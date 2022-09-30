Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Завершилося проведення псевдореферендумів на окупованих територіях. Їхня мета для світу взагалі не зрозуміла, адже лідери світових держав недвозначно заявили свою позицію: це спроби анексії частин окупованих територій України і жодних юридичних наслідків вони не матимуть. росія марить, що можливе повторення ситуації з анексією Криму у 2014 році, коли Захід вирішив спробувати вгамувати територіальні апетити Кремля частиною української території.

Ситуація докорінно змінилася, усі притомні країни світу усвідомили, що подальше загравання з агресором, спроби умиротворити його за рахунок сусідів не мають сенсу, як не мали сенсу і Мюнхенські угоди 1928 року, які лише впевнили агресора у своїй безкарності.

Звісно, псевдорефрендуми не є легітимними. Реакція України та що каже Закон

Протягом цього тижня росіяни проводили фейкові референдуми на окупованих територіях України. Їх анонсував Володимир Путін у своєму телевиступі 21 вересня, де він оголосив про "часткову мобілізацію" трьохсот тисяч потенційних фігурантів зведень українського Генштабу про втрати живої сили росіян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері написав: "Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі".

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливі наслідки псевдореферендумів, сказав: "Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби".

Спосіб проведення "референдумів", розтягнута у просторі і часі – на п’ять днів і з включенням "виборчих дільниць" навіть на території росії – свідчить про те, що це імітація волевиявлення. І спрямована вона виключно на внутрішнього російського споживача, який втомився без "перемог".

Передусім потрібно зазначити, що зміна територіального устрою України є виключно прерогативою української Верховної Ради і може відбуватися тільки у відповідності до нашої Конституції та законів. Референдум матиме чинність лише у тому випадку, коли він оголошується Верховною Радою. Що стосується його наслідків – вони не є, згідно законодавства України, імперативними, ВРУ може прийняти до уваги наслідки референдуму та змінити законодавство й навіть територіальний устрій, або ні - останнє слово залишається за народними депутатами. Власне, для того їх і обирають до парламенту, аби вони відстоювали інтереси держави та народу.

Отже будь-які референдуми, опитування, плебісцити, оголошені та проведені сторонніми силами, організаціями та державами щодо внутрішніх справ України, є юридично нікчемними. Максимум, якій можна отримати від цього – сумнівний пропагандистський ефект та нові санкції від міжнародного співтовариства. Велика Британія, до речі, вже відреагувала.

Театр абсурду та агонія. Справжня мета псевдореферендумів – недолуга спроба росіян закріпитися на українській землі

Про театральність та розрахунок на внутрішнього споживача наочно свідчить той факт, що росіяни проводили "голосування" на своїй власній території, відкривши біля 200 "виборчих дільниць" у Підмосков’ї, у Єврейській автономній області, на Сахаліні і Камчатці.

Фото: "Коммерсант"

Результати, виявилися цілком передбачуваними, як для пропагандистського фейку – майже стовідсоткова явка та майже стовідсоткове схвалення. Сприймати це "волевиявлення" серйозно може тільки людина з повною відсутністю головного мозку. Яскравим свідченням цього є заява заступника голови ради безпеки росії Дмітрія Мєдвєдєва, що після так званих референдумів це будуть "російські території" і москва зможе використовувати "всі сили самозахисту".

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляв, що росіяни "просто намагаються легітимізувати часткову мобілізацію безпосередньо і в Росії, і скоріше за все, і це очевидно, що будуть намагатися тим чоловікам, хто залишився на окупованих територіях, вручати повістки, щоб збільшити свій мобілізаційний ресурс. Це те, що вони роблять на Луганщині та Донеччині". Лише 40 відсотків населення Запорізької області перебуває на її окупованій частині.

В окупації на Херсонщині перебуває менше, ніж половина загальної чисельності населення. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що "проведення фейкового референдуму – це спроба ворога закріпитися на тимчасово окупованій території. Це все більше схоже на агонію".

Цинізм та пародія. Світ відреагував одностайно

Не забарилася і реакція міжнародного співтовариства. Впливові лідери держав та міжнародних об’єднань виступили із засудженням дій Росії. "Абсолютно зрозуміло, що ці фіктивні референдуми не можуть бути прийняті і не підпадають під дію міжнародного права", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо засудив заплановані Росією фіктивні референдуми, заявивши, що Канада ніколи їх не визнає. У своєму твітері Трюдо підкреслив: "Це кричуще порушення міжнародного права. Це подальша ескалація війни. І це неприйнятно".

