Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

26 вересня новий уряд Великобританії ухвалив санкційні заходи проти рф за проведення на окупованих територіях України фіктивних референдумів про оголошення російською власністю чотирьох регіонів східної України. Розробка нових санкцій, на яку новий уряд Ліз Трасс витратив менш ніж місяць роботи, демонструє більш ретельний підхід до вибору фігурантів санкційного пресингу за попередній уряд Бориса Джонсона.

"Під санкції потрапили 55 членів правління та директорів організацій, які продовжують фінансувати російську військову машину", - міститься у заяві уряду Великої Британії. У санкційний список увійшли уродженці Ташкента, відомі в Україні мільярдери Іскандер Махмудов та Ігор Макаров. Крім особистих обмежень, під санкції потрапив і газоторгівельний холдинг Макарова ARETI, відомий в Україні 1990-2010 років під брендами ITERA та "Омранія".

У списку також фігурують Сбербанк, Совкомбанк та Газпромбанк. Останньому банку з початку російської війни проти України, кремль надав монопольне право на пільгові рублеві валютні розрахунки за імпорт природнього газу, який надходить через Україну та Туреччину в Угорщину та Італію.

Слід зазначити, що вперше за 8 років війни росії проти України західні санкції – а саме санкції Великої Британії - влучили по представникам російської бізнес-еліти релігійної конфесії іудеїв-сефардів. В список санкційних обмежень зокрема, потрапили російські мільярдери Год Нісанов та Зарах Ілієв, співзасновники готельного холдингу "Київська Площа". Нісанов є лідером ринку бізнес-нерухомості Москви, сватом голови СВР РФ Сергія Наришкіна та очолює Опікунську Раду "Московської Общини горянських євреїв", МОГЄ.

Сефарди на відміну від євреїв-ашкеназів є історично найбільш фінансово впливовою групою. Вона охоплює нащадків діаспори Португалії, країн Північної Африки, Курдистану та Сирії ("багдадьскі іудеї"), Узбекистану ("бухарські іудеї"), України ("бесарабські іудеї"), Азербайджану та Дагестану ("горянські іудеї") та інші діаспорійні гілки.

Поки не потрапив під санкції найбільш відомий в медіапросторі та бізнес колах України представник цієї релігійної громади, торгівельний партнер Віктора Медведчука та першозасновник швейцарської Proton Energy та мережі АЗС Glusco Нісан Моісеєв. Разом із наближеною до Медведчука International Trading Partners та деякими іншими, компанії Моісеєва у 2014-20 роки використовували державні потужності нафтопродуктопроводу Мозир-Мукачеве, це колишній "Нефтепродуктопровод Самара-Западноє Направленіе" російської державної компанії "Транснєфть". Активи та партнери цього трубопроводу щорічно перекачували Білорусь і у зворотному напрямку більше 2,4 млн тонн дизпалива щороку (це не менше третини щорічного ринку українського імпорту в ті роки). В 2020-21 роки, пов'язані активи та сам трубопровід було повернуто українській державі та передано у розпорядження структур НАК "Нафтогаз України".

Наповненню білоруської гілки трубопроводу нафтовими ресурсами сприяв ще один член МОГЄ, Ільгам Мамедгасан огли Рагімов — однокурсник Володимира Путіна зі студентських часів, власник "СОКАР Енергоресурс" та Антипінського НПЗ, а також колишній власник найбільшого приватного міноритарного пакету акцій нафтокомпанії "Лукойл". Остання є традиційною уповноваженою особою "Транснєфті" з експорту в ЄС сирої нафти гілкою нафтопроводу "Дружба". Ця гілка наповнює сировиною НПЗ Білорусі, та проходить географічно паралельно продуктопроводу Мозир-Мукачеве.

Цікаво, що напередодні нинішніх якісних змін у санкційній політиці Великобританії, очільник Опікунської ради МОГЄ Год Нісанов разом із деякими своїми діловими партнерами, безуспішно намагався отримати громадянство Португалії.

Крім Года Нісанова та Зараха Ілієва, у пресі поки що немає даних про подальшу санкційну політику санкцій Великої Британії відносно інших російських бізнесменів, які є членами МОГЄ. Це передусім, Араз Іскендер огли Агаларов — другий за капіталом лідер на ринку нерухомості міста москва, та колишній зять президента Азербайджану Ільхама Алієва, чиє знаходження поза міжнародними санкціями є досить зрозумілим із причин офіційного політесу.

Серед членів МОГЄ, яким вдалося залишитись поза нинішньою хвилею санкцій, також є декілька інших впливових членів Опікунської ради цієї релігійної громадської організації.

Зокрема це Фархад Ахмедов, співвласник нафтогазовидобувної компанії "Нортгаз", яка працює на російському ринку експорту скрапленого нафтового конденсату, сировини для виробництва автогазу. Це також Насіб Гасанов, власник конгломерату NEQSOL Holding, до активів якого належать оператор стільникового зв'язку "Водафон Україна" та найпотужніший російський виробник електронних плат та апаратної техніки "Сітронікс". Входить в МОГЄ та також залишається поза санкціями Рахамім Імануілов, голова фонду "Діалог Цивілізацій". Фонд діє під опікою голови СЗР РФ Сергія Наришкіна. З 2019 року, відділення цього фонду Імануілова у Німеччині очолив колишній голова "РЖД" Гліб Якунін. Опозиційна преса в Україні впевнено зараховує Імануілова до кола близьких знайомств голови Офісу Президента Андрія Єрмака, але жодними фінансовими документами такі комунікації не підтверджуються.