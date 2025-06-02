Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"

Винахідливість та сміливість українських розвідників викликала захоплення на Заході. Тож спостерігачі та друзі України закликають негайно посилити військову підтримку.

Філліпс О'Брайен, відомий історик та дослідник війни:

Через кілька годин після того, як я опублікував свій тижневик, почали надходити повідомлення про найбільш видатну й успішну операцію за весь час війни. Здається, цілком достовірно, що українці одним махом знищили або принаймні серйозно пошкодили понад 40 російських літаків на чотирьох різних авіабазах – приблизно в один і той же час. Це великий удар по російській стратегічній авіації, який важко недооцінити. Це також підкреслює, чому наратив про те, що росії якимось чином судилося перемогти через її більшу силу, є, скажімо так, нісенітницею.

По-перше, що ми знаємо про атаки

Українці скоординували атаки щонайменше на чотири різні аеродроми росії, в тому числі на авіабазу "Біла", яка знаходиться приблизно за 6000 кілометрів від України (наприклад, від Києва до неї 6105 кілометрів).

На "Білій" також розміщені деякі з найцінніших російських літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники дальнього радіусу дії Ту-95, які є одним з найефективніших інструментів, що використовуються росіянами для нападу на Україну. Вони можуть нести до восьми ракет Х-101 і ці ракети мають дальність польоту понад 5000 кілометрів, передові можливості ухилення від радарів, інтегровані хибні цілі й несуть 400-кілограмові боєголовки. Лише кілька днів тому 10 російських Ту-95 були використані для запуску великого залпу X-101 по Україні під час однієї з масованих російських атак на українські міста.

Також слід зазначити, що росія не має можливості будувати нові Ту-95 (вони були побудовані десятки років тому) і не існує еквіваленту, який би якимось магічним чином поспішав з'явитися у виробництві. Це реальні втрати потенціалу, які буде неможливо компенсувати.

Загалом українці стверджують, що уразили понад 40 російських літаків, не лише Ту-95, але й Ту-22М3, а також А-50. Всі вони є високоцінними цілями.

Те, як ці атаки нібито були здійснені, також викликає подив. Стверджується, що вантажівки проїжджали поруч з базами, мали відсіки на даху, де ховалися зграї БПЛА.

Отже, вантажівки, переповнені дронами, були досить близько до баз, щоб дуже швидко атакувати свої цілі. Було оприлюднено низку відео з кадрами, на яких, як стверджувалося, палаючі російські авіабази.

Це дивовижна операція, яку провела українська розвідка, і, за деякими даними, на її організацію пішло півтора року. Це багато говорить про те, як українці планують цю війну.

Чого ми не знаємо?

Існує низка інтригуючих питань, на які нам знадобляться відповіді. Скільки літаків було повністю знищено? Українська сторона заявляє про більш ніж 40 літаків. Однак незрозуміло, чи йдеться про уражені літаки, чи про знищені. Українець, якому я повністю довіряю, сказав, що підтверджена кількість знищених російських бомбардувальників на даний момент становить 10 (я припускаю, що це Ту-95), і що можна очікувати, що ця цифра більша.

Крім того, ми не знаємо, як керували БПЛА. Були розмови про те, що це був штучний інтелект, що, як на мене, видається припущенням (якщо йдеться про повноцінний штучний інтелект). На безпілотниках могло бути встановлене базове програмне забезпечення для розпізнавання цілей або певні запрограмовані схеми польоту. Це моє припущення, оскільки вони мали б бути самокерованими, якби були запущені з цих вантажівок у глибині росії. Проте, нам ще багато чого невідомо.

Якщо це дійсно були БПЛА, керовані ШІ, то світ війни вчора змінився. Я поки що налаштований скептично.

І, звісно, ми не знаємо, якою буде реакція росії, але можемо припустити, що вона буде жорстокою і руйнівною. Це найбільше приниження для росії у цій війні. Високоцінні цілі, глибоко всередині росії, були знищені одним махом українською розвідкою. Щось станеться (просто це не буде ядерна зброя).

Що це означає?

Ще занадто рано говорити про стратегічні наслідки. Проте це, безумовно, зашкодить здатності росії запускати великі шквали ракет по Україні і викличе паніку на російських базах, які дбатимуть про власну безпеку.

До речі, це також має призвести до інтенсивних перевірок безпеки на всіх базах НАТО вже зараз – ми були занадто м'якими, дозволяючи прольоти дронів над нашими об'єктами, а також дозволяючи безперешкодний рух іноземним громадянам та купівлю землі поруч з найбільш чутливими військовими об'єктами. Українці щойно показали, якої величезної шкоди може завдати зграя (відносно дешевих) БПЛА, випущених близько до бази. Це повинно викликати страшенне занепокоєння в кожній країні Європи і Північної Америки.

