США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у підсумках минулого тижня звертає увагу на два суттєві чинники. Перший: Трамп, як завше, допомагає путіну і для цього на словах навіює туману про можливу допомогу Україні. Другий: успіхи росіян під час їхнього літнього наступу вкрай незначні. На думку експерта, багато що визначатиметься війною на далеких відстанях, тому підігрування США росіянам є вкрай негативним чииником, який європейці повинні нівелювати.

Це був тиждень, коли адміністрація Трампа (включно із самим Трампом) зробила те, чого завжди прагнула: не просто відмовилася надати Україні додаткову допомогу, але й відкликала допомогу, яка вже була виділена і перебувала в процесі доставки. Дивовижним було не прийняття такого рішення, а те, що люди намагалися знайти спосіб сказати, що Трамп не знав про це і не підтримував. Старе твердження "якби тільки товариш Сталін знав" перенесено в Америку 2025 року.

Для тих, хто не знає цього вислову: він регулярно вживався в 1930-х роках у СРСР тими, кого заарештували і відправили в ГУЛАГ, або чиє життя було зруйноване, оскільки вони якось переконали себе, що їхнє нещастя було не виною великого Сталіна, а результатом діяльності деяких його злих поплічників, таких як Гєнріх Ягода або Ніколай Єжов. Звісно, це була нісенітниця: політика уряду в СРСР була відповідальністю Сталіна, але він, здається, любив такі ідеї і часто мовчав у часи найгірших моментів гноблення, щоб люди думали, що він не знає, що відбувається. Це дозволило йому стратити і Ягоду, і Єжова, коли він захотів змінити курс політики.

Те, що США у 2025 році зведені до таких недоречних сталінських сподівань, є одним із найсумніших аспектів нашого сьогодення. Схоже, що деякі люди так відчайдушно прагнуть відокремити Трампа від надмірностей його адміністрації, що атакують його підлеглих і звинувачують їх у рішеннях, які могли бути прийняті лише тому, що Трамп є президентом.

Окрім цього захоплюючого/депресивного моменту "Якби тільки товариш Дональд знав", сама війна розвивається за сценарієм, який може стати історією літа. росіяни борються за незначні успіхи, оскільки наземна війна стає все більш складною, а стратегічна повітряна війна між обома сторонами – все більш інтенсивною.

На жаль, товариш Дональд робить все можливе, щоб допомогти росії в її повітряній війні проти України.

Київ у четвер ввечері – за щирої підтримки Дональда Трампа (та США).

США відрізають Україну від допомоги: якби тільки товариш Сталін знав!

Частина американської допомоги, як мені розповіли українці, яким я довіряю, була всього за кілька хвилин від польсько-українського кордону. Вона вже майже перетнула кордон України, де її так гостро потребували, особливо для ППО. А потім на початку цього тижня США втрутилися і зупинили її. Незважаючи на те, що ця допомога Україні була схвалена Конгресом і президентом Байденом, а також вже розподілена і транспортована до Європи, адміністрація Трампа вирішила, що вона не буде доставлена, а замість цього повернеться до США (де вона не була потрібна – про це детальніше нижче). "Татко" втрутився, щоб нанести вирішальний удар.

І яка це була важлива допомога. Серед зброї, викраденої в України в останній момент, були ключові елементи багаторівневої системи ППО, "включаючи ракети Patriot, ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow і ракети Stinger короткого радіусу дії".

У сукупності ці системи завдали значних втрат російським повітряним силам, включаючи найсучасніші крилаті та балістичні ракети. Якщо ви хотіли позбавити Україну допомоги і завдати їй найбільшої шкоди в цей складний час, то саме так і слід було вчинити. Ба більше, це рішення не мало жодного реального стратегічного обґрунтування для США. Внутрішні джерела в Пентагоні негайно повідомили NBC News, що зупинка допомоги не була необхідною і що "продовження надання допомоги Україні не призведе до вичерпання запасів США нижче необхідного рівня, необхідного для забезпечення військової готовності".

Так, рішення було прийнято в Пентагоні, і це спонукало деяких стверджувати, що Трамп, можливо, не був до цього причетний і не схвалював його. В результаті екстремального акту перенесення відповідальності велика частина гніву була спрямована на заступника міністра оборони Елбріджа Колбі. Послухайте, я не є прихильником Колбі, ми навіть сварилися в Twitter, але звинувачувати Колбі – це все одно, що стріляти в посланця. До речі, Трамп, як кажуть, не дуже любить Колбі, незважаючи на спроби останнього втертися в довіру. Кажуть, що Колбі справив дуже невдале враження під час співбесіди з Трампом після виборів, тому опинився нижче в ієрархії Пентагону, ніж сподівався. Колбі та міністр оборони Ге ґ сет, який також мав схвалити це рішення, спробували б це без явного схвалення Трампа, лише якщо б вірили, що президент все одно його підтримає (і поки що, здається, вони мали рацію). Звідки ми це знаємо? Ну, кілька місяців тому, в лютому, Пентагон зробив щось подібне, і тоді йому довелося поступитися. Прибічники Трампа зробили б це знову, тільки якщо були впевнені в реакції президента.

Геґсет (ліворуч) і Колбі – прибічники Трампа.

І цього разу Білий дім також відразу підтримав це рішення. Як йдеться в офіційному комюніке: "речниця Білого дому Анна Келлі також зазначила, що це рішення було прийнято з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам світу".

