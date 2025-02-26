Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт

Королівський інститут об'єднаних сил опублікував короткі рекомендації прем'єру Британії Кіру Стармеру, як вести справи з Трампом, щоб можна було його переконати залишитися союзником Європи, підтримати безпеку України разом з європейцями. Основна порада: робити акцент не на факти, а на емоції та егоцентризм Трампа. Водночас колишній лідер Консервативної партії Великої Британії Іан Данкан Сміт у колонці для The Telegraph радить Стармеру під час візиту до Вашингтона нагадати Трампу, що шлях до Тайваню лежить через Україну.

Цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії вирушає до Вашингтона, щоб спробувати стати мостом між Дональдом Трампом і Європою. Якщо він хоче мати хоч якийсь шанс на успіх, він повинен бути сміливим.

2022 року росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну зруйнувала післявоєнний порядок європейської безпеки. Шок від агресії та жорстокості путіна негайно оживив євроатлантичний альянс, який нещодавно зазнав невдачі у своїй найамбітнішій операції в Афганістані й був звинувачений президентом Франції Еммануелем Макроном у тому, що він переживає "смерть мозку". росія стала міжнародним вигнанцем, НАТО поповнилося двома новими членами, а Україна стала центральним, а не периферійним елементом європейської безпеки. Однак лише за місяць після своєї реінавгурації президент Трамп вичерпав цю трансатлантичну єдність разом із надією на те, що Україна може перемогти, а росія рішуче програє. Криза, що розвивається, набагато гірша, ніж ситуація у 2022 році, оскільки джерелом нестабільності є головнокомандувач провідної держави НАТО, а не її традиційний ворог.

На відміну від більшості європейських лідерів, Трамп має сильний мандат, переконливу ідеологію і план. Він також реалізує свій зовнішньополітичний порядок денний зі швидкістю, з якою неповоротка європейська бюрократія не може впоратися. Хоча мова, яка лунає зі США, є більш грубою і прямолінійною, жоден політик чи політик на континенті не повинен бути щиро здивований. Трамп давно сигналізує про своє бажання швидко закінчити війну в Україні. Незручна правда для Європи полягає в тому, що існує спадкоємність між тим, що сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції і промовою міністра оборони США Піта Геґсета перед контактною групою з питань оборони України, і тим, що сказав тодішній міністр оборони Роберт Гейтс про майбутнє НАТО у 2011 році, коли він попередив, що Конгрес і американські платники податків втратять "апетит і терпіння" захищати союзників, які не бажають захищати себе. Європейці сприйняли США як належне, і тепер їм доведеться мати справу з наслідками.

Не панікувати

Прем'єр-міністр Великої Британії та його європейські колеги не повинні панікувати. Однак вони повинні по-справжньому зрозуміти серйозність ситуації і те, що світ і їхній найважливіший союзник швидко змінюються.

Велика Британія та Європа були настільки заклопотані забезпеченням участі України у будь-яких переговорах, що були повністю засліплені початковим відстороненням європейців від участі у двосторонніх переговорах між США та росією в Ер-Ріяді минулого тижня. Це були лише попередні перемовини, але Сполучені Штати вже стали на коліно перед росією і дозволили російському міністру закордонних справ Сєргєю Лаврову з нестримною радістю оголосити європейців несуттєвими.

Щотижневі терапевтичні сеанси в Єлисейському палаці не допоможуть. Вони ризикують перетворити європейський фаталізм і слабкість на пророцтво, що самоздійснюється. Минулого року сукупний ВВП ЄС у розмірі близько 17 трильйонів доларів значно перевищив 1,7 трильйона доларів росії. Однак, хоча ЄС також витрачає більше на оборону і має більше активного військового персоналу, з поправкою на паритет купівельної спроможності, росія зараз витрачає на оборону більше, ніж європейські країни разом узяті. Якщо Трамп поверне росію до G8 і скасує санкції, її зростаюча економіка прискорить російське переозброєння і безпосередньо загрожуватиме НАТО.

Тому європейці повинні постійно взаємодіяти з Трампом і його адміністрацією та відмовитися від свого бажання бути ізольованими і обговорювати між собою, поки світ проходить повз них. Цього тижня Стармер і Макрон у Вашингтоні повинні виступити спільно. Стармеру потрібна підтримка міністрів, щоб уникнути відволікання уваги. Його керівник апарату повинен негайно зв'язатися з іншими сторонами і закликати до припинення боротьби всередині країни, щоб створити політичний простір для прем'єр-міністра і Кабінету міністрів, який дозволить їм зосередитися на дипломатії Трампа. Це в інтересах Великої Британії.

