"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times

Торгівельне протистояння між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом має глибоке історичне коріння, що сягає Опіумних воєн XIX століття, вважає американська газета New York Times. Китайський лідер черпає натхнення у діях Лінь Цзе-сюй – чиновника династії Цін, який героїчно протистояв британській наркоторгівлі, хоча й зазнав поразки через слабкість тогочасного Китаю. Іронія історії полягає в тому, що сьогодні Вашингтон звинувачує Пекін у відтворенні ролі колишніх західних торговців опіумом, але вже через експорт хімікатів для виробництва фентанілу – нового "опіуму" нашої епохи.

Китайський лідер спирається на досвід Лінь Цзе-сюй, чиновника династії Цін, чий опір Великій Британії призвів до принизливої поразки Китаю, але зробив його національним героєм, пише New York Times.

Підіймаючись по кар'єрних сходах Комуністичної партії та працюючи в прибережній провінції, Сі Цзіньпін – людина, яка зараз скеровує прагнення Китаю обігнати Сполучені Штати – тримав на своєму столі вірш, що допомагає зрозуміти, чому він так запекло боровся проти президента Трампа в їхній торговельній війні.

Цей вірш, зазначає NY Times, патріотична ода святості національних інтересів, написаний імперським комісаром з Фуцзянь Лінь Цзе-сюй. Він на початку ХІХ століття керував зовнішньою торгівлею Китаю. Сьогодні ого вшановують у китайських підручниках і промовах Сі як національного героя за те, що він протистояв Британії, наддержаві того часу, у конфронтації щодо торгівлі.

Ця конфронтація, спричинена зусиллями Ліня зупинити контрабанду опіуму, завершилася катастрофою для Китаю – нищівною військовою поразкою, яка дала Великій Британії контроль над Гонконгом і, за китайською інтерпретацією, поклала початок "століттю принижень" – ганебній плямі, усунення якої президент Сі визначив однією з найважливіших цілей відтоді, як у 2012 році став лідером Китаю.

Минуле приниження тяжіє над Сі напередодні його зустрічі у четвер у Південній Кореї з президентом Трампом, яке на думку NY Times, підкреслює прірву між обома лідерами, що значно ширша за їхні бурхливі суперечки щодо тарифів, рідкоземельних металів і соєвих бобів.

Президент Трамп "бачить Китай переможцем сучасного міжнародного порядку, тоді як Сі Цзіньпін бачить Китай його жертвою", – вважає авторка книжки "Опіумна війна: наркотики, мрії та становлення сучасного Китаю" Джулія Ловелл. На її думку, такі контрастні погляди можуть призвести до "глибокої нестабільності" під час цих переговорів.

"Не знаю, наскільки Трамп є знавцем історії, але для нього вкрай важливо зрозуміти емоційну значущість цієї історії для Китаю, – пояснила Ловелл, китаєзнавець з Біркбекського коледжу Лондонського університету. – Ця історія формує дії та стратегії Китаю тут і тепер".

На думку NY Times, для Сі спадщина Ліня Цзесюя має подвійний зміст: Китай ніколи не повинен схилятися перед зовнішнім тиском і ніколи більше не має вести переговори з позиції слабкості. Виклична позиція Ліня зазнала поразки, бо Китай династії Цін істотно відставав від Заходу у військовій та економічній потузі. Стратегія Сі давати відсіч діям пана Трампа свідчить, що він вважає: Китай нарешті накопичив достатньо сил, щоб досягти успіху там, де Лінь зазнав поразки.

Святкуючи відроджену міць Китаю минулого місяця під час масштабного військового параду в Пекіні, він заявив з трибуни на брамі Тяньаньмень, що його країна "поклала край національному приниженню Китаю, який зазнавав послідовних поразок від іноземних агресорів у новітні часи".

Пекін також обурюється тим, що розцінює як спроби американських лідерів, зокрема Трампа, виставити Китай у ролі західних опіумних торгівців XIX століття, звинувачуючи його в загостренні наркотичної проблеми США через експорт хімікатів, що використовуються для виробництва фентанілу. Трамп минулого тижня заявив, що це буде його "перше запитання" до Сі під час їхньої зустрічі. Китай звинувачує Вашингтон у використанні наркотичної проблеми для "шантажу" Китаю.

Протистояння XIX століття між Китаєм і Заходом почалося, як і сьогодні, зі зростаючого обурення на Заході через величезне позитивне торговельне сальдо Китаю. Країна експортувала великі обсяги чаю, ревеню, порцеляни, шовку та інших товарів, натомість імпортуючи небагато.

Британія вдалася до опіуму, щоб скоротити розрив: західні торговці продавали дедалі більші обсяги наркотика до Китаю, попри офіційну заборону, запроваджену 1729 року. Комісар Лінь Цзєсюй прибув у 1839 році до південного порту Гуанчжоу (тоді відомого як Кантон) з наказом імператора в Пекіні зупинити опіумну торгівлю та відновити фінанси династії Цін, які розхитав відтік срібла на оплату наркотиків.

