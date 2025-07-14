Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у новому тижневику продовжує скептично оцінювати всі потуги Трампа з допомогою Україні. Він вважає, що це просто смішно порівнювати його "внесок" з Байденом. ОʼБрайен звертає також увагу на нещодавній репортаж New York Times з "російського боку", порівнюючи його із співпрацею видання з нацистами.

Цього тижня Трамп дуже, дуже розлютився на путіна і пообіцяв, що цього разу він може піти на надзвичайно жорсткі кроки. І, як і слід було очікувати, люди втратили розум, кажучи, що він "змінився" і тепер США під його командуванням серйозно збираються прийти на допомогу Україні (після того, як допомогли створити дуже складну ситуацію, в якій зараз перебуває Україна). Готовність, навіть патологічна потреба деяких людей бачити, що Трамп нарешті прийде на допомогу Україні, є одним з найбільш яскравих прикладів того, що надія переважає над досвідом, які ми спостерігаємо останніми днями. Часто це прихильники Трампа, які надзвичайно критикували адміністрацію Байдена за обмеження допомоги Україні і стверджували, що з Трампом буде краще. Тепер вони намагаються змиритися з тим, що Трамп виявився набагато, набагато гіршим для України (і кращим для путіна), ніж вони очікували.

Це означає, що все, що повинен зробити Трамп, – це підняти брову, смикнути зап'ястям, і вони хором заспівають про те, що тепер все буде інакше і Трамп збирається зробити все правильно.

До речі, все це побудовано на обмані. Трамп вже завдав величезної шкоди Україні і надав величезну допомогу росії. Він не тільки відмовився просити Конгрес погодити будь-яку нову допомогу для України, він не продав Україні жодної нової зброї, але й не запровадив жодних нових санкцій проти росії (що допомогло росіянам уникнути нинішніх).

Трамп допоміг створити нинішню жахливу ситуацію в повітрі над Україною, захищаючи російську промисловість, яка нарощує виробництво, одночасно обмежуючи доступ України до засобів ППО. Він несе велику відповідальність як один з тих, хто зробив війну такою, якою вона є зараз.

Трамп vs Байден: смішне порівняння

Цього тижня з'явилася інформація, що Трамп, який раніше бачив, як його адміністрація урізала допомогу Україні на сотні мільйонів доларів, тепер може змінити свою позицію і надати Україні допомогу на суму до $300 млн (до речі, у нас немає жодних підтверджень цього – все це було анонімно, і Трамп сказав, що зробить оголошення у понеділок). Такого роду історії були використані деякими прихильниками Трампа/України, щоб стверджувати (майже безпідставно), що Трамп зараз відходить від росії і наближається до України.

Якщо поки що міфічних $300 млн допомоги (на яку, до речі, можуть піти місяці, навіть якщо її схвалять цього тижня) достатньо, щоб люди говорили, що Трамп тепер проукраїнський, то президентові Байдену та його адміністрації слід принести багато, дуже багато вибачень.

Послухайте, я, як і будь-хто інший, критично ставився до того, як адміністрація Байдена допомагала Україні. Мені здавалося, що вона була нерішучою і занадто шанобливою до росії. Однак у порівнянні з Дональдом Трампом Джо Байден був левом на захисті України, і порівняння між ними показує, наскільки смішною є ідея про те, що Трамп зараз є прихильником України.

Наприклад, протягом останніх двох тижнів адміністрація Трампа, з останніх сил намагаючись зменшити військову підтримку України, не дозволила доставити до Києва 30 ракет Patriot. Потім, після того, як протести занепокоїли Трампа, він змінив свою позицію – десять з цих ракет були перерозподілені в Україну. Цілих десять ракет – просто осанна!

Я зв'язався з деякими людьми з адміністрації Байдена, які займаються зовнішньою політикою, і вони назвали цю цифру глузливою. Одне джерело, яке точно знає ситуацію, повідомило, що у 2024 році адміністрація Байдена фактично змусила американських партнерів перенаправити 700 ракет Patriot в Україну. Адміністрація Байдена постановила, що всі країни, які мали отримати Patriot певного типу, отримають їх на рік пізніше, а ракети, які вони повинні були отримати, були передані Україні. Ця масова поставка була життєво важливою.

