США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О’Брайен

У цьому тижневому огляді Філліпс О'Брайен відійшов від традиції аналізу ситуації на фронті та повністю присвятив його геополітичній ситуації в світлі нещодавніх одкровень американських високопосадовців. Він аналізує наслідки причинності американців для України, Європи та демократичного світу загалом. Висновки доволі невтішні, але можливо нарешті пробудять Європу з летаргічного сну, якщо два "новоспечені союзники" не захоплять її шляхом приведення до влади слухняних праворадикалів.

Гаразд, ми впритул наблизилися до найгіршого сценарію щодо Трампа та України. Схоже, що ті, хто довгий час говорив, що Трамп – блискучий переговірник, що він захоче поставити путіна на місце, що він отримає хорошу угоду для України – все це виявляється нісенітницею. Адже цього тижня Трамп простягнув руку, щоб дати путіну багато з того, чого прагнув російський диктатор, не вимагаючи нічого натомість і ще до того, як почалися офіційні переговори.

Реакція Європи виглядала приголомшливою, що не може не турбувати. Послухайте, це була подія з досить високим відсотком голосів, і Європа мала б готувати якусь реакцію вже більше року. Однак європейські лідери, схоже, навмисно заховали голову в пісок і живуть надіями та мріями про те, що Трамп буде тим, ким він не є.

Я не буду вдаватися в подробиці, лише скажу, що я намагався попередити людей про це вже більше року. Замість того, щоб повторювати це, цього тижня я виклав дві попередні статті з платної версії, щоб кожен міг прочитати – про те, що європейські держави могли/повинні були зробити, щоб підготуватися до Трампа або до відмови США від України. Ось посилання, якщо ви хочете прочитати їх зараз, коли вони стали безкоштовними. Що Європа має зробити зараз за 10 кроків Що може зробити Європа за найгіршого сценарію

Зрештою, ми опинилися там, де є. Європа майже не підготувалася до того, що мало бути передбачуваною подією. Це надзвичайне звинувачення на адресу європейського лідерства.

У цьому випуску я зроблю огляд трьох головних гравців і змін у їхній політиці цього тижня (США, Україна і Європа). Я не обговорюватиму війну на полі бою взагалі. На лінії фронту відбулися лише незначні зміни (Україна все ще не розпадається), тож це може почекати тиждень.

США розвернулися. Трамп рухається назустріч путіну

Цього тижня Трамп поклав край шараді про те, що він є прихильником України, і відкрито заявив, що він у кращому випадку є посередником між Україною та росією. Однак, я б сказав, що насправді він визнав, що стає прихильником того, щоб путін отримав дуже хорошу вигоду від війни. Трамп відкрито заявив про свою позицію пресі в Білому домі три дні тому. Він розповів про дуже позитивну і довгу розмову з путіним, яка відбулася вранці, і дав зрозуміти, що він досить близький до російського диктатора. Ось відео, на якому він обговорює цю розмову.

До речі, наскільки я розумію, ця розмова була лише останньою з низки дзвінків між ними. Трамп і путін узгоджували свої дії протягом деякого часу – або в прямих розмовах, або через посередників. Вони оприлюднили інформацію лише зараз, коли готуються діяти. Тож насправді цей дзвінок мало що змінив, він просто показав, де все перебуває.

За дзвінком Трампа послідувала одна з найбільш (навмисно) образливих поїздок американської делегації до Європи за всю історію. Першим виступив міністр оборони Піт Гегсет, який перебував у Брюсселі на саміті НАТО. Гегсет припустився помилки, виклавши політику Трампа в точності (пізніше йому довелося трохи відступити, але те, що він сказав спочатку, було саме такою політикою). Гегсет сказав, що Україні доведеться відмовитися від території, що Україна не буде допущена до НАТО і що американські війська не будуть частиною жодних гарантій безпеки для України. Більше того, він чітко заявив, що будь-які європейські сили, надіслані в Україну в рамках будь-якої мирної угоди, не будуть підпадати під дію статті 5 НАТО (яка закликає до взаємної оборони).

