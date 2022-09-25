Остання драма в ескалації путіна. Він намагається виграти час "тушками" - Том Купер

Пропонуємо вашій увазі сьогоднішній допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він робить коротке оновлення на відносно обмеженій ділянці лінії фронту на крайньому південно-східному кутку Харківської області. Та аналізує, чому російська війна настільки бездарна.

Українська війна, 25 вересня 2022 р.

Доброго ранку всім,

це буде лише коротке оновлення, яке повністю зосереджуватиметься на відносно обмеженій ділянці лінії фронту на крайньому південно-східному кутку Харківської області.

Саме тут відбувається остання драма в ескалації путіна ad-hoc/без плану у його війні проти США (так, проти США, принаймні в його свідомості, і як шість-сім років тому в Сирії, це фактично війна проти США, яка «випадково» відбувається на «якійсь там території під назвою Україна»).

По суті, розбита 1-ша гвардійська танкова армія — тепер, ймовірно, включаючи елементи непотрібної 2-ї гвардійської загальновійськової армії та тьмяної 41-ї загальновійськової армії — поступилася атакам 25-ї механізованої і 66-ї мотострілецькій бригад. За останні 36 годин останні два звільнили Лозове та Піски-Радьківські, потім захопили росіян зненацька, повернувши на схід, дійшли до Нового, а північніше – до Макіївки.

На південь від цього району росіяни повідомляють про втрату зв’язку з двома своїми підрозділами пвк (Барс-13 і Барс-16) дві ночі тому, але ще один — кубанський полк — має все ще триматися в Лимані.

Ця "ситуація" почалася 23 вересня: станом на вчорашній ранок для "вищого командування" у Москві та Південному військовому округу було досить зле, що довелося кинути вкс на прямі атаки на наступаючі українські підрозділи. Як і кілька тижнів тому, це призвело до того, що росіяни зазнали великих втрат у літаках і вертольотах. Тільки вчора українці заявили про збиті:

1 Ка-52

1 Мі-8

1–2 Су-25 (мабуть, обидва на території 25 механізованої бригади, в районі Лозового)

1 Су-30СМ (25 механізована бригада, в районі Лозового)

1 Су-34

6 БПЛА

…це нормальна ситуація, коли хтось керує супертурбованими винищувачами, оснащеними радарами із заявленою дальністю 400 км, LERX, канардами та двигунами з вектором тяги для суперманевреності, але не має прицільних керованих ракет, а екіпаж має занадто низьку підготовку, у використанні "тупих бомб"...

Іншими словами: "система путіна".

На додаток

Дехто запитує мене, чому росіяни все ще воюють — справді: здійснюють неодноразові контратаки проти українських підрозділів, які наступають на північ від Лиману? Принаймні згідно з українськими звітами (при цьому майже завжди підтвердженими російськими скаргами), усе це легко відбивається, зазвичай із "катастрофічними" втратами залучених підрозділів всрф.

Тож чому росіяни не відходять на рубежі оборони в районі Сватового та Кремінної? Дехто задається питанням, чи не відбувся повний колапс російського командування; принаймні про те, чому воно так погано поінформовано; і приймає такі погані рішення...?

Ще раз не можу не повторити те саме пояснення, яке я вже багато разів пропонував: це путін, який командує.

путін веде "свою власну" війну, абсолютно нехтуючи реальністю, військовою доктриною, стратегією і тактикою — і йому байдуже, про що йому можуть повідомляти ГРУ і спецназ, або про втрати всрф, або про "консервацію" військ для захисту будь-яких місць на цій території.

Таким чином, такі люди як я "повинні" забути майже все, що ми думали, що ми знаємо про всрф і те, як вони діють: це не всрф, а спосіб ведення війни путіна.

Якщо загалом, то для нього важливо лише виграти час: час, необхідний для проведення своїх квазіреферендумів, для мобілізації резервістів, оновлення їх підготовки та відправлення в Україну. Це займає дні й тижні. Отже, путіну потрібен час.

Здійснюючи контратаки — незалежно від того, скільки це коштує — він займає українців, сповільнюючи їхнє просування (якщо нічого іншого, їм доводиться зачищати поле бою, збирати військовополонених, перевіряти, яка техніка, залишена росіянами, ще корисна, і виконувати до розвідку, щоб убезпечити свої фланги тощо).

Таким чином, незважаючи на жертви, які путіна зовсім не хвилюють, мова йде про виграш часу.

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