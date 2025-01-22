Трамп рятує Tik-Tok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен поділився своїми міркуваннями щодо перших кроків Трампа, які стосуються національної безпеки та союзників. На думку професора, Трамп назвав допомогу Україні національною "зрадою" під час свого виступу на інавгурації, хоча й не називав прямо Україну. Ба більше, він вже вчинив злочин проти американців, скасувавши заборону на роботу TikTok в США, проігнорувавши рішення Верховного Суду США.

Ця стаття є коментарем до першого дня Трампа та зовнішньої/стратегічної політики США. Зокрема, питань, про які я писав – Україна та Китай. На моє особисте переконання, наказ Трампа щодо Tik-Tok є більш зловісним для майбутнього американської демократії, і я поясню це нижче. Однак я почну з України, яка під час інавгурації Трампа не отримала того висвітлення, на яке заслуговує, і, можливо, це було більш зловісно, ніж очікувалося.

Зловісна промова. Трамп назвав допомогу Україні національною "зрадою"

Інавгураційна промова Трампа була зловісною для України – у спосіб, який, здається, люди ще не усвідомили. Хоча Трамп не згадав Україну, він зробив гостру атаку на політику адміністрації Байдена щодо надання обладнання та фінансової допомоги Україні – фактично двічі (другий випадок люди пропустили). Перший випадок був досить очевидним, ось цитата (а ось посилання на весь виступ).

У нас є уряд, який надав необмежене фінансування на захист іноземних кордонів, але відмовляється захищати американські кордони або, що більш важливо, свій власний народ.

Це йдеться про Україну, оскільки немає жодної іншої країни, яку Байден підтримав би, навіть якщо необмежена лінія є брехнею і глибокою дурістю. Щоб підкріпити цю тезу, Трамп фактично згадав про це кількома рядками пізніше, коли конкретно заявив, що його обрання було відмовою від такої політики, як підтримка України Байденом, яку він назвав "зрадою". Це було вражаюче:

Моє нещодавнє обрання – це мандат на те, щоб повністю і безповоротно скасувати жахливу зраду і всі ці численні зради, які мали місце, і повернути людям їхню віру, їхнє багатство, їхню демократію, і, дійсно, їхню свободу.

Ось скріншот промови, щоб ви могли побачити перелік зрад і його відкрите згадування про це. Дві ключові тези обведені рамками:

І вгадайте що? Жодної нової допомоги для України не передбачається. Отже, допомога США на сьогодні закінчилася. Можливо, якщо Україна повністю підкориться Трампу, допомога буде надана як спосіб змусити їх погодитися на передачу території путіну. Але наразі США більше не є прихильником України, і промова Трампа була критикою адміністрації Байдена через те, що вона першочергово підтримувала Україну.

Відверто кажучи, це було гірше, ніж очікувалося.

Трамп рятує Tik-Tok. Чому цей крок визначальний для нової адміністрації Білого дому

Що ж, це не зайняло багато часу.

Одностороннє оголошення про припинення заборони Tik-Tok, можливо, не було першим розпорядженням, яке підписав Трамп, але воно було в першій партії. Він, до речі, закладав базу за кілька днів до того, як склав присягу.

Цей крок, можливо, є визначальним кроком нової адміністрації, найяскравішим прикладом використання/зловживання президентською владою Трампом і, зрештою, стане великим тестом на те, чи дійсно США можуть або навіть хочуть врятувати себе.

Так, були й інші накази та скандали, але вони не були незаконними. Наприклад, Трамп помилував 1500 учасників заворушень 6 січня, але це насправді не є незаконним. Байден, помилувавши всіх членів своєї сім'ї за кілька хвилин до цього, показав, наскільки персоналізованою і відверто корумпованою стала система помилування. Я б змінив повноваження щодо помилування в тому вигляді, в якому вони є зараз, але те, що роблять президенти, повністю в їхніх повноваженнях. Навіть заклики Трампа до національної експансії насправді не є чимось незвичайним в історії США (просто у нас їх не було більше століття), і як щойно обраний головнокомандувач, якщо він хоче навести аргументи на користь розширення США, він має такі повноваження. Навіть його докір на адресу Байдена щодо підтримки України (див. вище) був цілком у його владі. Він може як президент не підтримувати українську боротьбу за свободу, якщо не хоче.

Але скасування президентом заборони Тік-Току є величезним викликом для всієї ідеї про те, що США більше не є де-факто авторитарною деспотією. Більше того, те, як це сталося за останні кілька днів, ставить під сумнів саму ідею про те, хто має вплив в американській системі.

Перш за все, закон про заборону Тік-Току досягнув священної основи в США з юридичної точки зору. Верховний суд визнав його законним одноголосним рішенням з перевагою в 9 голосів. До речі, якщо ви хочете прочитати повне рішення – ось воно.

Отже, це було закріплено в американському законодавстві настільки, наскільки це взагалі можливо. Більше того, це фактично показало, що деякі республіканці в Конгресі були готові хоча б попередньо порвати з Трампом.

Більше того, закон ґрунтується на ідеї, що Tik-Tok є загрозою національній безпеці, оскільки дозволяє китайській державі, яка є кінцевим контролером усіх китайських високотехнологічних компаній, збирати масивні розвідувальні дані.

Однак законність і національна безпека нічого не означають для Трампа. Він фактично заявив, що може своїм президентським указом призупинити дію закону на власний розсуд на 75 днів. І він зміг це зробити, захищаючи компанії, які мають бути оштрафовані на величезні суми за порушення закону – навіть якщо він майже напевно не має таких повноважень юридично.

Однак незабаром ми побачимо, чи має він такі повноваження де-факто. Адже йдеться не про те, що президент стоїть над законом, а про те, що президент має можливість переписати закон на власний розсуд.

Зараз є кілька тестових випадків, які показують, чи витримає американська система.

Чи буде хтось оскаржувати цей указ найближчим часом? У минулому майже одразу розпочався б судовий розгляд, коли якась зацікавлена сторона поставила б під сумнів законність указу Трампа. Якщо ми не побачимо його в найближчі кілька днів – дух США протистояти авторитаризму в значній мірі мертвий.

Чи всі зацікавлені компанії підкоряться? Цікаво, що поки що корпоративна Америка розділилася в цьому питанні. Деякі компанії, такі як Oracle, миттєво повернулися до підтримки Tik-Tok. Вони сподіваються, що авторитарний крок Трампа позбавить їх від штрафів, які вони тепер зобов'язані сплачувати за законом. Між іншим, Apple і Google все ще стримуються. Якщо вони теж стрибнуть – це буде кінець. Ми маємо підпорядкування авторитаризму, а не підпорядкування закону.

До речі, зараз також потрібно провести перевірку положення про іноземні винагороди (думайте про іноземний хабар). Мемокоїни Трампа, які принесли йому десятки мільярдів доларів за останні кілька днів, є ідеальним інструментом для того, щоб іноземні держави могли платити йому напряму. Цей інструмент не підзвітний і є ідеальним злочинним підприємством, і був відкритий якраз перед тим, як Трамп врятував Tik-Tok.

Ось і все, що ми маємо. Позиція щодо України є гротескною і, на мою думку, помилкою величезних масштабів, але вона не є незаконною. Те, що Трамп захищає китайське шпигунство в США всупереч закону, який отримав одностайну підтримку Верховного суду, кидає виклик самим основам американської системи.

Єдине питання зараз полягає в тому, чи хочуть американці врятувати себе.

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