Я включив посилання на прес-конференцію Гегсета в цей матеріал.

Інакше кажучи, це була практично найгірша з можливих угод для України і найкраща для путіна. росія зберігає те, що вона завоювала, Україна не отримує жодних суттєвих гарантій безпеки, а США починають відмежовуватися від Європи. До речі, Гегсет тоді посилив заяву, що США виводять свої війська з Європи. Були розмови про передислокацію до Китаю, але це здебільшого пусті слова, оскільки Трамп насправді хоче працювати з Китаєм і президентом Сі. Однак ця відмовка є зручним виправданням. По суті, Трамп хоче піти з Європи – просто він хоче піти у найбільш корисний для росії спосіб.

За відкритим визнанням Гегсетом політики Трампа послідував візит віцепрезидента США Джей-Ді Венса, який дав зрозуміти, що адміністрація Трампа не лише віддаляється від своїх європейських союзників, але й насправді була б рада, якби до влади в Європі прийшло більше пропутінськи налаштованих політиків. У промові, яка могла бути написана слово в слово в Кремлі, Венс розкритикував демократичну Європу і просвистів у всі ультраправі свистки. Ви можете подивитися всю промову тут.

Аргумент Венса про те, що президентом Румунії має стати відверто пропутінський Келін Джорджеску, був найбільш протверезливим для тих, хто насправді вірить у свободу. Джорджеску – це, по суті, румунський Орбан, і він був би катастрофічним лідером для України. США зараз активно виступають за обрання кандидатів, які хочуть продати український народ.

Потім Венс прояснив свої наміри, зв'язавшись і зустрівшись з пропутінською партією "Альтернатива для Німеччини", яка перебуває в розпалі напруженої виборчої кампанії, і є всі підстави вважати, що вона посяде друге місце на виборах.

Тож після того, як Гегсет окреслив найгіршу можливу угоду для України, Венс фактично закликав усю Європу лягати під путіна.

На цьому етапі всі удавання зникли. Навіть нібито проукраїнський Кіт Келлог виголосив промову, яка особливо зловісно звучала з його вуст. Використовуючи мову, яка здавалася антипутінською, Келлог насправді наполягав на значних поступках України. Келлог вкотре заявив, що був би радий віддати українську територію, але ще більше занепокоєння викликає те, що європейські держави (тобто найбільші прихильники України) будуть виключені з переговорів з росією, які ведуть США. Він навмисно ізолює Україну від її друзів – єдиною метою цього є те, щоб США і росія могли примусити Україну укласти невигідну угоду.

Келлог також випустив з уваги глибоку зміну в політиці США, заявивши, що США будуть вести переговори не як сторона, що підтримує Україну, а як посередник між росією та Україною. Отже, США щойно відмовилися від демократичної держави, щоб почати підштовхувати її до значних поступок диктатурі.

І це ще не все. Можна сказати, що останні кілька днів дійсно були серією поступок адміністрації Трампа, яка робила поступку за поступкою путіну, не вимагаючи нічого натомість і все більше і більше ізолюючи Україну та Європу. Наприклад, 13 лютого Трамп закликав прийняти путіна до "Великої сімки" – майже як маленький подарунок для російського диктатора. Безумовно, не було жодної згадки про послугу за цей дуже важливий крок для реабілітації міжнародного авторитету путіна.

Держсекретар Марко Рубіо також мав детальну розмову з міністром закордонних справ росії Лавровим, яка видалася дуже продуктивною для росії. Американський опис розмови був коротким і м'яким. Однак росіяни були більш відвертими, в основному заявивши, що обговорення включало плани позбутися деяких американських санкцій проти росії – так званих "односторонніх бар'єрів" США на шляху ведення бізнесу з росією.

І плани щодо особистої зустрічі Трампа і путіна були прискорені, щоб ці два друга змогли якнайшвидше зустрітися і звірити годинники. Команда Трампа зараз готується вирушити до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з командою путіна.

