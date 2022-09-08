Ренесанс, що не відбувся. Чи досі існують в Україні таємні ордени і навіщо

Як часто у транспорті чи чергах ви чуєте про масонів та їхню роль у світовому злі? Переконані, що час від часу трапляється. Особливо, якщо ви користуєтеся таксі і не використовуєте при цьому навушники. iPress спробував розібратися, чому людей так приваблює тема таємних орденів, а заодно – чи існують вони взагалі. Певні, якщо ви дочитаєте статтю до кінця, ви зможете цілком аргументовано вести дискусію навіть із таксистами, які самі, здається, є засновниками якогось таємного ордену.

Таємні товариства, союзи, ордени, до яких мали доступ лише представники вищої аристократії або обрані адепти, існували у світі здавна. Ймовірно, перші їх праобрази виникли ще за первісно-общинного ладу та племінного поділу. Чоловіки, які проходили ініціацію воїна, утворювали своє замкнене коло спілкування. Шамани та цілителі, які мали суму знань, недоступну для всіх, спілкувалися у своєму шаманському колі. Жінки утворювали свої вузькі об'єднання, оскільки тільки їм були доступні таємниця дітонародження та таїнство приготування їжі. Згодом найкращі воїни замикалися у своєму колі – гоплітів, безсмертних, преторіанців, ще пізніше – західноєвропейських лицарів, східноєвропейських козаків, індійських кшатріїв, японських самураїв. Найкращі з найкращих склали вищу аристократію. Найкращі з колишніх шаманів – замкнуті касти вищих священиків та вчених. У соціальному житті людина прагне не тільки піднятися соціальними щаблями, але й бути причетною до кола людей, які безпосередньо приймають найважливіші рішення або мають особливі знання, недоступні простим смертним. Або хоча б здаватися таким за зовнішніми ознаками чи атрибутами.

Лицарські ордени та масонські ложі. Таємниці напоказ

Середньовічні лицарські ордени, перші з яких – тамплієри та госпітальєри – були утворені під час хрестових походів, також виділялися з усієї маси лицарства та аристократії. Оскільки багатством на той час було складно вразити безліч герцогів і графів, перші ордени дивували своєю показною бідністю. Так, на гербі ордена тамплієрів було зображено два лицарі, що їдуть на одному коні – зразок жебрака по-дворянськи, враховуючи той факт, що один бойовий кінь у ті часи коштував приблизно як стадо корів. Або земельне володіння з селом та селянами докупи.

Релігійна реформація, селянські повстання також виростали з таємних чи напівтаємних товариств та об'єднань. У Німеччині був вельми поширеним "Союз черевика", що об'єднував селян, які виступали проти феодального гніту. У містах, що розвивалися, такими товариствами були цехові об'єднання, де майстри цехів і підмайстри знаходилися на різних щаблях соціальної ієрархії. Масони виросли з цеху мулярів, саме тому їх другою назвою є "вільні муляри".

Масони. Фото: dilo.net.ua

Вища аристократія також утворювала свої ордени. Бути членом такого ордену означало наближення до монарху, який засновував орден. Оскільки члени ордену приносили клятву вірності голові ордена – магістру, то магістр і за сумісництвом монарх мав право розраховувати на підтримку своїх васалів. Іноді це входило у суперечність із відносинами васалітету у вибудуваній світській ієрархії. Наприклад, члени товариства ордена Золотого Руна, заснованого герцогом Бургундським - монархи, мали б підкорятися йому як главі ордену.

Відомий персонаж однієї з "чорних легенд" середньовіччя, володар Валахії Влад ІІІ Басараб – книжковий "граф Дракула" - носив це прізвисько не тому, що був жорстоким або жадібним, як дракон, а через своє перебування в рядах лицарів Ордену Дракона, заснованого королем Угорщини Сигізмундом. На монетах, що карбував Влад ІІІ, було зображення дракона. А в побуті, у сучасників, князь Влад носив більш прозове прізвисько - Цепеш (по-турецьки - Казикли), що позначало "той, хто саджає на палю".

