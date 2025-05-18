Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен присвятив свій тижневик стамбульським переговорам. Він розповідає про роль у цьому "театрі" Європи, США та росії, яка "плюнула їм обом в обличчя", і ніхто на це адекватно не відреагував. Європа, за словами О’Брайена, загалом продемонструвала свою жалюгідність, і це особливо бентежить.

Що ж, це був тиждень, який мав би остаточно поховати надію в багатьох місцях (надію, яка насправді мала б померти вже давно). Ідея про те, що росія хоче вести переговори про справжню "мирну" угоду, як її завжди описує президент Трамп, вкотре виявилася міражем; ідея про те, що сам Трамп зробить щось матеріальне, щоб покарати путіна, також виявилася вигадкою (м'яко кажучи, вигадкою). Ми залишилися у світі, де прихильники України або будуть, або не будуть допомагати Україні у цій війні так, як це необхідно.

Це також був тиждень, який надав європейським державам і Дональду Трампу найбільшу можливість запровадити жорсткіші санкції проти росії та надати більше допомоги Україні (якщо вони були до цього схильні). Обидві сторони влаштували великий танець з бубном, очікуючи на участь росії у припиненні вогню та змістовних мирних переговорах з Україною. А путін плюнув їм обом в обличчя. Європейці належним чином відступили і вирішили вивчити це питання більш серйозно і повідомити про це колись у майбутньому. Трамп, зрештою, не зміг зберегти навіть удавану зацікавленість і заявив, що все, чого він хоче, – це порозумітися з путіним.

українці та росіяни сідають за стіл переговорів, і мало чого досягають

У п'ятницю в Туреччині українські та російські делегати сіли за стіл переговорів, щоб розіграти збочену пантоміму переговорів. Переговори вилилися через повну некомпетентність у низку кроків, які ніколи не принесуть миру, але, принаймні, покажуть реальність позиції деяких учасників. Основна хронологія подій була такою:

минулих вихідних європейські лідери пригрозили путіну супер-пупер новими санкціями, якщо російський лідер негайно не погодиться на припинення вогню без жодних умов. Європейці також думали, що мають у цьому підтримку Трампа;

путін, не маючи наміру погоджуватися на європейську вимогу і будучи впевненим, що Трамп на його боці, відкинув цю вимогу і натомість запропонував провести переговори того ж тижня в Стамбулі;

Трамп негайно втрутився і підтримав заклик путіна до переговорів, причому, як завжди, це звучало так, ніби Зеленський був справжньою перешкодою на шляху до миру;

Зеленський поставив у незручне становище і путіна, і Трампа, погодившись особисто взяти участь у таких переговорах і заявивши, що путін і Трамп повинні приєднатися до них.

путін і Трамп не мали наміру насправді брати участь у переговорах і тому запанікували. Трамп зробив вигляд, що може приїхати (але ніколи не приїде, оскільки він вибиває мільярди для Трампів на Близькому Сході), а путін просто відмовився врешті решт;

українці сформували делегацію високого рівня для переговорів з деякими ключовими фігурами в уряді, включно з головним радником Зеленського Єрмаком, міністрами оборони та закордонних справ;

путін відправив делегацію невдах, які не мають реальної влади;

у якийсь момент Трамп, здавалося, був готовий відправити майже всіх, крім себе (Венса, Гегсета, Рубіо та ін.), але врешті-решт поїхав лише Рубіо, який, здається, дуже сильно перетворився на "бороду", яку Трамп носить, щоб виглядати респектабельно;

зрештою, переговори відбулися в п'ятницю, були дуже короткими і мало чого досягли;

Трамп визнав, що переговори, до яких він підштовхував Зеленського, були неважливими, і що все, що має значення, – це те, про що він домовиться з путіним, і що вони з путіним поговорять у понеділок. Згодом це стало офіційною позицією уряду США, яку швидко підтримав Рубіо.

Отже, заявивши, що він справді хоче миру, Трамп повинен був хоча б частково брати участь у процесі, який, за його словами, дуже дорогий його серцю (як соціопатичний нарцис, звісно, він насправді не дбає про українців, яких вбивають). путін, граючи хоча б мінімальну роль на словах у публічному образі Трампа, повинен був принаймні вдавати, що хоче обговорювати мир, навіть якщо він не був зацікавлений укладати угоду з українцями наразі. Європейці, які, можливо, мали певну надію, повинні були виглядати обнадійливо через невпевненість у тому, що їм вистачить духу підтримати Україну без США. Лише українці, схоже, ставилися до процесу з тією серйозністю, на яку він заслуговував.