Визнати проблеми

Цей дипломатичний наступ має багато ризиків, і щоб досягти успіху, Стармеру необхідно визнати виклики, з якими він стикається.

По-перше, на карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України. путін не лише хоче підкорити Україну, він також прагне набагато ширшої угоди про європейську безпеку, яка нівелює НАТО і визнає російську сферу впливу. Його "проєкт договору" від грудня 2021 року, надісланий США, відображає такі ж амбіції, як і проєкт "Договору про європейську безпеку" 2009 року, розроблений Мєдвєдєвим. росія хоче, щоб майбутнє Європи, НАТО і України лежало на столі переговорів, без присутності європейців-подразників.

По-друге, для Європи немає хороших варіантів. Недоліки європейської індивідуальної і колективної оборони та безпеки позбавили континент геополітичної сили у світі, що стає дедалі жорсткішим. Безсилля європейських держав на світовій арені означає, що вони можуть бути занадто легко виключені з переговорів між США, росією і Китаєм. Тому місія не полягає в тому, щоб розробити досконалу політику, яка б дозволила європейцям зайняти вирішально вигідну позицію. Скоріше, пріоритетом – принаймні в дуже нестабільній короткостроковій перспективі – є пом'якшення безпосередніх ризиків для Європи.

По-третє, Трампа не переконати фактами. Адвокатське минуле Стармера критикували за те, що воно "притупило його політичний інстинкт".

Тому прем'єр-міністр повинен також апелювати до его та емоцій Трампа і навести переконливі аргументи щодо того, що станеться з його репутацією та позицією, якщо він піде на поводу у росії під час переговорів.

Нарешті, незважаючи на безпосередність кризи, це довгостроковий виклик. Джей Ді Венс є ймовірним кандидатом від республіканців у 2028 і, можливо, навіть у 2032 році. Трамп і трампізм успішно захопили сучасну Республіканську партію США, яка змінилася на шкоду інтересам Європи і все більше – її цінностям.

Зберегти НАТО

Якщо Велика Британія прагне оборонної стратегії "НАТО понад усе", то її пріоритетом має бути збереження Альянсу в якомога ближчому до його нинішнього вигляду. Хоча Стармер вже розійшовся з Трампом у питанні членства України в НАТО, це не є найбільш нагальною проблемою. Якщо НАТО похитнеться, а союзники і супротивники не віритимуть, що США віддані Статті V, то членство України в Альянсі все одно не забезпечить необхідного захисту. Натомість Європа потребує кращого розуміння наслідків зауважень Геґсета про те, як на практиці виглядає депріоритезація Європи з боку США. Стармер повинен прямо запитати: чи залишиться американець на посаді Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО? Чи вийдуть США з Групи ядерного планування НАТО? Чи зміниться план трансатлантичного посилення НАТО? Відповіді на ці питання матимуть безпосередній вплив на поточний Стратегічний оборонний огляд Великої Британії, а також на європейські оборонні сили і засоби.

Стармер також не повинен боятися прямо кидати виклик домінуючим поглядам на НАТО у світі Трампа. Він має підкреслити економічні переваги Альянсу, передбачені Статтею ІІ Вашингтонського договору, і його здатність підтримати США у протистоянні "раптовому виклику" з боку Китаю. Крім того, він повинен нагадати США про роль, яку союзники відіграли після 11 вересня – прямої атаки на рідне місто Трампа. Саме британський генеральний секретар НАТО лорд Робертсон наполіг на застосуванні Статті V – вперше і єдиний раз в історії Альянсу. 457 британських солдатів загинули у подальшому конфлікті в Афганістані, разом із 158 канадцями і 43 данцями. Це має бути протверезним нагадуванням, що ті, кого Трамп найбільше критикує, найбільше підтримували США.

