Том Купер опублікував допис Бенджаміна Кука з аналізом можливості застосування тактичної ядерної зброї росії на полі бою. Сам Купер нагадує досвід ангольської війни і їхні побоювання щодо застосування ядерної зброї тоді. Бенджамін Кук вважає, що застосування тактичної ядерної зброї потужністю 10 кілотонн не дасть жодного результату на полі бою – ані тактичного, ані стратегічного.

Вступ Тома Купера. Своєрідне застереження: читаючи цю статтю, пам'ятайте про одну річ. Протягом усієї війни в Анголі 1980-х років кубинці не лише знали, що Південна Африка має ядерну зброю, але й були свідомо і серйозно стурбовані тим, що Південна Африка, ймовірно, застосує її на полі бою.

Це зайшло так далеко, що, на відміну від ангольців (і їхніх радянських радників), кубинці не лише розосередили свої сили вздовж лінії фронту (так, що південноафриканці ніколи не могли вивести з ладу більше, ніж батальйон одним ядерним ударом), але й ніколи не наважувалися з'являтися на півдні Анголи (в межах досяжності південноафриканських військово-повітряних сил) без потужної ППО. Цей страх перед розгортанням південноафриканцями своєї ядерної зброї в Анголі зайшов так далеко, що кожного разу, коли уряд в Луанді планував наступну велику військову операцію (зазвичай у співпраці з радянськими радниками і за їхніми порадами), кубинці відмовлялися брати в ній участь, оскільки виявляли, що, серед іншого, задіяні сили не були забезпечені достатньою ППО або були скупчені надто близько один до одного. Як наслідок, і незалежно від того, що повідомляють південноафриканці з того часу, жоден кубинський солдат не брав участі у двох найбільших ангольських наступальних операціях проти повстанців сумнозвісної УНІТА в 1985 і 1987 роках. Щонайбільше, вони брали участь лише тоді, коли ангольські війська, розбиті південноафриканськими авіаударами через те, що їхні радянські радники і ті, хто приймав рішення в Луанді, не прислухалися до кубинських порад, відступали: тоді кубинці поспішали на допомогу, щоб допомогти їм побудувати позиції для відступу і зупинити просування південноафриканців і УНІТА. Завжди позаду в тилу.

.... що, між іншим, є однією з головних причин, чому південноафриканські війська ніколи не стикалися з кубинськими військами в бою, незважаючи на те, що вони стверджують, що не лише стикалися, але й розгромили їх... принаймні, з часів операції "Аскарі" у 1983 році й до завершального етапу битви за Куїто-Куанавале в лютому 1988 року.

Чому я згадую про це?

Тому що ядерна війна є найвищою формою війни, на яку здатне людство. Здатність тієї чи іншої сторони вести ядерну війну настільки важлива, що одна лише згадка слова на букву "я" лякає до усрачки і головних зомбованих ідіотів на Заході, і вищий командний склад їхніх збройних сил, і багатьох інших людей на подібних посадах по всьому світу. Наприклад, в Індії. Коли згадується це слово, все зупиняється, і ніщо інше не має значення.

Відповідно (і не дивно), щоразу, коли збройні сили, не оснащені ядерною зброєю, протистоять збройним силам, оснащеним ядерною зброєю, першим краще за все пам'ятати про останній факт. Постійно. Незалежно від того, що вона робить. Все інше можна порівняти з грою в "російську рулетку".

Переходимо до Бенджаміна...

Моделювання вибуху

У серії симуляцій з використанням NUKEMAP, інструменту моделювання ядерних ефектів, розробленого істориком Алексом Веллерстайном, детонація 10-кілотонних тактичних ядерних боєголовок над Феніксом, Москвою і Часовим Яром розкриває контрінтуїтивну істину: ця зброя, хоч і є жахливою, але не дає росії жодних стратегічних чи тактичних переваг.

Це усвідомлення, схоже, формує українське стратегічне мислення. Незважаючи на неодноразові ядерні погрози з боку російських офіційних осіб і пропагандистів з моменту початку повномасштабного вторгнення, існує мало доказів того, що Київ очікує або боїться обмеженого ядерного удару.

Зображення, створені для цього аналізу, показують повітряний вибух потужністю 10 кілотонн, еквівалентний за потужністю деяким найменшим ядерним боєприпасам, які можна доставити над міськими і напівміськими цілями. У Феніксі, штат Арізона, руйнування сягають центру міста, але зупиняються на невеликій відстані від метрополітену. У Москві така ж потужність зрівняла б з землею частину центру міста, але залишила б більшу частину столиці працездатною.