Підсумовуючи, можна сказати, що цей тиждень став кінцем ролі США як захисника демократії та прихильника України. З цього моменту головна історія полягала в тому, як на це відреагує Україна та решта Європи.

Україна нарешті зрозуміла. Промова Зеленського

Я не можу сердитися на українців за те, що вони покладають певні надії на Трампа. Українці відчайдушно потребують допомоги США і з моменту обрання Трампа намагаються виставити події в найкращому світлі. І їм це вдалося. Протягом останніх тижнів і місяців українці використовували все, що могли, щоб дістатися до Трампа. Вони намагалися лестощами задобрити Трампа – він є сильною людиною, яка може принести мир! Вони намагалися використовувати гроші – ось, Трампе, ви можете отримати доступ до наших рідкоземельних мінералів, якщо допоможете врятувати демократію! Вони навіть використовували стратегічні угоди: "Трамп, якщо ви допоможете нам, українські війська можуть бути передислоковані, щоб дозволити американським військам вийти з Європи".

Єдине, що, до речі, мало якусь привабливість, – це гроші. Трамп вимагав від України 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних мінералів, але не за майбутню підтримку, а як плату за підтримку в минулому. Типова мафіозна тактика – намагатися вичавити гроші з безнадійного джерела.

Однак буквально за останні 24 години українці, схоже, зрозуміли, наскільки марними були всі ці зусилля. Трамп взагалі не зацікавлений допомагати їм (питання рідкоземельних ресурсів є типовим – багато в чому Трамп волів би отримати доступ до них через путіна, а не через Україну).

Також українці нарешті зрозуміли, що Трамп намагається підпорядкувати Україну росії заради путіна. Це підпорядкування передбачало б усунення Зеленського та встановлення в Україні проросійського уряду (про це я напишу статтю цього тижня). Якщо ви подивитеся, що змінилося за останні кілька тижнів – США вимагають від України якнайшвидшого проведення виборів, і це саме російська позиція.

Отже, вчора вранці Зеленський відкрито визнав, що гра закінчилася для України і США; що США не є надійним партнером у сфері оборони для України, та й для всієї Європи. Потім він закликав до створення європейської армії для захисту вільних країн континенту від путіна – такої, яка була б здатна діяти без втручання США.

Зеленський закликав до створення європейської армії

Ось, мабуть, ключовий розділ промови. Цікаво, що вона починається з того, що Зеленський посилається на промову Венса і вказує на зростаючі розбіжності між США і Європою. Потім він каже, що США цілком можуть діяти всупереч інтересам європейського миру і безпеки.

Вчора тут, у Мюнхені, віцепрезидент США чітко дав зрозуміти: десятиліття, за його словами, десятиліття старих відносин між Європою і Америкою закінчуються. Відтепер все буде по-іншому, і Європа повинна до цього пристосуватися. Пані та панове! Я вірю в Європу. І я впевнений, що ви теж вірите. І я закликаю вас діяти – заради себе і заради Європи – людей Європи, ваших народів, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього Європа має стати самодостатньою – об'єднаною спільною силою, українською та європейською. Зараз українська армія, підтримувана світовою допомогою, за що всім велике спасибі – стримує росію. Але якщо не ми, то хто їх зупинить? Справді! Давайте будемо чесними – зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати "ні" Європі в питаннях, які їй загрожують. Багато, дуже багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія, і армія – Армія Європи. І я дійсно вірю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені.

Це важливо. Це також вносить певну ясність. У відчайдушній (і, на мою думку, помилковій) спробі в останню хвилину звернутися по допомогу до США Зеленський заявив, що Україна не зможе вижити без США.

Це неправда – Україна може вижити і, я б сказав, виграти війну, але для цього їй потрібна повна підтримка більшої частини Європи, а це означає, що цей останній розділ може стати ключем до розуміння того, як все це розгортатиметься далі.

