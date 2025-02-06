Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер і Дональд Гілл підготували спільний аналіз переходу ЗСУ на корпусну структуру. Вони спробували по доступній інформації показати, які підрозділи стануть основою нових корпусів та які проблеми потрібно вирішити в процесу створення бойових корпусів з огляду на ситуацію на фронті та роздрібненість нинішніх бригад на окремі батальйони, які розкидані по всьому фронту.

Кілька днів тому Головком (генерал Сирський) з гордістю оголосив про "масштабну реорганізацію" Сухопутних військ ЗСУ (читай: української армії). Не дивно, що в соціальних мережах з'явилося багато коментарів, а ми отримали прохання вставити свої 5 копійок.

Насправді, офіційний реліз Головкома залишив чимало незрозумілих моментів, а отже, багато деталей досі залишаються незрозумілими. Тому маса коментарів, які тим часом стали доступними, радше спонукають до здогадок, аніж до корисних висновків.

Найбільше запитань викликає питання потенційної ефективності майбутніх корпусних командувань ЗСУ. Теоретично, кожен корпус повинен отримати власний персонал для планування, координації/інтеграції та проведення операцій, а таких навичок в Україні наразі майже не існує. Тож звідки Головком планує його отримати?

З цим питанням пов'язаний той факт, що командування корпусів є найвищою формою організацій тактичного рівня: з їх появою ЗСУ повинні отримати "зв'язок" між нинішніми бригадами, оперативними групами та Генштабом, але незрозуміло, яким чином Головком збирається припинити мікроуправління боєм і дозволити таким зв'язкам з'явитися.., а потім дозволити їм функціонувати самостійно.

Далі командування корпусів має отримати підрозділи корпусного рівня: підрозділи радіоелектронної боротьби, інженерні, вогневої підтримки, логістики, БПЛА. Як тільки вони з'являться, їх слід використовувати для формування поля бою, зосередження основних зусиль, закріплення успіху, використання в якості резервів, латання проломів на фронті тощо. Наразі таких підрозділів у ЗСУ немає: дійсно, Головком не припиняє скаржитися на те, що у нього недостатньо військ (і підрозділів), а отже, лише це було б серйозною зміною.

Поза тим, ми вважаємо, що, для початку, це свого роду "маленьке диво", що Головком, схоже, насправді реалізує оригінальну заяву Зеленського, зроблену близько двох місяців тому.

Осторонь питання "чи має Україна необхідних офіцерів" (тобто "таланти") для командування корпусами (ми не сумніваємося, що це так): наш висновок полягає в тому, що фактичною метою створення командувань корпусів у ЗСУ буде задоволення певних базових потреб. Насамперед таких, як комунікація та координація суміжних підрозділів (те, що теоретично було завданням оперативних командувань, але не виконувалося), забезпечення стійкості та гнучкості тактичного реагування та логістики (ще одне питання, яке не є найменш робочим; навпаки, зараз саме бригадні команди повинні дбати про обидва ці аспекти), а також стандартизація культури, сподіваємось, успіху (чи варто говорити більше?).

Але давайте заглибимося в це питання.

Для полегшення орієнтації (особливо для читачів, які не розбираються у військовій організації): це спрощена схема організації підрозділів армії США.

Серйозні організаційні проблеми затьмарюють боєздатність ЗСУ від самого початку російського вторгнення у 2014 році. Дійсно, спочатку в ЗСУ не було нічого, окрім дезорганізації, що не дивно, враховуючи, що станом на 2014 рік вони перебували в такому занедбаному стані, що саме по собі створення одного механізованого батальйону для реагування на проблеми на Донбасі вважалося "значним досягненням". Звісно, наступного року ситуація дещо покращилася, але насправді ці проблеми лише зростали з часом і стали очевидними наприкінці лютого 2022 року. Однак тоді в командному складі бригади було стільки енергії, а ЗСУ настільки перевершували росіян у маневрених діях, що вони не дуже відчувалися до останніх тижнів битви за Сєвєродонецьк, у червні 2022 року.

Справа ось у чому: навіть якщо не брати до уваги те, що відбувалося із ЗСУ до 2014 року, всі ці проблеми були зрозумілі. Сили намагалися відновитися і захистити себе та Україну від російського нападу. Проблема в тому, що сталося потім: з 2015 року замість того, щоб виправити відомі недоліки, їх залишили на місці. Одним з таких недоліків була погана комунікація та координація між суміжними підрозділами, іншим – практика відриву батальйонів від бригад і відправлення їх як підкріплення в інший сектор. Особливо ця проблема загострилася після битви під Бахмутом.

У більш пізній час ці організаційні проблеми безпосередньо сприяли дестабілізації на ділянці Авдіївка-Прокровськ (квітень 2024 року), а також дестабілізації на ділянці Вугледар-Курахове (серпень-жовтень 2024 року). Дійсно, дестабілізацію додаткових ділянок можна було спостерігати вже в червні 2024 року, а у вересні вона прискорилася.

