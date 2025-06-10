Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл

Вступ Тома Купера. Наразі немає сумнівів, що в перших днях червня цього року відбулося значне загострення війни. На тлі масових російських ударів дронами, балістичними та крилатими ракетами по всій Україні, багато з яких були спрямовані на житлові будинки, а отже, на цивільне населення, 1 червня Україна завдала удару по російській бомбардувальній авіації. Можна обговорювати наслідки та підраховувати кількість уражених бомбардувальників, але факт залишається фактом: у єдиній атаці відтоді 6 червня росіяни змогли зібрати лише 5 боєздатних Ту-95МС і були змушені підсилити їх двома Ту-160 (обидва випускали крилаті ракети Х-101).

Своєю чергою ЗСУ продовжили свою кампанію ударів за допомогою ударних БПЛА та ракет дальнього радіусу дії по заводах російського оборонного сектору. Наскільки я пам'ятаю, за останні два тижні вони зруйнували заводи: з виробництва мікросхем, з виробництва ударних БПЛА, з виробництва ракетних двигунів для балістичних ракет, найбільший завод з виробництва БПЛА в росії (АТ "Кронштадт"), швейцарський добрив "ЄвроХім" і НАК "Азот" у Новомосковську, а також паливний склад "Кірсталл" на авіабазі "Енгельс-2" (Саратов)...

Українці також завдали удару по Казанському пороховому заводу (виробляє вибухівку для балістичних ракет "Іскандер", крилатих ракет "Калібр" і артилерійських снарядів), і здійснили одну-дві атаки БПЛА, захованими у вагонах поїзда, щоб знищити два потяги, що перевозили десятки броньованих машин для російської армії.

Крім того, в районі Клінців (за межами Брянська) українцям вдалося знищити щонайменше одну транспортно-пускову установку (ТПУ) для балістичних ракет "Іскандер" (при цьому загинули підполковник Олег Нистров, командир батальйону 26-ї ракетної бригади, та ще вісім осіб), і це "в полі"; крім того, можливо, ще один ОТРК "Іскандер" на Брянській авіабазі (росіяни повідомляють про ураження "вертольота", але ця штука вибухнула "як склад боєприпасів"). Нарешті, українці завдали удару по авіабазі Морозовськ під Ростовом і авіабазі Саваслейка (база російського флоту МіГ-31К: це літаки, що запускають балістичні ракети "Кинджал"), і заявляють, що знищили один МіГ і один Су-30 або Су-34.

Такі атаки можливі насамперед тому, що ЗСУ починають їх, пробиваючи коридори ППО через російську ППО і це в декількох районах уздовж міжнародного кордону та вздовж лінії фронту. Наскільки можна судити на основі загальнодоступних матеріалів, російські підрозділи, що експлуатують системи ППО «Бук», зазнали значних втрат протягом останніх двох-трьох тижнів.

У відповідь росіяни продовжили наносити удари по цивільних об'єктах по всій Україні: сильно постраждав Київ, Херсон, але найбільше – Харків, який 5 червня зазнав масованого обстрілу майже всім, що є в арсеналі росіян: балістичні та крилаті ракети, артилерійські ракети та ракети С-300 (випущені в балістичному режимі), планерні бомби УМПК (включно з новими моделями з дальністю 95 км), а також десятки ударних БПЛА...

Кадр з відео, на якому чітко видно російський удар по висотній житловій будівлі в Харкові рано вранці 5 червня.

Уламки Shahed-136, що розбився в Харкові 4 червня 2025 року.

Відомі лише три винятки з російської практики обстрілів цивільного населення. Одним з них був удар, який 2 червня спричинив пожежу на складі в Одесі. Іншим був удар по заводу з виробництва ізоляційних матеріалів "Пеноборд" у Тернополі 5 червня. 6 червня добре скоординований російський удар з використанням декількох ракет (очевидно, включаючи "Іскандери" або "Кинджали" та Х-101, які були випущені протягом менше хвилини) завдав сильного удару по Луцькому заводу з ремонту реактивних двигунів.

Зі свого боку ПСУ нарешті здійснила особливий подвиг: 7 червня, коли її винищувачі-бомбардувальники наносили авіаудари по російських сухопутних військах в районі Тьоткіно (на північний захід від Харкова), застосовуючи керовані бомби ASM-250 Hammer, підприємливий російський пілот Су-35 спробував перехопити їх (читай: занадто багато тестостерону), але потрапив у добре підготовлену засідку. Його літак був збитий однією ракетою середньої дальності "повітря-повітря" AIM-120B, випущеною українським F-16AM, і розбився на південь від Корєнєво: наскільки відомо, пілот катапультувався і залишився живим.

