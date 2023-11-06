Україна здатна перемогти. Але не без допомоги Заходу – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен аналізує 9-сторінковий звіт Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що потрібно Україні, щоб змінити хід війни з росією. Сам О'Брайен переконаний, що Україна може перемогти росію на полі бою, єдина проблема – поки що немає відповіді на питання, чи Захід прагне її перемоги над російським агресором.

Погляд Залужного на війну. Чи хоче Захід, щоб Україна перемогла?

Найважливішою/найцікавішою новиною цього тижня є те, що ми маємо довгий документ, написаний генералом Залужним (і його штабом) про сучасну війну і про те, як найкраще допомогти Україні, щоб вона перемогла. Звичайно, якщо США дійсно хочуть, щоб Україна перемогла, а не поступилася територією на догоду путіну.

Якщо у вас є час, ви можете прочитати цей дев'ятисторінковий звіт, в якому Залужний вказаний як провідний автор, і на який є посилання у The Economist, як на частину інтерв'ю, яке він дав цьому виданню.

Це роздуми про те, як еволюціонувала наземна війна між Україною та росією протягом останнього року. Він обговорює, як війна перейшла від руху торік до "позиційного" змагання цьогоріч. Під "позиційним" він має на увазі, що лінія фронту між двома сторонами не надто просунулася, що, я впевнений, навряд чи стане несподіванкою для людей, які стежать за подіями. У статті навіть згадується "позиційний" характер "окопної" війни 1914-1918 років, щоб обговорити виклик, з яким зараз стикається Україна.

Український солдат в системі окопів: 2023 рік.

Британські солдати в окопі (Перша світова війна).

Звичайно, Залужний не хоче залишатися замкненим у цій формі позиційної війни, де можливі лише поступові просування. Власне, мета статті – обговорити, що потрібно для завершення цієї фази війни і переходу до форми "маневреної" війни, яка б дозволила українцям просуватися вперед і звільняти більші шматки своєї території, роблячи проломи в російських оборонних лініях і маючи можливість використовувати ці проломи в своїх інтересах.

Отже, коротко кажучи, позиційна війна – це те, що ми маємо (повільне просування, статичні лінії, просування піхоти), а Залужний прагне знайти спосіб перейти до маневреної війни (швидке просування з проривами, які здійснюються за допомогою транспортних засобів).

Однією з проблем, пов'язаних із тим, як люди ставилися до цієї статті, є те, що вони припускали, що маневрена війна станеться (хоча насправді вона завжди була надзвичайно складною). Проте до 24 лютого 2022 року дискусія про те, на що здатні росіяни, стосувалася того, наскільки швидкою і приголомшливою буде російська форма маневреної війни. Відомий аналітик Майкл Кофман вважав, що росіяни мають переважну військову силу і зможуть перемогти Україну, умовно кажучи, за "тижні". Він навіть опублікував у Twitter карту можливого російського вторгнення на початку війни – і на ній просування росіян були нанесені смугою через всю Україну. російські сили, на його думку, мали оточити українські війська на Донбасі, захопити Одесу, оточити Київ і зупинитися лише після того, як захоплять близько 70% території країни.

Карта опублікована в Twitter @KofmanMichael.

Інакше кажучи, війна широко розглядалася як війна маневрів, і я думаю, що ця ідея вкоренилася у свідомості людей.

Звісно, дехто з нас стверджував, що ця ідея була глибоко помилковою, оскільки вона не лише значно перебільшувала російські військові можливості, але й не враховувала технологічні зміни попередніх десятиліть, зміни, яких зазнали такі транспортні засоби, як танки, ще більш вразливими до цілої низки систем (ручних протитанкових ракет, мін тощо). І насправді, ця вразливість збільшилася за останні 20 місяців, коли зросло використання протитранспортних БПЛА.

російський танк вибухнув після удару українського БПЛА

Отже, люди мали уявлення про маневрену війну, яка ніколи не була можливою, оскільки транспортні засоби були і залишаються вразливими, а без них неможливо здійснити швидкий маневрений прорив. Це підводить нас до частини статті Залужного, присвяченій рішенням.

Критикували лева за те, що він не вміє літати. Але Залужний пропонує цікаве вирішення проблеми

Говорити, що ви хочете перейти від позиційної війни до маневреної – це добре, але для цього потрібно знайти спосіб, як це зробити. Більша частина статті Залужного присвячена цьому питанню, і він викладає низку важливих кроків, які необхідно здійснити для того, щоб цей перехід відбувся для України. Очевидно, найважливішим із них є спроба здобути певну перевагу в повітрі.

Цікаво, що значна частина статті Залужного присвячено цьому питанню. Як він зазначає на самому початку, панування в повітрі є ключовим елементом у розумінні сучасної війни НАТО.

Сучасне мистецтво війни передбачає завоювання переваги в повітрі для успішного проведення масштабних наземних операцій. Це відображено як у доктринах збройних сил НАТО, так і в керівних документах збройних сил російської федерації.

