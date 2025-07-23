Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?

Тімоті Еш, відомий британський інвестбанкір та аналітик:
Зеленський поставив європейських фінансових донорів України перед величезною дилемою своїм кроком проти НАБУ та САП, що спричинило великі демонстрації в Києві та інших містах.
Це, очевидно, є черговим кроком назад у боротьбі з корупцією. Новий прем'єр-міністр Свириденко просто смішно стверджує, що корупція не є такою вже великою проблемою в Україні. Звісно, боротьба за виживання проти росії є викликом номер один, але я б сказав, що другим є боротьба з корупцією, а я висвітлюю події в Україні вже понад 35 років. Мої друзі, які працюють у військово-промисловому комплексі, кажуть мені, що це все ще величезна проблема, яка підриває військові зусилля і ситуація погіршується через спекуляції на війні.
Звичайно, ми можемо взяти на себе частину відповідальності за високий рівень корупції, що вкоренився в Україні протягом багатьох років – західні банки та фінансові установи сприяли цьому (через олігархів-банкірів та інших), як і в цілому щодо глобальної корупції, а той факт, що Україні ніколи не було надано належного шляху щодо вступу до ЄС, також відкинув країну назад у плані корупції, оскільки створив нічийну зону в плані політики, регулювання та нагляду. Але сувора реальність полягає в тому, що Україна дійсно має проблему з корупцією, і заперечувати це є контрпродуктивним і шкодить справі України щодо продовження фінансової підтримки.
У мирний час Захід відреагував би зупинкою потоків допомоги Україні – виплати МВФ були б зупинені/призупинені на підставі цієї новини. Але оскільки Україна зараз є передовою лінією оборони Європи, Європі важко, майже неможливо, прийняти таке рішення. Потоки допомоги будуть продовжуватися, оскільки Європа не має іншого вибору, ніж фінансувати оборону України – як найкращий шанс зупинити подальшу експансію росії.
Проте на тлі цього відбуватиметься інтенсивна дипломатична діяльність з повідомленням, що це є подарунком для путіна та тих на Заході (Такер Карлсон, Марджорі Грін, Орбан тощо), які стверджують, що західні платники податків не повинні фінансувати Україну. Сподівання полягатиме в тому, що Зеленський зрештою відступить і піде на компроміс.
Варто зазначити, що це відбувається в той час, коли Україна та МВФ усвідомлюють, що їхні існуючі фінансові прогнози, згідно з якими війна мала закінчитися у 2025 році, більше не мають сенсу в ситуації, коли війна триватиме до 2026 року і далі. Україна потребує додаткового фінансування, а існуюча програма МВФ EFF має бути переглянута, щоб краще відображати попередній негативний сценарій. Це означає, що на 2026 рік потрібно знайти додаткові $16 млрд, а загальний обсяг фінансування потрібно збільшити до $100 млрд на наступний рік, плюс ймовірний другий раунд реструктуризації боргу. Нинішній галас навколо того, що Зеленський знімає гостроту з антикорупційної програми, ймовірно, ускладнить переговори з МВФ і затримає нову фінансову угоду, а це буде подарунком для путіна.
Демонстрації зараз становлять серйозний виклик для Зеленського – як він буде з ними справлятися? Сподіваймося, що він застосує м'який підхід і піде на компроміс. Перспектива масових демонстрацій у Києві та інших містах проти Зеленського – це ще один подарунок путіну. Цей подарунок збільшиться, якщо Зеленський вирішить протистояти або спробує силою розігнати демонстрантів. путін і його агенти в Україні використають це на повну. Але це був автогол. І тут я просто хотів би запитати Зеленського, чи дійсно все це було того варте, і хто зараз тягне за ниточки в Києві? Чи це ще одна ознака все більш домінуючої позиції Єрмака, його глави адміністрації? І все це просто показує, що адміністрація не чує голосу народу.
Сумно, що все це стало подарунком для путіна з точки зору піару. Я думаю, він подивиться на це і зробить висновок, що українське суспільство роздроблене і готове до розпаду, і вирішить воювати, а не вести серйозні переговори.
Пекка Калліоніемі, дослідник ватників на Заході, експерт з соціальних медіа та дезінформації:
Якщо Зеленський підпише новий закон, який значно обмежує незалежність двох ключових антикорупційних органів, це буде чітким сигналом: Україна не серйозно ставиться до боротьби з корупцією.
Такий крок серйозно підірве авторитет Зеленського, підірве довіру громадськості та поставить під загрозу перспективи України щодо членства в ЄС. Це також дасть Кремлю чимало пропагандистських аргументів.
Водночас обнадійливим є те, що український народ виступає проти цього закону і захищає демократичне та проєвропейське майбутнє країни.
Філліпс О'Брайен, відомий історик та дослідник війни:
Україно, все, що ми можемо сказати, це будь ласка, будь кращою, ніж США Трампа. Не втрачайте пильність перед повсюдною корупцією в уряді.
Меган Моббс, президентка R. T. Weatherman Foundation, волонтерка, донька Кіта Келлога:
Багато речей можуть бути правдою одночасно.
1. У всіх війнах існує напруга між потребами безпеки та збереженням демократії.
2. У будь-якому уряді політичний контроль над розслідуваннями є небезпечним.
3. Надійність та ефективність НАБУ та САП у послідовній боротьбі з корупцією на високому рівні є дискусійною.
4. Зовнішнє громадське сприйняття країн та органів (тобто ЄС та G7) має велике значення, подобається вам це чи ні.
5. Це унікально нестабільний час для України.
Зеленський захищає законопроєкт, що позбавляє антикорупційні органи незалежності, попри протести. Крок українського президента викликав широкий спротив і може стати перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС
В Україні спалахнули протести після того, як уряд обмежив повноваження органів, що борються з корупцією. Боротьба з корупцією є центральною проблемою для українців з часів прозахідних протестів десятирічної давнини, і нові обмеження повноважень органів, що борються з корупцією, викликали занепокоєння у багатьох.
Через три роки після початку війни з росією уряд України вжив заходів для ослаблення антикорупційного агентства країни. Це найдраматичніший крок у серії останніх заходів, які, на думку опонентів, спрямовані на концентрацію влади навколо президента України Володимира Зеленського та придушення критики його адміністрації.
Україна власноруч тисне на гальма у своїй війні за виживання. Корупція загрожує європейській допомозі у вигляді озброєння.
Ніколи не є добрим знаком, коли уряди, звинувачені в корупції, проводять рейди в агентствах та проти активістів, які намагаються притягнути їх до відповідальності. Це відбувається регулярно в репресивних диктатурах, зокрема, як відомо, в росії, але тепер також і в Україні. Це те, чого країна не може собі дозволити, особливо коли вона просить платників податків по всій Європі вкласти десятки мільярдів додаткових євро в її оборону.