Чи розуміє Європа? Здається, розуміння з’являється

Пізніше буде час для посмертних розтинів – притягнення європейського керівництва до відповідальності за його жахливе заперечення реальності протягом останнього року. Однак зараз для цього не час. За останні 24 години з'явилися ознаки того, що як би вони не намагалися створити неіснуючого Трампа і будувати свою майбутню безпеку на такій неіснуючій фігурі, європейські лідери прокидаються від усвідомлення того, що США не лише кидають Україну, але й становлять загрозу для майбутнього демократії та свободи в Європі.

Це не важко помітити. Що побачили європейські лідери за останні 72 години?

заяви американських політиків про те, що європейці будуть виключені з переговорів про завершення найважливішої війни в Європі з часів Другої світової війни;

заяви американських політиків про те, що демократична європейська держава (Україна) повинна поступитися територією диктаторській агресивній державі (росії) і при цьому не отримати жодних гарантій безпеки;

американські політики кажуть, що європейська демократія з часом має стати більш право радикальною;

американські політики звертаються до ультраправих політичних партій, щоб підтримати їхні зусилля на важливих виборах;

американські політики заявляють, що вони збираються зменшити зобов'язання США щодо забезпечення безпеки Європи через НАТО.

У сукупності ці постійні удари, здається, призвели до принаймні часткового розуміння того, що може знадобитися Європі для виживання її власних свобод. Починаючи з польського уряду, провідні європейські держави сказали те, що раніше не хотіли говорити.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав хор, закликавши європейські держави виробити власну позицію щодо України – незалежну від позиції США. Про це він написав у своєму твіттері:

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше інші глобальні гравці будуть вирішувати наше майбутнє. Не обов'язково у відповідності з нашими власними інтересами. Цей план треба готувати вже зараз. Не можна гаяти часу".

Німецький уряд і провідна опозиційна партія, вражені обіймами Венса з "Альтернативою для Німеччини", закликали США припинити втручання в європейські політичні справи. Насправді це була досить слабка заява, але вона пролунала від німців, тож це вже щось.

Що ще важливіше, президент Франції Еммануель Макрон закликав до екстреного саміту європейських лідерів у понеділок, щоб виробити скоординовану європейську відповідь на події цього тижня. Ми знаємо про це, тому що про це оголосив міністр закордонних справ Польщі.

Важливо, що Макрон розширює список запрошених на зустріч, включивши до нього Велику Британію, і попросив прем'єр-міністра Стармера бути присутнім на ній. Ознаки вказують на те, що Стармер буде там. Це важливо, оскільки Макрон не лише намагається інтегрувати держави за межами ЄС, але й британці були найбільш догідливими у своїх зусиллях підмазати Трампа. Буквально в суботу вранці повідомлялося, що адміністрація Стармера збирається кинути ще більше любовних бомб у бік Трампа.

Цих останніх подій ще далеко не достатньо для того, щоб сказати, що європейські лідери розуміють справжній ризик, на який наражає Європу союз між США і росією. Але, принаймні, голови витягуються з піску.

Кінець НАТО? Це тиждень, коли закінчився світ після 1945 року?

Це, мабуть, найважливіший тиждень в європейській історії з 1991 чи навіть 1945 року. Цілком можливо, що альянс НАТО розпадається на наших очах. США більше не вважають, що їм потрібно або вони хочуть докладати багато зусиль для захисту Європи, і більше того, США, схоже, більше прагнуть працювати з путіним, ніж зі своїми традиційними союзниками.

Важко сказати, що з цього вийде. Я вже деякий час думаю, що кінець НАТО може бути гарною річчю для Європи, дозволяючи європейцям відновити власну оборону, інвестувати у власну високотехнологічну оборонну промисловість і захищати власні демократії без підривної діяльності з боку США. Це буде нелегко і вимагатиме великих інвестицій, але, можливо, це й на краще.

Якщо США більше не зацікавлені в захисті свободи і демократії, європейцям доведеться робити це – принаймні для себе. Я буду сумувати про кінець американсько-європейського альянсу, оскільки вважаю, що він був чудовим інструментом безпеки і процвітання по обидва боки Атлантики. Однак, якщо він має розпастися, так тому і бути.

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