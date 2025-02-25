Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на фронтах російсько-української війни від Дональда Гілла. Основний висновок огляду: інтенсивність бої впала, росіяни просунулися тільки в районі Великої Новосілки, а в Торецьку "Азов" вже 3 тижні відтісняє росіян з їхніх позицій.

Минув понеділок, а отже, час для огляду подій на полях бою в Україні. Звісно, загальна інтенсивність бойових дій значно знизилася, але багато боїв продовжують точитися.

Курська область. Після запеклих боїв на багатьох ділянках, росіяни залишили Свердліково, просунулися в північні Погребки та повернули собі Фанасіївку.

Україна обстріляла російські позиції на кордоні біля Вольфинського;

північнокорейці закріпилися в Нікольському. російська колона рухалася через відкрите поле на підкріплення і натрапила на міни, безпілотники та артилерію. Втрачено кілька одиниць техніки та сотні людей;

російські безпілотники атакували українську команду безпілотників на північ від Малої Локні;

за 1500 метрів на схід від Погребків російські танки обстрілюють українські позиції;

129-та бригада зупинила російський штурм. Український авіаудар влучив у будинок на захід від річки Псел, що свідчить про російську присутність там;

російські війська просуваються до Фанасіївки;

безпілотники атакують "Бредлі" та "Бушмастер" у Суджі;

російські авіаудари за 6 км і 8 км на південь від Суджі.

Буданов каже, що близько 4 000 північнокорейців були вбиті або серйозно поранені. Він стверджує, що вони "вбудовані" в російські підрозділи (що досить малоймовірно, враховуючи мовний бар'єр), тренуються на новому обладнанні й швидко навчаються (чуємо, чуємо...). Хоча немає жодних свідчень про підкріплення піхоти, є більше артилерійських і ракетних підрозділів з допоміжним персоналом. Ракета КН-23, яку Північна Корея надала росії, була дуже неточною, оскільки могла не влучити в ціль на 500-1500 метрів, але російські модифікації покращили її точність (північні корейці – це, безумовно, тема, до якої ми маємо намір звернутися більш глибоко за наступної нагоди).

Незважаючи на бої, лінія фронту залишалася стабільною.

Ахіллес знищує російський штурм за 5 км на південь від Піщаного, перш ніж він досягне лінії фронту.

Будинок в окупованому селі Кругляківка був атакований українськими безпілотниками.

Сіверськ. Мотоциклетна атака в напрямку Васюківки розбита безпілотниками.

Часів Яр. Атака російського РСЗВ на північ від Часів Яру.

Підрозділ безпілотників "Фенікс" кілька разів атакує танк "Черепаха".

Українські снаряди та безпілотники вражають російські цілі в Іванівському, яке росія використовує як плацдарм.

За 19 км на північний схід від Часового Яру 30-та бригада відбила атаку російських мотоциклістів.

Мешканці та коти гуляють на відкритій місцевості за 3500 метрів від місця боїв у Залізному.

Торецьк. Бригада "Азов" вже близько трьох тижнів відтісняє російські позиції під Леонідівкою. Минуло три тижні відтоді, як росія востаннє захопила територію в Торецьку. Відтоді українські атаки не припиняються і вже дійшли до центру міста. росія не веде жодних наступальних дій і намагається утримати свої позиції.

Міжнародний легіон використовує автоматичний гранатомет для ураження цілей, які, ймовірно, знаходяться на відстані 1500 метрів у центрі Торецька. У різних місцях зачищають скупчення росіян, які потрапили в оточення. На заході міста росіян атакують у кількох місцях.

Покровськ. Атака росіян на Удачне зазнала потужного обстрілу і була відбита. російські війська атакували українські позиції в Піщаному. Україна взяла під контроль Лисівку, а росія змогла розширити свої позиції навколо Баранівки.

15-та Кара-Дагська бригада за допомогою розвідувального дрона помітила оптоволоконні кабелі, які відбивали сонячне світло. Вони відстежили кабелі до будівлі за 6 км за лінією фронту і атакували її за допомогою безпілотників, вбивши п'ятьох російських операторів дронів.

Батальйон 414-ї бригади Мадяра атакує різні цілі.

Перехоплені російські розвідувальні дрони.

Андріївка. Зрештою, між 15 і 19 лютого українці евакуювали всю територію на схід від Улаклів, значно зменшивши котел, який створили російські наступи на їхніх флангах. Про кількість жертв не повідомляється. росіяни закріпили свій контроль над Улаклами і просунулися ближче до Костянтинополя. І росіяни та українці помінялися територіями навколо Андріївки.