Пам'ятник Владу Цепешу в Румунії, фото з вільних джерел

У новій історії, з появою і твердженням третього стану, його представники також почали відчувати потяг до об'єднання в суспільства, де сполучною ниткою був містичний ритуал. Ритуал взагалі грав величезну роль у діяльності таємних товариств, по суті будучи грою дорослих людей. Мантії одного кольору, перстні та медальйони із зображенням певної тварини або набору знаків, фрази-паролі для визначення своїх побратимів, кодові слова при ініціації та при відвідуванні загальних зборів – флер таємничості та легкого абсурду завжди зближує, дає відчуття причетності до спільної справи та спільної таємниці. Нехай навіть таємниця відома всім, а головною спільною справою є спільна трапеза.

Товариства масонів і розенкрейцерів – найвідоміші таємні товариства, які дотягнули до наших днів, на певному етапі почали вбирати в себе не тільки представників аристократії, а й буржуа, що тяглися до незвіданого, незрозумілого й витіювато викладеного у магічних трактатах.

Конспірологічні теорії про те, що масони якимось чином суттєво вплинули на перебіг Великої Французької революції, заснування США чи "весну народів" у Європі не мають під собою жодної історичної основи. Окремі масони брали активну участь у всіх цих подіях, проте організації масонів у них не відзначилися.

Відкрите суспільство, що зробило таємне наочним

Роль середньовічних таємних товариств у сучасному світі відіграють цілком явні об'єднання підприємців, політичні партії, громадські організації та благодійні фонди. Усі вони публічно та легально декларують свої цілі та наміри, публікують програми.

Сучасні вчені, на відміну від середньовічних алхіміків, не приховують свої відкриття та осяяння, а поспішають поділитися ними у наукових журналах. Ідеологи та політологи не пишуть книги в одному примірнику, присвячуючи та призначаючи їх одному монарху, а виносять усі свої думки на міжнародні конференції та дискусійні майданчики. Вищі військові чини держав-союзників обговорюють свої специфічні військові теми, зміст цих розмов доводиться до штабів та військових академій дружніх країн і, без особливих зусиль, стає надбанням і ворожих блоків.

Проте людство не залишає потяг до таємниць та таємничості, бажання бути причетними до знань "не для всіх", захоплення зовнішніми атрибутами влади чи ілюзії влади. У світі налічується незліченна кількість масонських лож, таємних товариств, об'єднань конспірологів, релігійних і політичних груп, орденів, закритих клубів. Найчастіше це - данина традиціям і бажання зобразити таємницю там, де її немає.

Україна до революції 1917 року нічим не відрізнялася від Європи. На території Російської та Австро-Угорських імперій, до складу яких входили наші землі, так само діяли всілякі містичні товариства, масонські ложі, у столицях і великих містах гастролювали маги, тибетські лами та індійські гуру, чималим успіхом користувалися самозвані цілителі та містики.

Прихід до влади комуністів, які боялися будь-якого інакомислення, унеможливило діяльність громадських об'єднань, не схвалених верхами. Навіть есперантисти чи нудисти оголошувалися ворогами партії та народу, що вже говорити про масони чи адептів вчення Блаватської. Свою роль зіграла і захопленість італійських фашистів та німецьких нацистів всякими містичними навчаннями та доктринами. У Радянському Союзі все було зрозуміло: є марксистсько-ленінська філософія, є підручник з історії комуністичної партії, є газета "Правда", яка доступною мовою викладає, що і чому відбувається у світі. І є КДБ та розвинена система в'язниць та колоній для тих, кому цієї інформації недостатньо.

Пост-СРСР. Розгул містики, воскресіння лицарів та козаків

Розпад Радянського Союзу викликав просто цунамі містики, "таємних знань", конспірологічних теорій, що знесло всю попередню картину світу радянського обивателя. Наступні за цим валом, менші хвилі винесли до студій телебачення "цілителів" Кашпіровського та Чумака, на шпальтах газет з’явилися гороскопи, цитати з Ванги та Нострадамуса. Заїжджі та місцеві авантюристи та безкорисливі любителі почали організовувати сотні масонських лож, лицарських орденів, елітних клубів, козацьких організацій.