Власне переговори

Самі переговори, як зазначалося вище, були найбільш показовими, оскільки росіяни поставилися до них зі зневагою і дали зрозуміти, що російський уряд наразі не зацікавлений у "мирі". З повідомлень, які надходили від української делегації, складається враження, що росіяни просили набагато більше, ніж їм пропонував навіть дуже проросійський план Трампа, який був оприлюднений кілька тижнів тому.

Нагадаю, план Трампа передбачав замороження лінії зіткнення, юридичну передачу Криму росії, залишення інших окупованих територій під російським контролем, відмову України від вступу до НАТО, надання Україні мінімальних гарантій безпеки тощо.

У Стамбулі росіяни пішли набагато далі. Як повідомляється, вони вимагали, щоб українці вивели свої війська з усіх п'яти областей України, які росіяни незаконно анексували (що вимагало б значного відведення українських військ від нинішньої лінії зіткнення), повністю нейтральної України (тобто ніякого членства в ЄС), жодних репарацій, які росія мала б сплатити і таке інше.

Більше того, росіяни погрожували продовжувати війну до нескінченності (хоча вони на це не спроможні), посилаючись на свою війну проти Швеції, що тривала майже два десятиліття майже 300 років тому, і навіть погрожували життю членів сімей деяких українських делегатів. росіяни також вихвалялися, що захоплять ще дві українські області – Сумську та Харківську.

Важко сказати, що з цим усім робити. У певному сенсі, звісно, це можна розглядати як переговорний хід (тільки Трамп йде на масові поступки перед початком переговорів). Була одна позитивна подія – домовленість про обмін полоненими, але насправді не було ніякого прогресу для досягнення миру.

Однак, зрештою, найважливіше, що показали ці переговори, – це різні позиції залучених гравців: України, росії, європейських держав та США. Ці переговори були тими переговорами, про які всі говорили, що хотіли б їх бачити і які всіляко підтримували, але коли вони відбулися, то виявилися порожнім звуком.

Виявлені позиції

Отже, що ми дізналися про позиції залучених сторін. Багато з того, що ми дізналися, не дуже приємно (і не дивно).

Європа. Європейські лідери продемонстрували свою жалюгідність. Минулих вихідних вони оголосили тверду червону лінію – 30-денне припинення вогню без умов і нових санкцій проти росії. Більше того, вони стверджували, що мають підтримку Дональда Трампа. Що ж, припинення вогню немає/не було, росіяни поставили умови на переговорах, Трамп не підтримав європейську позицію – і де ж ті санкції? Нинішня позиція Європи полягає в тому, що вони все ще працюють над новим пакетом санкцій. Більше того, витоки інформації про можливі нові санкції демонструють, що вони будуть менш жорсткими.

За останній тиждень (і місяці) я мав низку дискусій з палкими захисниками європейської позиції. Вони стверджують, що Європа повинна діяти саме так, щоб не мати повного розриву з Трампом, щоб дати європейцям більше часу на усвідомлення реальності ситуації, і що європейська єдність є більш крихкою, ніж визнають лідери. Я згоден з останнім пунктом. Однак, оголошуючи тверді червоні лінії і постійно принижуючись перед Трампом (і те, і інше сталося минулого тижня), я б стверджував, що вони роблять все ще гірше. Вони демонструють брак незалежності та розуміння власних інтересів, і постійне небажання думати самостійно. Європейці повинні зрозуміти, що США не збираються рятувати їх в Україні, ба більше США рухаються в протилежному напрямку. Європейці не повинні історично поривати зі США, але вони повинні почати діяти у власних інтересах незалежно від США. Цей тиждень показав, що ми все ще не там.

росія. Думаю, після цього тижня можна сказати, що путін достатньо впевнений у підтримці Трампа і слабкості Європи, щоб продовжувати бойові дії і дотримуватися своїх максималістських вимог. російська армія не в найкращій формі, і якби США надавали Україні допомогу, або навіть європейці демонстрували силу і незалежність, росіяни цілком могли б відчайдушно вимагати припинення вогню. Однак цей тиждень довів, що Трамп не прагне запровадити санкції чи навіть завдати шкоди росії, а до європейців та українців він ставиться з презирством. Більше того, він показав, наскільки беззубою може бути Європа.

Здається, це дало росіянам надію, яка їм потрібна, щоб продовжувати воювати ще деякий час. Вони знають, що в Україні закінчуються патріоти, вони бачать, що європейці все ще зволікають із санкціями, Трамп сигналізує, що він хоче, щоб у них все було добре – чому б не продовжувати воювати. Не схоже, що путіну є діло до власного народу.