Безпека України

Відносини між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським погіршуються з кожним днем і можуть стати ще більш нестабільними. Наразі "мирна угода" здається недосяжною, але Велика Британія та її союзники мають бути готовими не лише до того, що її нав'язуватимуть Україні, але й до того, що її імплементацію нав'язуватимуть європейцям. Досі Трамп давав зрозуміти, що США не будуть розміщувати війська, але прихильно ставився до того, що Стармер "готовий і хоче" розгорнути британські війська в Україні. Однак прем'єр-міністр не повинен забігати наперед і має переконати Трампа, що європейці не можуть, і не будуть планувати чи погоджувати будь-яку місію без певного контролю над врегулюванням. Як повідомляється, британсько-французький план передбачає "сили заспокоєння" у складі 30 000 європейських військовослужбовців за підтримки американських допоміжних засобів, ударних сил і сил подальшого реагування. Це схоже на кількість, яку країни ЄС (включно з Великою Британією) мали в Афганістані в розпал місії Міжнародних сил сприяння безпеці, яка напружила європейські війська. Хоча Стармер має рацію, демонструючи готовність і готуючи електорат і парламент до того, що може статися, це величезний ризик.

Мінімальне залучення бригади на ротаційній основі вимагало б виділення 15 000 військовослужбовців для участі в місії, причому одна бригада була б розгорнута, інша готувалась до розгортання, а третя займалась би відновленням. Це на невизначений час поглинуло б 20% загальної чисельності британської армії і близько 50% польової армії. Проте Велика Британія діяла під командуванням США на рівні дивізії в Іраку і на рівні бригади в Афганістані й була б надійним партнером для командування і керівництва такою місією. Цей аспект є найсильнішим переговорним інструментом Стармера для забезпечення "підтримки США", і він повинен дати зрозуміти, що це єдиний спосіб, який може спрацювати. Якщо Трамп не надасть підтримки з боку США, то прем'єр-міністр повинен відмовитися від відправки військ в Україну. Для Європи найгіршим можливим результатом буде провал місії заспокоєння. Краще взагалі не розпочинати місію, ніж намагатися здійснити недосконалу місію. Афганістан, Ірак, Лівія і Сахель демонструють, що європейські військові мають більше досвіду невдач, ніж успіхів.

Чорний хід Арктики

Найкращий спосіб зберегти участь США в європейській безпеці – через "чорний хід" Арктики. Нещодавні коментарі Геґсета були напрочуд прямими: "Ми також зібралися тут сьогодні, щоб прямо і недвозначно заявити, що суворі стратегічні реалії не дозволяють США зосереджуватися найперше на безпеці Європи... Ми також стикаємося з конкурентом в особі комуністичного Китаю".

Однак Арктична стратегія Міністерства оборони США до 2024 року визначила цей регіон як "місце стратегічної конкуренції", де Китай і росія співпрацюють найбільше. Тому ще однією стратегічною реальністю для Сполучених Штатів є те, що, незважаючи на бажання відмежуватися від Європи, вони не можуть відмежуватися від Арктики. Плани Трампа щодо Гренландії демонструють стратегічну важливість Арктики для інтересів США.

В Арктиці інтереси США і Європи найбільше збігаються. Це ігровий майданчик для російських стратегічних ядерних сил і престижного північного флоту. Караван суден, що йдуть з Індо-Тихоокеанського регіону Північним морським шляхом з метою пошкодження підводної інфраструктури у Балтійському морі, таких як New New Polar Bear в жовтні 2023 року та Yi Peng 3 в листопаді 2024 року, демонструють наміри Китаю і його співпрацю з росією.

Велика Британія, як "найближчий сусід" Арктики з амбіціями "очолити і активізувати" Північ – через НАТО, Об'єднані експедиційні сили (JEF) і Північну групу – може запропонувати США підтримку в Арктиці, щоб утримати їхні війська в Європі. Об'єднані експедиційні сили мають всі можливості для того, щоб підтримувати участь США і протистояти Трампу і республіканцям, які вважають, що європейці несерйозно ставляться до оборони або недостатньо підтримують Україну.

У 2024 році всі члени JEF виконали вимогу НАТО щодо 2% ВВП та 20% витрат на нове обладнання. Починаючи з 2014-го, країни JEF в середньому збільшили оборонні видатки в реальному вимірі на 150% порівняно з 108% для решти європейських членів НАТО. Нарешті, станом на жовтень 2024 року 10 країн-учасниць JEF виділили на допомогу Києву на понад 10 мільярдів доларів більше, ніж решта європейських членів НАТО разом узятих (включно з великими економіками Німеччини, Франції, Іспанії та Італії), або 1,53% ВВП порівняно з 0,29% для останньої.

