Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен опублікував свій розлогий аналіз ситуації з російською дроновою атакою по Польщі. Він робить невтішний висновок: Захід та НАТО не готові до війни з росіянами, попри те, що вони мають в рази більше зброї і засобів для протистояння росії. При цьому вони навіть бояться назвати речі своїми іменами, а відтак сумнівно, що вони спроможні будуть зробити належні висновки.

Ми є свідками постійної неспроможності країн НАТО адекватно оцінювати свої проблеми безпеки та національні інтереси. Вчорашня "тренувальна" атака росіян на Польщу (а саме такою вона і була) показує, що країни альянсу навіть не потурбувалися про належну підготовку не лише до майбутньої війни, але й до війни, яка вже дивиться їм в обличчя. Ба більше, їхня постійна слабкість до цього моменту лише підбадьорила росію до зухвалого порушення повітряного простору НАТО, зміцнюючи думку, що країни НАТО не мають жодного уявлення, як дбати про власну безпеку. Вони навіть не здатні назвати атаку атакою.

Тренувальна атака

Перш за все російська атака була, у порівнянні з тим, що Україна переживає щоночі, дитячою грою. Якщо подивитися на мапу ударів по Україні минулої ночі, то в лівому верхньому кутку видно зовсім невелику кількість російських засобів, які дісталися Польщі. Я обвів їх червоним прямокутником.

Точна кількість російських БпЛА, використаних під час атаки на Польщу, може становити невеликого двозначного числа. Спочатку повідомлялося, що було задіяно лише 8 або 9 систем, хоча зараз українці стверджують, що їхня кількість могла сягати 14.

Оскільки Україна регулярно зазнає атак із понад 400, 500 і навіть 600 російських систем, те, що пережила Польща, еквівалентно 2-3% від типової нічної атаки росії останніми днями. Більше того, російські атаки на Україну зазвичай складаються з небезпечної суміші дронів, крилатих і балістичних ракет, тоді як атака на Польщу була лише дронами типу Shahed. І це ще не все: НАТО мало набагато більше часу для реагування, ніж Україна. Ці системи запускалися з території росії та мали подолати територію України (частково й Білорусі), перш ніж дістатися Польщі. Їх мали ідентифікувати як потенційну загрозу значно раніше й організувати оборону завчасно.

Для НАТО це мало бути дитячою забавкою.

З точки зору України це була б тиха ніч, яка, ймовірно, навіть не потрапила б у новини.

Реакція НАТО була жалюгідною

Здається, держави НАТО не мають уявлення про реальність. Дональд Туск, зазвичай стриманий у своїх оцінках, учора описав атаку російських БПЛА на Польщу як "величезну".

Це, звісно, смішно у порівнянні з тим, що Україна переживає щоночі. Більше того, зіткнувшися з цією "тренувальною" атакою, стало очевидно, що країни НАТО просто не готові до війни – не лише в майбутньому, але й зараз. Участь в операції брали декілька країн НАТО – від Польщі до Італії та Нідерландів (досі неясно, чи США реально допомагали). Вони підняли в повітря одні з найсучасніших літаків у світі – від F-35 до AWACS (і, за повідомленнями, навіть F-22).

І знаєте що? Вони навіть не збили всі ці кілька російських апаратів – зовсім ні. Сам Туск визнає: збивали лише ті системи, що становили пряму загрозу. Тобто якщо вважалося, що дрон повернеться в Україну чи ще кудись, його фактично охороняли і дозволяли летіти далі?

До того ж щонайменше один із російських дронів, що впав у Польщі, не виглядає сильно пошкодженим – немає жодних ознак ураження сучасними протиповітряними системами НАТО. На мій погляд, він виглядає майже неушкодженим, хоча, звісно, треба чекати нра додаткову інформацію.

Той факт, що НАТО довелося покладатися на надзвичайно дорогі системи для завдань, які українці виконують за набагато менші гроші, і при цьому вони не змогли або не захотіли збити всі російські дрони-нападники, показує, наскільки НАТО справді не готове. Хай Бог їх береже, якщо їм доведеться зіткнутися з 600 БПЛА та ракетами за одну ніч.

Це була атака

Ще одна ознака провалу країн НАТО полягає в тому, що альянс навіть не здатний називати речі своїми іменами. Це була однозначно російська атака. Звідки ми це знаємо? Ну, всі безпілотники полетіли до Польщі, жоден не порушив повітряного простору союзників росії – Словаччини та Угорщини (які теж межують з Україною). Ось збільшений червоний прямокутник із мапи вище - бачите, як всі російські дрони прямують на північ/північний захід? Тобто в Польщу.

На півдні/південному заході за кордоном з Україною розташовані Словаччина та Угорщина – вони залишилися повністю незачепленими.

росіяни обійшли стороною території своїх союзників і атакували лише Польщу. Це не могло бути випадковістю.

Послухайте, я знаю, що російські системи мають високий рівень відмов, але щоб 14 апаратів одночасно залетіли до Польщі, це мало бути навмисно.

НАТО ж, продовжуючи свою поведінку останніх 3,5 років, намагається вдавати, ніби це не було нападом, і відмовляється так її кваліфікувати. Речник НАТО у своїй першій реакції був дуже слабким, заявивши, що російські дрони "увійшли" у повітряний простір Польщі – ніби вони завітали з якимось візитом.

Навіть Польща вагається, називаючи напад лише "актом агресії" і заявляє, що поінформувала про це НАТО.

Отже, для НАТО атака – це не атака.

А, і Дональд Трамп та США ще нічого не сказали.

Висновок

Отже, ми є свідками інституційної та національної поразки прямо у нас на очах. Країни НАТО, навіть ті, що на передовій, явно не готові до війни такого типу, яка відбувається зараз. Вони не мають спроможностей упоратися з тим, із чим щоночі стикається Україна, хоча ресурси НАТО в рази більші, ніж будь-коли може мати Україна.

Більше того, НАТО та країни-члени так і не навчилися називати речі своїми іменами. Попри всі свої гучні заяви, вони не готові визнати атаку росії атакою.

І нарешті, вони досі не зрозуміли справжню стратегічну небезпеку, в якій перебувають. досі не зрозуміли справжню стратегічну небезпеку, у якій перебувають. Минулої ночі стало очевидно: безпека держав НАТО критично залежить від незалежності та сили України. НАТО використало Україну як гігантський буфер раннього попередження, щоб бодай організувати цю слабку спробу оборони. Якби росіяни змогли запустити 600 систем безпосередньо по НАТО, у більшості держав альянсу наслідки були б катастрофічними.

Українці, мабуть, дивляться на НАТО і з недовірою хитають головами.

