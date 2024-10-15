Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних сил Тім Вілласі-Вілсі, який 27 років перебував на дипломатичній службі Великої Британії в Африці, Латинській Америці, Азії та Європі, застерігає, що допомога Україні під загрозою. Адже з нинішнім підходом Європи до підтримки Києва та можливою перемогою Трампа у США, все йде до зради України.

Україна стикається з непевним майбутнім на тлі зменшення підтримки Заходу. Безпосередня загроза походить від президентських виборів у США 2024 року, але фундаментальною проблемою є нездатність Європи взяти на себе зобов'язання щодо поразки путінського вторгнення.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте після вступу на посаду відвідав Київ, де "пообіцяв подальшу підтримку Україні в її війні з росією". Без сумніву, його слова були щирими, але він знає, що в Європі та США існують серйозні політичні перешкоди.

Це відчуває і президент України Володимир Зеленський, який представляє свій "План перемоги" в європейських столицях після неоднозначного прийому у Вашингтоні.

Майбутні президентські вибори у США є точкою максимальної небезпеки. Перемога Дональда Трампа може призвести до того, що він зателефонує путіну вже 6 листопада. Будь-який такий дзвінок покладе початок очікуванням врегулювання конфлікту шляхом переговорів, які, можливо, розпочнуться в перші місяці 2025 року.

Ніхто не має хотіти, щоб ця жорстока війна-м'ясорубка тривала на день довше, ніж потрібно. Однак Зеленському було б чого побоюватися від угоди, укладеної Трампом. Дохійські домовленості 2020 року з афганськими талібами були названі найгіршою дипломатичною угодою з часів Мюнхенської змови 1938 року. На щастя, Трампу не вдалося укласти таку ж катастрофічну угоду з Кім Чен Ином із Північної Кореї.

У будь-якій такій угоді Зеленський навряд чи зможе домогтися повернення Криму та Донбасу, репарацій за величезні збитки, завдані його країні, судових процесів над воєнними злочинами або членства в НАТО. Можливо, йому вдасться виторгувати Курську дугу в обмін на контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Але без членства в НАТО і гарантій Статті 5 ніщо не завадить путіну продовжити війну після кількох років відновлення і переозброєння.

Для Європи також існує небезпека. І Грузія, і Молдова виглядають особливо крихкими та вразливими до активних дій росії або гібридної війни. Навіть країни Балтії будуть виправдано нервувати, незважаючи на їхній статус членів НАТО.

Однак було б оманливо звинувачувати в усьому Трампа. Було багато попередніх ознак того, що на нас чекають неприємності.

Підтримка США завжди була занадто малою і запізнілою. З огляду на масштаби військової підтримки Вашингтона це може здатися абсурдним, але нерішучість президента Джо Байдена щодо дозволу на використання ракет Storm Shadow проти цілей на території росії свідчить про загальну тенденцію. Як глава глобальної наддержави, Байден завжди стежив за тим, щоб війна не вийшла з-під контролю і не стала ядерною. В результаті Україна відчуває, що отримала достатньо, щоб не програти, але недостатньо, щоб перемогти.

У Європі підтримка була різною. Деякі країни, такі як країни Балтії, Скандинавські держави, Велика Британія та Польща, робили це краще, ніж інші. Угорщина була налаштована вороже, і до неї незабаром можуть приєднатися Словаччина та Австрія. Німеччина надала найбільше зброї, але виявилася політично ненадійною. Її відмова постачати ракети TAURUS і публічні дебати про скорочення оборонного бюджету надіслали неправильні сигнали. Німецькі компанії продовжують зберігати значні інтереси в росії, а перемога "Альтернативи для Німеччини" на виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі нагадала канцлеру Олафу Шольцу, що війна у Східній Німеччині не користується значною підтримкою. Президент Франції Еммануель Макрон, який із самого початку був непостійним щодо України, отримав подібний поштовх від крайніх лівих і крайніх правих на парламентських виборах у липні.

Найпомітнішою ознакою провалу колективної рішучості перемогти росію стало рішення не арештовувати російські фінансові активи, заморожені у західних банках, а натомість використати їх як заставу для залучення значно меншого кредиту. Так, існував би теоретичний ризик підриву віри у фінансову систему, в якій домінує Захід, але небагато країн поки що готові довірити свої заощадження китайським чи індійським банкам. Крім того, це стало б сигналом путіну не вторгатися в інші країни.

Тим часом криза на Близькому Сході відвернула увагу зовнішньої політики і громадськості. В Іраку та Афганістані 20 років тому Захід продемонстрував, що йому не вистачає пропускної здатності політики, щоб впоратися з двома одночасними кампаніями.

Події, що відбуваються з 7 жовтня 2023 року, завдали невимовної шкоди перспективам України та розхваленому Заходом міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Новообраний президент Трамп справедливо заявив би, що США знову взяли на себе основний тягар західних інтересів за недостатньої підтримки своїх союзників по НАТО. Він би вказав (і знову правильно) на зростаючий військовий тиск на Україну, труднощі із заміною солдатів на передовій, а також на вплив на світові ціни на продовольство і паливо. У зв'язку з війною, що триває в Леванті, він говорив би про те, що США знову надмірно заглиблюються у "вічні війни".

Можна очікувати, що новообрана президентка Камала Гарріс піде шляхом Байдена. Вона успадкує його обережність щодо надмірного провокування путіна і його стриманість щодо вступу України до НАТО. Крім того, її свобода надавати Україні додаткову зброю може бути обмежена складом обох палат Конгресу.

Можливий і третій результат виборів: перемога Гарріс, яку оскаржить Трамп. За таких обставин ми можемо стати свідками відсутності зовнішньої політики США на кілька тижнів або місяців.

Якщо не буде заколоту російських військ або кризи в москві, перспективи для України (а отже, і для Європи) виглядають похмурими. Іронія полягає в тому, що путін заявлятиме про перемогу, незважаючи на те, що його кампанія була дорогою катастрофою.

Як би виглядала зраджена Україна? Принаймні вона зберегла б близько 82% своєї території. Винуватий Захід, безсумнівно, надасть допомогу для відновлення інфраструктури. Вона могла б отримати шлях до можливого членства в ЄС (якщо тільки ця можливість не була виторгувана за столом переговорів), але приєднання до західного клубу могло б втратити свою привабливість на той момент. Українські корумповані олігархи знову вийдуть зі сплячки. На зміну юнацькому ентузіазму покоління Майдану прийде старий пострадянський цинізм. З'явився б антагонізм до тих, хто повернувся з-за кордону, уникнувши участі в бойових діях, і, звичайно, тисячі скорботних родин.

Це мала бути війна, якою мала б керувати Європа. Незважаючи на десятиліття дискусій про європейську оборону, виявилося занадто зручно покладатися на щедрість США. Це зробило Європу в'язнем електоральних чинників Сполучених Штатів.

Це також змусило Європу ухилятися від прийняття складних рішень, необхідних для перемоги у війні: значне збільшення оборонних витрат, цілодобова робота на заводах з виробництва боєприпасів, зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також політичні ризики, як-от арешт заморожених активів. Зараз Європі залишається лише забезпечити собі місце за столом переговорів і наполягати на членстві України в НАТО як частині будь-якого врегулювання.

Якщо це не вдасться, Захід матиме роки, щоб розкаюватися у зраді мужніх українців, єдиним гріхом яких було їхнє бажання приєднатися до західного демократичного порядку.

Джерело: RUSI