Том Купер пояснює, що насправді відбувається в Ірані і чому в країні затихли протести. Він також розкриває роль Трампа та Нетаньягу, їхньої дружби з путіним у ситуації, що склалася, і переконує, що жодна зовнішня сила не здатна повалити режим мулл в Ірані, окрім самих іранців.

Колись давно в далекій-далекій країні жив король Дамб-Дамб. І в нього була велика проблема. Настільки велика, що йому довелося щонайменше відкласти, якщо не скасувати взагалі, вторгнення або "принаймні" військове втручання – в країну під назвою Іран...

Так, схоже, що "вторгнення" принца Бібі та короля Дамб-Дамба в Іран не відбудеться. З одного боку, обидва вони, а також "справжній принц" Реза Пахлаві, неодноразово демонстрували, що їхній рівень "інформації" та "знань" про Іран подібний до рівня більшості іранців, які живуть за кордоном (та інших, насамперед ізраїльтян): тобто вони не мають жодного уявлення про те, що відбувається в Ірані, і не дуже переймаються тим, щоб дізнатися про це. Особливо король Дамб-Дамб, як ви знаєте, стикався з численними проблемами.

9 і 10 січня режим КВІР швидко розправився з кількома десятками тисяч людей – як "попередження" для інших. Якщо не вдалося вивести їх на вулиці, режим відправив своїх бандитів їздити дорогами й безладно стріляти в усіх, хто траплявся на шляху. А там, де цього було недостатньо, бандити режиму прочісували лікарні: вивозили поранених протестувальників і страчували їх на вулиці. Потім вони виставили тисячі тіл напоказ – де тільки могли, і при цьому спритно заробляли, продаючи тіла сім'ям/родичам/друзям, які хотіли забрати їх і поховати. Це фактично, зупинило протести. Водночас режим почав блокувати StarLink, що дало йому змогу вбити, ув'язнити або змусити до втечі лідерів протестів, організувати контрпротести тощо.

Нарешті, не лишете, що протести застали Пентагон з опущеними штанами і, відповідно, американські збройні сили не мали в своєму розпорядженні "необхідних ресурсів" (наприклад, жоден літак не перебував навіть поблизу Перської затоки), але до того часу, коли Білий дім був готовий діяти, він також отримував безліч дзвінків від головних друзів та інвесторів короля Дамба- Дамба в цьому регіоні – таких фанатичних і практикуючих плюралістів, як Ердоган, емір аль-Тані з Катару та Мохаммед бін Салман із Саудівської Аравії. Усі ці люди відомі тим, що жадають великої "демократії" просто біля своїх кордонів...

Зрештою, король Дамб-Дамб був змушений "стати на бік іранців".

Де акцент робився на тому, щоб просто стояти. І нічого не робити.

Для мене це була дуже цікава подія, яка висвітлила майже всі фактори, важливі для поточної ситуації на Близькому Сході. Судячи з ваших питань і коментарів, те саме можна сказати і про багатьох читачів цього блогу. Тому я хотів би відповісти на деякі з них.

Іранці – ті, хто живе в Ірані і готовий протестувати, а особливо емігранти: сумна реальність полягає в тому, що через 15 років після подібних протестів у Сирії іранці (а також 99,9% населення в країні та за кордоном) досі не усвідомлюють, що в 2011 році (а потім і в 2012 році) режим Асада відреагував на масові демонстрації точно так само, як зараз відреагував режим КВІР: жорстоким насильством і масовими вбивствами.

З огляду на присутність кількох сотень радників КВІР у Сирії на той час це, насправді, не є дивиною. Або не повинно бути дивиною. Проте завдяки, серед іншого, систематичному запереченню присутності КВІР в Сирії з боку адміністрацій Обами, Трампа та Байдена (і навіть ізраїльських урядів) це залишається невідомим.

Інакше кажучи: саме іранці не знали, що "їх" КВІР масово вбивав сирійців у 2011-2012 роках, і тому ніколи не могли уявити, що "їх" КВІР зробить те саме в Ірані зараз. Не дивно, що масове вбивство протестувальників застало їх абсолютно непідготовленими і швидко придушило протести. Вони були шоковані тим, наскільки КВІР був готовий масово вбивати під час протестів.

Що гірше: і протестувальники в Ірані, і ті, хто перебуває за кордоном, не мають уявлення про режим КВІР та його методи, не кажучи вже про те, як самоорганізуватися. Зокрема, вони не розуміють, як обходити вуличні блокади режиму, швидко розосереджуватися, а потім відновлювати протести в інших місцях, та подібні "тактики" (застосовані, наприклад, сирійцями в 2011-2012 роках), і також (дуже) нерозумно підходять до вибору міжнародних прихильників.

