Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен закликає позбавитися ілюзій щодо Трампа. Він не може бути прихильним до України та Європи, бо далі продовжує "інтимну комунікацію" з путіним через Віткоффа. Це підтверджує і останній реверанс Трампа на пропозицію путіна щодо переговорів в Стамбулі.

У цьому тижневику ми зосередимося на маневрах навколо можливого припинення вогню в російсько-українській війні. За останні кілька днів це маневрування стало інтенсивним і дійсно може призвести до певної форми переговорів рано чи пізно. Водночас, ці маневри також демонструють, наскільки слабкою є європейська рука на цьому етапі, і як брак європейської підготовки до зустрічі з Трампом змушує лідерів континенту дедалі більше принижуватися заради знаків його схвалення.

Європейські лідери відчайдушно сподіваються, що Трамп на їхньому боці

Трамп не хоче мати справ з Європою. Лише путін

Вчора європейці знову хоробро вийшли на вулицю і заявили, що вони збираються бути жорсткими з росіянами і що США стоять пліч-о-пліч з ними. І знову з-під них витягли килимок через кілька годин, коли Трамп дав зрозуміти, що це не так. Далекий від того, щоб мати спільну справу з європейцями, Трамп чітко дав зрозуміти, що він зацікавлений у співпраці з путіним. Питання полягало в тому, чи буде перемир'я в російсько-українській війні, або, точніше, яке саме перемир'я.

Субота 10 травня розпочалася досить добре, коли лідери Великої четвірки Європи: прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц і прем'єр-міністр Польщі Туск приїхали до Києва на зустріч із президентом Зеленським. Були ляпаси по спині, обіцянки підтримки, фотосесії тощо. І навіть було те, що здавалося великим кроком до єдності між Європою та США, щоб спробувати змусити росію підкоритися. П'ять європейських лідерів виступили єдиним фронтом із закликом до негайного 30-денного припинення вогню у війні, без жодних умов, і пригрозили росії посиленням санкцій, якщо путін не погодиться.

Вони навіть стали жорсткими в риториці з путіним. За словами Стармера, це був момент, коли путін повинен був змиритися або замовкнути. "Більше жодних "якщо" і "але", жодних умов і затримок".

Все це добре, але це ще не все. Ці п'ятеро на фото вище також зібралися біля телефону, щоб поговорити з Трампом і благати його погодитися на їхній план, і це було поганою ідеєю, бо підкреслювало їхню позицію прохачів. Потім вони зробили необачний крок, подавши все так, ніби так воно і було, що США є частиною цього плану і готові застосувати жорсткі санкції проти росії, якщо путін не погодиться з європейським планом.

Наступні кілька годин дали зрозуміти, що це не так, і європейські лідери знову опинилися в підвішеному стані. По-перше, путін виступив через кілька годин після оголошення європейського плану і навіть не спромігся згадати про нього. У телевізійному зверненні путін заявив, що переговори між росією і Україною можуть відбутися, але чітко зазначив, що це будуть переговори безпосередньо між росією і Україною, і що вони мають відбутися в Туреччині без жодної згадки про участь Європи. Речник путіна дав зрозуміти, що росіяни відкинули європейський план як конфронтаційний, проштовхують власні інтереси та, звісно, намагаються нав'язати свої умови на переговорах. У промові путіна також привертає увагу те, що він, схоже, не надто переймався реакцією США, адже він міг точно знати, що думає Трамп. Звісно, йому не довелося довго чекати, перш ніж Трамп дав йому те, чого він хотів.

До цього моменту не було жодної офіційної заяви уряду США щодо європейського плану. Навіть ключова система урядових комунікацій США, акаунт Дональда Трампа в соціальній мережі Truth Social, спочатку проігнорувала це питання.Однак після того, як путін відкинув європейську пропозицію, Трамп виступив не як прихильник європейського плану, як це мали на увазі європейці, чи навіть України, а як посередник між росією та Україною. Це була відмова від європейської позиції погрожувати росії санкціями, якщо росіяни не будуть робити те, що їм кажуть. Фактично, саме Трамп підтримав те, що запропонував путін: "ми стоїмо на порозі потенційно великого дня". Про санкції не йшлося, але було сказано про заробляння грошей. Ось твіт.

Отже, підсумуємо. Європейці пропонують українцям план безумовного припинення вогню, який призведе до жорстких санкцій проти росії, якщо росіяни його відкинуть. путін у відповідь відкидає європейський план і пропонує переговори без участі Європи та з певними умовами. Потім вступає Трамп, який говорить про те, наскільки все це чудово, ігноруючи європейський план.

Важко придумати більш досконалу та гнітючу послідовність, щоб підкреслити слабку позицію, яку створили європейські лідери, не підготувавшись належним чином до президентства Дональда Трампа. І вони поставили Україну в безвихідь. Чи погоджується Україна на план переговорів путіна і Трампа, який залишить Україну в ізоляції? Якщо вона відкидає його, чи може Україна розраховувати на те, що Європа вчинить правильно? Європейські лідери вкотре продемонстрували, що вони відчайдушно потребують підтримки Трампа і водночас абсолютно не здатні її отримати.

Цікаво, як довго ще європейські лідери будуть продовжувати посміхатися і благати, поки їх обходять стороною?

Що важливо для припинення вогню

Ми наближаємося до етапу, коли припинення вогню і подальші переговори виглядають все більш і більш вірогідними. Всі події 10 травня та останніх кількох тижнів підтверджують, що обидві сторони мають певні стимули для припинення вогню. Лінію фронту надзвичайно важко змінити у будь-який матеріальний спосіб: втрати дуже високі, й обидві сторони потребують перепочинку. Водночас, існують також стримуючі чинники та стимули, які необхідно враховувати.

