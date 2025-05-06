TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico

Праворадикальний кандидат ромського походження Джордже Сіміон за допомогою TikTok, як раніше і його відкрито проросійський колега Калін Джорджеску, набрав найбільше голосів румунських виборців, особливо з діаспори. Європі варто таки обмежити можливості TikTok для впливу на вибори, інакше такі країни як росія та Китай будуть користатися його інструментами, аби дестабілізувати континент зсередини. Про те, як це вдруге сталося в Румунії розповідає видання Politico.

Націоналістичний Джордже Сіміон вийшов на перше місце у недільному президентському голосуванні в Румунії, отримавши близько 40% загальних голосів і забезпечивши собі місце у другому турі, пише європейська редакція Politico. Але його перевага серед діаспори, як наголошує видання, була ще більшою – він отримав підтримку понад 60% румунів за кордоном. Друге місце посів центрист і мер Бухареста Нікушор Дан, набравши лише 25% голосів експатріантів.

Потужний коктейль з ультранаціоналістичної риторики, антиістеблішменту та невпинної кампанії в TikTok допоміг Сіміону навести лад за кордоном. І менш ніж за два тижні до другого туру виборів це може привести його до президентства, попереджає видання.

"Я не знаю, чи розуміють ті, хто в діаспорі, що своїм голосуванням вони можуть знищити цю країну", – попередив вчора місцеві ЗМІ відомий румунський економіст Крістіан Пеун.

За інформацією Politico, близько чотирьох мільйонів румунів живуть і працюють за кордоном Румунії, яка має 19-мільйонне населення. Італія, Іспанія та Німеччина приймають найбільшу кількість румунських експатріантів. У всіх трьох країнах виборці масово підтримали Сіміона – йому віддали понад 70% голосів.

Багато хто з них займається некваліфікованою, часто низькооплачуваною роботою. "Зазвичай ті, хто в Іспанії, Італії, більшість із них – сезонні працівники, тобто ті, хто покинув країну через те, що вважають соціально-економічні умови дуже низькими для себе", – зазначила Оана-Валентина Сучу, доцентка політології Бухарестського університету.

Хоча економіка Румунії значно зміцнилася за десятиліття після виходу з комуністичної диктатури Ніколае Чаушеску, країна все ще страждає від корупції та нижчого рівня життя, ніж у заможніших західній та північній Європі.

"Сіміон був єдиним, хто буквально відвідував бідні райони Румунії та румунські громади в діаспорі, тож він був тим, хто очевидно звернув на них увагу – навіть якщо насправді рішення, які він пропонує, є абсолютно нереалістичними", – повідомила Сучу.

Нагадаємо: Сіміон, який підтримує програму MAGA президента США Дональда Трампа, хоче об'єднати Румунію та Молдову, закликав припинити військову допомогу союзників Україні та пообіцяв, що порушуватиме закони ЄС, якщо не погоджуватиметься з вказівками з Брюсселя.

"Те, що він їм пропонує, здається дуже простим рішенням їхніх проблем, – зауважила Сучу. – Ось чому вони йдуть за свого роду спасителем, лідером, месією".

Для інших виборців, за її словами, підтримка Сіміона менше стосувалася його безпосередньої політики, а більше була пов'язана з протистоянням істеблішменту. Румунські експатріанти "завжди виступають проти системи, незалежно від того, хто кандидати, – сказала вона. – Зазвичай вони голосують за того, кого вважають аутсайдером".

Коли Сіміон зіткнеться з опонентом Нікушором Даном через два тижні, це буде вперше, коли кандидат від однієї з мейнстрімних партій – соціал-демократів чи національних лібералів – не вийде до другого туру.

"Голосування є чітким відхиленням правлячої коаліції. І Сіміон, і Дан сприймаються як "антисистемні", хоча політично вони діаметрально протилежні, – переконує Оана Лунгеску, колишня речниця НАТО та співробітниця аналітичного центру з питань оборони та безпеки Royal United Services Institute. – Румуни зіткнуться з різким вибором 18 травня, між ультранаціоналістом і прозахідним кандидатом".

Politico нагадує, що вибори в Румунії у листопаді минулого року були анульовані після того, як влада виявила операцію впливу з боку росії у соцмережах, зокрема в TikTok, на користь ультранаціоналіста Каліна Джорджеску.

Видання попереджає, що соцмережі можуть зрештою відіграти надмірну роль і в цих виборах. Сіміон ефективно використовував їх, щоб достукатися до румунів за кордоном, маючи 1,4 мільйона підписників у TikTok. Станом на понеділок його відео отримали 30 мільйонів вподобань.

Сіміон "дуже активний на соціальних платформах, особливо таких, як Instagram і TikTok, які не потребують надто багато уваги, ви просто прокручуєте і бачите зображення та повідомлення", – зазначила Сучу.

Один із румунських експатріантів, який живе в Бельгії, зазначив Politico, що перемога Сіміона була б неможливою без TikTok: "Він є продуктом TikTok і запустив увесь свій рух на хвилі дезінформації про COVID, серед іншого".

Партія Сіміона AUR поширювала конспірологічні теорії під час пандемії COVID-19, виступаючи проти урядових заходів щодо обмеження поширення вірусу та поширюючи неправдиву інформацію про вакцини, щоб осідлати хвилю антинаукових настроїв. "По суті, через TikTok він вибухнув під час пандемії... він постійно веде прямі ефіри в TikTok, знімає себе повсюди, тому створює враження справді щирої особистості", – розповів співрозмовник видання.

Більшість румунів, які живуть у діаспорі, не мали хорошої освіти, додав він, і були сприйнятливі до популістської риторики Сіміона та його активності у соціальних мережах: "Переважна більшість із них – це люди, які не мають високого рівня освіти, працюють на справді важких, непрестижних роботах... ми говоримо про водіїв вантажівок, будівельників, осіб, які доглядають за літніми людьми. Вони завжди жили у своїх бульбашках у громадах, відправляючи всі зароблені гроші додому та досить усамітнені".

Сіміон обійшов традиційні ЗМІ, щоб говорити безпосередньо з цими розчарованими виборцями діаспори, обіцяючи почути їхні проблеми, і вони віддячили йому в неділю, допомігши піднятися на перше місце, а потенційно й до президентства.

Джерело: Politico