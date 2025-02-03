Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум

Колишній спічрайтер президента Джорджа Буша, а тепер старший оглядач The Atlantic Девід Фрум цікаво і переконливо прогнозує, як тарифна війна Трампа викине США на маргінес. Втім, цікаво, що хоча Трамп активно почав руйнувати світ побудований на правилах ще за своєї першої каденції, докладалися до цього і демократи, наприклад, за часів Клінтона, коли США відмовилися призначати представника в комісію NAFTA, щоб не дати можливість Мексиці поскаржитися, а США не виконувати свої зобов’язання за договором.

Відчуження союзників і партнерів, яких США відчайдушно потребують, означає, що "Америка понад усе" перетвориться на "Америку наодинці", вважає оглядач The Atlantic Девід Фрум.

На його думку, щоб зрозуміти, якої шкоди завдав Дональд Трамп своїми тарифами щодо Канади та Мексики, необхідно знати наступні чотири речі.

По-перше, кожен податок на імпорт – це також податок на експорт.

Найпопулярніше пиво в Америці – Modelo Especial, яке вариться в Мексиці. Накладіть 25-відсотковий тариф на Modelo, і продажі впадуть. Так само, як і експорт американського ячменю, що йде на виготовлення мексиканського пива. Мексика купує три чверті американського експорту ячменю, майже весь для пивоваріння.

Сурогати Трампа, за словами автора, можуть пообіцяти, що, витіснивши мексиканське пиво з продуктових полиць, тарифи Трампа збільшать продажі американського ячменю американським пивоварам. Ця обіцянка може бути навіть значною мірою правдивою. Але ця пропозиція має дрібний шрифт, який помітять лише виробники ячменю. Виробників ячменю хвилює не лише кількість проданого ячменю. Їх хвилює ціна, за якою вони його продають.

Девід Фрум наголошує, що тариф підвищує ціну як кожного імпортного товару, так і кожного товару, що конкурує з імпортом на внутрішньому ринку. Якщо підвищується ціна на Modelo, то зростає і ціна на пиво американського виробництва. Американські пивовари не займаються благодійністю. Тариф на Modelo дозволяє їм як збільшити свою частку на ринку за рахунок Modelo, так і підняти свої ціни настільки, щоб збільшити свою маржу за рахунок споживачів.

Але, як зауважує автор, американські споживачі не мають нескінченної кількості грошей. Якщо вони платять більше за пиво, їм доводиться економити на чомусь іншому. В результаті, і економісти будуть доводити вам це цілий день за допомогою фактів і цифр, ціни в експортних галузях, таких як ячмінь, і в сільському господарстві в цілому, будуть знижуватися пропорційно зростанню цін в галузях-імпортерах.

Ось чому країни, що розвиваються, які після 1945 року намагалися прокласти собі шлях до індустріалізації за допомогою високих тарифів – Аргентина за часів Хуана Перона, Індія за часів Джавахарлала Неру – закінчили тим, що ізолювали себе від світових ринків. Тарифи дозволили їм виробляти власні радіоприймачі та автомобілі, але ціною зниження національного доходу, що призвело до скорочення внутрішнього ринку цих радіоприймачів та автомобілів. І, звісно, захищені радіоприймачі та автомобілі не могли конкурувати на світових ринках з більш якісною продукцією країн, які приймали світові ціни, таких як Німеччина та Японія.

Девід Фрум підсумовує, що тарифи Трампа будуть оплачені у вигляді вищих цін на імпорт та його замінники, а також нижчих прибутків і заробітних плат для всіх, хто працює в експортних галузях.

По-друге, як слушно зауважує автор, кожен продукт – це також вхідний ресурс.

Коли журналісти пишуть про тарифи, вони шукають повсякденні приклади, знайомі кожному, як з пивом Modelo. Інші посилаються на помідори чи авокадо – продукти харчування, вартість тарифу на які буде відображена в ціні на касі супермаркету. Але найбільша шкода, яку завдають тарифи, приховується таким чином, що більшість не бачить цієї шкоди безпосередньо.