Проте найважливіше, я б сказав, що ця операція демонструє цінність удару з великої відстані і підтверджує, що Україна може перемогти у війні, якщо її належним чином підтримувати. російські військові залишаються дуже вразливим, в деякому сенсі неякісним інструментом. Україна щойно розтрощила його, умовно кажучи, простою зброєю. Якби ми озброїли Україну, щоб вона могла реально і повноцінно боротися з росією на відстані, російським військовим довелося б дуже нелегко.

Це лише перші враження, але я думаю, що ми стали свідками найбільш вражаючої операції у цій війні.

Військові наслідки включають зменшення кількості російських літаків-носіїв ракет, переоцінку місць дислокації цих літаків, можливі зміни в системі ППО і захисту від БПЛА на російських базах, а також приємний моральний удар від українців.

Але тут також є уроки для ведення війни в більш широкому сенсі. Атака підкреслює вплив дронів, необхідність кращої захисту від дронів на базах у країні, необхідність більшої креативності (і різноманітності) в ударних операціях, а також необхідність краще оцінювати стратегічні ризики.

Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці, науковець та дослідник війни:

Вражаючий удар України по декількох авіабазах підкреслює прогрес, якого Україна досягла у створенні ефективних засобів удару на великі відстані з 2022 року. Західні військові організації можуть винести з цього багато уроків. Але є також деякі висновки щодо цієї війни та майбутнього війни.

Ці атаки, що є частиною тривалої кампанії з метою чинення тиску на економіку, політичних лідерів та військовий потенціал росії, ймовірно, не стануть вирішальним поворотом у війні. Однак вони матимуть військовий вплив.

Він включає зменшення кількості російських літаків, що несуть/запускають ракети, переоцінку розташування цих літаків, можливі зміни в системі ППО та оборони від БПЛА на російських базах, а також значне підняття бойового духу українців.

Але з цього можна винести уроки і для ведення війни в більш широкому сенсі. Атака підкреслює вплив БПЛА, необхідність кращої ППО на базах, потребу в більшій креативності (і різноманітності) в ударних операціях, а також необхідність краще оцінювати (і приймати) стратегічні ризики.

Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чеської Республіки:

Після вчорашньої військової атаки України проти росії можна очікувати, що російські стратегічні літаки порушуватимуть повітряний простір НАТО на 30% менше. Підтверджено, що в наших інтересах безпеки мати сильну, стійку та добре озброєну Україну як союзника.

Браніслав Сланчев, професор політичних наук Каліфорнійського університету в Сан-Дієго:

Невдача розвідки ФСБ увійде в історію. Це блідне в порівнянні з тим, як ЦРУ/ФБР пропустили терористів 11 вересня. Українці якимось чином зібрали 200 дронів, вибухівку та спеціалізоване обладнання, перевезли їх тисячі кілометрів через росію і, судячи з усього, завербували (можливо, нічого не підозрюючих) місцевих жителів для проведення операції, яку вони планували понад рік. Такий провал повинен призвести до відставки найвищого керівництва, хоча я сумніваюся, що це станеться.

Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів:

Україна неодноразово дивувала нас протягом останніх 3 років. Ось лише кілька прикладів: "Москва" (2022), контрнаступ (2023), Курськ (2024) і тепер атака дронів на російські бомбардувальники.

Давайте продовжувати підтримувати Україну, і ми можемо бути впевнені, що вона продовжуватиме дивувати нас!

Славомір Дембські, ексдиректор Польського інституту міжнародних відносин:

Не залишається сумнівів, що українська розвідка зараз входить до числа найефективніших активних розвідувальних служб у світі. Ця операція — ретельно спланована, заснована на обмані, інфільтрації та технологічній точності — була виконана на найвищому рівні. Можна навіть сказати: вони зробили це по-ізраїльськи. Одним словом, знімаю капелюха.

Марк Гертлінг, колишній командувач ЗС США в Європі, генерал-лейтенант у відставці:

Протягом місяців деякі вважали, що Україна не має "жодних козирів". Багато з нас спростували це твердження, стверджуючи, що переломний момент – через провал російської військової економіки та постійну нездатність російського керівництва адаптуватися, а особливо завдяки постійній сильній підтримці та волі українського уряду, військових і населення, поєднаній з інноваційним використанням спеціальних операцій, безпілотних систем (різних дронів) та волоконно-оптичних можливостей для протидії російській РЕБ, незабаром буде відчутний на полі бою.

Вчорашня скоординована та синхронізована атака, яка, як видається, знищила значну частину російського повітряного флоту, що базувався за 4000 км від лінії фронту, показує, що Україна, безсумнівно, має багато козирів у рукаві.

США повинні негайно прискорити прийняття законопроекту Блюменталя-Грема та повернутися до підтримки України!

Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу:

Служба безпеки спромоглася знищити понад 40 російських стратегічних бомбардувальників у ході високотехнологічної атаки БПЛА.

Вкотре українці не тільки продемонстрували путіну свою силу та винахідливість, а й нагадали європейцям, скільки ми можемо навчитися у них.

Слава Україні!