Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни, розмірковує над останніми заявами Трампа стосовно війни росії проти України та можливої мирної угоди. Він також ділиться враженнями від Давосу, розповідаючи, як "тамтешня публіка" оцінює стан України і її здатність боротися з росією надалі.

Вибачте, якщо це оновлення трохи коротше, ніж зазвичай. Це був божевільний тиждень з Давосом, потім піт-стоп у Лондоні для запису серії подкастів з Деном Сноу за мотивами "Стратегів" (про це дуже скоро), а завершився він досить важким перельотом через шторм Еовин.

І виснаженням.

В очікуванні цього я створив трохи більше контенту, багато з якого було безкоштовним, протягом попереднього тижня. Кілька днів тому з'явився цей безкоштовний матеріал з Давосу.

Тож в цьому випуску я не буду багато говорити про Давос. Втім я, звичайно, скажу дещо про Дональда Трампа. Під час передвиборчої кампанії він стверджував, що збирається "дуже легко" врегулювати російсько-українську війну – за добу. Для невеликого екскурсу в минуле, ось один з прикладів того, що він стверджував (і зверніть увагу на вигуки радості й обожнювання з боку його прихильників, поки він бреше, як ненормальний). Ми живемо не в реальності пост-правди, ми живемо в реальності пост-реальності.

Це означає, що війна мала б закінчитися у вівторок. Але, наскільки мені відомо, цього не сталося.

І що тепер?

За російським сценарієм. Що говорить і чого не говорить Трамп?

Я хочу почати з визнання своєї провини. Як і багато людей, я шукав ознак того, що Трамп може зробити з війною, коли стало відомо, що він говорив через лікоть про її швидке завершення. Зайве казати, що я шукав щось обнадійливе. Найбільше мене непокоїло, як я вже говорив два тижні тому, те, що значна частина його мислення походить прямо з російського сценарію. Коли він описує, чому, на його думку, почалася війна, або викладає свої погляди на удари по росії, він говорить натхненний путіним наратив про роль НАТО в спричиненні першого і про ризики ескалації, якщо станеться друге.

Я шукав будь-які ознаки того, що він може вийти з-під російського рефлекторного контролю. Дванадцять днів тому я писав, що найбільш обнадійливим знаком було б, якби Трамп зрозумів, що росія набагато слабша, ніж він і більшість інших припускали раніше.

Цього тижня здавалося, що це повідомлення до нього дійшло. У низці заяв і твітів він почав просувати наратив про те, що війну потрібно закінчити, тому що росія виглядає "втомленою". Я думаю, що цей твіт, можливо, був найцікавішим і він викликав справжній ажіотаж у Давосі, коли його опублікували. Люди навіть зачитували його вголос на зустрічах, як певне дельфійське проголошення політики США.

Це був лише один приклад такого мислення на цьому тижні. Трамп також заявив на прес-конференції, що російська економіка "провалюється" і тому путін не виглядає добре. Ось ціла цитата.

"Зеленський сказав мені, що хоче укласти угоду, я не знаю, чи хоче путін ... Він може і не піти. Я думаю, що він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує росію, не укладаючи угоду", – сказав Трамп в Овальному кабінеті в перший день свого другого президентства. "Я думаю, що росія у великій біді. Подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в росії. Я чудово ладнаю з [путіним], і я сподіваюся, що він хоче укласти угоду".

Звісно, в певному сенсі ключовим є те, що ці меседжі підкреслюють, наскільки сильно Трамп все ще існує в російському інформаційному просторі. Він завжди підкреслює міцність своїх особистих стосунків з путіним і ніколи не критикує поведінку росії у війні. Немає ані найменшого розуміння того, що росія є незаконним агресором і скоїла масові військові злочини. Також росія не втратила 60 мільйонів життів у Другій світовій війні.

Тепер заява Трампа про те, що російська економіка "провалюється" і що він може запровадити санкції проти російських економічних відносин зі США, здавалося, наелектризувала прихильників України, які покладали великі надії на те, що він зробить щось для України. Я не лише зачитав цю заяву в Давосі, але й опублікував її у своєму твіттері як свідчення того, що мислення Трампа може змінюватися.

Зараз я вважаю, що є велика ймовірність того, що я занадто гостро відреагував.

Так, Трамп, схоже, розуміє, що росія зараз у гіршій формі й не така потужна, як він спочатку припускав. Однак це не означає, що він наполягає на кращій угоді для України чи змінює своє базове розуміння війни.

Те, на чому він наполягає, зрозуміло – це "угода", яка "зупинить" війну. Він не шукає і ніколи не говорив, що шукає угоду, яка забезпечить Україні безпеку, відновить її кордони або змусить росію відмовитися від усього, що вона захопила. Інакше кажучи, він хоче отримати кредит довіри за припинення бойових дій, оголосити себе миротворцем і поїхати додому.

Однак він жодним чином не зацікавлений у створенні реальних міжнародних домовленостей, які принесуть довготривалий мир. Його погрози на адресу росії полягають лише в тому, щоб змусити росіян припинити бойові дії (тимчасово, чого вони, до речі, цілком можуть захотіти). Але окрім цього – Україні не було запропоновано нічого іншого:

Трамп жодного разу не заявив, що підтримає надання більшої допомоги Україні, і поки що не просив Конгрес схвалити таку допомогу;

Трамп фактично виключив будь-яку надію на членство України в НАТО;

Трамп виключив, що всі миротворчі сили США в Україні патрулюватимуть лінію припинення вогню;

Трамп не чинить жодного тиску на путіна, щоб той повернув захоплені ним землі – все, чого він хоче, це щоб путін припинив воювати.

