Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic

Орієнтований на мислячу аудиторію американський журнал The Atlantic розповідає про вплив Нетаньягу на голод у Газі. Цей скандал резонує і в Європі, де багато хто стверджує, що Ізраїль навмисно морив голодом народ Гази, і він не зміг би цього зробити без допомоги Заходу.

Коли Беньямін Нетаньягу повернувся до влади у 2022 році після короткого періоду політичного вигнання, він зробив це за підтримки найрадикальніших союзників в історії Ізраїлю, пише The Atlantic.14 із 64 місць у його коаліції займали партії, очолювані двома відверто антиарабськими законодавцями: Ітамаром Бен-Гвіром і Безалелем Смотричем. Бен-Гвір був звинувачений і засуджений за підтримку тероризму та расистські заклики. Він був послідовником Меїра Кахане, рабина, який закликав до вигнання арабів з Ізраїлю і чия політична партія була заборонена в парламенті за радикалізм. Смотрич виступав за сегрегацію євреїв і арабів в ізраїльських пологових відділеннях і сказав своїм арабським колегам у Кнесеті, що вони є "ворогами ", які "помилково опинилися тут".

І Бен-Гвір, і Смотрич висловили співчуття щодо насильницьких нападів поселенців на окупованому Ізраїлем Західному березі, нагадує американське видання. Обидва прагнули анексувати Західний берег і позбавити прав або вигнати палестинців, які там проживають. І обидва стали міністрами в новому уряді Нетаньягу, оскільки ізраїльський лідер відчайдушно потребував їхньої підтримки.

Математика була проста: партії в коаліції Нетаньягу отримали лише 48,4% голосів і досягли парламентської більшості лише завдяки особливостям ізраїльської виборчої системи. Це означало, що Нетаньягу обійняв посаду в дуже нестабільному становищі – він перебував під судом за корупцію і був зобов'язаний екстремістам, які могли повалити його, якби він не виконував їхні вимоги, пише The Atlantic.

Розуміючи, наскільки погано ця ситуація виглядала ззовні, Нетаньягу розпочав міжнародну PR-кампанію, щоб запевнити зовнішній світ, що саме він, а не екстремісти, керує процесом. "Вони приєднуються до мене, – сказав він. – Не я приєднуюся до них". На думку видання, хід війни в Газі остаточно спростував цю версію. У вирішальні моменти рішення прем'єр-міністра були спотворені необхідністю догоджати тим, хто мав можливість покласти край його владі. Унаслідок цього він підірвав військові зусилля Ізраїлю і зруйнував міжнародний авторитет країни за кордоном. Ніде це не проявляється так яскраво, як у подіях, що призвели до голодної кризи в Газі.

Ізраїль опинився перед дилемою після того, як Хамас вбив близько 1200 ізраїльтян і взяв у заручники ще сотні людей. Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям (БАПОР) було єдиною організацією, здатної надати гуманітарну допомогу цивільному населенню Гази під час війни, що розпочалася, але його було скомпрометовано Хамасом, який викачував запаси для себе і продавав їх з націнкою, щоб фінансувати свою діяльність.

Хоча масштаби цієї співпраці є спірними, сам факт її існування не можна заперечувати. Співробітники БАПОР були серед винуватців жорстокостей 7 жовтня, що визнала навіть сама ООН; заручники свідчили, що їх утримували співробітники Агентства або в його приміщеннях. "Вся допомога йде вниз", тобто під землю до Хамасу, і "не доходить до народу, – сказала літня палестинська жінка в інтерв'ю Al Jazeera в грудні 2023 року. – Все йде до їхніх будинків. Вони забирають це, вони навіть застрелять мене і зроблять зі мною все, що захоче Хамас".

Хамас приховує свою підривну діяльність, залякуючи гуманітарних працівників, цивільне населення та ЗМІ, констатує The Atlantic. На початку війни терористична група, за повідомленнями, розграбувала запаси палива та медикаментів із штаб-квартири БАПОР у місті Газа. Гуманітарна організація спочатку оприлюднила цю інформацію в соцмережах, але потім видалила допис. У неї були вагомі підстави для занепокоєння. Понад десять років тому посадовець БАПОР у Газі намагався з'ясувати, чи хтось із місцевих співробітників організації підробляє в Хамасі. Він отримав поштою похоронний букет, а згодом робочу гранату, після чого його евакуювали з території. За даними The New York Times, Матіас Шмале, глава БАПОР у Газі в 2017-2021 роках, дав телеінтерв'ю, яке обурило Хамас. Його усунули з посади після того, як група повідомила БАПОР, що "більше не може гарантувати його безпеку".

"Чи був би я дуже здивований, якби врешті-решт з'явилися докази, що 2000 співробітників БАПОР є членами Хамасу? – сказав Шмале NYT. – Ні, не був би, хоча така велика цифра трохи б шокувала".

Зіткнувшись із цією скрутною ситуацією, а також тиском з боку адміністрації Байдена з метою надання більшої допомоги, Ізраїль мав кілька надійних варіантів надання гуманітарки, зазначає The Atlantic. З першого дня наземної операції армія могла б почати створювати новий механізм допомоги цивільному населенню Гази, створивши разом із місцевими та міжнародними партнерами розподільчі центри, не пов'язані з БАПОР, у кожному районі, який вона контролювала. Або Ізраїль міг би просто завалити анклав такою кількістю допомоги, що Хамас не зміг би перепродати її за значну суму. Останній варіант мав той недолік, що неминуче призводив до надходження продовольства та палива до Хамасу в його тунелях, що у парадоксальний спосіб підсилювало боротьбу угруповання проти країни, яка його постачала. Але, реалістично кажучи, не було можливості вигнати Хамас з його добре укомплектованої підземної фортеці, не змусивши спочатку голодувати зневірене цивільне населення Гази, яке, як і завжди, слугувало угрупованню живим щитом.