На жаль, це означає, що і протестувальники в Ірані, і їхні прихильники за кордоном навряд чи усвідомлюють: режим КВІР не можна повалити ані "гучним" активізмом у соцмережах, ані американськими бомбами і крилатими ракетами, ані за допомогою ізраїльського Моссаду і його вбивств, і, звісно, не всілякими мріями і фантазіями. Лише добре організовані, об'єднані, масові дій зсередини можуть дати результат.

Саме дій іранців.

Так само, як Асад був (врешті-решт) повалений сирійцями.

Ніким іншим. У цьому відношенні висновок є абсолютно чітким: іранці залишилися наодинці.

(Вам не подобається це чути? Ну що ж, шкода – для вас, але особливо для тисяч іранських протестувальників, масово вбитих режимом КВІР.)

Так, буквально "купи мішків для трупів" перед моргом у Кахрізаку (передмістя Тегерана) 11 січня. Цинічні бандити з КВІР широко вимагали (і досі вимагають) від сімей/родичів/друзів вбитих протестувальників "плату" за видачу їхніх вбитих родичів або знайомих.

Це має особливе значення, враховуючи, що, навіть якщо режим КВІР перебуває "на межі загибелі", як стверджують багато хто, судячи з участі близько 14-17 мільйонів виборців на останніх виборах в ІРІ, принаймні частина іранського населення все ще вірить в "Ісламську Республіку".

Не дивно, що під час цієї хвилі протестів режим ніколи не відчував "нестачі робочої сили". Найбільше йому потрібні були люди, готові натиснути на курок і розстріляти з кулеметів натовп беззбройних цивільних осіб.

Як завжди, див. "класичні приклади", такі як радянські військові втручання в Угорщині 1956 року та Чехословаччині 1968 року, або Тяненменьська різанина в Пекіні 1989 року – проблему було вирішено шляхом залучення "іноземців": людей, які не були особисто пов'язані з протестувальниками. У випадку Ірану 2026 року таким рішенням стала Катайб Хезболла або Хезболла Іраку, яка (за повідомленнями) надіслала щонайменше "50 автобусів, у кожному з яких було 60 бойовиків".

Не помиліться: це ні в якому разі не означає, що "тільки" Катайб Хезболла стріляла з кулеметів по беззбройних протестувальниках. Далеко не так.

"Технічно" встановлений 12,7-мм кулемет КВІР, побачений на вулицях Тегерана. Немає жодних сумнівів у тому, що "у фейковій новині йшлося про кількох афганських хазарів, завербованих Моссадом": саме КВІР застосував свій арсенал для масового вбивства іранських протестувальників.

Автомобіль КВІР з бойовиками Хатайб Хезболла (або Хашд аль-Шабі) на вулицях Шашвара...

…а через кілька секунд проїхали війська КВІР на "техніці" (виробництва Toyota).

Відомі банди Басіджі, що пересуваються на мотоциклах.

Дійсно або "навіть якщо" (США б атакували) – багато хто, здається, наївно сподівався, що "кумулятивний ефект" масових протестів в Ірані, "у поєднанні" з військовою інтервенцією США та таємними операціями Ізраїлю, буде "достатнім" для повалення режиму КВІР. Що це доведе режим до межі руйнування.

Це просто дурість. Хоча б тому, що КВІР не складається з "кількох тисяч басиджі на мотоциклах" – до чого я переходжу, відповідаючи на запитання тих, хто просив оцінити військовий потенціал Ірану.

По-перше, КВІР включає Командування кібербезпеки/SAVAMA/Міністерство інформації, Сили "Кудс" ("департамент закордонних справ"), 20-тисячні Повітряні сили (власні повітряні та ракетні сили КВІР), 20-тисячний ВМФ КВІР, 150-тисячні Сухопутні сили КВІР та Корпус ядерної охорони (підрозділи, завданням яких є захист ядерних об'єктів). КВІР практично не застосовував ці сили: його основним інструментом придушення протестів був корпус Басідж, чисельність якого, залежно від оцінки, може становити до 600 000 осіб (що, своєю чергою, залежить від рівня його мобілізації).

Інакше кажучи: КВІР мав більш ніж достатньо сил, щоб придушити протести самостійно. Навіть без Генерального командування правоохоронних органів (відомого також як "поліція"). Вона залучила Хатайб Хезболлу лише тому, що цим неписьменним дурням легко стріляти в беззбройних цивільних осіб. Це все, що варто знати з цього приводу.