Тому Велика Британія не повинна турбуватися про "розрив зв'язків" з традиційними союзниками, такими як Франція і Німеччина, і повинна використовувати свої значні зв'язки для спільної роботи, щоб утримувати США в якомога більшій мірі на користь Європи.

Привілейовані та дорогі відносини

Зрештою, якщо прем'єр-міністр хоче стати мостом між США та Європою, перезавантажити відносини з останньою і взяти на себе зобов'язання убезпечити Україну, то йому доведеться за це заплатити. Це буде недешево, але альтернатива буде набагато дорожчою. Тому, як мінімум, під час зустрічі з Трампом Стармер повинен оголосити про довгоочікуване підвищення оборонних витрат до 2,5% ВВП. Однак цього навряд чи буде достатньо і може зірвати його плани ще до того, як йому вдасться переконати Трампа. Якщо він справді хоче, щоб Велика Британія була за столом переговорів, і щоб росія і Китай сприймали Велику Британію більш серйозно, йому потрібно буде взяти на себе зобов'язання щодо 3% не "як тільки дозволять фіскальні умови", а негайно.

Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань

Мегафонна дипломатія, характерна для холодної війни, знову з'явилася в суперечці між Трампом і Зеленським. Переможцями в ній можуть бути лише авторитарні держави, зокрема путін і Сі, зазначає Іан Данкан Сміт у колонці в Telegraph.

Він нещодавно повернувся з України і на власні очі бачив руйнування. "Кожен, хто бачив те, що бачив я, визнає абсолютну жорстокість російського вторгнення і зрозуміє, що ніхто, крім путіна, не несе відповідальності за цю війну. Лікарні, школи та житлові будинки стали мішенями для обстрілів. Мабуть, найгіршим видовищем стала дитяча лікарня "Охматдит", в яку влучила російська балістична ракета", – пише британський політик.

Нападки команди Трампа на Європу показують, наскільки мало вони поважають континент, який, на їхню думку, був спустошений зсередини. Однак, на думку автора, це не найголовніша проблема. Справжнє занепокоєння викликає ризик того, що в цій трансатлантичній словесній війні затесалися хибні припущення про важливість захисту України.

Він попереджає: будь-яке переконання нової адміністрації США в тому, що Україна – це другорядне шоу, є стратегічно неправильним. Те, що відбувається в Україні, має величезний вплив на Тайвань. Сі Цзіньпін спостерігав, як Захід покинув Афганістан, хаотично відступаючи, і зараз він спостерігає, як США планують покинути Україну.

Ось чому він допомагав Москві протягом всієї війни, сприяючи зближенню між Північною Кореєю і росією, купуючи при цьому російську нафту і газ.

Перед виборами в США Іан Данкан Сміт запитав високопоставленого члена команди Трампа під час його першого президентства, якою буде його стратегія щодо Китаю та росії. Він відповів, що Трамп не займається стратегією, він займається людьми. Він пояснив, що Трамп любить укладати угоди з людьми, яких вважає рівними собі: впливовими людьми, які можуть продемонструвати силу. Частково тому, що це добре відображається на ньому, а також тому, що такі люди, на думку Трампа, можуть швидко приймати рішення. Можливо, саме тому він з певною повагою ставиться до путіна і Сі.

Іан Данкан Сміт вважає:

коли Кір Стармер поїде до Вашингтона цього тижня, він повинен спокійно заявити, що Україна є частиною цієї стратегічної загрози для всіх нас. Якщо Україна піде на дно, наступним буде Тайвань. Він повинен нагадати президенту Трампу про лідерство останнього великого президента США Рональда Рейгана. Рейган разом із пані Тетчер твердо стояв на позиціях і заохочував Європу продемонструвати рішучість і єдність у витратах на оборону, що врешті-решт призвело до розпаду Радянського Союзу.

Велика Британія має відіграти критично важливу роль, щоб заспокоїти гнівні голоси і пояснити, що як найсильніший союзник США ми будемо лідером у зміцненні нашої обороноздатності. Перш за все, Стармер повинен показати, що це виклик нашого покоління, і що шлях до Тайваню пролягає через Україну, завершує колонку Іан Данкан Сміт.

Джерела: RUSI та The Telegraph