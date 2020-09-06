Ви правильно носите маску? А якщо перевіремо?

Будь ласка, не робіть так

Дуже часто в метро, магазинах чи наземному транспорті люди носять маску як заманеться. Серед топових варіантів — залишають маску на підборідді, коли вона взагалі не закриває ніс, або ж коли вона не прилягає щільно до обличчя.

У випадку не правильного використанння маска не спрацьовує як бар’єрний захист та не захистить вас чи людей навколо, тож фактично не матиме сенсу.

Ретельне миття рук водою і милом, дотримання гігієни кашлю та чхання (у згин ліктя чи серветку), а також збереження фізичної дистанції щонайменше у 1,5-2 метра — залишаються одними з найбільш ефективних способів захиститися від вірусу SARS-CoV-2.

Зараз в Україні ВООЗ, Центр громадського здоров’я та МОЗ України рекомендують одягати маску в місцях, де дотримання дистанції неможливе — в магазинах, транспорті та будь-яких інших громадських місцях, де вам доводиться знаходитися поруч з іншими людьми. Вона забезпечує передусім бар’єрний захист, і коли ви або хтось поруч буде кашляти чи чхати, маска затримає краплі та не дасть вірусу (якщо людина інфікована) розповсюдитися на людей чи поверхні поблизу.

Запам’ятайте ці правила та дотримуйтеся їх. https://bit.ly/3dK3aCQ

Як користуватися маскою правильно?

→ Мийте руки милом та водою чи обробіть антисептиком перед тим, як одягнути маску.

→ Перевіряйте чи вона чиста, суха і не пошкоджена.

→ Одягайте маску так, аби вона щільно прилягала до обличчя, закриваючи рот та ніс.

→ Не торкайтеся маски брудними руками.

→ Перед зняттям маски, мийте руки водою та милом чи обробіть їх антисептиком.

→ Знімайте маску, торкаючись лише зав’язок позаду маски.

→ Зберігайте маску в чистому пластиковому пакеті, який призначений лише для цього і у випадку, якщо вона придатна для повторного використання (не брудна, не волога чи багаторазова). Просто запхати маску в кишеню не підходить.

→ Коли дістаєте маску з пакетика, тримайте її лише за зав’язки чи резинки.

→ Якщо маска багаторазова, її потрібно прати гарячою водою та милом, щонайменше раз на день.

Що не варто робити?

→ Одягати пошкоджену, брудну чи вологу маску.

→ Носити маску, яка не прилягає щільно до обличчя. Сюди ж відноситься носіння маски на вусі, підборідді чи на будь-які іншій частині тіла.

→ Знімати маску, пересовувати її на підборіддя з порушенням дистанції. Спочатку відійдіть на безпечну дистанцію — потім знімайте маску так, як вказано вище.

→ Не варто носити маску, в якій дуже складно дихати.

→ А також користуватися маскою з кимось іншим.

Пам’ятайте, що маска не талісман чи оберіг і працює лише у комбінації з усіма іншими заходами безпеки та лише за умови, якщо її носити правильно. Не нехтуйте цими правилами, бережіть себе та поважайте людей навколо!

Докладно про ефективність різних масок писали тут: https://bit.ly/3dN8rcP

Автор : Уляна Супрун