46-а бригада атакує російські цілі на півночі Андріївки.

російські штурмовики потрапляють під вогонь на підступах до Костянтинополя та Улаклів. Перед взяттям Улакли було завдано 8 авіаударів, важка артилерія та велика кількість ударів з безпілотників. Костянтинопіль зазнав авіаударів.

Велика Новосілка росія просунулася приблизно на два кілометри на 14-кілометровому фронті. Новосілка була захоплена росією, незважаючи на обстріли з боку України. Скудне було обстріляне російськими ракетами, а 110-та бригада вступила в бій з російськими ударними колонами на північ від Нового Комару, але Новоочеретувате було взято.

Запоріжжя. кілометр на південь від П'ятихаток 128-ма бригада відбила російський штурм.

Херсонщина. У східних Олешках українська авіація завдає авіаудару по заводу з виробництва целюлози, яка використовується у виробництві вибухових речовин. Постраждало підземне приміщення, але головна будівля не постраждала, і це була вже друга атака на об'єкт.

Три російські бомби впали в центрі Херсона.

За 15 км від річки відстежили і знищили російську артилерійську установку.

росія. Найбільша насосна станція на трубопроводі КТК була пошкоджена після атаки семи безпілотників, що призвело до скорочення потоку на 30% протягом приблизно двох місяців.

Було атаковано нафтопереробний завод ім. Ілліча, а також Туапсинський і Рязанський НПЗ. Новошахтинськ був атакований щонайменше втретє в грудні. Наприкінці січня він зупинив роботу через пошкодження обладнання. Очікувалося, що Іллічівський, Туапсинський і Новошахтинський НПЗ будуть закриті через низьку рентабельність в якийсь момент цього року. Ці додаткові атаки і пошкодження підвищують ймовірність того, що це станеться раніше.

Постраждав Сизранський нафтопереробний завод, який все ще горів наступного ранку.

Інститут обчислювальної техніки в Москві був охоплений вогнем.

14 лютого невеликий нафтовий танкер Seajewel зазнав двох вибухів з інтервалом у 20 хвилин, стоячи на якорі в італійському порту. Секції корпусу були зігнуті всередину. Seacharm – ще один танкер, який зазнав вибуху в турецькому порту 17-18 січня. Танкер-хімовоз Grace Ferrum отримав значні пошкодження в результаті вибуху біля лівійського узбережжя 9 лютого. Всі три судна відвідували російські порти. Не виключені випадковість і людський чинник, але вони розслідуються як цілеспрямовані атаки. Окрім цих атак, танкер "Коала" затонув біля причалу в російському порту Усть-Луга через відмову двигуна, а російське вантажне судно "Урса Майор" затонуло поблизу Іспанії після вибуху в машинному відділенні.

У Санкт-Петербурзі встановлять камери спостереження з технологією "етнічного розпізнавання".

66-80% казахстанської нафти перетинає російську територію найбільшим у світі трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), яким транспортується 1% світової нафти. Щоб зменшити свою залежність від росії, Казахстан почав транспортувати свою нафту нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД). Казахстан хотів побудувати трубопровід через Каспійське море з Актау до Баку, але росія та Іран заперечували, тож вони відвантажували свою нафту танкерами до порту, що обслуговує БТД.

Озброєння. Зеленський заявив, що 30% обладнання, яке Україна використовувала у 2024 році, було зроблено в Україні. За 11 місяців було виготовлено 2,5 мільйона мінометних та артилерійських снарядів. ЄС планує виготовити 2 мільйони снарядів у 2025 році. Прем'єр-міністерка Данії заявила, що Україна здатна виробляти зброю швидше і дешевше, ніж будь-де в Європі, і Захід повинен бути стурбований. "У нас є проблема, друзі, якщо країна, яка воює, може виробляти зброю швидше, ніж решта з нас, – сказала вона. – Я не кажу, що ми перебуваємо у воєнному стані, але ми вже не можемо сказати, що ми перебуваємо в мирний час. Отже, нам потрібно змінити наше мислення".

Міністр оборони Німеччини сказав: "Критики мають рацію в тому, що ми повинні робити більше і що ми робили надто мало в попередні роки, надто мало".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що США "мають рацію", вважаючи, що "ми повинні активізуватися, ми повинні витрачати більше".

Міністр оборони Литви сказав: "Європа повинна збільшити свої оборонні витрати дуже швидко і дуже суттєво, щоб мати змогу стати на рівні із США".

Джерело: частина 1 та частина 2