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила: "Маємо бути абсолютно чіткі: жодні фіктивні референдуми не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності. Це також не змінить того факту, що саме росія вторглася в суверенну Україну". ЇЇ позицію підтримав та підсилив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель: "росія, її політичне керівництво та всі, хто причетний до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, і будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти росії". А за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, "фейкові референдуми" не легітимні і не змінюють природи агресії росії проти України.

"Я думаю, що те, що було оголошено росією - це пародія, - заявив президент Франції Емануель Макрон. - Це цинізм, і очевидно, що це не буде визнано міжнародною спільнотою". Так само "фейковими" називав майбутні референдуми й радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван, ще напередодні її очікуваного оголошення та проведення.

Телепропаганда втрачає чарівну силу впливу на російського споживача. Ефект від мобілізації намагаються нейтралізувати черговими фейками

Спроби виправдати анексію частини українських територій, які поки що контролюються окупаційними військами, має на меті створити ілюзію піклування агресора про долю населення на захоплених ним територіях. путіну та його оточенню, у ситуації затяжної та виснажливої війни, вкрай потрібно показати своїм громадянам хоча б якісь перемоги. Телепропаганда перестає діяти на пересічних росіян, навіть найпалкіший прихильник влади не може не задатися питанням – чому стрімка та переможна спеціальна військова операція перетворилася на криваву війну без упину, чому друга армія світу забралася з півночі України, втекла з острова Зміїний, втратила кораблі Чорноморського флоту, розбита на Харківщині та поволі відкочується на українському півдні.

Зважаючи на вкрай негативну та панічну реакцію росіян на оголошення мобілізації, російській владі життєво необхідно продемонструвати перемогу, хай навіть уявну. На сьогодні заплановано засідання держдуми росії, де передбачається внесення подання про визнання фейкових референдумів на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запорізькій області та приєднання їх до російської федерації. В анонсованому на 30 вересня виступі путіна це можна буде оголосити як велику перемогу, розширення росії, крок на шляху до відновлення імперії, перемогу над НАТО і навіть над Міжгалактичною імперією.

Чи порадує ця звістка росіян, які вже декілька діб стоять в чергах на кордонах суміжних держав, рятуючись від мобілізації? Навряд чи, але такий пропагандистський крок ще на деякий час може відтермінувати усвідомлення росіянами політичного, економічного та військового фіаско ще донедавна щиро підтримуваної влади.

Наївний шантаж росії не спрацює. Гопник наривається на відповідь

росіяни роками вибудовували голографічну картину, у якому весь світ вчиняв згідно забаганок її керівництва та обертався навколо купки людей, які вдавали себе ідеологами та геополітиками. Що тільки кремлівський голографічний проектор почали відключати від систем живлення, у вигляді переможних реляцій та притоку легких грошей за вуглеводні – то виявилося, що за гарним кольоровим та майже живим зображенням знаходиться облуплена та запліснявіла стіна. Ба більше – глухий кут, до якого завели країну марення її теперішніх володарів.

Розраховувати, що наслідки фейкових референдумів та незаконне приєднання тимчасово захоплених територій до росії якимось чином зможуть зупинити просування ЗСУ, що проголошення частини України росією надає останній право використати зброю масового ураження – і смішно, і водночас небезпечно. Голова офісу президента Андрій Єрмак влучно назвав заяви про наміри провести псевдореферендуми "наївним шантажем". Світ ніколи не визнає "референдуми", проведені під дулами автоматів. А найголовніше – українська влада вже заявила, що будь-які "референдуми" жодним чином не впливають на сплановані Генеральним штабом і ставкою Верховного головнокомандувача дії з деблокади українських територій.

Джерело: @MoscowTimes

Поводячи себе, як гопник на темній вулиці, росія не усвідомлює, що, так само, як і гопник, може наразитися на відсіч, яка призведе до зовсім не очікуваних наслідків. Потенційна жертва гопника може виявитися майстром спорту з боксу. І замість омріяних ста гривень вимагач може отримати перелом щелепи і добрячий струс мозку.

росія незабаром може опинитися у ситуації, коли вже на її території умовні Китай, Японія або Казахстан проводитимуть плебісцити щодо повернення частини її територій до складу колишньої неньки-батьківщини. І їй не допоможуть жодні волання "а мене за що!?" та апелювання до інших країн світу. "Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам», - написано у Євангелії від Луки. росіянам, які люблять позірно демонструвати свою релігійність, варто задуматися над змістом цієї цитати.