Що стосується питань цілісності ІРІ, то лише після всіх перерахованих вище гілок влади "регулярні" збройні сили Ірану, які, на відміну від КВІР, не навчені і не мають завдання забезпечувати цілісність і безпеку ІРІ, починають "мати значення". "Регулярні" війська (відомі також як "Артеш" на фарсі) включають 340 000 військовослужбовців армії, 15 000 військовослужбовців ППО ІРІ, 30 000 військовослужбовців ВПС ІРІ та 20 000 військовослужбовців ВМС ІРІ. Наскільки мені відомо, жодна з них не брала участі в придушенні протестів, але й не протистояла КВІР.

Це тому, що, хоча армія Ісламської Республіки Іран (ІРІА) може мати більше військ під зброєю, ніж КВІР (коли останній не повністю мобілізований), її командири були ретельно відібрані КВІР. За їхню лояльність. Не за їхні заслуги, навички чи будь-що інше.

Не дивно, що, хоча окремі солдати армії брали участь у протестах (у вільний час), було наївно очікувати, що іранська армія прийде на допомогу протестувальникам.

Не тільки США вирішили "підтримати іранців", але й Ізраїль зрештою наслідував цей приклад. Подейкують, що між Іраном та Ізраїлем було досягнуто домовленості на кшталт "я не нападу на тебе, якщо ти не нападеш на мене". І хто ж інший, як не Москва, посприяла цьому.

У цьому контексті не можна не нагадати: не тільки про те, що Нетаньягу і Пуддінг є друзями, але й про те, що кожен, хто вважає Іран "паперовим тигром", просто не знає про всі збитки, завдані Ізраїлю іранськими балістичними ракетами під час "12-денної війни" в червні минулого року. Я б навіть рекомендував детальніше ознайомитися зі збитками, завданими Ізраїлю іранськими ракетами. Звичайно, до сьогодні Армія оборони Ізраїлю відмовляється обговорювати, які саме її бази були вражені і скільки збитків було завдано; щонайбільше, можна знайти кілька підказок в ізраїльських ЗМІ (хоча для цього потрібно дуже уважно стежити за ними). Більше того, щоб приховати цей факт, знадобилися колективні зусилля всіх західних компаній, що надають комерційні супутникові знімки. Проте, коли пил осів, стало зрозуміло, що ізраїльтяни брехали про "відсутність збитків" і про "90-100% збитих іранських ракет". Більше того, збитки цивільним об'єктам зросли настільки, що уряд Нетаньягу вимкнув веб-сайт, створений для того, щоб стверджувати те саме від імені уряду, бо це "розкривало" занадто багато. А збитки сягнули мільярдів.

Видалено 26 червня 2025 року: веб-сайт уряду Ізраїлю, на якому (на той час) було задокументовано загалом 41 651 заявку на компенсацію, подану громадянами Ізраїлю за збитки, пов'язані з війною, спричинені ракетними ударами Ірану. Зверніть увагу: це не включало всі бази армії та численні дії вздовж лінії припинення вогню/кордонів Ізраїлю. Загалом, це лише побічно вказувало на фактичну суму збитків, завданих Ізраїлю Іраном за останній рік, включаючи той факт, що Ізраїль просто не міг більше продовжувати фінансувати продовження цієї війни.

Зрештою, хоча ізраїльтяни заявляли про "повну повітряну перевагу від кордону (з Іраком) до Тегерана", вони не наважилися запустити свої пілотовані літаки глибше ніж на 40-50 км в іранський повітряний простір навіть в останній день війни, тобто після ударів США. Вони відправляли туди лише свої безпілотні літаки. Це означає, що, незважаючи на всі їхні телегенічні заяви, більшість сил ППО Ірану залишалися неушкодженими та боєздатними.

На жаль, "хтось, хто каже, що іранські ракети були ефективними, є просто антисемітом", чи не так?

Ну, шановні професіонали (зокрема): це ідеальний рецепт для спотвореної, а отже, абсолютно марної, повністю нереалістичної розвідки, яка потім підриває як політику, так і військові дії... і може легко призвести до десятків тисяч вбитих протестувальників.

Крім того, хто сказав, що Ізраїль "захоплений допомогою у встановленні демократії" в Ірані? З якого часу і на підставі яких фактів?

Не дивно: очікувати, що Ізраїль "прийде на допомогу іранським протестувальникам", можна охарактеризувати лише як "безмежну наївність". Навіть "смертельну наївність".

Більшість іранських емігрантів тим часом гірко скаржаться на "оглушливу тишу" міжнародних ЗМІ як щодо протестів, так і щодо масових вбивств, спровокованих режимом КВІР.

Зараз усі можливі мейнстрімні ЗМІ (очевидно, всі платформи, на які люди зазвичай звертають увагу) переповнені повідомленнями про Іран. Насправді, моє враження таке, що особливо тут, в Європі, згадані платформи були більш ніж раді зробити висновок, що їм "більше не потрібно турбуватися" про сіоністський геноцид палестинців, і тепер вони можуть "нарешті" "повідомляти про тих огидних іранських мулл, які вбивають десятки тисяч чудових молодих іранців".