Над Часовим Яром, містом на сході України, що перебуває під постійним штурмом, було проведено дві симуляції. Одна з них моделювала удар потужністю 10 кілотонн, інша – детонацію 50 кілотонн, що приблизно втричі перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

Результати є протверезливими, але не трансформаційними.

Вся міська територія Часового Яру буде знищена (що, до речі, вже було зроблено... звичайними потужними вибуховими речовинами). Вибухова хвиля і теплове випромінювання вб'ють або покалічать особовий склад, який все ще перебуває там.

Проте, з військової точки зору, результат не відрізняється від того, чого росія вже досягла в таких містах, як Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут і Маріуполь, використовуючи звичайну зброю: майже повне спустошення.

Не хвилюйтеся, Скоттсдейл і Меса безпечні: це лише для порівняння.

Я відсунув карту досить далеко, щоб побачити аеропорт Домодєдово. Для довідки.

Чинник радіоактивних опадів

Ядерна зброя спричиняє дві основні категорії шкоди: безпосередній вплив вибуху, тепла і радіації і довгострокову небезпеку радіоактивних опадів.

Тут має значення спосіб доставки. Наземний вибух, при якому детонація відбувається на поверхні або поблизу неї, максимізує радіоактивні опади, витягуючи опромінений ґрунт в атмосферу. Високий повітряний вибух, навпаки, утворює набагато менше радіоактивних опадів і зазвичай використовується для максимізації площі теплового і ударного ураження.

Якби росія вирішила застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, вона, швидше за все, обрала б повітряний вибух, щоб уникнути забруднення власних військ, що наступають, і щоб запобігти радіоактивному переносу на територію росії або підконтрольну територію НАТО.

Це відповідає військовій доктрині. Це також відображає геополітичну обережність.

Тактична користь, стратегічна втрата

З точки зору поля бою, ядерний удар може дозволити росії захопити ключову оборонну позицію – ціною того, що територія стане непрохідною або радіоактивною на кілька днів чи тижнів. У Часовому Ярі, наприклад, російські війська теоретично могли б захопити місто після такого удару, але їм довелося б діяти в забруднених руїнах під постійною загрозою перекриття з боку України.

Тактичні переваги незначні. А стратегічні ризики є серйозними.

Ядерний вибух на українській землі майже напевно спричинить міжнародну ескалацію. Хоча НАТО, можливо, і не застосує статтю 5, тиск на країни-члени Альянсу з метою військової відповіді буде величезним. США, навіть якщо вони будуть відволікатися на щось інше, будуть змушені діяти. Невелика коаліція союзників по НАТО, навіть не повний склад Альянсу, може знищити розгорнуті в Україні російські війська і відкинути назад її територіальні здобутки.

Результатом не буде глобальний розрив. Це буде капітуляція росії. Включаючи ймовірну відмову від окупованої української території.

Чому Україна залишається незворушною

Українські посадовці та аналітики постійно применшують ймовірність застосування росією ядерної зброї, називаючи її стратегічно ірраціональною. Їхній розрахунок, схоже, полягає в тому, що Москва розуміє ціну і що її погрози є когнітивною війною, спрямованою насамперед на західну аудиторію.

Тактичний ядерний удар не змінить оборонну позицію України. Лінії фронту в Україні не визначаються бронетанковими колонами чи масованими батальйонами. Вона утримується розосередженою піхотою, яка окопалася в лісосмугах, мережах окопів і міських завалах. Ядерна зброя може стерти частину лінії фронту, але не прорвати оборону.

Це реальність, яка формує українську впевненість. Це реальність, яка мала б впливати на реакцію Заходу на дії росії з першого дня повномасштабного вторгнення.

Реальний ризик

Небезпека полягає не у втратах на полі бою. Небезпека полягає в прецеденті.

З 1945 року жодна держава не застосовувала ядерну зброю у війні. Як тільки це табу буде порушено, глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї почне давати тріщини. Інші держави візьмуть це до відома. Інші почнуть готуватися.

Саме це, а не безпосередня радіоактивна шкода, є причиною того, чому застосування ядерної зброї вважається червоною лінією. Воно переосмислює правила війни.

І, можливо, саме тому ядерний поріг, попри всі російські театри військових дій і погрози, не був перетнутий.

На додаток: якби він був перетнутий, Україна залишилася б стратегічно нерозподіленою і тактично неушкодженою. Війна продовжилась би. А росія опинилася б у гіршому становищі, а не в кращому.

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