Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Субваріант XBB Omicron, напевно, є вірусом COVID, що поширюється найшвидше, і більшість методів лікування на нього не діють

Новий підваріант нового коронавірусу під назвою XBB раптово заявив про себе на початку минулого тижня в Сінгапурі. Кількість нових випадків COVID-19 зростає більш ніж удвічі за день, з 4700 у понеділок до 11 700 у вівторок, і майже напевно причина цього - саме XBB. Цей самий підваріант щойно з'явився і в Гонконзі.

Джерело: The Daily Beast

Сильно мутований нащадок омікронного варіанту вірусу SARS-CoV-2, який спричинив рекордну хвилю захворювань близько року тому, XBB з багатьох критеріїв є найгіршою формою вірусу на сьогоднішній день. Він більш заразний, ніж будь-який попередній варіант або підваріант. Він також уникає антитіл від моноклональної терапії, що потенційно робить цілу категорію препаратів неефективними для лікування COVID.

"Він, ймовірно, є найбільш імуноухильним і проблематичним для сьогоднішньої стратегії лікування та профілактики на основі моноклональних антитіл", - заявив Амеш Адальджа, експерт з питань громадського здоров'я Центру безпеки здоров'я Джона Хопкінса, в інтерв'ю The Daily Beast.

Це щодо поганих новин. Однак хороша новина полягає в тому, що нові "бівалентні" вакцини від Pfizer і Moderna, виявляється, чудово працюють проти XBB, на противагу оригінальним вакцинам, які менш ефективні проти XBB. Вони не зможуть запобігти всім інфекціям та реінфекціям, але можуть значно зменшити ймовірність важкої форми, яка потенційно може призвести до госпіталізації або смерті. "Навіть зі штамами, які ухиляються від імунітету, вакцини захищають від найважливішого - важкого захворювання – і це залишається незмінним", - сказав Адальджа.

Оскільки новий коронавірус стає все більш заразним і більш стійким до конкретних ліків, постійне оновлення ваших вакцин - це "найефективніша річ, яку ви можете зробити, у світлі того, що може статися", - повідомив Пітер Хотес, експерт з розробки вакцин в коледжі Бейлора, в інтерв'ю The Daily Beast.

Вчені вперше ідентифікували XBB у серпні. Це один з кількох основних підваріантів, які еволюціонували від основного варіанту Omicron, накопичуючи все більше мутацій в ключових частинках вірусу – а саме в білку шипа (spike), в тій частинці вірусу, яка допомагає йому захоплювати і інфікувати наші клітини.

XBB має щонайменше сім нових мутацій в білку шипа (spike). Мутації ускладнюють розпізнавання підваріанту нашою імунною системою, і, відповідно, підвищують ймовірність того, що він уникне наших антитіл і проникне в наші клітини, щоб заразити їх.

Таке накопичення мутацій не є чимось незвичайним. Зміни у спайковому білку характерні більшості основних нових варіантів і підваріантів SARS-CoV-2, оскільки пандемія продовжується вже четвертий рік.

Неймовірно те, наскільки сильну конкуренцію має XBB, він бореться за те, щоб стати наступною домінуючою формою нового коронавірусу. Циркулюють також кілька інших підваріантів Омікрону. Всі вони - високого ступеня еволюції. Багато з них розділяють множинність ключових мутацій, особливо на шипі.

У той час як XBB набирає обертів в Азії, близький родич XBB під назвою BQ.1.1 швидко поширюється в Європі та деяких штатах США. Є й інші віруси, в тому числі BA.2.75.2. Пітер Хотес називає цих вірусних родичів підваріантами "Ерудиту" ("Scrabble"), це так звана гра слів у наукових позначеннях близькоспоріднених вірусів.

Варіанти "Ерудита" це те, що вчені називають "конвергентною еволюцією". Тобто, окремі вірусні підлінії підхоплюють все більше і більше однакових мутацій. Це схоже на те, як «дітки» Омікрону окремо вчаться бути «кращими» вірусами, ніж їх «батьки», і в процесі стають все більш схожими один на одного.

Втеча від імунітету - це їх спільна ознака. Щонайменше два з підваріантів "Ерудита" - XBB та BQ.1.1 - практично не піддаються сьогочасній терапії антитілами і менше піддаються антитілам, що виробляються від первинних вакцин на основі РНК-месенджерів.