Ми почали займатися цими питаннями на початку листопада. Наприкінці того ж місяця офіційний Київ оголосив про перехід на батальйонно-бригадно-корпусну систему. Вони заявили, що не будуть переходити на структуру батальйон-бригада-дивізія-корпус, тому що такий рівень організації буде "занадто дорогим". Також наприкінці листопада Драпатий був призначений командувачем Сухопутних військ, що, як ми сподіваємося, сприятиме просуванню реформ. Минулого тижня розмови перейшли до дій, коли було оголошено про початок переходу до корпусної структури. Кожен корпус матиме 4-5 бригад, розвідувальний батальйон/полк та інші підрозділи...

За іронією долі, саме так організована дивізія: просто офіційна назва нової організаційної структури буде іншою.

Справа в тому, що те, чи називається така організація "дивізією" або "корпусом", не так важливо, як її реальна функція.

Для порівняння, в майбутньому це має стати основною організаційною структурою Сухопутних військ ЗСУ.

Тепер, два дні тому, добре поінформований український журналіст Юрій Бутусов додав деякі непідтверджені деталі. З його пояснень випливає, що майбутня організаційна структура ще не зовсім зрозуміла. Спочатку йшлося про те, що оперативно-стратегічні групи (ОСГ), оперативно-тактичні групи (ОТГ) і тактичні групи (ТГ) будуть ліквідовані; як варіант, ОТГ будуть скорочені, ОСГ залишаться як сполучна ланка між корпусним командуванням і Генштабом тощо; нарешті, йшлося про те, що всі ОСГ, ОТГ і ТГ будуть розформовані...

Ми почули дещо інше: за версією, яку ми маємо, ОТГ залишаться на місці та виконуватимуть роль "інтерфейсу" для різних підрозділів. Крім того, з приблизно 160 окремих бригад, окремих полків і окремих батальйонів ЗСУ, приблизно 80-100 будуть передані у підпорядкування до 20 новостворених корпусних командувань, в той час як ще 60+ будуть управлятися безпосередньо Генштабом ЗСУ – через ОТГ.

Наприклад: Національна гвардія (НГ) буде реорганізована у два корпусні командування. Одне з них базуватиметься на 12-й бригаді НГУ "Азов" (з лютого 2022 року нею командуватиме Денис Прокопенко, командир полку "Азов" у Маріуполі), а інше – на 13-й бригаді НГУ "Хартія". У Сухопутних військах ЗСУ одне командування корпусу буде створено на базі 3-ї штурмової бригади (з Андрієм Білецьким як командиром п'яти бригад), інше – на базі 92-ї штурмової бригади. Повітряно-десантні війська також будуть реорганізовані (очевидно, у два корпусні командування).

Слід зазначити, що, особливо протягом останнього року, командні штаби всіх цих бригад довели свою спроможність бути розширеними до рівня корпусних командувань (фактично: деякі з цих бригад вже діють як "міні-корпуси"). Дійсно, "корпусні командування, зосереджені на таких опорних підрозділах" були однією з концепцій, яку ми сподівалися реалізувати в ЗСУ. Така реорганізація позиціонувала б "міцний" підрозділ як ядро корпусу: його перевірений особовий склад "автоматично" впливав би на всі процедури в усіх підпорядкованих йому підрозділах. Іншими словами, командир якірного підрозділу, а в ЗСУ є не лише кілька таких командирів, але й командири, які створили чудові "команди" – буде підвищений до командира корпусу і зможе змінювати культуру інших підрозділів шляхом впровадження перевірених практик, процедур і навчання.

З інших деталей, які ми почули, десять частин VII корпусу швидкого реагування (поки що суто "адміністративна" одиниця, без оперативного командування) будуть розділені на два (бойові/оперативні) корпусні командування. 30-й корпус морської піхоти, який ще не оговтався від пережитого на Кринському плацдармі, а його підрозділи розкидані по всій лінії фронту, також буде перетворено на командування бойового корпусу. Очевидно, що ці та інші ("адміністративні") корпусні командування будуть повністю реорганізовані (у порівнянні з їхньою нинішньою структурою).

Відповідно: (близько) 20 командувань корпусів по 4-5 бригад у кожному, тобто 80-100 бригад стануть корпусними з'єднаннями. Ідея полягала, полягає і буде полягати в тому, що підрозділи, приписані до одного корпусу, будуть краще координуватися і будуть воювати разом і поряд.

З причин, пояснених три дні тому, ще більш важливим є той факт, що створення таких корпусних командувань, "прив'язаних" до перевірених підрозділів/командирів/командних штабів, значно зменшило б мікроменеджмент (некомпетентний і безсистемний) з боку Головкома. Власне, це було б головним покращенням (навіть якщо було б краще, якби над цими 20-ма корпусами був проміжний командний рівень.., але давайте не будемо видавати бажане за дійсне).

Імовірно – і всупереч Головкому та дезорганізованим, нефункціональним, перевантаженим командуванням нинішніх ОСГ, ОТГ тощо – ці командири корпусів збираються створити проміжний командний рівень на рівні 20 корпусів. Командування цих корпусів також матиме можливість створювати власні резерви, щоб мати локальні сили реагування, здатні відповісти на будь-яку кризу.

