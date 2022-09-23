Пропонуємо вашій увазі черговий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він описує події на українському фронті за останні три дні та прогнозує майбутнє після проголошеної рф мобілізації. Як завжди влучно.

Українська війна, 23 вересня 2022 р.

Я все ще зайнятий підготовкою "Частини 3" історії про іранські БПЛА. Таким чином, "і замість цього", дозвольте мені описати події на передовій за останні кілька днів.

У той час як путін порушив свою обіцянку (дану у промові від 8 березня) і оголосив про "часткову, легку мобілізацію" 21 вересня і старанно готує "референдуми" - з півночі на південь: в Луганській, Донецькій, Запорізькі та Херсонській областях, його учасники переговорів організували обмін близько 215 українських військовослужбовців, у тому числі командирів полку "Азов" з Маріуполя — на близько 57 російських військовополонених.

Пам’ятайте: зазвичай останні кілька років навесні всрф призивали на службу близько 130 тис., а восени – ще 130 тис. Зазвичай з них приблизно виявляється 90 000 таких, з яких врсф здатна натренувати близько 70 000. Якщо вони викликають 300 тисяч резервістів зараз, їм може знадобитися трохи менше підготовки (тобто приблизно 3-6 тижнів перепідготовки), але не слід очікувати, що серйозне підкріплення прибуде в Україну менш ніж за 15 днів — тому що всрф бракує кадрових офіцерів і молодших офіцерів, потрібних для організації навчання та формування злагоджених підрозділів нових військ.

До речі, близько двох тижнів тому всрф планував створити ще один новий армійський корпус і розгорнути його в Україні до кінця цього місяця. Здається, цей план зазнав краху через брак військ (це могло змусити путіна оголосити цю "мобілізацію"), і таким чином цей новий, IV армійський корпус мав бути посилений приблизно 6000 в’язнями із різних російських в’язниць, зібраних пвк вагнера. Я б сказав, що їм знадобиться не менше двох місяців підготовки, але пригожин, безперечно, прагне, щоб вони вийшли на передову набагато раніше.

Призовників всрф бачили озброєними гвинтівками Нагана-Мосіна, вироблених ще в 1890–1891 роках… вони вважалися застарілими ще під час Першої світової війни… Звичайно, не потрібен АКМ, щоб навчитися ходити в строю…

Повітряно-ракетна війна

ВКС наносили авіаудари з використанням керованих ракет по невідомим цілям у Студенку, Слов'янську, Сіверську, Костянтинівці, Покровську, Василівці, Запоріжжі (уражено 5-6 місць) і — особливо — Миколаєві. По останньому за останні три дні було випущено до двох десятків ракет. 20 вересня росіяни стверджували, що вдарили по Миколаївському бронетанковому заводу (найбільшому в Україні). Вчора вони обстріляли місцеві електромережі, газопроводи, нафтобази та готель.

У свою чергу, українці кілька разів 21 і 22 вересня вели обстріл Новоайдару у східній Луганщині (приблизно 60 км від кордону) за допомогою HIMARS. Вчора на в’їзді в Ясиновату на північ від Донецька підірвався потяг з танками Т-62. Причина невідома.

На півдні українські ракетно-партизанські обстріли вразили низку залізничних колій та аеропортів від Мелітополя через Токмак до Смирнового.

На Дніпрі артилерія ЗСУ за останні три дні знищила щонайменше дві переправи поблизу Херсона та Нової Каховки. Однак, як повідомлялося 18 вересня, росіяни засипали шлюз дамби в Новій Каховці щебенем і землею, а поверх цього побудували три мости. Його буде дуже важко вибити артилерією ЗСУ — навіть за допомогою HIMARSів. Таким чином, вони можуть забезпечити свої війська в Херсонській області приблизно 200 вантажівками боєприпасів, продовольства та спорядження на день: тобто доставляти достатньо, щоб підтримувати їхню боєздатність.

Завдаючи до 30 ударів на день, на початку цього місяця українські ВПС скоротили їх до приблизно 10 ударів на день, але при цьому завдають "навіть" ударів по російських позиціях за лінією фронту. Це стало можливим завдяки широкому використанню AGM-88 (проти радарних ракет – iPress), встановлених на МіГ-29 і Су-27: вони завдали ударів по 10 російських системах ППО лише вчора.

Однак найбільшою новиною цього ранку став удар кількох іранських дронів-камікадзе Shahed-136 по Одесі. Один був збитий, але два потрапили в адміністративну будівлю в порту. Імовірно, їх "запустили з моря", але, напевно, вони мають достатню дальність, щоб долетіти до Одеси і з окупованого Кримського півострова.