В Україні всі ці організації були дуже активні до 2014 року, коли реальні проблеми та реальне лихо прийшли на нашу землю, і стало не до театралізованих постановок та костюмованих шоу під вуаллю містики чи псевдоісторичних ігор. "Історичні реконструктори" з північного сходу, які до того гралися в білогвардійців чи козаків, відібрали у нас частину території, по-справжньому катували і вбивали наших громадян. Всі вони шукали і дотепер шукають підстави та виправдання для своєї агресії, жорстокості, кровопролиття в давній історії, намагаючись відновити її саме в тому непривабливому вигляді, в якому вона існувала насправді, а не в ностальгічних піснях про "хрускіт французької булки" та про "лихих осавулів". Можливо, саме це зіткнення з реальністю й поставило крапку в історії існування в Україні подібних організацій.

Але довгий час ордени та козаки були дуже популярні. Внаслідок воєн та революцій Україна, до моменту проголошення незалежності, була повністю позбавлена своєї аристократії. Дворянські роди, які мали українське коріння, були або фізично винищені, або поглинені російським та польським дворянством. Невелике коло української шляхти, що об'єдналася навколо гетьмана Скоропадського, не змогла створити на еміграції структури, подібні до російських дворянських зборів. У 1991 році з-за кордону до нас не повернулася наша шляхта, її просто не було. Її місце почали займати самопроголошені князі і навіть королі, безліч людей раптом заявило про свою спорідненість із Гедиміновичами та Рюриковичами.

Такого вибухового зростання кількості новоявлених аристократів, мабуть, не було в історії цивілізації. Ті, хто вже зовсім не міг претендувати на князівську кров, заявляли про свою спорідненість із найвідомішими козацькими гетьманами та отаманами. Оскільки в реєстрах Війська Запорізького було безліч прізвищ і прізвиськ, які зараз мають ходіння в Україні – це стало потужним стимулом для появи цілої індустрії з виготовлення родоводів, де серед предків неодмінно був присутній хоча б один гетьман і пара-трійка кошових отаманів.

Монархія - мати порядку

Відносно легітимним монархом України можна було вважати гетьмана Скоропадського. Період його правління виявився нетривалим, він був проголошений гетьманом на Всеукраїнському з'їзді хліборобів 29 квітня 1918 року, а вже 14 грудня підписав маніфест про зречення і відбув на еміграцію з німецькими військами. Єдиний спадкоємець по чоловічій лінії, який міг стати продовжувачем справи батька – Данило – помер за не зовсім з'ясованих обставин, можливо, його ліквідували радянські спецслужби. Після смерті Данила у 1957 році Спілку гетьманців-державників очолила молодша дочка Скоропадського Олена Скоропадська-Отт. Українські монархісти не були серйозною політичною силою серед еміграції, не в останню чергу, тому, що в гетьмана не було спадкоємця.

На початку 2000-х років в Україні з'явився "спадкоємець", який стверджував, що він є сином однієї з дочок Павла Скоропадського (щоправда, не уточнював, якої). Численні козацькі організації дали йому свої козацькі звання, самозваний гетьманич навіть зустрічався з низкою політичних діячів того часу, заразом вирішив якісь свої фінансові питання і швидко зник з поля зору.

Фото з вільного доступу

Набагато колоритнішим персонажем був самопризначений король України-Русі Орест І. Спочатку передісторія. Згідно однієї з конспірологічних версій, гетьман Скоропадський зрікся престолу на користь свого головнокомандувача, князя Олександра Долгорукова, згодом страченого більшовиками. Тоді королем нібито проголосив себе його син Микола І, який перебував у Румунії. Як із потенційного гетьмана він став потенційним королем – історія замовчує.

Під час Другої світової війни Микола Долгоруков емігрував до Заїру, де у його доньки Ольги-Беати у шлюбі з нібито принцом Василем д'Анжу народився син Олексій. Олексій проголосив себе українським монархом під назвою Олелько II. Першим, мабуть, вважався Олелько Володимирович, який князював у 15 столітті в Києві. Олелько ІІ, мабуть, все ж таки мав відношення до герцогів Анжу-Дураццо, бічної гілки роду Анжу.