США. Цього тижня Трамп був абсолютно неправий, але найдивовижніше в ньому те, що йому байдуже – він знає, що його виборці повірять усьому, що він їм скаже, і він не спускає очей з призу: більше грошей і влади для світу Трампа. Навіть попри те, що росія з вищезгаданих причин висміяла мирні переговори, які Трамп назвав надзвичайно важливими, Трамп і оком не змигнув, перш ніж розвернутися і сказати, що ці переговори насправді не мають значення. Важливо лише те, чого хочуть він і путін.

Коли стало зрозуміло, що путін збирається применшити значення переговорів, які, за словами Трампа, він хоче, Трамп заявив, що ці переговори не мають значення: "Я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося". Невдовзі у своєму твіті Трамп пішов далі і заявив, що збирається зателефонувати путіну в понеділок, і лише після розмови з російським диктатором він зателефонує Зеленському і повідомить йому про прийняте рішення.

Марко Рубіо підтримав цей наратив, також принизивши важливість стамбульських переговорів, які лише кілька хвилин тому були ключовими, нібито, для мирного плану США. На саміті НАТО він сказав: "Я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент Трамп і президент путін безпосередньо не поговорять на цю тему".

Таким чином, США чітко продемонстрували, що їм байдуже, чого хочуть європейці чи навіть українці. Це питання мають вирішувати Трамп і путін. Це було невід'ємною частиною позиції США відтоді, як Трамп став президентом. Однак, принаймні зараз, тільки дурні або брехуни можуть вдавати, що це не так.

Україна. Українці мало що дізналися, але багато чого підтвердили. Вони бачать слабкість своїх колишніх союзників і розуміють, що путін все ще хоче їх знищити. Ключовим, на мою думку, є те, що Україна все ще є активним і сильним гравцем у визначенні власного майбутнього, як продемонстрував минулий тиждень. Українці поставили на місце і американців, і росіян, коли справа дійшла до переговорів. Вони також ще більше змусили європейців зіткнутися з реальністю ситуації.

Понад те, українці дали зрозуміти, що вони готові продовжувати боротьбу, навіть попри таку слабку і непослідовну підтримку з боку своїх друзів. Українці тримають лінію фронту, отримуючи удари щоночі (в ніч з суботи на неділю, як стверджують, була найбільша за час війни атака росіян БПЛА) і водночас завдаючи ударів у відповідь. Наприклад, два дні тому вони завдали ефективного удару по російському складу боєприпасів у Криму.

Дивовижно, що в умовах такої слабкої підтримки Україна продовжує боротися, і бореться добре.

Постскриптум: інтерв'ю Трампа

Якщо у вас вистачить терпіння, я наполегливо рекомендую вам подивитися це інтерв'ю, яке Трамп дав телеканалу Fox News.

Інтерв’ю демонструє його автократичні тенденції та зневагу до демократії. Особливо показово, коли йдеться про Україну та війну. Трамп, по суті, живе у ментальному світі війни, сконструйованому путіним. Ось одна невелика цитата.

Байєр: Ви сказали [путіну], сідайте за стіл переговорів... припиніть бомбити. Він не припинив бомбити... Трамп: Ну, він за столом. І він хотів цієї зустрічі. І я завжди відчував, що без мене не може бути зустрічі, тому що я не думаю, що угода буде укладена. Існує багато ненависті з обох сторін. У мене дуже хороші стосунки з путіним, я думаю, що ми домовимося. Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, тому що я втомився від того, що інші люди ходять і зустрічаються і все інше. Я вважаю, що Стів Віткофф робить неймовірну роботу, але це дуже важка робота, і я думаю, що тільки я один зможу її виконати, і я думаю, що ми зробимо це швидко. Я думаю, що путін втомився від усього цього, і він не виглядає добре. А він хоче виглядати добре. Не забувайте, що це мало закінчитися за тиждень, і якби він не застряг у багнюці зі своїми армійськими танками, вони були б у Києві – в Києві – приблизно за п'ять годин. А хто дав джавеліни? Ви пам'ятаєте, хто дав джавеліни? Це був Барак Хусейн Обама, який дав джавеліни? Ні, джавеліни дав Дональд Трамп.

Я не можу сказати "насолоджуйтесь", але це варто побачити. Інтерв’ю розкриває так само багато, як і стамбульські переговори, свідками яких ми щойно були.

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