Один із двох баражуючих Shahed-136, яким вдалося досягти Одеси сьогодні вранці.

Битва на Донбасі

З моменту мого останнього огляду такого роду лінія фронту значно змінилася. Таким чином, не можна рекомендувати використовувати якусь гарну карту східної України, щоб слідкувати за цим.

Куп’янськ… 92-а механізована бригада розширила плацдарм від Дворової до Тавільжанки та від Куп’янська до Петропавлівки. Повідомляється, що під час боїв "в районі Сватового" генерал-майор Цоков, командир 144-ї мотострілецької дивізії — одного з основних підрозділів 20-ї загальновійськової армії, був поранений.

Річка Оскіл… 25-й десатній та 80-а десантно-штурмовій, схоже, не вдалося перетнути Оскіл і дійти до Борової: але південніше українці перетнули річку Оскіл біля однойменного міста. Наступаючи звідти, вони звільнили Язьківку, Рубці та Лозове і наступають на Карпівку, що далі на схід. росіяни повідомляють, що в цій операції бере участь українська 66-а механізована бригада.

Іншими словами: передова частина 20-ї загальновійськової армії росіян повільно руйнується. До речі, росіяни стверджують, що це лише 3000 військових, а вони зіткнуться з 30 000...

Лиман… не зумівши вибороти контроль над містом у І армійського корпусу (луганські сепаратисти), ЗСУ обійшли Лиман з флангів, приблизно 18–19 вересня і, за повідомленнями росіян, уже "вільно" проходять на північ і південний схід від нього. При цьому українські підрозділи, схоже, не просуваються вглиб підконтрольної росії території, а перекривають автомобільне сполучення між Лиманом і логістичними центрами, що його постачають. Наприклад, звільнено Дробишеве (наступне місце на північний захід від Лиману), а зондування ведуться по таких місцях, як Зелена Долина (північ), Ставки (схід), Зарічне.

Сіверськ… Українці звільнили Серебрянку та Білогорівку на схід від Сіверська, а потім відбили російську контратаку на Білогорівку 20 вересня, але, здається, їх зупинили під час спроби дістатися до Лисичанська останні 3–4 дні (хоча я не впевнений, що ЗСУ справді "пробувала тут серйозно": наскільки мені відомо, там лише 115-та бригада терооборони). Лінія фронту, розташована далі на південь, була стабілізована втручанням 4-ї танкової та 93-ї механізованої бригад. Вона пролягає приблизно від Спірного (звільненого), через Соледар і Бахмутське до Бахмута — тим паче, що росіяни вивели з останнього пвк вагнера для посилення оборони Сєвєродонецька. При цьому сепаратисти все ще намагаються вийти до Бахмута з півдня: "6 козачий полк" і пвк закріпилися в Зайцевому і Кодемі, а звідти наступають на позиції 72 механізованої бригади в Орадівці та Опитному.

Вниз по Лінії розмежування.... Українці стабілізували ситуацію в районі Красногорівки; Авдіївка тримається (і там досі живуть сотні людей); Піски "значною мірою", хоча й досі не "повністю" під контролем росії, але атаки всрф і сепаратистів на північ і захід від нього зазнали невдачі в останні кілька тижнів.

У Запорізькій області "тихо" — за винятком постійних артилерійських дуелей, обстрілів і згаданих вище ударів російської авіації. Тим часом це, здається, територія з найбільш інтенсивним розгортанням БПЛА та ударних БПЛА іранського виробництва: за заявами українців було збито по одному Shahid-129 (розвідувальний БПЛА, хоча він також може бути озброєний) вчора та позавчора. Також було заявлено, що чотири баражуючі Shahid-136 були знищені.

Поки деякі гадають, де українська 1-а танкова бригада, остання повідомила про захоплення цього цілого Т-72Б3 вчора. Операція була ризикованою, адже танк знайшли покинутим в "сірій зоні"

Битва за Херсон

Північна сторона лінії фронту "заморожена" вже майже два тижні: схоже, 128-ма гірська бригада наразі не має рішення для взяття Нововоскресенського і все ще перебуває на північній околиці села.

35-й морський піхотний полк веде бої за розширення Інгулецького плацдарму: має війська в Красносільському та Чарівному, але жодне з них поки що не контролює.

На півдні 20 вересня 28-а механізована звільнила Правдине, але лише на кілька годин: росіяни пішли в контратаку, знешкодили багато техніки і змусили українців відійти. У свою чергу, українці витіснили росіян з Киселівки, але досі не контролюють це місце. Так само всрф вдалося відновити контроль у Софіївці, а її війська все ще тримаються в Станіславі та Широкій Балці.

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