І це лише невелика частина величезного обсягу протиповітряної підтримки, яку Байден направив Україні у 2024 році. Були також відправлені тисячі перехоплювачів NASAMS і Hawk, Sparrows і Sidewinders. Порахувати всі протиповітряні системи, які надала адміністрація Байдена, зараз неможливо, оскільки ми не маємо доступу до інформації, але це джерело запевнило мене, що "багато тисяч, можливо, десятків тисяч" одиниць протиповітряних боєприпасів було виділено Україні в 2024 році Байденом.

Грошові зобов'язання США за Байдена підтверджують це. Тоді як прихильники Трампа, ймовірно, збожеволіють, якщо Трамп виділить Україні $300 млн (що, можливо, навіть не компенсує всієї допомоги, яку він скасував – значна частина якої може ніколи не дійти до України), адміністрація Байдена отримала схвалення Конгресу і виділила майже $70 млрд військової допомоги Україні перед тим, як пішла з посади. Наприкінці вона надіслала так багато допомоги, що її не встигли доставити (що дозволило Трампу спробувати забрати її назад). Дійсно, якщо Трамп надішле Україні ще $300 млн – це буде за рахунок асигнувань, які забезпечив Байден. Трамп попросив Конгрес не надавати більше жодної допомоги.

А допомога Байдена справді допомогла цього року. Адміністрація Байдена інвестувала в українську індустрію БПЛА на суму $2,3 млрд за останні кілька років. Це у 8 разів перевищує допомогу, яку адміністрація Трампа могла б зараз надати (і яку вона все ще може не надати).

Тому смішно порівнювати те, що Байден зробив для України, і те, що може зробити Трамп. Байден, попри всі свої недоліки, наглядав за чесною спробою підтримати Україну і вклав мільярди і мільярди в ці зусилля. Трамп поки що лише завдав шкоди Україні і допоміг росії. Якщо він навіть трохи розвернерться, він не зможе виправити шкоду, яку вже заподіяв.

Перш ніж я покину цю тему, я думаю, що нам також потрібно прояснити кілька моментів. Адміністрація Трампа і сам Трамп настільки покладаються на галас і дезорієнтацію, і майже ніколи не наводять конкретних фактів і цифр, що людям доводиться покладатися на свою уяву (чого Трамп і хоче).

Але є кілька моментів, які слід врахувати.

По-перше: ми досі не знаємо, чи справді Трамп був не в курсі перших кроків США, спрямованих на скорочення допомоги Україні. Коли здійнявся резонанс, Білий дім заявив, що йому нічого не відомо, однак відповідальні за цей крок (Елбрідж Колбі та Піт Гегсет) все ще на своїх посадах, і більше того нещодавно він похвалив Гегсета. Якщо Трамп був заскочений зненацька, як намагається стверджувати Білий дім, то він обрав дивний спосіб продемонструвати це, вихваляючи архітекторів плану. До речі, так само ймовірно, що він знав, що станеться (це вже друга спроба США скоротити всю допомогу Україні), і змінив свою позицію лише постфактум. Поки Колбі і Гегсет залишаються на своїх посадах, це залишається настільки ж правдоподібною версією, як і та, яку намагається розкрутити Трамп.

По-друге, немає жодних доказів того, що Україна отримає всю або навіть більшу частину допомоги, яку адміністрація Трампа скасувала. Як зазначалося вище, ми знаємо, що Україна недоотримала 20 ракет Patriot від очікуваного обсягу допомоги, і немає жодних доказів того, що будуть повернуті інші скасовані зенітні комплекси, такі як Stinger та Sparrow. Так, американська допомога зараз перенаправляється назад, але ми не маємо жодного уявлення, який відсоток від початкової суми вона становитиме. Якщо адміністрація Трампа не дасть зрозуміти, що "все", що було виділено Україні, повертається, Україна є і буде слабшою, ніж мала б бути, через цей крок. Коли Трамп говорить про надання "допомоги" Україні, це потрібно розглядати в перспективі. Якщо він хоче допомогти Україні, він може зробити це легко і заробити величезні гроші для американської економіки, продаючи зброю. Україна заявила, що готова заплатити $50 млрд за американську зброю, а Трамп поки що відмовляється її продавати (хоча продає багатьом іншим). Це рішення, щонайменше, викликає здивування.

