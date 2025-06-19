США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс

Адмірал ВМС США у відставці, колишній верховний головнокомандувач НАТО та віцеголова з глобальних питань Carlyle Group Джеймс Ставрідіс вважає, що мінлива та суперечлива зовнішня політика Трампа і його адміністрації ведуть до небезпечного розколу серед союзників та сподівань в суперників. Втім, він нагадує союзникам, що навіть найнебезпечніший саморобний вибуховий пристрій можна знешкодити.

Десять років тому, в розпал так званих "вічних воєн", я з острахом входив до свого кабінету вранці, побоюючись поганих новин від Міжнародних сил безпеки в Афганістані. Як військовий командувач Організації Північноатлантичного договору, я відповідав за понад 150 000 американських і міжнародних військовослужбовців, які брали участь у щоденних боях. За чотири роки мого перебування в Афганістані ми втратили майже 2000 молодих чоловіків і жінок, і причиною цього знову і знову були саморобні вибухові пристрої. Термін СВП (IED) продовжує переслідувати мене у снах.

Спостерігаючи за першими місяцями взаємодії адміністрації президента Дональда Трампа з часто недовірливим світом – те, що він достроково покинув зустріч G-7 цього тижня, не спричинивши великого дипломатичного інциденту, стало майже приводом для святкування – я знову згадав цей смертоносний акронім. Доктрину Трампа, що зароджується, можна точно описати зовсім іншою версією літер IED.

І означає ізоляцію. Дотримуючись своєї програми "Америка понад усе", Трамп прагне мінімізувати або припинити взаємодію США з міжнародними організаціями, особливо з тими, що пов'язані з ООН. Трамп вважає, що США можуть добре впоратися самостійно; по суті його політика: "Ми можемо вирощувати це тут, бурити тут, робити це тут, навчатися тут, винаходити тут. Ми захищені великими, прекрасними океанами. Давайте відійдемо назад".

Це навряд чи є новиною з точки зору американської історії, яка мала довгі періоди відсторонення від світу. Джордж Вашингтон і Томас Джефферсон застерігали від "заплутаних альянсів" за кордоном понад два століття тому. Ізоляціонізм був домінуючою силою у зовнішній політиці США в 1930-х роках, і ми заплатили за нього високу ціну у Другій світовій війні.

Сьогодні все інакше: раптова загроза виходу з НАТО, ООН, ВОЗ, Паризької кліматичної угоди, Північноамериканського пакту про вільну торгівлю, а також боротьба України проти винищення росією. Інакше кажучи, США можуть відійти від побудованого ними післявоєнного міжнародного порядку, який був надзвичайно вигідним для Вашингтона. А щоб зрозуміти внутрішні протиріччя ізоляціонізму, подивіться на громадянську війну всередині його руху MAGA щодо того, як далеко слід підтримувати Ізраїль.

Е в цій новій абревіатурі означає мінливий (erratic). Більшість міжнародних систем - дипломатичних, економічних, торговельних, військових - можуть витримати певну кількість несподіваних, раптових потрясінь. Але доктрина Трампа значно розширює ці можливості, на кшталт ніксонівської "теорії божевільного": адміністрація, схоже, створює у світовій політиці відчуття, що її непередбачуваність треба поважати і заспокоювати, отримуючи таким чином особливі вигоди.

Але рівень примхливості у прийнятті рішень досягає тієї межі, коли система не може продовжувати з цим миритися. Тарифи Трампа є прекрасним прикладом: Запаморочлива низка хитких рішень, що почалася з квітневого "Дня визволення" (який багато хто з моїх міжнародних колег називає "Днем руйнування"), починає давати зворотні наслідки. Навіть його головне досягнення у сфері торгівлі, пакт з Великою Британією, обмежений за обсягом і залишається частково незавершеною роботою.

Накладання великих торговельних санкцій на союзників, друзів, партнерів і суперників, а потім їх скасування або призупинення через геополітичну ситуацію, внутрішній політичний тиск або справжній безлад, змушує суперників Америки намагатися перечекати, а наших друзів – шукати інші варіанти.

Що підводить нас до третьої літери: D, що означає "роз'єднує" (divisive). Я стурбований наслідками ізоляції та нестабільного політичного вибору, але ці наслідки можуть бути зрештою скасовані. На жаль, розкол, який сіється між США та їхніми колишніми найближчими союзниками і друзями, може виявитися незворотнім. У Брюсселі, Парижі, Лондоні, Берліні, Варшаві та інших європейських столицях політики бачать трансатлантичний міст, який руйнується в холодний, невблаганний океан.