Уламки російського Су-35, що все ще тліють після аварії в полі на південь від Корєнєво, 5 червня 2025 року.

... і це все лише поверхневий підсумок: очевидно, що більшість цих операцій можна і потрібно обговорювати окремо, приділяючи більше уваги деталям.

Суми/Курськ. Як вже повідомлялося кілька разів, російська весняно-літня наступальна операція наразі в розпалі. Вона просто не характеризується масштабними механізованими атаками у форматі, який зазвичай асоціюють із "російським способом ведення війни": коли кілька мотострілецьких і танкових дивізій проривають лінію фронту, а потім просуваються вглиб тилу. росіяни просто не мають можливості проводити такі операції – ані з точки зору броньованих транспортних засобів, ані з точки зору військових навичок. Однак вони мають у своєму розпорядженні велику кількість військ, які можна витратити. Відповідно, їхні невеликі піхотні атаки тривають безперервно.

Один з напрямків цієї наступальної операції можна чітко визначити на Сумщині, де росіяни наступають усіма доступними засобами – за підтримки інтенсивних авіаударів. Один з таких ударів скинув вісім бомб на Костянтинівку. Примітно, що дві з них фактично влучили в село. Незабаром після російського наступу повністю зруйноване село було окуповане. Українці відступили: немає сенсу нести втрати, намагаючись утримати купу руїн. Головна вулиця має довжину лише 1300 метрів, але росіяни знайшли три прапори, щоб продемонструвати, що вони взяли її під контроль. Потім вони завдали авіаудару по Кіндратівці, сусідньому селу, розташованому за 3 км. Цього разу всі три бомби влучили в центр села, знищивши приватні будинки.

Українські дрони атакують росіян, коли ті входять в Олексіївку. росія атакує українські позиції на південь від Олексіївки та Андріївки. Суми знаходяться за 18 км.

Дивно, але Сирський не зміг знищити 156-ту бригаду, відправивши її на Сумщину в розрізненому стані: вона бореться там як цілісна формація. 156-та бригада опублікувала відео, на якому її гармати обстрілюють росіян за 600 метрів на схід від Яблунівки.

Як зазначалося вище, Су-35 був збитий за 6 км на південний захід від Корєнєво і за 16 км від українського кордону. Ми повернемося до цього зіткнення з більш детальною інформацією в окремому оновленні.

російська позиція в культурному центрі на півночі Тьоткіно зазнала удару з повітря. російські позиції за 4 км на схід від культурного центру очищені. Невідомо, чи були на цих позиціях росіяни.

Були захоплені росіяни з 810-ї бригади морської піхоти.

Часів Яр. Тим часом, росіяни захопили весь Часів Яр, на північ від зруйнованого міста, де вони три місяці перебували в стані стагнації, перш ніж їм вдалося просунутися на 1800 метрів.

Торецьк. Нічний ракетний обстріл росіянами західної частини Яблунівки та авіаудар на північ від Торецька. російські дрони підтримували їхнє просування в напрямку Диліївки. Про надмірні втрати під час відходу України з котла "Зоря-Романівка" не повідомлялося.

Покровськ. російська команда дронів "Рубікон" вразила український танк у Миколаївці. росія використовує термобаричні ракети поблизу Шевченка. Західна частина Малинівки піддалася бомбардуванню з боку росії. Незважаючи на це, їй не вдалося просунутися в цьому секторі цього тижня.

Андріївка. російські позиції в Багатирі бомбили. Україна все ще контролює північну частину Багатира, але втратила село Одрадне.

Олексіївка була обстріляна, а потім зазнала нападу з боку росіян. 46-та бригада атакувала російські війська, які дісталися села, і відбила їхній напад.

Комар. Лісосмугу на північ від Комара бомбардували росіяни, як і сам Комар. Федорівка була обстріляна артилерією і термобаричними ракетами, перш ніж російські війська увійшли в неї і підняли свої прапори. російський обстріл Комара тривав протягом усього часу штурму цього села.

Херсонщина. Будівля Херсонської обласної державної адміністрації була двічі бомбардована протягом 15 хвилин. 15-хвилинна затримка між другими атаками, ймовірно, була спробою вбити рятувальників. Потім були артилерійські обстріли та атаки дронів, які пошкодили склад пошти, супермаркет та житлові будинки.

