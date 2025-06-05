Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times

Успішна українська операція проти стратегічної борбмардувальної авіації росії змусила Захід задуматися про власну вразливість до подібних атак і шукати варіанти захисту. Пентагон має бути дуже стурбованим, вважають американські експерти та військові.

Зухвалі атаки на російські аеродроми підкреслюють силу нетрадиційної, асиметричної війни і загрозу для американських стратегічних баз і портів, пище американська Washington Post. Видання наголошує, що несподіваний удар України з використанням відносно недорогих БПЛА став приголомшливим прикладом асиметричної війни.

WP зауважує, що несподіваний удар України по російських аеродромах викликав радість серед прихильників України у Вашингтоні, але водночас і холодне усвідомлення: США стають дедалі більш вразливими до такого низькотехнологічного і дешевого удару.

Газета New York Times зі свого боку наголосила, що ці удари демонструють великим військовим державам, що вони не готові до нових форм ведення війни і потребують адаптації.

"Це більше, ніж ізольований інцидент – це погляд на характер майбутнього конфлікту, де війна не буде обмежуватися чітко окресленими лініями фронту", – пояснив NYT експерт з Корнельського університету Джеймс Паттон Роджерс. За його словами, нагальним питанням для НАТО після "вражаючої атаки з боку України" є визначення вразливості власних авіабаз, бомбардувальників і критично важливої інфраструктури.

"Пентагон повинен бути дуже стурбований цим", – заявила WP Стейсі Петтіджон, старша наукова співробітниця Центру нової американської безпеки. За її словами, атака в українському стилі, з використанням БПЛА, захованих у морських контейнерах або вантажівках, цілком може статися на американській землі або проти американських військово-повітряних і військово-морських баз за кордоном.

"Будь-яка країна, яка має стратегічні бомбардувальники, стратегічні ракети і шахти або стратегічні атомні підводні човни в порту, дивиться на атаку і думає, що ризик для нашого арсеналу від контейнерного набору дронів, замаскованих під напівпричіп, становить реальну загрозу", – поділився міркуваннями з виданням Джейсон Метіні, генеральний директор корпорації Rand Corporation і колишній директор Intelligence Advanced Research Projects Activity – компанії, яка розробляє передові технології для американських шпигунських агентств.

На думку WP, подвиг України став останнім прикладом дедалі частішого застосування асиметричних атак, коли одна сила, часто менша і слабша, застосовує нетрадиційну тактику проти іншої, значно більшої та сильнішої. Так, підтримувані Іраном повстанці-хусити використовують відносно недорогі ракети й дрони, щоб перешкоджати комерційному судноплавству на життєво важливому водному шляху в Червоному морі, що спричинило кампанію бомбардувань США вартістю понад $1 млрд.

"Характер війни змінюється швидше, ніж ми коли-небудь бачили, – заявив у квітні в Конгресі командувач сил спеціальних операцій США, генерал армії Брайан Фентон. – Наші супротивники використовують безпілотники вартістю $10 тис., які ми збиваємо ракетами вартістю $2 млн. Ця крива витрат і переваг перевернута догори дригом".

Втім, за словами WP, асиметрична війна така ж давня, як біблійна битва Давида з Голіафом, і така ж руйнівна, як теракти 11 вересня 2001 року, коли бойовики Аль-Каїди захопили американські авіалайнери і вбили майже 3 000 людей. За даними Комісії з розслідування подій 11 вересня, ця змова коштувала від 400 до 500 тисяч доларів. За деякими оцінками, США витратили $8 трлн на війни в Афганістані, Іраку та інших країнах після 11 вересня.

Проте БПЛА навіть малої дальності, як ті, що Україна контрабандою переправляла в росію, стали асиметричною зброєю через їх відносно низьку вартість, доступність і можливість дистанційного пілотування, зауважує видання. І хоча в асиметричній війні багато уваги приділяється кіберзброї, поки що її фізичний вплив був приглушений.

"Такий самий тип удару може бути нанесений і проти нас", – переконаний Бредлі Боумен з аналітичного центру Фонд захисту демократій. Адже США мають потенційно вразливі бомбардувальники і дорогі винищувачі, розгорнуті по всьому світу.

Як наголошує WP, протягом понад трьох років війна в Україні неодноразово дивувала американських чиновників, демонструючи, як недорогі БПЛА, деякі навіть зроблені на 3D-принтерах або керовані оптоволокном, перетворилися на багатоцільову зброю.

"Вони можуть бути використані як частина піхотного бою, як вид артилерії, як засіб розвідки для отримання інформації з поля бою, – пояснює колишня помічниця міністра оборони з міжнародних справ в адміністрації Байдена Селеста Волландер. – Єдине, чого ми не знали, чи можуть вони бути використані для загрози стратегічним силам. Недільна атака зробила це цілком очевидним".

Конгресмен Джейсон Кроу від штату Колорадо закликає Пентагон прискорити свої зусилля з вивчення досвіду використання БПЛА та інших технологій в Україні. "За три роки США пройшли шлях від головного тренера до того, що вони більше вчаться у України, ніж ми навчаємо їх, – заявив Кроу, який є членом комітетів Палати представників з питань збройних сил та розвідки. – Цей конфлікт вже докорінно змінив характер війни". Він наголосив, що Пентагон досі витрачає "непомірні суми грошей на військові програми, які були б актуальні десятиліття тому".