У серйозному світі європейських аристократів претензії Олелька на український трон ніхто всерйоз не сприймав, він помер в Іспанії 1995 року. Намагання знайти хоч якісь зв'язки в Україні та створити тут пул своїх прихильників до особливих успіхів не призвели. Представником "короля" та його "регентом" в Україні був Орест Карелін-Романишин, колишній музейний працівник зі Львова. По смерті короля Орест Карелін, посилаючись на те, що його монарх не залишив спадкоємців, проголосив себе королем Орестом І. Діяльність короля була сконцентрована, головним чином, на вишиванні прапорів для військових частин і населених пунктів, які він потім урочисто (або як вийде) вручав. Людина досить нешкідлива, але не зовсім психічно врівноважена, в одному з інтерв'ю він заявив, що спілкувався з інопланетянами, обговорюючи з ними долю держави. Цей епізод досить зрозуміло пояснює кар'єрний стрибок музейного працівника, який став "королем".

Слід зазначити, що всілякі "дворянські збори" в Україні не прижилися. Справжніх родовитих аристократів у нас небагато, а дрібномаєтна шляхта, спадкоємців якої в Україні чимало, цілком задовольняється знанням про своїх предків, не претендуючи на особливу увагу суспільства чи преференції від держави.

Масони в Україні

Масонський рух спочатку був об'єднанням мулярів та архітекторів, які вважали своїм засновником великого майстра Хірама – легендарного архітектора та будівельника Храму Соломона. "Вільні муляри" справді мали унікальні знання, що дозволяли зводити дивовижні будівлі. З розвитком архітектури як науки, появою масового друкарства власне професійний аспект масонських таємниць став загальнодоступним, товариства набули містичного забарвлення, до них почали приєднуватися аристократи.

У Російській імперії до масонських лож, які були за сумісництвом і закритими клубами для тодішньої еліти, належали представники найвідоміших прізвищ імперії. Масонські ложі існували в багатьох великих містах, наприклад, у Полтаві, де одним із масонів був Іван Котляревський, автор знаменитої "Енеїди". Уряд крізь пальці дивився на забави аристократів.

Іван Котляревський, фото з вільного доступу

Ставлення різко змінилося після повстання декабристів, адже багато хто з них були масонами. Оскільки таємні товариства стали прикриттям для антидержавних товариств, їх діяльність була заборонена. На початку ХХ століття царський уряд, який переслідував революціонерів, винайшов термін "жидомасони", таким чином позначивши революціонерів і взагалі будь-яких членів таємних організацій, серед яких було чимало євреїв. Цей термін висміювався всіма скільки-небудь освіченими людьми, оскільки членом масонської ложі довгий час міг бути виключно християнин.

За часів СРСР масонів переслідували не менш завзято, ніж за царизму. Багато членів небільшовицьких партій були масонами, зокрема, серед відомих українських діячів членами масонських лож були Михайло Грушевський, Іван Скоропадський та Симон Петлюра. Втім, цей чинник ніяк не вплинув на їхні ідейні та політичні суперечності.

У незалежній Україні діє регулярна (тобто визнана) масонська ложа, яка має відділення у багатьох містах України. Але ані в політичному, ані в громадському житті ця організація себе особливо не виявила. Очевидно, її члени зайняті чимось настільки важливим, що це не залишає їм часу для інших соціальних активностей.

Нерозуміння суті масонства та легенди, що ходять про масонів, часто грають злий жарт з політиками, які виступають із "викриттями" їхньої підступної діяльності. Олександр Мороз, під час його перебування спікером Верховної ради, виступав із гнівною критикою масонів, що шкодять нашій державності. Щоправда, масонами він чомусь називав лицарів та кавалерственних дам ордена Святого Станіслава – організації, яка не мала жодного відношення ані до масонів, ані до орденської діяльності.

Ще трохи історії

Якщо справжні лицарі до України мали безпосереднє відношення та були активними учасниками та творцями її історії, то військово-чернечі ордени – лише дотично. Уся польська, литовська та руська шляхта і була тими самими лицарями. Найсильнішою і непереможною важкою лицарською кіннотою вважалися польські "крилаті гусари", перед якими не могло встояти жодне військо.

