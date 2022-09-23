Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

На додаток до мобілізації на росії нова біда - закінчення на полицях крамниць імпортного алкоголю. Тобто боротися з панікою віски чи джином, пересічний "середньокласовий" росіянин не зможе. А якщо і зможе, то задорого та сумнівної якості. Відтак російські рітейлери звернулися до свого уряду із проханням ввести дозвіл на паралельний імпорт елітного алкоголю. Зокрема, шампанського Moet та Veuve Clicqout. Щоправда, тих, хто це споживає, навряд чи мобілізація зачепить. Поза тим, з одного боку таке звернення до влади у скрутні для неї часи свідчить, що санкції працюють, але з іншого – що США мають дати Україні зброю більшої дальності.

Спочатку нагадаємо. У санкційному пакеті ще навесні США повністю заборонили відвантаження спиртного росіянам, а Єросоюз, як звичайно, лише частково: заборонений тільки той, що дорожчий за 300 євро за пляшку – тобто, елітний. До того ж постачальники віски підвищили ціни для рф на 70% та запровадили квоти на відвантаження.

Відтак імпорт алкоголю в росію скоротився на третину. А раніш міжнародні компанії, які припинили свою діяльність на ринку країни-агресорки, забезпечували 66% усіх поставок віскі, 63% рому та 82% коньяку.

За роки нафтових надприбутків середній житель російського мегаполісу вже звик до елітного алкоголю, відтак його споживання не припинилося. Та от біда – нових поставок немає, а старі запаси клієнти вже допивають. Ну, а мати справу з тверезими росіянами, особливо на тлі останніх блискучих перемог другої армії світу владі не хочеться.

Ще влітку путін підписав закон, який легалізує паралельний імпорт - ввезення в росію товарів без згоди правовласників, який, по суті, був узаконеною контрабандою. Мова йшла загалом про 50 видів товарів - косметика, папір, одяг, телевізори, фотоапарати та автомашини тощо. От тільки алкоголь до цього переліку товарів не входить.

Загалом обсяг паралельного імпорту в рф щомісяця зростає на 18%. З липня за цією схемою ввезено вже майже 1,5 млн тон товарів з переліку.

Продавці алкоголю – як представники роздрібних торгівельних мереж так і ресторанного бізнесу сподіваються, що включення алкогольних напоїв – у першу чергу елітних – до переліку паралельного імпорту дозволить завозити їх з країн СНД. Відтак російські ритейлери звернулись до свого віце-прем'єра Мантурова з проханням дозволити незаконно імпортувати елітну продукцію із-за кордону. А то на Новий рік росіяни можуть взагалі залишитися без шампанського, 100% котрого раніше завозилося із-за кордону.

Втім, навіть якщо вдасться завезти алкоголь за "сірими" схемами, підвищення цін на нього неминуче. Вся продукція, яка надходитиме в рф по паралельному імпорту, подорожчає щонайменше у півтора рази. Але є й приємна для рітейлерів (та й для нас) новина: навряд чи хтось буде відстежувати якість алкоголю з паралельного імпорту.

Найдивніше, що ідею Мантуров підтримав. Хоча й його смаки відрізняються від загальної думки. Зокрема, не так давно він пропагував заміщення тваринного білка рослинним на виставці, де були представлені бургери з котлетою з рослинних білків з овочами, концентратом личинки мух чорної левинки та додаванням аквафаби – рослинного замінника курячих яєць.

Готуватися до переходу на черв’ячну дієту росіян стимулює санкційний тиск на тамтешнє тваринництво, котре критично залежить від імпорту обладнання, кормів технологій та генетичного матеріалу. Усі технології виробництва, обладнання (включаючи кормозаготівельну техніку), витратні матеріали, добавки та корми закуповувалися за кордоном і тепер стали недоступні.

Але віце-прем'єр вважає, що треба трохи попрацювати з ментальністю населення, і чорна левинка може зійти за м’ясо. Може він попрацює, щоб і для рітейлерів бурякова бражка зійшла за Hennessy ХО 20-річної витримки замість того, щоб дозволяти сірий імпорт.

Хоча, підробка елітного алкоголю для росіян не в новинку. Хочеться пригадати як у 2012 році редакція РБК daily отримала у якості новорічного корпоративного подарунок пляшку Bacardi Superior, яка насправді виявилася горілкою "Біленька золота". Журналісти виявили, що таким промишляв місцевий алкогігант. Президент іншого алкогіганту розповів тоді журналістам, що конкуренти випускали навіть підроблений віски. І наводив цифри: "Уявіть ситуацію: іноземці поставляють один контейнер White Horse до Росії, а на ринку продається 15 контейнерів на місяць".

Загалом новина про сірий імпорт елітного алкоголю теж позитивна. По-перше, ціни на нього злетять на 70%. По-друге, якість відстежувати ніхто не буде. А по-третє, хай краще зайві кошти підуть на елітний фальсифікат, аніж на завезення сірих чипів, станків чи танків.