Рішучість Ліня протистояти британській могутності зробила його героєм опору західному тиску для поколінь сучасних китайських лідерів після падіння династії Цін у 1911 році.

Найкраще його знають у Китаї за конфіскацію й подальше знищення іноземного опіуму вартістю сотні мільйонів доларів у перерахунку на сьогоднішні ціни в ровах, виритих на березі річки Чжуцзян у Хумені поблизу Гуанчжоу. Іноземці, що були свідками знищення, як повідомив Лінь імператору, "щиро відчувають сором".

Міністр громадської безпеки Китаю Ван Сяохун, який опинився в центрі суперечок із Вашингтоном щодо фентанілу, цього тижня відвідав Хумен і музей, що вшановує антинаркотичні дії Ліня в XIX столітті. Міністр, пообіцявши вести "переможну народну війну з наркотиками у нову епоху", заявив, що всі китайці мають "підтримувати і примножувати дух Ліня Цзєсюя".

Як зазначає NYTimes, Сі з особливим ентузіазмом підхопив приклад чиновника династії Цін і протягом 17 років свого перебування у Фуцзяні керував реконструкцією об'єктів, пов'язаних з Лінєм, зокрема будинку, де він народився, та меморіального залу його родини.

Зараз цей зал перетворено на великий виставковий комплекс, що підкреслює підступність Заходу, праведний опір Ліня та, як повідомляє напис на вирізьбленій кам’яній плиті в затіненому дворику, "невпинну боротьбу Китаю проти іноземної агресії". Відповідно до поглядів Сі, Китай повинен бути відкритим для Заходу, але на власних умовах, тож експозиції також вихваляють Ліня за просування західної науки і техніки для зміцнення країни.

NYTimes наголошує, що місце народження Ліня в Фучжоу, столиці провінції Фуцзянь, стало своєрідним Вифлеємом сучасного китайського націоналізму. А маленька кімната, в якій нібито він народився, є центральним об’єктом державного маршруту культурної спадщини, що вшановує його непохитний патріотичний дух.

"Я дуже пишаюся своїм предком", – сказала Лінь Яньї, представниця Фонду Ліня Цзєсюя, який опікується місцем народження. Вона додала, що він ніколи не відкидав "хороші речі із Заходу", але завжди ставив інтереси Китаю на перше місце.

Історик із Фучжоу та радник фонду Мао Ліньлі вважає, що урок із протистояння Ліня з Британією очевидний: ніколи не піддаватися зовнішньому тиску й не поступатися моральною перевагою.

Він зазначив, що якби Лінь, який служив у Гуанчжоу в 1839–1841 роках, жив сьогодні, то ніколи не прийняв би американських вимог. "Він завжди стояв на боці справедливості, – заявив Мао. -Цю боротьбу почали США, а не Китай. Сполучені Штати мають її зупинити".

Передчуваючи нинішні зусилля Китаю змусити Трампа послабити мита через жорсткі обмеження експорту рідкоземельних металів, критично важливих для сучасного виробництва, Лінь Цзесюй намагався тиснути на Британію та інші країни, залучені до незаконної торгівлі опіумом, погрожуючи зупинити китайський експорт товарів, які він вважав незамінними для Заходу.

Як зазначається в книжці "Опіумна війна очима китайців" (класичне дослідження конфлікту на основі щоденників і листів Ліня), у Китаї тоді мислили так: "британці помруть від закрепу без ревеню та чаю з Китаю" і швидко підуть на поступки.

У листі до королеви Вікторії у 1839 році Лінь закликав британську монархиню зупинити торгівлю опіумом, зауваживши, що цей наркотик заборонений і в самій Британії. Він попередив, що Китай може припинити експорт "речей, без яких ваші іноземні країни не змогли б існувати й дня".

Контрабандисти здали понад 1 000 тонн опіуму, але зажадали компенсації й обурилися, як вони вважали, надмірними китайськими обмеженнями на легальну торгівлю. Вони лобіювали, аби Лондон відправив канонерські човни.

Лінь знищив конфісковані наркотики, змішавши їх із сіллю та вапном біля Гуанчжоу, у Хумені. Він відмовився виплачувати компенсацію за знищений товар.

Набагато менш залежна від китайського ревеню і значно сильніша у військовому плані, ніж вважав Лінь, Британія надіслала до узбережжя Китаю канонерські човни для атаки на Гуанчжоу та інші портові міста.

Втім, офіційна китайська розповідь про цей епізод Опіумної війни зосереджується на звеличенні непідкупності Ліня, а не на тому, чи переоцінив він слабку переговорну позицію Китаю у протистоянні з Британією, як припускають окремі історики.

У ресторані на тему Ліня Цзесюя в центрі Фучжоу 9-річний син власника Ван Їке минулого тижня розважав відвідувачів патріотичними рядками, що прославляють знищення британського опіуму 1839 року як вчинок, який "підніс праведність нашої нації". Хлопчик у червоній краватці "Юних піонерів" виголошував один із найвідоміших висловів чиновника з вірша, який Сі тримав на своєму столі: "Якщо це на користь нації, я житиму заради цього і помру за це".