Ріг єдинорога, Відень, художньо-історичний музей. Фото з вільного доступу

Бернард Претвич, художник Юзеф Тадеуш Полковский, з вільного доступу

На службу до польського короля охоче наймалися й іноземні лицарі, наприклад Бернард фон Претвич успішно відображав татарські набіги на Поділлі. У 1530 р., за тогочасними хроніками, він здійснив подвиг: на полюванні підстрелив єдинорога. На підтвердження свого діяння він відправив ріг у подарунок королю. Десять років декорований ріг прикрашав королівський палац Сигізмунда, а в 1540 був подарований імператору Фердинанду Габсбургу. До речі, Претвич вважає першим польським воєначальником, у загонах якого з'явилися кіннотники, озброєні за козацьким зразком. Як староста Бара, він не лише зупинив набіги татар на підконтрольну йому територію, а й своїми набігами наводив жах на прикордонних татар.

Щодо лицарських орденів, то на території України їх не було. Відомі руїни "замку тамплієрів" - Середнянського замку на території Закарпатської області – не більше, ніж легенда. Розкопки показали, що споруда замку може бути датована не раніше, ніж кінцем XV століття. На той час орден тамплієрів вже припинив існування.

Герб тамплієрів, фото з вільного доступу

Сама специфіка існування Речі Посполитої – держави, у складі якої були представники кількох християнських конфесій, а також велика кількість іудеїв та мусульман, складно поєднувалася з можливістю функціонування на її території католицьких військових орденів, які відрізнялися нетерпимістю до іновірців.

Орден св. Станіслава – неправдиве жодне з трьох слів

Орден святого Станіслава, який виник в Україні в період початку незалежності держави, залучив до своїх лав безліч представників влади та великого бізнесу. Керівники цієї структури, які не мали жодного відношення ані до святості, ані до Станіслава, ані до орденської діяльності, перетворили його на ярмарок марнославства, що приносило непогані дивіденди організаторам.

Зовнішня атрибутика привернула увагу та захопила уяву вчорашніх секретарів парткомів та директорів заводів. Що вони бачили у своєму житті? Нудні наради часів СРСР, де наприкінці давали почесні грамоти "Переможців соціалістичного змагання", тужливі та сонні з'їзди працівників одного з численних машинобудувань. Тут, у пишно прикрашеній залі, виблискували золотом нагрудні ланцюги, блищали мечі, на плечі причетних вдягалися мантії, що спадали пишними оксамитовими складками на підлогу.

До пріору ордену – Петра Вялова – вишиковувалися черги бажаючих влитися в елітний клуб, що складається з перших осіб держави, відомих культурних та громадських діячів, спортсменів та бізнесменів. Знаки ордену вручалися першому президентові незалежної України Леонідові Кравчуку, дружині президента Леоніда Кучми й іншим.

Якщо для нагороджуваних це було бальзамом на ураджене "его", то для керівників ордену – гарним бізнесом. Схема була і простою, і робочою. Причому, подібна схема застосовувалася і до подібних "ордену" рейтингах, "козацьких організаціях", "шорт-листах" тощо.

За нагородження плата не береться. Але нагородженого просять сплатити за виготовлення гарної металевої грамоти, знак ордену, погонів та шевронів. Або заплатити членські внески за рік та зробити благодійний внесок. Натомість, про нагородження інформується громадськість - через рекламу в друкованих та інтернет-виданнях, публікується буклет чи навіть журнал у хорошому дизайні для роздачі знайомим, друзям та заздрісникам.

Зрештою, нічого поганого або кримінального. Люди знайомляться, спілкуються, у всіх гарний настрій, принагідно можна вирішити дрібні та середні проблеми, увійти в потрібне коло спілкування. Щось від цих внесків отримують бідні родини, оплачується робота редакцій, друкарень, якісного кейтерингу. Злі язики говорили, що голова Верховної Ради Олександр Мороз, який лякав усіх черговою "масонською змовою", просто пошкодував грошей на фінансування свого нагородження, а потім позаздрив червоним мантіям кавалерів ордену.

Комерційні козаки

У перші роки після незалежності та до початку російської агресії у 2014-му дуже популярним способом задовольнити свою пихатість була участь у козацьких організаціях. Їх було безліч. Кілька десятків всеукраїнських, ще більше регіональних. При президентові діяла Рада з питань українського козацтва. Козацький рух спочатку замислювався як альтернатива радянській системі військово-патріотичного виховання.