"Турбують" отриманий образ/враження від майбутньої ЗСУ заяви про те, що кожен корпус буде відповідати за фронт протяжністю близько 120-150 кілометрів. Це (занадто) багато. Звісно, частина бригад і батальйонів зараз охороняє "спокійні" ділянки фронту (або кордони), і не виключено, що мова йде саме про них. Але розраховувати, що одного корпусу вистачить, наприклад, на всю ділянку Покровська... вибачте, це мрії.

Тому ми вважаємо такі заяви "суто теоретичними".

Пояснивши, що мають почути інші, і що маємо почути ми, давайте тепер "попередимо" про деякі безпосередні результати всього цього. "Попередити" слід тому що, хоча всі ці зміни, так чи інакше, є "багатообіцяючими", існують також "приховані небезпеки". Особливо протягом періоду (приблизно 3-6 місяців), протягом якого ця реорганізація відбуватиметься.

Справа в тому, що нічого з цієї реорганізації не можна зробити за одну ніч. Зараз маса бригад і батальйонів ЗСУ розкидана по всьому полю бою і перемішана: є щонайменше 4-5 бригад, командири яких навіть не можуть сказати, куди саме Головком відправив їхні батальйони, і в якому стані перебувають ці підрозділи. Більше того, щоб сформувати цілісні корпусні командування, ЗСУ доведеться зняти з фронту одразу 4-5 бригад, а потім витратити щонайменше тиждень (краще – довше) на їх перепідготовку.

Коли так багато бригад виводиться з (дуже) різних ділянок фронту, їх необхідно замінити. Своєю чергою, після того, як будь-яке нове командування корпусу візьме на себе відповідальність за певні сектори, має з'явитися можливість повернути всі відведені батальйони в цьому секторі назад до складу своїх бригад. В умовах хаосу, створеного мікроменеджментом Головкома протягом останніх двох років, це абсолютно неможливо зробити відразу: це можна зробити лише поступово, і саме тому ми оцінюємо, що ця реорганізація, ймовірно, триватиме "місяці" (як зазначалося вище: ймовірно, від трьох до шести місяців).

Крім того, слід пам'ятати про численні випадки в цій війні, коли російські розвідувальні підрозділи були надзвичайно ефективними не лише в тому, щоб дізнатися про ротацію підрозділів, але й у визначенні "кордонів" відповідальності між двома основними українськими підрозділами – таким чином, дозволяючи атакувати саме в такі моменти часу або вздовж цих "кордонів".

Крім того, реорганізація не означає, що ЗСУ "оперативно" вирішили всі проблеми комунікації та координації. У найгіршому випадку один з підрозділів може відступити без відома сусіднього підрозділу, і тоді він може потрапити під фланговий обстріл або в оточення. Ця, критична, проблема (фактично: основна причина цієї реорганізації) буде вирішена лише після завершення реорганізації.

Все це означає, що, особливо на початкових етапах цієї реорганізації, буде багато переміщень між підрозділами: це саме те, у чому росіяни стали експертами з використання на свою користь. Це означає, що кожне значне переміщення того чи іншого підрозділу ЗСУ несе в собі великий ризик. Ось чому слід очікувати, що в найближчі тижні й місяці (за умови, що реорганізація дійсно відбудеться) ЗСУ зазнають низки невдач і втратять додаткові території (при цьому, сподіваємось, не втратять занадто багато військ). Так триватиме доти, доки розрізнені бригади та батальйони воюватимуть "самостійно", навіть якщо вони дислоковані поруч одна з одною.

Найважливіше те, що, своєю чергою, після введення в дію нової корпусної системи ці недоліки зменшаться в чотири-п'ять разів – лише завдяки спрощенню управління військами на полі бою. Особливо враховуючи якість потенційних майбутніх командирів корпусів, можна очікувати, що вони зменшать більшу частину ризиків поганої координації зі своїми сусідніми підрозділами. Сьогодні в ЗСУ є відносно велике ядро не лише досвідчених у бойових діях командирів, але й цілих командних груп. Вони знають, з чим їм доводиться стикатися і як зменшити ризики: отже, існує велика ймовірність того, що вони зможуть зменшити ці ризики за допомогою належних процедур.

Підсумок: є велика різниця між тим, щоб щось сказати і щось зробити. Ніде це не має такого значення, як у випадку масштабної реорганізації командування під час війни.

Драпатий, за умови, що йому справді дозволяють це робити в Генштабі, добре зарекомендував себе на всіх рівнях командування на сьогодні. Його зусилля з реформування підтримують багато командирів бригад і батальйонів. Це вже є "добрим/позитивним знаком".

Звісно, у ЗСУ залишається багато інших проблем (насамперед, навчання), але давайте почнемо з реорганізації способу управління бойовими формуваннями: якщо це буде реалізовано так, як пропонується, боєздатність, міць, української армії значно покращиться. Це дає підстави для (обережного) оптимізму.

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