Ухиляючись від наших методів лікування і, меншою мірою, від наших оригінальних вакцин, XBB і його родичі показують нам, куди рухається новий коронавірус з точки зору генетики. Нинішній спалах захворювання в таких місцях, як Сінгапур, є передвісником потенційного глобального спалаху цієї зими або весни, коли XBB або один з його родичів стане домінуючим повсюди.

Але найгірші наслідки можна пом'якшити. Природні антитіла від перенесеної інфекції все ще залишаються найкращими та найстійкішими антитілами. Вони не вічні. Але поки вони діють - кілька місяців або потенційно цілий рік - ймовірність захворіти на важкий випадок COVID досить низька.

Тож якщо ви перехворіли на більш ранню форму Омікрону - скажімо, під час епідемії, яка почалася минулого Дня Подяки і досягла піку приблизно в лютому, - ви все ще можете мати хороші антитіла впродовж кількох місяців. Цього часу достатньо, щоб підсилити ці згасаючі природні антитіла дозою новітніх мРНК-прискорювачів.

Компанії Pfizer та Moderna розробили ці нові бустери, включивши до них певні генетичні інструкції, спеціально призначені для боротьби з субваріантом BA.5 Омікрон, який досі є домінуючою формою SARS-CoV-2, хоча може швидко зникнути, оскільки XBB та інші субваріанти "Ерудиту" випереджають його в конкуренції.

Бівалентні бустери повинні досить добре працювати проти форм вірусу, які тісно пов'язані з BA.5, включаючи "Ерудит". "Це тому, що один з двох компонентів [в бустерах] викликає імунну відповідь на BA.5, а більшість нових варіантів "Скрабл" більше подібні на BA.5, ніж оригінальна китайська лінія, - розповів Хотес в інтерв'ю The Daily Beast.

Звісно, в кінцевому підсумку нам знадобиться ще один новий бустер, щоб не відставати від еволюції вірусу. І ,звичайно, бівалентні прискорювачі працюють проти BA.5 і його найближчих нащадків. Але що робити з наступним поколінням субваріантів Омікрону, наступним після XBB та його "родичів"?

Переважна більшість чиновників з охорони здоров'я схиляються до ідеї щорічної ревакцинації проти COVID. Навіть Президент США Джо Байден підтримав цю ідею у своїй заяві минулого місяця. "Оскільки вірус продовжує змінюватися, тепер ми зможемо щорічно оновлювати наші вакцини, щоб працювали проти домінуючого варіанту", - заявив Байден. "Як і щорічне щеплення від грипу, ви мусите робити його десь між Днем праці та Хеллоуїном".

Однак одного бустера на рік може бути недостатньо. Оскільки, як побоюються деякі епідеміологи, природні антитіла зникають швидше, а новий коронавірус мутуватиме в прискореному режимі. Якщо з’ясується, що нам потрібні нові бустери двічі на рік, виникає питання, чи зможе промисловість оперативно розробити нові вакцини, а органи охорони здоров'я - швидко їх затвердити.

Однак є ще актуальніше питання. "Найважливіший фактор - люди повинні отримували найновіші вакцини", - заявив Джеймс Лоулер, експерт з інфекційних захворювань Медичного центру Університету штату Небраска, в інтерв'ю The Daily Beast.

Навіть якщо нова вакцина буде доступна приблизно кожні шість місяців, то чи достатньо людей отримає її, щоб знизити загальний рівень тяжких захворювань і смертності? Використання бустерів знижується в усьому світі, і особливо в Сполучених Штатах, де лише 10 % людей отримали бівалентні бустери після того, як федеральні регуляторні органи схвалили їх у серпні.

XBB - це неприємний маленький підваріант. Та це не останні згадки про COVID. Новий коронавірус продовжуватиме мутувати і знаходитиме нові способи ухилятися від наших антитіл, незалежно від того, зважатимуть на нього люди чи ні.

Вірус ще не розпрощався з нами. І це значить, що ми не можемо розпрощатися з ним. Вище носа. Приготуйтеся до того, що у 2023 році ми знову будемо вакцинуватись.