Мета була шляхетною: на основі національних традицій створити нову масову громадську організацію, яка займатиметься дітьми та підлітками. Вона начебто виховуватиме їх у патріотичному дусі, культивуватиме нове розуміння колективізму, любов до батьківщини, влаштовуватиме спортивні змагання та проводитиме військову підготовку. Дорослим козакам відводилася роль армійського резерву та добровільних формувань з підтримки порядку. На практиці все обернулося "шароварщиною", роздачею козацьких офіцерських звань та спробами видоїти бюджети держави та місцевих органів влади для проведення неймовірної кількості фольклорних фестивалів та театралізованих вистав.

Оскільки бюджетів не вистачало, а держава відмовилася включати козацькі організації до своєї структури, постало питання про те, як підтримувати своє існування. Єдина структура швидко розкололася на кілька незалежних, ті також продовжили подрібнюватися. Хтось зайнявся охоронною діяльністю, хтось – організацією платних спортивних секцій. Паралельно створювалася система заробітку на привласнюванні козацьких звань та врученні нагород.

Ці звання нічого не означали в державній системі, але, як не дивно, полковницькі та генеральські погони численних козацьких "військ" мали магічну дію на місцевих чиновників. Справді, незручно тримати дві години у приймальні людину з погонами генерала, може він не просто так генерал. Генерал зазвичай виявлявся за сумісництвом місцевим бізнесменом і, таким чином, прискорював або полегшував для себе вирішення багатьох проблем. Заодно можна було й сторону, що приймала, звести в полковники і вручити орден від імені Верховного отамана чи навіть Гетьмана.

Голова райдержадміністрації, капітан запасу, ставав генералом козацьких військ. І вже зверхньо поглядав на районного військового комісара, майора чи підполковника, який теж поспішав вступити до козаків і стати там полковником. Можливість два-три рази на рік з'їздити до Києва, на загальний збір, познайомитися з впливовими людьми, отримати ще один козацький орден, носити красивий, майже армійський однострій, - все це майже безцінно для чоловіка середніх років із кар'єрою, якої вже немає. Працювала та сама схема, що у випадку з орденом св. Станіслава, лише з національним колоритом.

2014-й та 2022-й. Роки істини

Анексія Криму, справжні бої на сході України, загроза втрати державності, потреба по-справжньому, а не на словах, показати свій патріотизм виявили справжню сутність багатьох організацій. Значна кількість кавалерів, генерал-осавулів і козацьких полковників (безвідносно до статі) виявилися поганенькими патріотами і захисниками вітчизни. Кавалер ордена св. Станіслава, колишній прем'єр часів засудженого в Україні екс-президента віктора януковича микола азаров поїхав до країни, де депутатом держдуми країни-агресора - рф - був його колега по ордену, уродженець Донецької області Іосіф Кобзон.

Екс-прем'єр М. Азаров серед кавалерів ордену Св. Станіслава, фото ioss.org.ua

Чимало козацьких полковників і генералів перейшло на бік сепаратистів, радісно зустрічаючи таких самих козаків з Дону й Кубані, які прибули "звільняти" неіснуючий регіон "Донбас" від українців. Масони, які в Європі часів Великої Французької революції стали під прапори свободи, в Україні, здається, навіть не відзначилися якоюсь заявою на підтримку своєї країни.

Активна фаза українсько-російської війни, що почалася 24 лютого, тільки підкріпила думку про нікчемність і марність численних "таємних товариств", "орденів", "козацьких військ". Перевірку справжніми випробуваннями вони не пройшли. Жодного масонського взводу, лицарської роти чи козачого батальйону зі складу численних всеукраїнських козацьких об'єднань на фронті немає. Є підрозділи, що воюють під козацькими прапорами, але це просто правильні люди, які знають своє коріння і відчувають історію та роблять її своїми руками. Справжнє життя, справжня боротьба завжди виявляє тих, хто займається імітацією та тих, хто справжній і непідробний. Такі як бійці Збройних Сил України та волонтери.