Саміт НАТО наступного тижня є ключовим моментом. Чи може Європейський Союз незабаром вирішити розвалити НАТО до того, як це зробить Трамп, і створити загальноконтинентальний альянс безпеки без США? Чи можуть вони запросити Канаду і Мексику приєднатися до нової трансатлантичної зони безпеки і вільної торгівлі? Так.

Європейці вже зараз значно збільшують свої витрати на оборону і розбудовують власну промислову базу. Так, європейцям давно пора брати на себе більшу відповідальність за свою безпеку. Але робити це самостійно, з європейськими виробниками, буде великим ударом по головним оборонним підрядникам США, які сьогодні постачають більшість передових систем цих країн.

В Азії. Чи будуть Японія і Корея, з їх величезними економіками і потужними збройними силами, налагоджувати нові зв'язки з Пекіном? Чи буде більша відкритість до величезної економіки Китаю здаватися більш привабливою, ніж угода, укладена зігнувшись на коліні з Вашингтоном? Якщо Токіо і Сеул підуть цим шляхом, за ними можуть піти Філіппіни, В'єтнам, Малайзія і навіть Сінгапур.

Як щодо великої тихоокеанської зони вільної торгівлі без США? Завдяки Трампу вже існує більш скромна Всеосяжна і прогресивна угода про транстихоокеанське партнерство, до якої входять 11 країн. Чи може Китай стати 12-м членом? Це звучить притягнуто за вуха, але якщо США не змінять курс, це може статися.

Отже, тепер, коли ми ідентифікували саморобний вибуховий пристрій Трампа, що ми можемо з ним зробити?

Що стосується ізоляції, то значна частина рішення насправді лежить за кордоном. Лідери союзних і дружніх країн просто повинні усвідомити, що з Трампом у Білому домі це світ угод, в якому сила має найбільше значення, лестощі – друге, а принципи, на жаль, мають невелику вагу.

Трамп зустрівся з низкою європейських лідерів, і хоча його поблажливість була помітною, були досягнуті деякі позитивні результати, зокрема, торговельна угода з Великою Британією. Наступного тижня він візьме участь у саміті НАТО і, без сумніву, отримає належну оцінку за те, що підштовхнув союзників до збільшення витрат на оборону - і європейці будуть аплодувати. Колишній радник з питань національної безпеки Майк Волтц залишається номінованим на посаду представника в ООН – призначення, яке заслуговує на довіру (навіть якщо для нього це буде пониженням у посаді). Майбутні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі та Чемпіонат світу з футболу, які відбудуться спільно з Канадою та Мексикою, можуть допомогти повернути США до участі в інших міжнародних форумах.

Однак з нестабільною поведінкою Америки можна зробити менше. Вона зумовлена унікальним стилем прийняття рішень Трампа, і решта світу має визнати, що раптові, динамічні зміни – це природа цієї адміністрації. Тактика завжди переважатиме над стратегією. Необхідно запастися терпінням, а надмірна реакція на перші залпи буде помилкою.

Можливо, світовим лідером, який найкраще впорався з Трампом, є Клаудія Шейнбаум з Мексики, яка використовувала хитру комбінацію терпіння, чарівності та сили, в тому числі її поки що успішний спротив дозволу на перетин кордону американськими військами для боротьби з наркокартелями. Зустріч двох президентів віч-на-віч на саміті G-7 була скасована через ранній від'їзд Трампа, але вони, ймовірно, зустрінуться найближчим часом.

Нарешті, найскладнішим викликом для Трампа є те, що він розколює суспільство. Людська природа має властивість втручатися в міжнародні відносини, і коли люди відчувають, що їх знецінюють і не поважають, навіть лідери потужних держав, – це може призвести до постійних розбіжностей. Можливо, Конгрес, і навіть деякі з головних радників президента, викладуть йому аргументи на користь уникнення непотрібних зіткнень і безглуздо ображених почуттів.

Лорд Пальмерстон, прем'єр-міністр Великої Британії в середині XIX століття в період розквіту Британської імперії, сказав: "У нас немає вічних союзників і немає вічних ворогів. Наші інтереси вічні й неминущі, і наш обов'язок – слідувати цим інтересам". Ця ідея, власний інтерес понад усе, добре відображає підхід Трампа до міжнародних відносин. Будемо сподіватися, що друзі, партнери і союзники Америки зрозуміють цю реальність і дійдуть висновку, що вигоди від союзу з США переважають розчарування і розбіжності. Навіть найнебезпечніші саморобні вибухові пристрої можна знешкодити.

Джерело: Bloomberg