Найбільшим виробником скла в Північній Америці є мексиканська компанія Vitro. Вона має заводи в США та Канаді, але центром її діяльності є Монтеррей в Мексиці. Як зауважує Девід Фрум, мало хто з нас купує великі листи промислового скла. Ми не бачимо і не цікавимося ціною. Але нас хвилює ціна нової квартири. А ціна квартири залежить від вартості будівництва. Яка залежить від ціни віконних систем, якими обладнаний будинок. Яка залежить від ціни на скло, яку Трамп щойно підняв на 25 відсотків.

Як зауважує Девід Фрум, ви можете купити трохи алюмінію у вигляді консервних банок та інших побутових виробів. Але основний спосіб, яким ви платите за алюміній – це ціна авіаквитків. Встановіть тариф на алюміній, і ціни на літаки зростуть. Підвищуйте ціни на літаки, і ціни на авіаквитки також зростають. Мандрівник не знатиме, чому, і матиме спокусу звинуватити в цьому жадібність авіакомпаній і знайде політиків, готових підживлювати це невдоволення. Хто пов'яже несподівану додаткову плату, яку доводиться платити за те, щоб сидіти поруч з дитиною, з президентським указом проти дешевшого канадського алюмінію, який завдячує своєю ціновою перевагою надлишковій гідроенергетиці Квебеку?

Великі, сучасні глобальні компанії можуть перемістити свої джерела постачання з країн з високими тарифами, таких як Китай і Мексика, до країн з пільговим режимом, таких як В'єтнам і Філіппіни. Але такий перехід ніколи не буває легким. Для менших компаній, наголошує Девід Фрум, він може виявитися взагалі нездійсненним. Найбільший виробник човнових моторів у Сполучених Штатах має лише близько 5 000 працівників. Він відправляє у відпустки і звільняє понад чверть своєї робочої сили. Фірма такого типу не може легко прилетіти в Ханой, щоб знайти надійну заміну своєму надійному постачальнику компонентів у Шеньчжені з Китаю.

Виклик стає ще складнішим, коли американський виробник не має уявлення, як довго триватимуть тарифи Трампа. Ймовірно, він продовжуватиме користуватися послугами своїх знайомих постачальників, платитиме мита, підвищуватиме ціни і страждатиме від стагнації та скорочення бізнесу.

По-третє, слово "незаконний" не має значення; не чекайте полегшення від тарифів за допомогою судових позовів, наголошує автор The Atlantic.

"Ви можете здивуватися, як Трамп може це зробити. Зрештою, Трамп сам переглянув NAFTA і похвалив свою нову торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою як таку, що "ґрунтується на принципі справедливості та взаємності". Звісно, запровадження нових тарифів за власною примхою не може відповідати договірним зобов'язанням США", – зазначає Девід Фрум.

Дії Трампа майже напевно є незаконними відповідно до договірних правил. Але, як зауважує автор, США перестали дотримуватися договірних правил деякий час тому. У 2018 році адміністрація Трампа ввела тарифи на імпорт сталі та алюмінію. Постраждалі країни звернулися до Світової організації торгівлі. Більш ніж через чотири роки, у грудні 2022 року, СОТ винесла своє рішення. Сполучені Штати програли за кожним пунктом. Результат? Адміністрація Байдена заявила, що ігноруватиме рішення. Сполучені Штати "не віддадуть прийняття рішень щодо своєї життєво важливої безпеки групам експертів СОТ", – заявила речниця тодішнього торгового представника США Кетрін Тай.

Ці зухвалі слова були підкріплені обструкціоністською практикою. У 2017 році адміністрація Трампа заблокувала нові призначення до апеляційного суду СОТ, фактично верховного суду світової торгівлі. Адміністрація Байдена продовжила ембарго. Сьогодні всі сім місць у суді порожні.

Сполучені Штати також саботували механізми врегулювання суперечок, передбачені північноамериканськими торговельними угодами. У 1998 році США уникли поразки за скаргою Мексики завдяки геніальному методу, відмовившись призначати когось до складу комісії, яка мала розглядати цю справу. Це більш-менш вбило NAFTA з самого початку як спосіб контролювати дії американського уряду. Торговельна угода Трампа між США, Мексикою та Канадою ще більше пронизана винятками, які дозволяють його уряду робити все, що йому заманеться.

У питаннях торгівлі США самі повернулися до законів джунглів. Пам'ятайте про це, коли інші великі гравці завдадуть удару у відповідь.