Найдивовижніше в тих, хто намагався відокремити Трампа від цього рішення, є те, що сам президент протягом тижня визнав, що ці системи є життєво важливими і Україна їх дуже потребує. Його точні слова:

"Вони (українці) дійсно хочуть отримати протиракетні ракети, так звані Patriot... І ми подивимося, чи зможемо їх надати. Нам вони теж потрібні. Ми постачаємо їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні, на 100%. Важко повірити, наскільки ефективні. Вони хочуть їх більше, ніж будь-що інше".

Трамп точно знає, що відбувається, і робить те, що завжди, коли приймає рішення, але не хоче брати на себе повну відповідальність: він грає на час, але дозволяє рішенню влягтися. Як президент, він міг би у будь-який момент скасувати наказ, але не зробив цього. Він кидає солодкі слова, але не робить конкретних кроків. Насправді, здається, він отримує задоволення від того, що мучить українців і демонструє свою силу, кажучи, що розуміє, як сильно вони потребують його допомоги, і водночас тримає їх у напрузі.

Типовим є те, що він говорить про майбутню допомогу Україні в боротьбі з повітряною загрозою, водночас відмовляючись відправити допомогу, яка вже була на кордоні. Він усвідомлює, що Україна перебуває під реальним тиском у повітрі, підтримав рішення про подальше ослаблення України у цій сфері і кидає димову завісу, говорячи про допомогу Україні в майбутньому.

Якби він дійсно хотів допомогти Україні, він би зробив дві речі. По-перше, надіслав би допомогу, яка була призначена для України, а по-друге, продав би Україні те, що їй зараз потрібно. Те, що він відмовляється робити будь-яку з цих речей, демонструє його справжні наміри.

Тож так, товариш Дональд знає. І доки ця політика залишається в силі, він її рішуче підтримує. Я знаю, що багато його улюблених ЗМІ, таких як New York Post і Wall Street Journal, благають його змінити політику, але він цього не робить. Це досить переконливий знак того, що він не хоче цього робити.

путін принижує Трампа у відповідь

Що зробило це рішення таким хибним, так це те, що воно було втілено в життя за кілька днів до того, як Трамп і путін мали обговорити, чи зацікавлені росіяни в переговорах про припинення вогню у війні. Розмова відбулася в четвер, і путін, явно підбадьорений тим, що адміністрація Трампа (вкотре) зрадила Україну, здавалося, сміявся в обличчя американському президенту. Трамп був змушений публічно визнати відразу після дзвінка, що "не досягнув жодного прогресу з ним (путіним)".

Важко уявити щось гірше, ніж дурість сказати, що ти хочеш домовитися про перемир'я між росією та Україною, а потім розвернутися і значно послабити Україну, одночасно підбадьоривши росію. Це настільки безглуздо, що можна припустити, що це зроблено навмисно.

Незабаром для Трампа ситуація стала ще гіршою. путін не тільки відхилив його прохання про конкретні кроки для досягнення перемир'я, але й наказав своїм військам провести найбільший з початку війни повітряний удар по українських містах, включаючи Київ – саме такий удар, який США заохочували, заморозивши постачання зброї Україні. За даними українського військового командування, в атаці у ніч з четверга на п'ятницю було задіяно 540 безпілотників і 11 ракет.

Такі масові атаки стають нормою і, майже напевно, зростатимуть, оскільки російське виробництво БПЛА і ракет продовжує розвиватися. Наразі атаки такого масштабу майже неможливо повністю перехопити, і значна кількість російських систем, що атакували, прорвала українську ППО.

Київ на світанку наступного дня після телефонної розмови путіна і Трампа.

Трамп, природно, пролив крокодилячі сльози з приводу того, що путін його принизив. У п'ятницю він заявив, що "дуже розчарований" реакцією путіна – коментар, який просто просочений нещирістю. Його уряд підтримав російську агресію, заморозивши допомогу Україні, яку він міг розморозити у будь-який момент. путін не лише принижує його – Трамп сам сприяє цьому приниженню. Припиніть слухати те, що він говорить – дивіться тільки на те, що він робить.

У міру ослаблення української ППО ситуація тільки погіршуватиметься. І слід завжди додавати, що це завдяки США.

Чи зменшаться успіхи?

Успіхи російських військ на землі залишаються болісно незначними і, здається, навіть зменшуються. Кілька тижнів тому ми чули про велику російську наступальну операцію на Сумщині, але вона не просувається вперед уже більше трьох тижнів, єдиною зміною стало невелике просування українських військ.

У ширшій перспективі лінія фронту насправді не змінюється істотно. Українці все ще контролюють Покровськ (який у серпні минулого року був оголошений приреченим), а також частини Часового Яру, Торецька та інших міст, які, як вважалося, були стратегічними цілями росіян (хоча насправді вони не є стратегічними).

Щоб зрозуміти контекст російського просування, ось карта навколо Часового Яру (який, як передбачалося, мав пасти до рук росіян у травні 2024 року).

Ви можете побачити, як близько до Бахмута (звідки українці відступили в березні 2023 року) знаходиться Часів Яр – 11,8 кілометрів. Це було основним районом операцій росії протягом більше двох років, і саме тут ми зараз перебуваємо.

Слід зазначити, що в найближчі місяці просування може стати ще складнішим. Логістика все більше відсувається від лінії фронту, тому атакуючим силам доведеться докласти чималих зусиль, щоб навіть дістатися до лінії зіткнення.

Це вказує на те, чому стратегічна повітряна війна є в багатьох відношеннях динамічною сферою (і може бути вирішальною). Наземну війну жодна зі сторін не має можливості кардинально змінити. Якщо вона буде виграна або програна, то, ймовірно, тому, що одна зі сторін утвердиться у війні на відстані. Європа повинна буде компенсувати той факт, що США зараз служать інтересам росії у цій сфері.

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