У квітні Трамп наказав провести комплексну ревізію закупівель Пентагону з акцентом на швидкість і гнучкість. Але він просуває дорогі проєкти, такі як винищувач шостого покоління F-47 і система ПРО "Золотий купол", яка, за словами міністра оборони Піта Гегсета, коштуватиме $175 млрд. Деякі аналітики підрахували, що витрати можуть перевищити $2 трлн протягом 20 років лише на скромний рівень перехоплювачів ракет космічного базування.

Окрім свого кінетичного ефекту, додає WP, дрони викликають паніку, яку ворог або терорист хотів би розпалити в конфлікті. Наприкінці минулого року істерію спровокувала низка спостережень дронів над чутливими об'єктами в Нью-Джерсі, в тому числі над американським військовим дослідницьким центром і гольф-клубом Трампа в Бедмінстері. Уряд США намагався пояснити ці інциденти і те, як він буде захищатися від них.

"Ніхто навіть не знав, що це було, не кажучи вже про те, хто за цим стоїть, – зазначив голова аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович. ­­– Тож ідея про те, що ми підготовлені, була розвінчана реальністю".

WP очікує, що вже цього тижня Трамп підпише укази, які оновлять федеральне законодавство про те, де можна легально літати комерційним дронам. Укази також будуть спрямовані на розвиток американської індустрії комерційних дронів, зокрема, шляхом обмеження продажів нових китайських моделей, що також може мати наслідки для розвитку військових БПЛА.

Фундаментальною проблемою є те, що уряд США розглядає вітчизняні дрони першою чергою як засоби для правоохоронних органів, а не національної безпеки, вважає генерал у відставці Глен ВанГерк, який до лютого 2024 року був командувачем Північного командування, що відповідає за оборону континентальної частини США, включаючи Аляску.

ВанГерк згадав 17 ночей у грудні 2023 року на авіабазі Ленглі у Вірджинії, коли над винищувачами F-22 Raptor, що були під відкритим небом на аеродромі, гуділи невпізнані БПЛА. "Наскільки вразливими вони були, якби хтось справді хотів здійснити ворожі дії?" – запитує він.

ВанГерк зазначив, що Пентагон не відповідає за захист від БПЛА на території США. Він має повноваження захищати свої об'єкти, але вони закінчуються за лінією власного паркану.

Навіть літаки, що зберігаються в захищених спорудах, є вразливими. WP через Google Earth зазначає, що бомбардувальники B-52 стоять під відкритим небом на авіабазі Мінот в Північній Дакоті й на авіабазі Барксдейл в Луїзіані.

Окрім авіабаз до атак БПЛА вразливі й американські енергетичні мережі, транспортні вузли та суднобудівні верфі. "Якщо мислити асиметрично, то на росія, Китай чи інша держава, швидше за все, спробує проникнути на територію США і створити свою зброю всередині країни, – сказав Ван Герк. – Або якщо вони відправлять контейнеровоз з дронами в порт Лонг-Біч чи десь у безпосередній близькості до нашої критичної інфраструктури, в тому числі ядерних портів, це буде дуже складно виявити".

За словами колишнього високопоставленого співробітника розвідувального співтовариства США, дослідження, проведене в 2018 році, показало, що ефективність перевірки контейнерів у портах є дуже низькою. "Якщо ви намагаєтесь зазирнути, скажімо, у восьмифутовий контейнер, ви не можете використовувати звичайні рентгенівські промені. Ви можете використовувати дуже чутливі детектори для пошуку щільних матеріалів, таких як ядерна боєголовка. Але навіть вони недосконалі", – пояснив він.

Навіть якби можна було сканувати БПЛА, такі поставки часто є цілком законними комерційними операціями, призначеними для Best Buy або іншого комерційного ринку, пише WP.

За словами Петтіджон, Китай, як провідний світовий виробник дронів, може спробувати використати їх на ранній стадії конфлікту, наприклад, із США за Тайвань. "Пентагон занепокоєний цим у Тихоокеанському регіоні", – сказала вона. США зазвичай паркують свої літаки близько один до одного на аеродромах, часто під відкритим небом. Хоча Китай може використовувати свої балістичні ракети, оснащені суббоєголовками як касетною зброєю, він також може використовувати дистанційно пілотовані дрони як дуже дешевий спосіб досягнення порівнянного ефекту, пояснила вона.

"Ми завжди знали, що зміцнення наших баз – це те, що нам потрібно робити", – заявив генерал Девід Олвін, начальник штабу ВПС, зазначивши, що Пентагон запросив гроші на модернізацію.

NYT стверджує, що НАТО знає, що йому ще багато чому треба навчитись. Видання нагадує, що на початку цього року НАТО відкрив у Польщі спільний з українськими військами тренувальний центр для обміну досвідом, отриманим під час російського вторгнення. Адже ЗСУ є найбільш випробуваними в боях в Європі.

Минулого року американські військові повідомили про 350 спостережень за БПЛА на близько 100 військових об'єктах, повідомив законодавцям у лютому генерал голова Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони Грегорі Гійо.

Новий урядовий огляд оборонного потенціалу Британії, оприлюднений цього тижня, чітко показав, що інші члени Альянсу також усвідомлюють свою вразливість. Якщо Британія і її союзники будуть змушені воювати в найближчі кілька років, йдеться в огляді, вони можуть зіткнутися з супротивниками, які мають новітні озброєння і технології. В огляді міститься заклик до значних інвестицій в повітряні й наземні дрони, у тому числі до накопичення безпілотників-камікадзе.

"Той, хто швидше отримає нову технологію в руки своїх збройних сил, переможе", – наголошується в огляді.