По-четверте, американці можуть не пам'ятати своїх минулих дій, але інші пам'ятають.

"Можливо, ви вже й забули про минулотижневий виступ Трампа проти Колумбії, підкріплений погрозами високих тарифів на колумбійську продукцію. Можливо, ви навіть не знали, що Колумбія відкрилася для експорту американської пшениці, сої, яловичини, бавовни та арахісу, щоб укласти угоду про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами. Але колумбійці пам'ятають", – пише Девід Фрум.

Політика Колумбії сильно поляризована, що є спадщиною гірких років повстанського руху та громадянської війни. Протягом більшої частини 21-го століття в політиці Колумбії домінували дружні до США політики правого спрямування. У 2022 році, вперше в сучасній історії, Колумбія обрала президентом лівого кандидата Густаво Петро. Петро – колишній марксистський партизан, але він пообіцяв продовжувати діалог зі Сполученими Штатами.

Як цей діалог виглядає зараз для колумбійців? І для інших у Південній Америці та світі?

Трамп одноосібно відмовляється від 80 років американської роботи, спрямованої на те, щоб переконати інших довіряти Сполученим Штатам і покладатися на них. Він перекроює міжнародний імідж США під себе: імпульсивний, корисливий, недалекоглядний і ненадійний. Першого президента Трампа можна було б відкинути як відхилення від норми, адже він прийшов до влади завдяки випадковості архаїчної американської Колегії виборщиків. Новий Трамп, цього разу наділений повноваженнями завдяки справжній перемозі на виборах, не може бути так легко відкинутий. Він, очевидно, представляє щось глибоке в американській політиці, щось, ймовірно, довготривале, щось, що інші країни повинні брати до уваги.

Втім, як зазначає Девід Фрум, Мексика і Канада в кінцевому підсумку повинні страждати від того, що їм нав'язують США. Вони не можуть переїхати; у них небагато надійних варіантів. Мексика навчилася на особливо гіркому досвіді, що на будь-яку спробу укласти власні міжнародні угоди США накладуть вето, застосовуючи силу, якщо знадобиться.

Канадцям було легше, про що свідчить цинічний місцевий жарт: "Американці – наші найкращі друзі, подобається нам це чи ні". Але інші країни мають більше можливостей.

За останні п'ять століть євроатлантичний світ став свідком піднесення однієї великої держави за іншою: Габсбурзька Іспанія, бурбонна і наполеонівська Франція, вікторіанська імперська Британія, а потім нацистська Німеччина, Радянський Союз. Кожна з цих держав врешті-решт зазнала краху, тому що налякала інші держави, змусивши їх об'єднатися проти неї.

Сполучені Штати з 1945 року пішли іншим шляхом. Вони примирили світ зі своїм домінуванням, значною мірою використовуючи це домінування на користь охочих партнерів. США забезпечували безпеку, відкривали ринки, вітали зростання добробуту демократичних країн і союзників-однодумців. Хто б ризикнув піти на витрати і небезпеки, об'єднавшись заради повалення такого доброзичливого гегемона – принаймні доти, доки він залишався доброзичливим?

У ХХІ столітті Сполучені Штати стикаються з новим типом супротивника. Минулі суперники могли зрівнятися з США за багатством, технологіями чи військовою силою, але не за всіма трьома показниками. Сьогодні Китай є найближчою державою-суперником, з якою США зіткнулися з часів війни 1812 року з Британською імперією. Щоб врівноважити Китай і водночас зберегти мир, США потребуватимуть більше і кращих друзів, ніж будь-коли раніше. Натомість Трамп робить все можливе, щоб відштовхнути і образити цих друзів.

На думку Девіда Фрума, "Америка понад усе" Трампа означає "Америка сама по собі". Торговельні війни цього тижня – це кроки на шляху до майбутніх труднощів і, якщо раптом не станеться великого вливання кращого розуму чи удачі, до майбутніх катастроф.

"Геополітичний вирок першому президентству Трампа можна було б написати з полегшенням: "Як би погано не було, але могло бути й гірше". За нинішньої траєкторії, вердикт щодо другого може взагалі не принести жодного полегшення", – завершує свою статтю Девід Фрум.

Джерело: The Atlantic