Одне з ключових питань, звісно, полягає в тому, про який тип припинення вогню можна домовитися. Зокрема, до чого призведе припинення вогню з точки зору переговорів і формування можливого миру. Це складне питання, оскільки Україна і росія мають дуже різні уявлення про те, яким може бути перемир'я і як відбуватимуться подальші переговори у разі припинення вогню.

росія. Аргументи росіян проти припинення вогню значною мірою ґрунтуються на тому, що США віддаляються від України та Європи. росіяни можуть поглянути на геополітичну ситуацію і сказати, що вона набагато більш сприятлива для них, ніж була у 2024 році. Дональд Трамп зараз є президентом США, а це означає, що Америка більше не є прихильником України, натомість, щонайменше, перебуває в якомусь середньому таборі між росією та Україною. США можуть навіть розглядатися як такі, що зближуються з росією. Оскільки китайці підтвердили свою прихильність до росії, путін може вирішити, що краще продовжувати бойові дії – піти на ризик (який він, можливо, не вважає таким вже й великим) і подивитися, чи дійсно Європа підтримає Україну, щоб спробувати компенсувати відхід США.

З іншого боку, російська армія була страшенно понівечена за ці роки, зазнала величезних втрат (ми наближаємося до 1 000 000 жертв), і у неї закінчуються деякі класи військової техніки. Якщо США не перейдуть на бік росії, а китайці не вирішать збільшити свою підтримку російських військових зусиль, на російську армію чекає жахливий рік втрат. Якби реальність 2024 року збереглася, російські військові опинилися б у відчайдушному становищі в другій половині 2025 року.

Україна. Україна також має кілька сильних стимулів для припинення вогню. Зміна позиції США є головним серед них. В українців закінчуються зенітні ракети Patriot (ще 100 з Німеччини – це невелика кількість), що зробить українські міста ще більш відкритими для атак російських ракет і безпілотників. Україна має менше населення, ніж росія, і хоча її втрати менші, вона не може дозволити собі, щоб її населення гинуло марно, якщо їй не буде надана допомога для зміни основних умов на полі бою.

Україна, можливо, вирішила б зосередитися на продовженні війни, якби США залишалися друзями та були готові постачати їй зброю, або якби Європа активізувалася (де ж ті Тауруси?). Проте, я думаю, що Європа все ще відмовляється визнати геополітичну реальність нового світу. Таким чином, Україна, яка не має відданої підтримки своїх друзів і стикається з майбутнім, в якому росію підтримують Китай і, можливо, США, має сильний стимул для припинення вогню зараз.

Відтак, кожна сторона має свої плюси й мінуси, і вони будуть загострюватися умовами припинення вогню, якщо такі будуть узгоджені. Наприклад, які фізичні умови для переговорів, що відбуватимуться під час припинення вогню (все, про що згадувалося вище – де вони відбуватимуться, хто сидітиме за столом переговорів тощо)? Якими є умови припинення вогню з точки зору військового відновлення та пересування сил? Чи можуть обидві сторони просто використати перемир'я для відновлення своїх збройних сил? Чи буде послаблення санкцій для росії як частина припинення вогню (Трамп, здається, прагне цього).

Досі путін затягував переговори (і отримував численні попередні поступки від Трампа, який є жахливим переговірником), торгуючись за такі умови.

Отже, все більше схоже що переговори щодо припинення вогню відбудуться – зверніть увагу на умови, на яких вони будуть проведені.

Як Віткофф розмовляє наодинці з путіним

Одна з причин, чому я відмовляюся радіти повідомленням про те, що Трамп може повернутися до підтримки Європи та України, полягає в тому, що вони часто ґрунтуються на ефемерних фактах. Випадковий твіт Трампа (завжди дуже обмежений) або, що ще гірше, заяви проукраїнських республіканців, які насправді не говорять від імені Трампа.

Насправді ж ми маємо те, що Трамп встановив інтимний і регулярний канал для дискусій з путіним, і більше того, зберігає ці дискусії максимально конфіденційними, переконуючись, що навіть інші урядовці США нічого про них не знають. Інакше кажучи, на публіці він може поводитися як друг Європи, але в приватних розмовах він висловлює своє бажання бути другом путіна, що дає путіну і велику впевненість, і значну стратегічну перевагу.

Ключовою фігурою в цьому діалозі між Трампом і путіним є Стів Віткофф, який є особистим емісаром Трампа (і путіна). Цікаво, що путін швидко вирішив, що хоче мати справу лише з Віткоффом, а не з будь-яким іншим американським емісаром, і фактично наказав Трампу більше не залучати Кіта Келлога до переговорів. Ви також можете пам'ятати Віткофа з того моменту, коли він поклав руку на серце на знак відданості під час зустрічі з путіним.

Те, що Віткофф у цих найінтимніших дискусіях навіть не користується послугами американських урядових перекладачів, а покладається лише на путінських, тобто тих, що надаються російською розвідкою, екстраординарно. Будь-який запис про цю зустріч буде лише зі спогадів Віткоффа, і будь-яке інше джерело з уряду США, окрім Трампа, може бути викреслене з нього. Це також означає, що навряд чи хтось, окрім Віткоффа і Трампа, знає про бажання путіна і, більше того, про те, що Трамп погодився зробити, щоб задовольнити ці бажання.

Поки такі переговори тривають, це демонструє, на мій погляд, що Трамп і путін зацікавлені в якомога тіснішій співпраці. Трамп не змушує путіна сидіти біля телефону, намагаючись отримати його схвалення – у нього є спеціально підібраний емісар, і він веде переговори в приватному порядку.

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