятиліття тому, інтернет-платформи не розглядаються у США як видавці. На практиці ні Facebook, ні X не несуть такої ж юридичної відповідальності за те, що з'являється на їхніх платформах, як, скажімо, The Wall Street Journal і CNN. І це теж має наслідки: американці створили інформаційний клімат, який інші країни повинні прийняти, і це дозволяє процвітати оманливим виборчим практикам. Якщо країни не мають власних законів, а донедавна більшість із них їх не мали, то Розділ 230 фактично вимагає від них поводитися з компаніями соціальних медіа так, ніби вони існують поза межами їхніх правових систем.

Експертка нагадує, що Бразилія зламала цю схему минулого року, коли суддя зажадав від Маска дотримуватися бразильських законів проти поширення дезінформації та політичного екстремізму, і змусив X вийти з мережі, поки платформа не буде дотримуватися законів Бразилії. Кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, Німеччина та Франція, також ухвалили закони, покликані привести платформи у відповідність до власних правових систем, передбачивши штрафи для компаній, які порушують закони про мову ворожнечі або розміщують інший незаконний контент. Але, за її словами, ці закони є суперечливими і їх важко застосовувати. Крім того, "незаконні висловлювання" не обов'язково є центральною проблемою. Жодні закони не завадили Маску взяти інтерв'ю в Аліси Вайдель – лідерки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), на X, надавши їй у такий спосіб величезну платформу, недоступну жодному іншому політичному кандидату, за місяць до національних виборів. Інтерв'ю, яке містило кілька відверто неправдивих тверджень (зокрема про те, що Вайдель є "провідною" кандидаткою), було переглянуто 45 мільйонів разів за 24 години – кількість, яка є недосяжною для жодного німецького державного чи приватного ЗМІ.

На думку Енн Епплбом, лише одна установа на планеті є достатньо великою і потужною, щоб писати і впроваджувати закони, які можуть змусити технологічні компанії змінити свою політику. Частково з цієї причини Європейський Союз може незабаром стати однією з найголовніших цілей адміністрації Трампа. Теоретично, Закон ЄС про цифрові послуги, який набув чинності минулого року, може бути використаний для регулювання, штрафування і, в екстремальних випадках, заборони інтернет-компаній, чия діяльність суперечить європейським законам. Проте основна мета закону – не покарання, а відкриття платформ: надати перевіреним дослідникам доступ їхніх даних і забезпечити громадянам більшу прозорість щодо того, що вони чують і бачать. Свобода слова також означає право на отримання інформації, а наразі соціальні медіакомпанії працюють за завісою. "Ми не знаємо, просувають чи придушують вони певні точки зору, стримують чи заохочують зрежисовані політичні кампанії, стримують чи провокують насильницькі заворушення. І найголовніше, ми не знаємо, хто платить за дезінформацію, яка поширюється в інтернеті", – вважає авторка.

У минулому ЄС без вагань намагався застосувати європейське законодавство до технологічних компаній. За останнє десятиліття, наприклад, компанія Google зіткнулася з трьома штрафами на загальну суму понад 8 мільярдів доларів за порушення антимонопольного законодавства (хоча один з цих штрафів був скасований Генеральним судом ЄС у 2024 році).

Як зазначає експертка, група американських олігархів прагне зруйнувати європейські інституції, оскільки вони не хочуть, щоб їх регулювали.

У листопаді Європейська комісія оштрафувала компанію Meta на понад 800 мільйонів доларів за недобросовісну торговельну практику. Але як довго ЄС матиме такі повноваження? Восени Джей Ді Венс виступив із надзвичайно неприхованою погрозою, яка часто повторюється в Європі. "Якщо НАТО хоче, щоб ми продовжували підтримувати їх, а НАТО хоче, щоб ми продовжували бути хорошим учасником цього військового альянсу, – сказав Венс інтерв'юеру, – чому б вам не поважати американські цінності й не поважати свободу слова?" Марк Цукерберг, повторюючи неправильне використання Венсом виразу "свобода слова" як "свобода приховувати діяльність компанії від громадськості", висловився ще грубіше. У розмові з Джо Роганом у січні Цукерберг сказав, що він "оптимістично налаштований" щодо того, що президент Дональд Трамп втрутиться, щоб зупинити ЄС від застосування власних антимонопольних законів: "Я думаю, він просто хоче, щоб Америка перемогла".

Чи означає "перемога" Америки, зауважує Енн Епплбом, що європейські демократії, а можливо, й інші демократії, програють? Деякі європейські політики вважають, що так. Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини і лідер Партії зелених цієї країни, вважає, що шалена політична активність Маска на Х – це не випадкові пориви сп'янілого розуму, а скоріше "логічні й систематичні". У своєму новорічному зверненні Габек заявив, що Маск свідомо "посилює тих, хто послаблює Європу", зокрема відверто антиєвропейську AfD. Це, на його думку, відбувається тому, що "слабка Європа в інтересах тих, для кого регулювання є недоречним обмеженням їхньої влади".

Донедавна, як наголошує авторка, росія була ключовою державою, яка прагнула зруйнувати європейські інституції. путін давно недолюблює ЄС, оскільки він обмежує можливості російських компаній залякувати і підкуповувати європейських політичних лідерів і компанії, а також тому, що ЄС більший і могутніший за росію, тоді як європейські країни самі по собі не є такими. Тепер група американських олігархів також хоче зруйнувати європейські інституції, оскільки вони не хочуть, щоб їх регулювали, і на їхньому боці може бути американський президент. Досить скоро Європейський Союз, разом з Великою Британією та іншими демократичними країнами світу, може виявити, що їм доведеться обирати між союзом зі Сполученими Штатами та можливістю проводити власні вибори і обирати власних лідерів без тиску агресивних маніпуляцій ззовні. За іронією долі, країнам, як-от Бразилії, які не мають таких глибоких військових, економічних і культурних зв'язків зі США, легше зберегти суверенітет своїх політичних систем і прозорість інформаційних екосистем, ніж європейцям.

Наближається переломний момент, коли Європейська комісія нарешті завершить річне розслідування щодо Х. Показово, що двоє людей, які консультували комісію щодо цього розслідування, за словами Енн Епплбом, говорили з нею лише неофіційно, оскільки потенціал репресій проти них та їхніх організацій – чи то тролінг і цькування в інтернеті, чи судові позови – надто великий. Тим не менш, обидва радники заявили, що комісія має повноваження захищати суверенітет Європи і змусити платформи бути більш прозорими. "Комісія повинна розглянути безліч законів і правил, які вона має в своєму розпорядженні, і подивитися, як їх можна застосувати, завжди пам'ятаючи, що йдеться не про те, щоб вжити заходів проти свободи слова".

Принаймні теоретично, підсумовує авторка, жодна країна не зобов'язана перетворюватися на виборчий Лас-Вегас, як Америка. "Світові демократії могли б вимагати більшої прозорості у використанні алгоритмів як у соціальних мережах, так і на ринку онлайн-реклами загалом. Вони могли б запропонувати споживачам більше контролю над тим, що вони бачать, і більше інформації про те, що не бачать. Вони могли б запровадити власні закони про фінансування виборчих кампаній. Ці зміни могли б зробити інтернет більш відкритим і справедливим, а отже, кращим і безпечнішим місцем для здійснення свободи слова. Якщо шанси на успіх здаються невеликими, то це не через відсутність життєздатної правової бази, а скоріше тому, що на даний момент боягузтво є таким же вірусним, як один із твітів Маска", – завершує публікацію Енн Епплбом.

Джерело: The Atlantic