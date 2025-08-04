Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст

Колишній посол США в Україні, старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст наводить перелік заходів і кроків, які може здійснити адміністрація Трампа, аби примусити путіна до переговорів і укладення довготривалого миру.

Президент США Дональд Трамп щойно нагадав світові, що його терпець уривається по відношенню до путіна. Минулого тижня він оголосив, що скоротить термін, протягом якого росія повинна погодитися на припинення військових дій, з п'ятдесяти до десяти днів. "Немає причин чекати", – заявив Трамп.

Під час своїх коментарів разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії Трамп також згадав про два кроки, які він може зробити після закінчення цього терміну: додаткові санкції проти росії та значні тарифи для країн, які купують російську нафту чи газ. Це два корисні кроки, але питання, яке повинен поставити собі Білий дім, полягає в тому, які кроки можуть врешті-решт змусити путіна погодитися на компромісний мир, за який Трамп виступав ще до вступу на посаду.

Відтоді, як російський президент розпочав свою ревізіоністську кампанію з нападу на Грузію 2008 року, а потім захоплення Криму 2014-го, йому вдалося пережити протидію, з якою він зіткнувся на Заході. Трамп має можливість змінити це. Для цього він повинен відмовитися від млявої, поступової політики адміністрації Байдена і вжити рішучих військових та економічних заходів, які не дозволять росії здобути додаткові перемоги на полі бою і ще більше скоротити обсяги виробництва російської економіки, яка і без того вислизає з-під удару. Як це може виглядати?

Надати Україні наступальну зброю

Адміністрація Трампа може реалізувати свою готовність надіслати Україні сучасне озброєння (оплачене Європою), і не лише ракети Patriot для протиповітряної оборони, але й наступальні озброєння. Якщо він готовий вийти за рамки обережності, притаманної команді Байдена, Трамп може оголосити про свій намір надіслати ракети Tomahawk (з радіусом дії понад тисячу миль), якщо російські бомбардування українських міст і мирного населення не припиняться протягом наступних десяти днів. Це також може спонукати Німеччину зробити те ж саме зі своїми ракетами Taurus. Крім того, США могли б швидко досягти домовленості з Україною про спільне виробництво сучасних безпілотників. Це посилить обороноздатність України і Сполучених Штатів. Маючи ці та інші види озброєнь в Україні, США могли б допомогти Україні досягти здатності загрожувати російським лініям постачання до Криму і основним пунктам логістики, що обслуговують фронт на сході України, що стало б важливим кроком у стримуванні просування росії і стимулюванні до припинення вогню.

Підтримати НАТО

Адміністрація Трампа може розвинути успіх, досягнутий на нещодавньому саміті НАТО в Гаазі, і посилити потенціал стримування Альянсу. Вона зробила хороший крок у цьому напрямку, розмістивши ядерну зброю у Великій Британії на початку цього місяця. Вона також має оголосити, що будь-які російські ракети або безпілотники, що пролітають над повітряним простором НАТО (на шляху до України), розглядатимуться як ворожі об'єкти, і з ними поводитимуться відповідно.

Посилити санкції та запровадити тарифи

Спочатку 14 липня, а потім знову 28 липня Трамп згадав про свій намір запровадити вторинні тарифи для торговельних партнерів росії, які, ймовірно, включатимуть двох найбільших покупців російських вуглеводнів – Китай та Індію, якщо путін не погодиться на припинення вогню. У Конгресі спостерігається потужний імпульс до прийняття законопроєкту про жорсткі санкції плюс вторинні тарифи на чолі з сенатором Ліндсі Гремом, але реальність така, як він продемонстрував в інших сферах – Трамп може легко підвищити тарифи самостійно. Оскільки і без того ослаблену економіку москви значно підтримують Пекін і Нью-Делі, які купують її вуглеводні, загроза значного підвищення тарифів може серйозно ускладнити для російської економіки підтримку військових зусиль, що тривають. Після нещодавнього захоплення російського безпілотника, виготовленого здебільшого з китайських компонентів, на полі бою в Україні, США можуть запровадити санкції проти Китаю за порушення ембарго на постачання озброєнь. Поряд із цими тарифами і санкціями, Сполучені Штати могли б наполягати на посиленні міжнародної співпраці з метою закриття "тіньового флоту", що перевозить контрабандну російську нафту.

Тиск на європейців щодо знерухомлених російських державних активів

путін вважає, що він може пережити західну підтримку України та українські ресурси, як військові, так і економічні. Ефективним способом продемонструвати, що це не так, була б передача Україні майже $300 млрд іммобілізованих російських державних активів. За останні кілька тижнів Трамп показав себе жорстким, але вмілим переговірником зі своїми європейськими колегами; він міг би ще раз схилити європейців до того, щоб вони зробили більше для України. Сама по собі передача цих знерухомлених державних активів – переважна більшість яких знаходиться на європейських рахунках – забезпечила б військові та економічні потреби Києва на понад три роки.

Запровадження всіх або більшості з цих заходів у швидкій послідовності завдало б серйозного удару по впевненості путіна в тому, що час грає на його боці. Це найкращий шанс схилити російського президента до переговорів про довготривалий мир. Як сказав сам Трамп, немає причин чекати.

Джерело: Atlantic Council