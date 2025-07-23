Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?

Гіпершвидке ухвалення закону, який позбавляє НАБУ та САП незалежності та підписання його Зеленським викликало бурхливу реакцію не лише в Україні. Це рішення матиме величезний вплив на здатність України протистояти росії, яка скористається всіма доступними інструментами та агентами, щоб зупинити допомогу Україні з боку Заходу.

Тімоті Еш, відомий британський інвестбанкір та аналітик:

Зеленський поставив європейських фінансових донорів України перед величезною дилемою своїм кроком проти НАБУ та САП, що спричинило великі демонстрації в Києві та інших містах.

Це, очевидно, є черговим кроком назад у боротьбі з корупцією. Новий прем'єр-міністр Свириденко просто смішно стверджує, що корупція не є такою вже великою проблемою в Україні. Звісно, боротьба за виживання проти росії є викликом номер один, але я б сказав, що другим є боротьба з корупцією, а я висвітлюю події в Україні вже понад 35 років. Мої друзі, які працюють у військово-промисловому комплексі, кажуть мені, що це все ще величезна проблема, яка підриває військові зусилля і ситуація погіршується через спекуляції на війні.

Звичайно, ми можемо взяти на себе частину відповідальності за високий рівень корупції, що вкоренився в Україні протягом багатьох років – західні банки та фінансові установи сприяли цьому (через олігархів-банкірів та інших), як і в цілому щодо глобальної корупції, а той факт, що Україні ніколи не було надано належного шляху щодо вступу до ЄС, також відкинув країну назад у плані корупції, оскільки створив нічийну зону в плані політики, регулювання та нагляду. Але сувора реальність полягає в тому, що Україна дійсно має проблему з корупцією, і заперечувати це є контрпродуктивним і шкодить справі України щодо продовження фінансової підтримки.

У мирний час Захід відреагував би зупинкою потоків допомоги Україні – виплати МВФ були б зупинені/призупинені на підставі цієї новини. Але оскільки Україна зараз є передовою лінією оборони Європи, Європі важко, майже неможливо, прийняти таке рішення. Потоки допомоги будуть продовжуватися, оскільки Європа не має іншого вибору, ніж фінансувати оборону України – як найкращий шанс зупинити подальшу експансію росії.

Проте на тлі цього відбуватиметься інтенсивна дипломатична діяльність з повідомленням, що це є подарунком для путіна та тих на Заході (Такер Карлсон, Марджорі Грін, Орбан тощо), які стверджують, що західні платники податків не повинні фінансувати Україну. Сподівання полягатиме в тому, що Зеленський зрештою відступить і піде на компроміс.

Варто зазначити, що це відбувається в той час, коли Україна та МВФ усвідомлюють, що їхні існуючі фінансові прогнози, згідно з якими війна мала закінчитися у 2025 році, більше не мають сенсу в ситуації, коли війна триватиме до 2026 року і далі. Україна потребує додаткового фінансування, а існуюча програма МВФ EFF має бути переглянута, щоб краще відображати попередній негативний сценарій. Це означає, що на 2026 рік потрібно знайти додаткові $16 млрд, а загальний обсяг фінансування потрібно збільшити до $100 млрд на наступний рік, плюс ймовірний другий раунд реструктуризації боргу. Нинішній галас навколо того, що Зеленський знімає гостроту з антикорупційної програми, ймовірно, ускладнить переговори з МВФ і затримає нову фінансову угоду, а це буде подарунком для путіна.

Демонстрації зараз становлять серйозний виклик для Зеленського – як він буде з ними справлятися? Сподіваймося, що він застосує м'який підхід і піде на компроміс. Перспектива масових демонстрацій у Києві та інших містах проти Зеленського – це ще один подарунок путіну. Цей подарунок збільшиться, якщо Зеленський вирішить протистояти або спробує силою розігнати демонстрантів. путін і його агенти в Україні використають це на повну. Але це був автогол. І тут я просто хотів би запитати Зеленського, чи дійсно все це було того варте, і хто зараз тягне за ниточки в Києві? Чи це ще одна ознака все більш домінуючої позиції Єрмака, його глави адміністрації? І все це просто показує, що адміністрація не чує голосу народу.

Сумно, що все це стало подарунком для путіна з точки зору піару. Я думаю, він подивиться на це і зробить висновок, що українське суспільство роздроблене і готове до розпаду, і вирішить воювати, а не вести серйозні переговори.

Пекка Калліоніемі, дослідник ватників на Заході, експерт з соціальних медіа та дезінформації:

Якщо Зеленський підпише новий закон, який значно обмежує незалежність двох ключових антикорупційних органів, це буде чітким сигналом: Україна не серйозно ставиться до боротьби з корупцією.

Такий крок серйозно підірве авторитет Зеленського, підірве довіру громадськості та поставить під загрозу перспективи України щодо членства в ЄС. Це також дасть Кремлю чимало пропагандистських аргументів.

Водночас обнадійливим є те, що український народ виступає проти цього закону і захищає демократичне та проєвропейське майбутнє країни.

Філліпс О'Брайен, відомий історик та дослідник війни:

Україно, все, що ми можемо сказати, це будь ласка, будь кращою, ніж США Трампа. Не втрачайте пильність перед повсюдною корупцією в уряді.

Меган Моббс, президентка R. T. Weatherman Foundation, волонтерка, донька Кіта Келлога:

Багато речей можуть бути правдою одночасно.

1. У всіх війнах існує напруга між потребами безпеки та збереженням демократії.

2. У будь-якому уряді політичний контроль над розслідуваннями є небезпечним.

3. Надійність та ефективність НАБУ та САП у послідовній боротьбі з корупцією на високому рівні є дискусійною.

4. Зовнішнє громадське сприйняття країн та органів (тобто ЄС та G7) має велике значення, подобається вам це чи ні.

5. Це унікально нестабільний час для України.

The Guardian:

Зеленський захищає законопроєкт, що позбавляє антикорупційні органи незалежності, попри протести. Крок українського президента викликав широкий спротив і може стати перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС

Washington Post:

В Україні спалахнули протести після того, як уряд обмежив повноваження органів, що борються з корупцією. Боротьба з корупцією є центральною проблемою для українців з часів прозахідних протестів десятирічної давнини, і нові обмеження повноважень органів, що борються з корупцією, викликали занепокоєння у багатьох.

Wall Street Journal:

Через три роки після початку війни з росією уряд України вжив заходів для ослаблення антикорупційного агентства країни. Це найдраматичніший крок у серії останніх заходів, які, на думку опонентів, спрямовані на концентрацію влади навколо президента України Володимира Зеленського та придушення критики його адміністрації.

Bloomberg:

Україна власноруч тисне на гальма у своїй війні за виживання. Корупція загрожує європейській допомозі у вигляді озброєння.

Ніколи не є добрим знаком, коли уряди, звинувачені в корупції, проводять рейди в агентствах та проти активістів, які намагаються притягнути їх до відповідальності. Це відбувається регулярно в репресивних диктатурах, зокрема, як відомо, в росії, але тепер також і в Україні. Це те, чого країна не може собі дозволити, особливо коли вона просить платників податків по всій Європі вкласти десятки мільярдів додаткових євро в її оборону.