Це підкреслює одну з фундаментальних проблем, пов'язаних із тим, як сприймався український контрнаступ цього літа. Люди уявляли собі Україну, яка прориває російські лінії і просувається вперед, як спланований наступ США/НАТО – тоді як Україна ніколи не мала необхідних передумов для проведення маневреної операції НАТО. Ті, хто критикував Україну за те, що вона не дотримується тактики комбінованих операцій у стилі Альянсу, по суті, критикували лева за те, що він не вміє літати. Це завжди була глибоко лінива і корислива критика – про що я говорив кілька місяців тому.

Зараз Залужний пропонує цікаве рішення цієї проблеми, яке в переважній більшості базується на використанні БПЛА. Можливо, якби ми поставили Україні велику кількість F-16 раніше, він міг би запропонувати щось інше, але наразі генерал уявляє собі, як за допомогою БПЛА перекрити російську протиповітряну оборону. Перепрошую за велику цитату, але варто наведу її більш детально. Варто також зазначити, що Залужний говорить лише про здобуття "переваги в повітрі" – тобто про тимчасовий контроль над повітрям у зосередженому районі операцій (це не панування в повітрі). Іншими словами, контроль над повітрям в обмеженому просторі і часі.

Щодо завоювання переваги в повітрі: одночасне масове застосування дешевих безпілотних імітаторів повітряних цілей та ударних БПЛА в єдиному бойовому порядку з метою перевантаження системи ППО противника, введення противника в оману щодо кількості реальних цілей у рейді та викриття елементів системи ППО противника;

полювання на БПЛА противника за допомогою власних безпілотників-мисливців з пастками на борту з метою безпосередньої ліквідації деструктивної загрози ураження техніки та особового складу на полі бою безпілотниками-камікадзе;

використання імітаторів випромінювання зенітного ракетного комплексу середньої дальності для ураження націлювальних станцій у безпосередній близькості до лінії зіткнення з метою зниження ефективності застосування керованих бомб (через те, що авіація-носій здійснюватиме пуски керованих бомб з максимально можливих дальностей) та зменшення інтенсивності застосування пілотованої авіації через відмову льотчиків від вильотів;

засліплення засобів тепловізійної розвідки та наведення БПЛА стробоскопами вночі з метою ускладнення (унеможливлення) нанесення ударів по позиціях військ (об'єктах озброєння і техніки) вночі з використанням БПЛА, оснащених тепловізійною апаратурою; масоване застосування засобів радіоелектронної боротьби (малогабаритні та переносні передавачі перешкод, протибезпілотні гармати тощо) вздовж лінії зіткнення сторін для протидії БПЛА противника з метою підвищення захищеності наземних військ від БПЛА противника.

Цікаво спостерігати, як українці намагаються переосмислити повітряну війну без літаків. Залужний закликає до перевантаження і знищення російських засобів протиповітряної оборони та БПЛА, а також до нейтралізації російських методів повітряних атак (планерних бомб). Це одночасно захистить українські війська і надасть можливість українським атакам з використанням власних БПЛА шанс досягти успіху.

Звісно, здобуття переваги в повітрі саме по собі не є єдиним необхідним кроком – це найважливіший, вирішальний перший крок, але Україна повинна бути здатною зробити більше, щоб здійснити перехід до маневреної війни. Кроки, озвучені Залужним, стосуються послаблення російських сил і засобів, одночасно наростивши українські.

Наступний пункт – про необхідність посилення української контрбатарейної боротьби (здатність швидко виявляти, наводити на ціль і знищувати російську артилерію, як тільки вона виявляє себе вогнем). Мушу сказати, що це ґрунтується на уявленні про те, чим є ця війна, яка відрізняється від того, що від неї очікували. Перед повномасштабним вторгненням аналітикивважали, що це буде війна з домінуванням авіації і танків. Насправді, те, що ми бачили цього літа, – це артилерійсько-безпілотна війна. Залужний каже, що якщо одна сторона зможе взяти під контроль цю артилерійсько-безпілотну війну, це змінить динаміку на полі бою. Якщо ви хочете почитати більше, я обговорював цю концепцію ще 2 липня.

І останнє, що на думку Залужного відіграватиме вирішальну роль у тому, щоб Україна змогла взяти під контроль війну БПЛА-артилерії, – це покращення спроможностей радіоелектронної боротьби. Ця "невидима" війна передбачає, що обидві сторони намагаються вивести з ладу або навіть взяти під контроль техніку супротивника, втручаючись у його електронні сигнали/зв'язок. Обидві сторони докладають до цього реальних зусиль, але жодна з них, схоже, не може домінувати. Знову ж таки, Залужний говорить про те, що якщо Україна збирається швидко просуватися кудись, їй потрібно мати електронну перевагу, подібну до переваги в повітрі. У моменти наступу Україна повинна мати можливість експлуатувати свою техніку без російських засобів радіоелектронної протидії, водночас використовуючи засоби РЕБ для утримання в неробочому стані російські БПЛА.

Отже, що нам треба для підготовки до маневреної війни? Завоювати панування в повітрі

Досягти контрбатарейного домінування Ці два кроки дозволять Україні контролювати війну БПЛА-артилерії. Однак, як ключову частину цього Україна повинна: Посилити свої можливості РЕБ, щоб перешкодити росії у цій сфері.

