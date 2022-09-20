ПОЛІТИКА НОВИНИЗасновник одного із сільськогосподарських товариств разом з представниками "лнр" здійснив переоформлення товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади рфПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
500 мільйонів арештованих коштів бізнесмена, що співпрацював з "лнр", передали ЗСУ
Фото: censor.net.ua
Подільською окружною прокуратурою міста Києва в межах розслідування у кримінальному провадженні на користь Збройних Сил України передано 500 млн грн арештованих коштів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, засновник одного із українських сільськогосподарських товариств разом з представниками так званої "лнр" здійснив переоформлення товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади рф. У подальшому він намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків в одному з банків в Україні.
Так, у межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника арештовано, а розміщені на них кошти в сумі майже 500 млн грн передано на користь ЗСУ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності здійснюється Подільським управлінням поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами СБУ.
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20 09 2022 12:59 МЕДІА
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