Тому що, між іншим, в таких країнах, як Велика Британія та Німеччина, протестувати проти сіоністського геноциду палестинців "протизаконно" (насправді: "підтримувати тероризм"), але де-факто – цілком прийнятно вітати та підтримувати цей геноцид.

Крім того, слід пам'ятати, що більшість наших "вільних" ЗМІ (від 80% тут, в ЄС, до 95% у США) є приватними, і вони настільки не зацікавлені в тому, щоб серйозно інформувати своїх споживачів, що вже багато років тому ліквідували свої закордонні відділення. Відповідно, вони не можуть надавати ні серйозної інформації, ні надійного аналізу. Крім того, всі можливі "експерти" з Ірану виявилися мрійниками. Таким чином, масова частина ЗМІ навіть не має уявлення про те, які питання задавати, не кажучи вже про те, де.

Зазвичай одразу після скарг на відсутність звітності лунають скарги на бездіяльність іноземних урядів та міжнародних організацій.

Тут постає питання: чому, здавалося б, нічого не робиться?

І: хто повинен діяти і як?

Ну, це не завдання ООН, і ця організація ніколи не створювалася і не була оснащена для того, щоб бомбити/вторгуватися в країни з метою порятунку людей, які протестують проти "своїх" кривавих режимів. Інакше кожні 2-3 місяці відбувалася б чергова "інтервенція ООН".

(Просто тому, що більшість країн на цій планеті є диктатурами.)

Враховуючи, що такі інтервенції вийшли з моди принаймні з часів ДР Конго на початку 1960-х років, висновок очевидний: більшість членів ООН дійшли висновку, що вони не хочуть таких операцій.

Ба більше, чи повинен король Дамб-Дамб рятувати іранських протестувальників у той час, коли він найкращим чином розбирає те, що залишилося від "демократії" в США після десятиліть систематичної політичної корупції? ... і коли його фашистська ICE не встигає зробити те саме в США?

"Мадам секретар ICE" з'являється на трибуні, прикрашеній гаслами італійських фашистів 1920-1930-х років...

Ну, можливо, після того, як він "розбереться з США", але точно не відразу.

А "супертурбо військові можливості Ізраїлю" були повністю викриті під час агресії Ізраїлю проти Ірану в червні минулого року, коли вони не змогли навіть наполовину виконати свою роботу без допомоги США. Як то кажуть, "лайно трапляється", і, здається, вести війну проти країни, що знаходиться за 1000 км, може бути трохи іншим, ніж влаштовувати вбивства...?

(Хто б міг подумати, еге ж?)

Крім того, хто вам сказав, що втручання ООН, США чи Ізраїлю принесе Ірану щось хороше? Ви ніколи не перевіряли результати втручання ООН у ДР Конго, наприклад? Або втручання США в 50-60 країнах за останні 80 років? Ніколи не перевіряли, що сталося з Гренадою, Панамою, Іраком, Афганістаном тощо...? Або всі агресії Ізраїлю за 80 років історії цього колоніального підприємства?

Що залишилося? НАТО? Воно вже 12 місяців перебуває в замороженому стані. Завдяки королю Дамбу-Дамбу. Це означає, що НАТО не може ефективно діяти, оскільки до цього залучені США, а в Європі вже 12 місяців ніхто не довіряє США. Адже розвідка знає, що король Дамб-Дамб відомий в росії як "агент Краснов". Тобто він є агентом російської ФСБ/СВР з кінця 1980-х років; принаймні з тих часів, коли він відмивав заощадження КДБ/ФСБ, продаючи їм різні об'єкти нерухомості в США...

ЄС? ЄС зайнятий порятунком України та приховуванням сіоністського геноциду палестинців, дякую за запитання. Однак це не військова сила і не має на меті нею бути, а тим більше не має на меті проводити експедиційні інтервенції за 1500+ км від дому.

Загалом: якщо хочете, дорогі іранці, можете відчувати обурення, але проти тих персонажів, які привели вас і нас усіх до цієї ситуації. Їх небагато: десь 62-65, з яких близько 45 у США, решта в ЄС. Всі вони надзвичайно багаті нацисти, експерти з ухилення від сплати податків і/або засуджені злочинці, здебільшого також педофіли (дякуємо, Епштейн) тощо – і все ж: їм належить понад 50% того, чим взагалі можна володіти на цій планеті.

Включно з політикою та ЗМІ.

О, зачекайте... хіба це не ті самі ЗМІ, від яких ви очікуєте, що вони цілодобово будуть плакати про вбитих іранських протестувальників...?

Дідько...

Джерело