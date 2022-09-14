Протидіємо росіянам разом. 7 простих і надійних засобів, які допоможуть пережити блекаут

Минулого тижня, обстрілявши об'єкти енергетичної інфраструктури, росія попередила нас, що зима може бути важкою для України. Натомість з початку війни щодня фахівці "Укренерго" демонструють, що вони можуть швидко та якісно відновлючати свої об'єкти після варварських обстрілів росії. Чи можуть допомогти пересічні українці? Звісно що так – готуватися до блекауту, не покладаючись як зазвичай на владу чи Ахметова з Коломойським. Як саме готуватися та як можна зекономити – розповідає iPress.

Свічки

Стеаринові виготовляють з натуральної сировини, тому вони екологічніші, але трохи дорожчі. Зате вони горять трохи довше за парафінові. Перевірити матеріал свічки найлегше ножем. Якщо ріжеться майже, як по маслу, то стеарин. Якщо дуже кришиться – парафін. В критичний момент згодяться будь-які. Хоч саморобні воскові. Ліпше мати в запасі з десяток. Звичайні білі парафінові коштують близько 10 гривень за штуку. Звісно ж, треба мати відповідний запас сірників чи запальничок. Коли вимкнуть електрику, п'єзоелемент на газовій плиті працювати перестане.

Як варіант, для освітлення приміщення можна самим зробити так звані окопні свічки. Горять довго й яскраво, дають не лише світло, а й тепло. На такому каганцеві можна й воду для чаю закип'ятити. А робляться елементарно. Готуємо, наприклад, олів'є, а бляшанку від зеленого горошку використовуємо потім як ємність для свічки. В жерстяну банку вставляємо скручений рулончиком гофрований картон і заливаємо розтопленим парафіном. Гніт – теж шматочок картону.

Свічка у такій баночці горить близько 3 годин. Варіант дуже надійний. Звісно, його ліпше використовувати на відкритій місцевості через кіптяву та запах. Та для приватного будинку згодиться. Така свічка не боїться вологи чи вітру.

Лампочка з акумулятором

Або аварійна лампочка. Виглядає, як звичайна світлодіодна. Виручить у перші годин 6 після відключення живлення. Має вбудований накопичувач енергії, який дозволяє їй світитися після відключення електропостачання ще кілька годин. Коштує близько 250 грн.

Ліхтар

Незамінна річ, яку наполегливо рекомендують мати у "тривожній валізі" всім.

Бувають на батарейках чи акумуляторі, на сонячних акумуляторах і механічні. Перевага останнього – можливість підкачати м'язи, адже горить він, лише поки його вручну заводять. Для тривалого використання не дуже зручний. Зате надійний.

Варіант на батарейках вимагає мати запас тих самих батарейок. Але, маючи запасні, їх завжди за потреби можна замінити. В найслабшому режимі світіння ліхтарика на батарейках з світлодіодами вистачає дуже надовго. Коштує такий від 200 грн.

Натомість акумуляторний рано чи пізно вимагатиме підзарядки. Потужні розраховані на шість-вісім годин безперервної роботи. Обійдеться він у 800-1000 грн.

Тим часом невеликий кемпінговий ліхтар з акумулятором і сонячною батареєю обійдеться вдвічі дешевше. Вони також мають кілька режимів освітлення. Деякі моделі мають на корпусі вихід USB, тобто від нього ще й телефон підзарядити можна.

Найлегковажніше, що можуть думати люди в цей момент, так це про наявність ліхтарика в мобільному. В надзвичайних умовах ці функції ліпше розділяти на два пристрої, щоб за відсутності енергопостачання дуже швидко не залишитися і без телефону, і без ліхтарика.

Садові ліхтарі на сонячних батареях

Окремий плюс – живляться від сонячного світла. Достатньо лише зняти зі світлодіодної лампочки "рідний" плафон, та використати в ролі нього звичайну скляну банку. Вона спрацює, як дифузор, який розсіюватиме світло. Навіть найменшого садового ліхтарика вистачить, щоб повноцінно освітити чималу кімнату. Коштують садові світильники дуже дешево – від 40 гривень, а світять дуже яскраво. При цьому не потребують акумулятора чи батарейок.

Генератор

В житловому приміщенні його ставити не можна. Вихлопні гази від згоряння бензина чи дизеля – річ дуже небезпечна. А от на балконі компактний інверторний генератор з хорошою системою шумоізоляції тримати можна, особливо якщо встановити його на шумоізоляційну подушку. Бо нав'язливе дирчання – то ще один його вагомий недолік. Однокіловатного, який коштує близько 15 тисяч гривень, може вистачити для енергозабезпечення всієї квартири.

Кому без електрики найважче…

Звісно ж, холодильнику. Бо на нього покладено завдання зберегти стратегічний запас продуктів. Якщо світло вимкнули, не шарпайте дверцята морозилки щогодини. В запасі є близько 72 годин, протягом яких продукти все ще залишатимуться замороженими. Звісно ж, при щільно зачинених дверцятах. Якщо в морозилці є запас льоду, через 4 години після відключення електроенергії його варто висипати в будь-яку посудину та поставити в холодильну камеру – це дозволить ще деякий час протримати в ній низьку температуру. Можливо, як раз за цей час ремонтні бригади повернуть світло в домівку. Якщо ж відключення світла затягнеться, м'ясні запаси ліпше буде перетворити на тушонку. Як варіант, влаштувати вечірку з шашликом при свічках.

Для девайсів поменше

Під час надзвичайної ситуації дуже важливо залишатися на зв'язку. Щоб телефон протримався довше, варто увімкнути режим енергозбереження, відключити на ньому всі зайві програми, прибрати яскравість екрану і таке інше. Крім того, можна домовитися з рідними й близькими про певний час для зідзвону і вмикати пристрій лише тоді. Наприклад, о 9 годині зранку та увечері. Це зекономить заряд батареї. Але і з такими запобіжниками він не працюватиме вічно.

Купіть зовнішній акумулятор (power bank) і тримайте його зарядженим. Великий за ємністю буде більш габаритним й важитиме більше. Та якщо йдеться про підготовку до можливої тривалої відсутності електропостачання, напевно, ліпше брати потужні моделі. Акумулятор ємністю на 10000 мАг навіть при активному користуванні тримає телефон на заряді 2-3 дні. В режимі економії його вистачить і на тиждень. Коштує він близько 500 грн.

Більше ємні моделі на 24 чи 30 тисяч мАг з сонячною батареєю потягнуть тисяч на 4-5. Їхня перевага очевидна – завжди можна буде підживити просто неба. Щоправда, в похмуру дощову погоду вони набирають заряд дуже неохоче.

Батареї на 50-80 тис. мАг, до речі коштують приблизно стільки же. Нам навіть вдалося знайти повербанк на 80 тис. мАг лише за 3,5 тис грн.

Якщо ваша квартира опалюється електричним котлом, то разом зі світлом ви втратите й джерело тепла. Як пережити складну зиму, коли є проблеми з опаленням, читайте на iPress.