Але це не єдині речі, про які згадує Залужний. Він також говорить про надзвичайну важливість для України покращення системи командування та управління, логістики та створення резервів. Це ті найважливіші вдосконалення, які дозволять вести маневрену війну, якщо Україні вдасться створити передумови на полі бою, про які йшлося вище.

Тепер про те, що Залужний не згадує у своєму матеріалі. Ну, для танкістів в аудиторії це досить гнітюче читання. Я не бачу жодної згадки про танк, броню, БМП чи БТР. Залужний не каже, що вони неважливі, він просто ігнорує їх. Іншими словами, він фактично визнає, що сучасна маневрена війна – це намагання зробити все можливе, щоб захистити дуже вразливий танк і дати йому шанс на просування. Справжня важка робота відбувається до того, як танк вступає в бій.

Чи хочемо ми, щоб Україна перемогла? Відповісти на це питання Захід має вже зараз

Залужний фактично ставить це питання, не озвучивши його – і, чесно кажучи, я не знаю, чи багато партнерів України знають на нього відповідь. Як ввічливо зазначає генерал кілька разів, Україна досі була позбавлена критично важливої зброї дальньої дії у цій війні. По-перше, він вказує на те, що росіяни пристосувалися, регулярно переміщуючи техніку і припаси за межі досяжності українських можливостей. Він згадує, що росіяни почали стріляти з артилерії з максимальної дальності і тримають свої літаки далеко за межами досяжності української протиповітряної оборони. Насправді, він згадує про дальність набагато більше, ніж про танки та таке інше.

Потім Залужний каже, що не дивно, що якщо Україна хоче виграти логістичну війну проти російських поставок, вона повинна збільшити свою дальність (хоча я не знаю, чи є це ознакою покори чи ні). За його словами, це бажано зробити за рахунок власних розробок, а не за рахунок партнерів Києва.

Для продовження ефективного знищення ворожих складів, розриву ланцюгів постачання та збільшення відстані перевезення боєприпасів та інших логістичних активів, Збройні сили України потребують прийняття на озброєння ракет зі збільшеною дальністю, бажано власного виробництва.

Це багато в чому вирішальне питання, на яке потрібно дати чесну відповідь вже зараз. Чи хочемо ми, щоб Україна виграла війну і звільнила всю свою територію, чи ми хочемо, щоб Україна була змушена прийняти угоду, яка передасть частину країни путіну? Риторика західних лідерів спрямована на перше, хоча, відверто кажучи, політика все більше нагадує друге. Ми озброїли Україну цього року спеціально для того, щоб не дати їй дальності, переваги в повітрі тощо. Ми змусили її розпочати прямі атаки на російські лінії оборони. Залужний каже, що так далі тривати не може. Або Україна буде озброєна належним чином, щоб виграти сучасну війну, або технологічні імперативи вимагатимуть продовження цієї виснажливої війни, яку ми спостерігаємо.

Тому західні лідери повинні відповісти на це питання зараз і діяти відповідно.

Ви знаєте мою думку: не озброїти Україну для перемоги у війні буде катастрофою і призведе до довгострокової нестабільності в Європі. У нас є шанс покласти край питанням європейської безпеки на десятиліття, якщо Україна переможе і вступить до НАТО та ЄС. Якщо ця можливість не буде використана, це буде поразка історичного масштабу.

Незважаючи на це, дехто докладатиме всіх зусиль, щоб зробити цю історичну невдачу реальністю. Я написав цей абзац ще у своєму звіті №49 від 8 жовтня – і він, на жаль, стає правдою. Він про те, як ми незабаром побачимо опис бойових дій цього літа.

Загалом, аналітики, які ставлять можливості Україну під сумнів, вважають, що українці мали чудову можливість для контрнаступу, але змарнували її через власні помилки та значні військові вдосконалення з боку росії. На початку червня вони розпочали контрнаступ непродумано, розгорнувши основні зусилля без розвідки і наштовхнувшись на добре підготовлену російську зону ураження. Тоді українці прийняли надто поспішне рішення відмовитися від тактики загальновійськових операцій НАТО і натомість перейшли до повільної, виснажливої війни, яку ми побачили. Це була катастрофа, і зараз війна триває на користь росії, яка розгортає свою військову промисловість і отримає перевагу в найближчі місяці. Зрештою, ви почуєте від аналітиків, що, хоча вони і підтримують Україну, війна, по суті, зайшла в глухий кут, і зараз слід піти на поступки москві, щоб укласти мирну угоду.

Зараз цей наратив наростає, і він посилюватиметься. Багато з тих, хто розповідав про перевагу російської армії до 24 лютого, здається, сповнені рішучості просувати наратив про російську силу та ідею про те, що Україна не здатна перемогти. Вони помиляються як у поглядах на війну (контрнаступ провалився не тому, що Україна зазнала поразки – вона досягла такого стану через задіяні технології), так і тому, що не можуть відповісти на головне питання.

Україна може виграти війну. Питання просте. Чи хочемо ми допомогти Україні зробити це?

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