По-третє, давайте побачимо реальні санкції проти росії, а це означає, що законопроєкт Грема/Блюменталя (якщо Трамп дозволить йому бути проголосованим) буде введений в дію. Зараз США щодня допомагають російській військовій промисловості, відмовляючись запроваджувати нові санкції (не було жодної нової санкції після того, як Байден пішов з посади). Трамп з січня говорить про введення супер-пупер санкцій проти росії, якщо путін не відступить, але вони так і не з'являються. Досить розмов – дайте законопроєкту пройти, а потім виконуйте його. Все інше – це продовження тактики затягування часу, поки США допомагають росії.

Бомбардування українських міст, або як Трамп вже допоміг росії

Я говорив про це стільки разів за останні 6 місяців, що впевнений, що для постійних читачів це звучить як заїжджена платівка, але факт залишається фактом: США під керівництвом Трампа зробили масові російські атаки на українські міста набагато кривавішими і руйнівнішими, ніж вони мали б бути, тому що він був дуже скупим на ППО.

Минулого тижня ці атаки досягли історичного рівня. Кожного дня, здається, б'ється новий рекорд, оскільки росіяни атакують Україну все новими і новими системами. Атаки поширюються по всій території України. У ніч з 11 на 12 липня росіяни випустили по Україні понад 600 шахедів і більше двох десятків крилатих ракет – цього разу зосередившись на західній частині країни і завдавши реальної шкоди Львову.

Це сталося по гарячих слідах інших масових атак на початку тижня. Наприклад, у середу ввечері росіяни випустили близько 400 шахедів і 30 ракет по Україні (переважно по Києву) і деякі з них пройшли крізь оборонний екран і завдали реальної шкоди. Це сталося наступного дня після того, як росіяни здійснили свою найбільшу атаку за всю війну, випустивши понад 700 шахедів і близько 15 ракет.

Це багато в чому ключова кампанія війни на даний момент. російські атаки, схоже, спрямовані на те, щоб підірвати українську волю і здатність вести війну. Якщо їм вдасться виснажити українську ППО (в якій закінчуються Patriot), то можна припустити, що все більше і більше систем будуть вражати їхні цілі.

Майбутня допомога буде холодною втіхою, оскільки ці атаки тривають. Україна потребує підтримки в цій боротьбі зараз.

New York Times товаришує з військами СС?

Уявіть, що репортери New York Times провели тиждень у складі підрозділу військ СС під час вторгнення в СРСР у 1941 році, а потім написали б репортаж про можливі радянські військові злочини? Важко уявити, скажете ви. А може й ні, адже нещодавно New York Times опублікувала сучасний еквівалент – про російсько-українську війну.

Видання відправило репортера Нанну Хайтман у 2024 році на окуповані Україною території росії в Курській області – під захист спецпідрозділу "Ахмат". Для тих, хто не знає, спецпідрозділ "Ахмат" – це творіння Рамзана Кадирова, поплічника путіна, який керує Чечнею як особистою вотчиною. Нещодавно з'явилася інформація, що до складу "Ахмату" входить велика кількість бійців "Ваґнера", а українці звинувачують бійців "Ахмату" у скоєнні воєнних злочинів.

Сама історія є переказом путінського погляду на війну. росіяни звинувачують розширення НАТО у розв'язанні війни, кажуть, що росіяни та українці насправді є братами (навіть тоді, коли росіяни обстрілюють українські міста вночі) і роблять необґрунтовані заяви про те, що українці скоїли воєнні злочини в Україні.

Я не знаю, як New York Times дійшла до цієї стадії практично нефільтрованого публікування путінських наративів. У статті не було жодної згадки про російські воєнні злочини, лише про можливі українські.

До речі, все російське вторгнення, а отже, і ця війна, є воєнним злочином згідно зі статутом ООН – на випадок, якщо у вас були сумніви.

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