Ізраїль не обрав жодного з цих варіантів, констатує американське видання. Натомість він дозволив БАПОР продовжувати обмежену діяльність, одночасно неодноразово посилюючи та послаблюючи обмеження у відповідь на скарги щодо нецільового використання допомоги. Потім Ізраїль погодився збільшити постачання на територію під час 42-денного перемир'я в січні, але після цього повністю заблокував всю допомогу на два місяці. Врешті-решт, коли Газа опинилася на межі, Ізраїль і США в травні запустили Газький гуманітарний фонд, намагаючись нарешті витіснити БАПОР. Ця спроба впровадити абсолютно нову систему на ходу, в найгірших можливих умовах, як і слід було очікувати, зазнала невдачі. І ізраїльські війська, і Хамас вбивали палестинців, які намагалися дістатися до місць розподілу допомоги, а ціни на продукти харчування в Газі стрімко зросли, що призвело до кризи, яку ми бачимо сьогодні, зазначає The Atlantic.

Вибір Ізраїлю в цьому питанні є суперечливим і не має морального чи стратегічного сенсу. Але з точки зору Нетаньягу він має політичний сенс.

З початку війни прем'єр-міністр стикається з тиском із протилежних боків: з боку міжнародних партнерів, які наполягають на тому, щоб він підтримував цивільне населення Гази, і з боку правого крила своєї коаліції, яке прагне провести етнічну чистку цього цивільного населення й заселити цю територію єврейськими поселеннями. Бен-Гвір і Смотрич відкрито закликали до "добровільної міграції" палестинського населення цього району і виступили за припинення гуманітарної допомоги як важеля для досягнення цієї мети. "Єдиний спосіб виграти війну і повернути заручників – це повністю припинити "гуманітарну" допомогу, завоювати весь Сектор Гази і заохочувати добровільну міграцію", – заявив Бен-Гвір у суботу в соцмережах.

Щоб тримати цю фракцію під контролем і зберегти владу Нетаньягу потрібно було переконатися, що його рішення задовольняють не лише військові потреби чи міжнародні вимоги, а й вимоги ультраправих. Кожен крок, який він схвалював, мав бути подвійного призначення: нібито для стратегічних цілей, але також здатний потенційно просувати плани ультраправих. На практиці ж одночасне досягнення цих двох цілей несумісне зі справедливою й успішною війною: неможливо надавати допомогу і водночас утримуватися від неї, вести обмежену війну проти Хамасу для звільнення заручників і водночас війну за завоювання, стверджує видання.

Чим довше тривав конфлікт, тим очевиднішим ставав компромісний характер рішень Нетаньягу. Спочатку ізраїльський лідер був стриманий тиском з боку адміністрації Байдена (яка наполягала на наданні більшої допомоги і змусила Нетаньягу відмовитися від виселення населення Гази), міністра оборони Йоава Галланта (який наполягав на поверненні Гази під управління Палестини) та партнера по коаліції з центру Бенні Ганца (який виступав за припинення вогню). Але Ганц покинув коаліцію в червні 2024 року, Джо Байдена в листопаді замінив Дональд Трамп, Нетаньягу звільнив Галланта в день перемоги Трампа, а потім сам Трамп запропонував переселити населення Гази, щоб побудувати "Рів'єру на Близькому Сході".

В результаті сьогодні єдиний тиск на Нетаньягу чинять ультраправі, які фактично проводять його військову політику всупереч бажанням значної більшості ізраїльтян, які виступають проти поселень у Газі та підтримують угоду про звільнення заручників для закінчення війни, пише The Atlantic.

Ця сувора реальність та її наслідки пояснюють зростаючу відчуженість багатьох навіть найсильніших міжнародних союзників Ізраїлю. Після 7 жовтня партнери країни, можливо, думали, що мають справу з типовим, хоч і глибоко консервативним, ізраїльським урядом. Тепер же вони, схоже, мають справу з урядом Смотрича/Бен-Гвіра в плащі Нетаньягу. Із запізненням група європейських країн, а також Велика Британія, Австралія та Канада намагаються без допомоги США знову чинити тиск, який може змусити Нетаньягу змінити курс.

Хамас має вплив на все це. Він вирішив розпочати атаку 7 жовтня, знаючи, що це спровокує руйнівну відповідь; він вирішив утримувати заручників у підземних камерах в нелюдських умовах; він вирішив ховатися серед цивільного населення Гази та під ним; він вирішив привласнити допомогу, призначену для цих цивільних осіб, щоб підживити свою месіанську військову машину. Ізраїль також стикається з упередженнями та несправедливими очікуваннями, з якими не стикалися б багато інших країн у таких обставинах. Але Нетаньягу має право вибору в тому, як реагувати на ці реалії. Він зробив свій вибір, і палестинці та ізраїльтяни продовжуватимуть платити за це, доки він не змінить своє рішення, завершує публікацію The Atlantic.

Джерело: The Atlantic