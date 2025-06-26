Колумніст Bloomberg Ліонель Лорен переконує, що Європі не варто надіятися на "татка", а натомість краще знайти своїх Де Голлів, які забезпечать самостійність Європи у сфері оборони та ВПК. Нереалістичні цілі витрат на оборону не зроблять трансатлантичний альянс здоровішим, наголошує він.

Дональд Трамп жартував, що може застрелити когось на П'ятій авеню і не втратити підтримку. Те ж саме можна сказати і про королівський палац у Гаазі, куди президент США прибув на прийом як герой, незважаючи на те, що він безперестанку лаяв, принижував і ставив під сумнів корисність НАТО та європейських союзників, пише Ліонель Лорен у Bloomberg.

Навіть коли Трамп, як і раніше, був стриманий щодо того, чи залишаються зобов'язання перед НАТО чинними, очільник Альянсу Марк Рютте доклав зусиль для того, щоб задобрити людину, яку він називав "татком". Атака Америки на іранські ядерні об'єкти, незважаючи на явне заперечення європейських дипломатичних зусиль за останнє десятиліття, була оцінена як "справді надзвичайна"; перехід до більш ніж дворазового збільшення оборонних витрат, ще одна з нав'язливих ідей Трампа, був названий "великим успіхом". Навіть Фрідріх Мерц назвав ізраїльські бомбардування Ірану необхідною "брудною роботою" з підрізання ядерних крил Тегерана.

Це, очевидно, називається політикою – те, що європейці вважають за необхідне робити для збереження альянсу, в якому на США припадає 70% потенціалу, іронізує автор. Риторика "Америка понад усе" віцепрезидента Джей Ді Венса була ввічливо забута перед обличчям того, що виглядає як відхід від ізоляції світу MAGA. Зрештою, Трамп дозволив підірвати бункери; він публічно заявив, що зробить "світ" безпечнішим; і він продемонстрував той вид надійного стримування, якого прагнуть європейці, коли росія продовжує бомбити Україну. "Шапо", як кажуть французи. Можливо, глобального поліцейського вдасться переконати, якщо перед ним постане купа грошей для витрат на оборону, припускає Ліонель Лорен.

Проте, як зауважує колумніст Bloomberg, це може бути неправильним прочитанням меморандуму з Близького Сходу. Експерт із зовнішньої політики Стівен А. Кук вважає, що втручання Трампа в Іран було перемогою опортунізму над ідеологією: "Трамп любить переможців, а ізраїльтяни надирали дупу". Це також була перемога односторонності над альянсами, коли європейці залишилися в темряві і були відсунуті на узбіччя наймогутнішою людиною світу, як висловилася французька дипломатка Сільві Берманн. А з точки зору пріоритетів, він також поставив Іран перед росією. Притиснення регіонального гегемона, який прагне до влади, не є шаблонним, як це видно з подальшої "дуже милої" розмови Трампа з путіним.

"Важко визначити, де саме ми знаходимося між Pax Americana, який десятиліттями підтримував глобальний порядок на чолі зі США, і альтернативою MAGA, яка обирає стриманість і скорочення, особливо в Європі. Трамп не є ані послідовним, ані обережним. Можливо, йому не вдасться досягти деескалації, про яку він заявляє", – пише Ліонель Лорен.

Але на перший погляд, тут все ще є багато елементів, співзвучних відходу від старої моделі глобальної гегемонії до того, що називають "офшорним балансуванням" – втручання лише в разі потреби, щоб стримувати амбіційних гегемонів, а в інших випадках покладатися на регіональних союзників у виконанні того, що Мерц назвав би "брудною роботою".

З огляду на відсутність ясності щодо того, куди насправді рухається політика США, зауважує комуніст Bloomberg, європейським союзникам краще було б тихо поставити під сумнів свою стратегічну залежність, а не вдаватися до кроків у стилі Рютте, щоб зберегти її. "Це нездорові відносини", – каже видатний професор міжнародних відносин Техаського університету A&M Крістофер Лейн. Обіцянка витрачати 5% ВВП на оборону може бути перемогою Трампа, але вона не є реалістичною для європейських країн, які тільки-но змогли досягти рівня 2% через повномасштабну війну в Україні, і не допомагає зрозуміти, куди саме мають піти гроші, щоб заповнити прогалини у створенні надійного стримування першою чергою з боку Європи. У цьому відношенні, спротив Іспанії – це голос тиші, який лунає звідусіль.

Замість того, щоб дозволити Трампу керувати темпами переозброєння, на думку автора, Європі час відкрити у собі внутрішнього Де Голля – або принаймні лідерів, гідних цього імені. Мерц і Еммануель Макрон займають єдину позицію, але вона має виходити за рамки фінансових зобов'язань і визначати, хто, що і де має купувати заради спільної європейської оборони. До того ж багато говорять про витрати на оборону і дуже мало про економічне зростання, яке в Німеччині чи Франції відсутнє. Європа має багато проблем, як часто люблять підкреслювати США, тож тим більше причин для того, щоб континент взяв на себе відповідальність за них.

Ліонель Лоран переконує, що це має значення для союзників Америки за межами Європи. Одна з мантр MAGA полягає в тому, що Китай – єдиний, хто прагне стати гегемоном, на якому США повинні зосередитися, а Азія – це єдиний регіон, де офшорне балансування було б занадто ризикованим з огляду на загрозу Тайваню. Проте Трамп і тут кидався то в жар, то в холод, починаючи з нещодавніх торговельних переговорів і закінчуючи його останньою заявою про те, що Пекін може продовжувати купувати іранську нафту. США також переглядають пакт безпеки AUKUS з Австралією і Великою Британією. Як казав колись Де Голль, договори мають силу доти, доки вони існують, – завершує колонку Леонеель Лорен.

Джерело: Bloomberg