Інакше кажучи, якщо скласти все докупи, то мир, про який говорить Трамп, – це, по суті, припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення – саме те, про що він і його оточення говорили під час передвиборчої кампанії. Конкретні умови будь-якої угоди Трампа не є кращими для України, ніж вони були раніше, здається, він просто хоче спробувати публічно натиснути на путіна, щоб той прийняв їх (що в будь-якому випадку може бути позерством).

Тривожним є те, що зараз Трамп формально позиціонує США не як прихильника України, а як посередника між росією та Україною. Він не має жодних зобов'язань щодо України, окрім спроб отримати кредит довіри за забезпечення певного припинення вогню. Він більше не говорить про те, що буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", наприклад.

Усе це – спосіб сказати, що якщо ви вважаєте, що Трамп став набагато кращим для України після того, як став президентом, ніж був до того, – ви, ймовірно, теж надто гостро реагуєте. Він зробив кілька публічних заяв, намагаючись здаватися жорстким щодо путіна, але всі його суттєві зміни були гіршими для України.

Він також заганяє Україну в небезпечну пастку. Якщо путін розвернеться і скаже: "Гаразд, я згоден на припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення, я залишу собі те, що захопив, але більше не нападатиму, а в обмін на це отримаю послаблення санкцій, і ми повернемося до справ з Америкою Трампа" – є всі ознаки того, що Трамп на це погодиться.

Це також не було б миром. Це було б припинення вогню на вигідних для росії умовах, що дозволило б росіянам відновити свої збройні сили, не надаючи при цьому жодних надійних гарантій безпеки для України. Це, по суті, мирний план Семюеля Шарапа (шанувальника російської бані на Валдайському клубі ­– iPress).

Урок, який ми завжди повинні засвоювати – не реагувати на твіти Трампа!

У кулуарах Давосу. Бойова форма України: два погляди

Давос – не найкраще місце для отримання достовірної інформації. В основному він населений людьми, які вважають себе важливими і пліткують на основі інформації з других, третіх, четвертих рук, яка потрапила до них у розпорядження. Однак, що мене вразило, так це те, як мало там було насправді відомо і це змусило людей зациклитися на твітах Трампа (що вони могли б робити у своїх вітальнях).

Таким чином, це було дуже погане місце, щоб отримати будь-яку реальну інформацію про стан українських військових. Однак була одна інформація, яку повідомило дуже надійне джерело – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сильний прихильник України Сікорський заявив під час публічного сніданку (він починає говорити через годину і 2,5 хвилини після початку відео), що, на його думку, Україна вже отримала і накопичила ресурси, необхідні для ведення бойових дій в 2025 році. Це, до речі, було також заявлено на іншій приватній зустрічі, про яку я почув від джерела, що заслуговує на довіру, – тобто вважається, що Україна отримала потік нових поставок за останні два місяці (як від адміністрації Байдена, що йде, так і з європейських джерел), тож у плані поставок справи йдуть краще, ніж люди думають. Інакше кажучи, припинення Трампом допомоги не призведе до негайної кризи, як це сталося, коли республіканці в Конгресі зупинили допомогу на перші кілька місяців 2024 року.

Цей оптимістичний погляд поділяють не всі. Наприклад, радник адміністрації Байдена, що йде у відставку, виступаючи цього тижня в одній з європейських столиць, був набагато більш песимістично налаштований. Він пророкував Україні крах у 2025 році – тому що українці не прислухалися до Адміністрації Байдена. Більше того, цей радник виголошував рапсодичні пророцтва про російську військову адаптацію. На жаль, я не можу передати більше деталей (але вони у мене є).

Отже, існують дуже різні погляди на бойову форму України, які передаються навколо. Я не беруся судити про них. Однак ми можемо розглядати реакцію України на тиск Трампа як певний знак. Якщо Трамп почне наполягати на припиненні вогню, коли путін збереже те, що має, і не надасть надійних гарантій безпеки – Україна не зобов'язана приймати його умови. Якщо українці вважатимуть, що вони можуть продовжувати воювати, а росія не в найкращій формі, вони можуть зачекати і продовжувати. Якщо ж вони миттєво відмовляться від плану Трампа щодо припинення вогню, це свідчить про інше.

Це також показує, чому Європа є такою важливою і чому нездатність Європи координувати і бути достатньо рішучою у своїй підтримці України була такою згубною. Якби Україна дійсно мала пристойне постачання військової техніки, а Європа була готова зробити крок назустріч, це б надзвичайно зміцнило її позиції.

Поле битви. За останній тиждень росія просунулася лише на одну милю

Тут особливо нічого додати. Ми наближаємося до кінця першого місяця січня, а російські мікропросування стають все більш мікропросуванням. російський план перерізати дороги до Покровська (який, як ви пам'ятаєте, мав бути взятий у серпні 2024 року) просунувся на кілька кілометрів, але не більше. Ось сьогоднішня карта, яка показує найдальший російський наступ (з центром в Авдіївці, звідки українці відійшли майже рік тому). За цей час російські війська просунулися трохи менше ніж на 40 миль.

Ось ця ж карта тиждень тому. Отже, за останній тиждень російські війська просунулися приблизно на одну милю (з 57,89 кілометрів від Авдіївки тиждень тому до сьогоднішніх 59,27 кілометрів).

Настав час для чергової порції історій про блискучу російську військову адаптацію і неминучий крах українського морального духу. Зараз, як і завжди, для цього є "багато доказів".

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