Таємнича зброя з боєголовкою вагою 100 кг влучила в частину залізничних колій, що пролягають над болотистою місцевістю за 1300 метрів на південь від річки Дніпро.

Крим. Після атаки БПЛА на поверхні в грудні 2024 року росія використовувала баржі для зупинки таких атак та підводні екрани для захисту від підводного саботажу.

3 червня ЗСУ втретє атакували кримський міст. Як і атаки на аеродром, ця операція готувалася протягом 18 місяців. Морський дрон "Марічка" вже понад два роки атакує російські надводні кораблі. Цього разу він був завантажений 1100 кг вибухівки і атакував основу автомобільного мосту. Поверхня дороги зазнала незначних пошкоджень. Ступінь пошкодження основи невідомий, але міст незабаром після цього був відкритий для руху.

Міст найслабший там, де кораблі можуть пропливати під ним.

Незабаром після цього лідер кримськотатарського народу попередив росіян, щоб вони покинули Крим, поки не стало занадто пізно.

Протягом перших трьох років повномасштабного вторгнення в Україну росія була сильно залежна від Керченського мосту для постачання своїх військ у Криму, оскільки залізниці через Запоріжжя і Донецьк занадто близькі до лінії фронту. Після пошкодження Керченського мосту росія перевела більшу частину важких вантажів на пороми, але в серпні 2024 року вони були фактично ліквідовані. У 2023 році росія розпочала будівництво нової залізничної лінії вздовж Азовського моря. Кілька ділянок будувалися одночасно, і будівництво було завершено в квітні 2024 року. Знищення Керченського мосту матиме політичне та логістичне значення, але не матиме такого військового впливу, як це могло бути кілька років тому.

Вантажівки, що в'їжджали до Криму в Чонгарі, на півночі півострова, піддавалися обшуку. Вантажівкам також було відмовлено у в'їзді на Керченський міст. Невідомо, як довго триватимуть ці посилені заходи безпеки. Вони вже застосовувалися раніше, як видно з липня 2024 року, але 100 % перевірки транспортних засобів важко підтримувати, і з часом їх кількість зменшується.

Чорне море. російські кораблі в Чорному морі постійно ламаються. Під час перевірки було виявлено, що більшість поломок спричинені екіпажами. Коли трапляються поломки, заплановані роботи та бойові завдання виконуються повільніше. За рік на підводних човнах "Колпіно" та "Краснодар" сталося понад 50 дрібних інцидентів. Найпоширенішим типом інцидентів були витоки з паливних балонів. Також часто трапляються випадки ослаблення приводів мастильних пристроїв та несправності редукторів. Вважається, що джерелом більшості саботажів є молодші офіцери.

У березні Україна відновила залізничне поромне сполучення з Чорноморська до Батумі (Грузія) через Чорне море. Планується запустити ще одне залізничне поромне сполучення між Білгород-Дністровським морським портом та Потом (Грузія).

Виживання у війні з дронами. Переглянувши 5000 відео, дослідник виявив, що цілі мали 67 % шансів на виживання, якщо вони перебували в густих лісах або будівлях, 92 % шансів загинути, якщо вони перебували на відкритій місцевості, а дим збільшував шанси на виживання на 32 %. Це означає, що якщо ви перебували в густому лісі й прикриті димом від палаючого автомобіля або димової гранати, у вас 99% шансів на виживання. Ці цифри стосуються всіх відео, які він переглянув, і не згадують, чи використовувалися засоби РЕБ або оптоволокно.

Броньовані транспортні засоби забезпечували захист, але якщо засіб був виведений з ладу і екіпаж висадився, то вони мали 33 % шансів на виживання, якщо потрапили в будівлю або густий ліс, або 8 % шансів на виживання на відкритій місцевості.

Виявлення на відкритій місцевості не мало значення, якщо ціль була пішки, на мотоциклі або на броньованому транспорті. Усі вони мали однакові 92 % шанси загинути. Проте перебування в транспортному засобі все ж має значення, оскільки це скорочує час, протягом якого ціль перебуває на відкритому полі. Троє солдатів на мотоциклах теоретично можуть бути атаковані одним дроном, який, ймовірно, вб'є одного солдата, а інші двоє зможуть перетнути поле до того, як буде запущено більше дронів. Троє солдатів пішки можуть бути атаковані трьома окремими дронами, намагаючись перетнути те саме відкрите поле за той самий час.

Джерело: частина 1 та частина 2